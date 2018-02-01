Одесские вузы будут сотрудничать с Варшавским университетом

Иностранные гости в известном одесском вузе – Национальный университет «Одесская юридическая академия» – обычное явление. Каждую неделю для студентов-юристов читают лекции гостевые лекторы из европейских стран и США. Со многими университетами у Одесской Юракадемии существует многолетний интересный опыт сотрудничества.
На этот раз гости представляли Институт европейских исследований Варшавского университета.
Этот европейский вуз, отметивший недавно свое 200-летие, имеет богатый международный опыт: Варшавский университет сотрудничает со 125-ю вузами мира. На этот раз польские ученые проявили неподдельный интерес к Одесской научной школе.
Профессор, доктор наук Адам-Константи Войтащик, возглавляющий Институт, впервые посетил Одесскую юридическую академию.
А профессор Юзеф Тымановски, заведующий отделением европейских субрегиональных исследований этого вуза, уже имеет некоторое представление об уровне и направлениях научной деятельности НУ «ОЮА».
Польская делегация была немало впечатлена, посетив в Одессе сразу два вуза: Национальный университет «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА») и Международный гуманитарный университет (МГУ). В Юракадемии гости осмотрели учебные аудитории, компьютерные классы, студенческую библиотеку, Музей редкой книги, спортивные сооружения вузов и поделились впечатлениями об увиденном:
Затем состоялась рабочая встреча польских ученых с руководством НУ «ОЮА» и МГУ.
Президент вузов академик Сергей Кивалов ознакомил гостей со структурой университетов и приоритетными направлениями в образовательной и научной сферах, уделив особое внимание международному сотрудничеству и зарубежным стажировкам студентов.
Затем был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия», Международным гуманитарным университетом и Институтом европейских исследований Варшавского университета.
Стороны пришли к соглашению, что польско-украинское сотрудничество может успешно развиваться по трем направлениям. Первое – это обмен студенческими группами в летний период. Было решено, что сначала в Одессу приедут варшавские студенты, а в следующем 2019 году уже Варшава будет принимать у себя одесских студентов.
Второе направление – это обмен специалистами, занимающимися научной деятельностью при подготовке кандидатских и докторских диссертаций.
И, наконец, третье направление сотрудничества – обмен профессорско-преподавательским составом с целью изучения опыта проведения стажировок.
Во время рабочей встречи было также принято решение создать «дорожную карту», составить план совместной работы трех учебных заведений.
В ответ на это профессор Войтащик заметил:
В целом, польским гостям понравился доброжелательный и деловой подход руководителей одесских вузов к развитию сотрудничества и дружеских связей между учебными заведениями Польши и Украины, и они ожидают хороших результатов.