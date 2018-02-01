Одесские вузы будут сотрудничать с Варшавским университетом

Иностранные гости в известном одесском вузе – Национальный университет «Одесская юридическая академия» – обычное явление. Каждую неделю для студентов-юристов читают лекции гостевые лекторы из европейских стран и США. Со многими университетами у Одесской Юракадемии существует многолетний интересный опыт сотрудничества.

На этот раз гости представляли Институт европейских исследований Варшавского университета.

Этот европейский вуз, отметивший недавно свое 200-летие, имеет богатый международный опыт: Варшавский университет сотрудничает со 125-ю вузами мира. На этот раз польские ученые проявили неподдельный интерес к Одесской научной школе.

Профессор, доктор наук Адам-Константи Войтащик, возглавляющий Институт, впервые посетил Одесскую юридическую академию.

А профессор Юзеф Тымановски, заведующий отделением европейских субрегиональных исследований этого вуза, уже имеет некоторое представление об уровне и направлениях научной деятельности НУ «ОЮА».

Я могу судить не понаслышке о вашем вузе: я был руководителем диссертации одной из студенток Одесской юридической академии, которая у меня защищалась. И у меня сложилось очень хорошее впечатление и об университете, и о вашем городе.

— рассказал профессор Юзеф Тымановски.

Польская делегация была немало впечатлена, посетив в Одессе сразу два вуза: Национальный университет «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА») и Международный гуманитарный университет (МГУ). В Юракадемии гости осмотрели учебные аудитории, компьютерные классы, студенческую библиотеку, Музей редкой книги, спортивные сооружения вузов и поделились впечатлениями об увиденном:

Нам очень понравилась инфраструктура обоих университетов, и частного, и государственного, и та атмосфера, которая царит здесь. Мы почувствовали хорошее дружественное отношение к нашей делегации и к нашей стране. Я думаю, что в этих вузах происходит настоящая творческая и научная работа. Это еще довольно молодые вузы, но здесь современные тенденции идут в ногу с глубокими традициями. Полагаю, у нас получится интересное сотрудничество в плане науки, экономики, культуры. Для этого есть все перспективы. — сообщил профессор Войтащик.

Затем состоялась рабочая встреча польских ученых с руководством НУ «ОЮА» и МГУ.

Президент вузов академик Сергей Кивалов ознакомил гостей со структурой университетов и приоритетными направлениями в образовательной и научной сферах, уделив особое внимание международному сотрудничеству и зарубежным стажировкам студентов.

Затем был подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия», Международным гуманитарным университетом и Институтом европейских исследований Варшавского университета.

Стороны пришли к соглашению, что польско-украинское сотрудничество может успешно развиваться по трем направлениям. Первое – это обмен студенческими группами в летний период. Было решено, что сначала в Одессу приедут варшавские студенты, а в следующем 2019 году уже Варшава будет принимать у себя одесских студентов.

Второе направление – это обмен специалистами, занимающимися научной деятельностью при подготовке кандидатских и докторских диссертаций.

И, наконец, третье направление сотрудничества – обмен профессорско-преподавательским составом с целью изучения опыта проведения стажировок.

Во время рабочей встречи было также принято решение создать «дорожную карту», составить план совместной работы трех учебных заведений.

Подписанный Меморандум – это фундамент и базовый документ, который дает хорошие перспективы развития образовательных научных, методических связей между нашими вузами, – сказал президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов. – Обмен студентами и преподавателями наших университетов будет интересным опытом. Наши польские гости хотели бы видеть профессоров Одесской юридической академии у себя. И наши преподаватели готовы выступить с лекциями перед польскими студентами. Думаю, будут также очень полезны: организация украинско-польского студенческого семинара, совместных научных программ и исследований.

В ответ на это профессор Войтащик заметил:

Высококвалифицированный специалист академик Сергей Кивалов конкретно поставил вопросы и определил цели, которые мы должны достичь в совместной работе.

В целом, польским гостям понравился доброжелательный и деловой подход руководителей одесских вузов к развитию сотрудничества и дружеских связей между учебными заведениями Польши и Украины, и они ожидают хороших результатов.