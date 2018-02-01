Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

Судьба уникального курорта Куяльник сегодня волнует всех одесситов. Нельзя потерять то, что даровано нам самой природой. Куяльницкий лиман - уникальный водный объект общегосударственного и мирового значения, отнесен государством к категории лечебных. Он имеет значительные бальнеологические, лечебные, рекреационные, туристические природные ресурсы, составляющие мощной потенциал социально-экономического развития Одесской области и Украины в целом.
Курорт «Куяльник» был построен более сотни лет тому назад и лечиться сюда съезжались со всей страны.
Однако долгое время сооружения здравницы «Куяльник» не поддерживались, здания обветшали, многие находятся в предаварийном состоянии. Но не в этом главная беда. Основная проблема состоит в том, что сам лиман Куяльник терпит экологическую катастрофу. Воды его мелеют и высыхают. В иные годы лиман можно пройти пешком по щиколотку в воде из конца в конец. Катастрофическое обмеление лимана, увеличение солености его рапы и грязей создает угрозу его полного исчезновения. Экологи бьют тревогу, власть принимает решение за решением, но воз до сих пор и ныне там.
Выполнение мероприятий постановления, обеспечение постоянного контроля за санитарным состоянием и охраной природных лечебных свойств в пределах зоны санитарной охраны курорта были возложены на Министерство здравоохранения СССР, Государственный комитет СССР по охране природы, Госгортехнадзора УССР, Украинский республиканский совет по управлению курортами профсоюзов и Одесский областной исполнительный комитет, давно реорганизованы, а некоторые из них вообще не существуют.
Большое внимание проблеме бедственного положения уникальной рекреационной зоны Куяльницкого лимана уделял и уделяет народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он твердо убежден – единственным выходом из положения является придание самому Куяльницкому лиману и окружающей его территории курорта государственного значения.
Именно об этом шла речь в депутатском запросе Сергея Кивалова, направленном в январе 2016 года премьер-министру Украины.
Данная инициатива народного депутата была рассмотрена премьер-министром Украины и по результатам дано поручение Министерству экономического развития и торговли Украины и специалистам Одесской областной государственной администрации доработать данный вопрос.
В марте 2016 года письмом от Одесской госадминистрации народного депутата Сергея Кивалова уведомили, что работа в направлении поднятого актуального вопроса ведется.
Письмом дело и ограничилось, так как никаких определенных действий в отношении лимана Куяльник и окружающей его территории предпринято на тот момент не было.
Еще не раз народный депутат напоминал профильным ведомствам, что Куяльницкий лиман является уникальным водным природным объектом, отнесенным к категории лечебных, не только государственного, но и мирового значения. Его бальнеологическое, лечебное, рекреационное, туристическое значение трудно переоценить. Уникальные целебные свойства куяльницкой грязи и рапы многими специалистами ставятся выше, чем аналогичные природные ресурсы Мертвого моря.
Однако, для того, чтобы Куяльницкий курорт поднять на подобный уровень, необходимы колоссальные вложения. И самом важным в данном контексте является придание природному комплексу Куяльник государственного значения.
Ситуацию некоторым образом спасает то, что в свое время народному депутату удалось добиться того, чтобы была принята и введена в действие Региональная программа сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 годы. Именно в контексте региональной программы завершено строительство специального гидротехнического сооружения, которое обеспечивает питание Куяльницкого лимана морской водой из Одесского залива.
До какой-то степени этот шаг решает проблему, хотя правильнее будет сказать – отодвигает ее на некоторое время.
Действительно радикальным решением было бы придание комплексу Куяльник статуса природной зоны государственного значения.
В апреле 2017 года на заседании ВРУ был оглашен очередной депутатский запрос Сергея Кивалова относительно природного комплекса Куяльник. Данный запрос был направлен на рассмотрение премьер-министру Украины.
На депутатский запрос поступила реакция Министерства экономического развития и торговли Украины. Осенью 2017 года обращение народного депутата о судьбе курорта Куяльник было также передано в Одесскую областную госадминистрацию.
Глава Одесской облгосадминистрации направил в адрес народного депутата Сергея Кивалова положительный ответ, в котором рассматриваются возможности поддержки проекта Сергея Кивалова.
В частности, в письме говорится, что специалистами проведена актуализация разработанной в 2014 году «Дорожной карты», включающая в себя пакет документов, показывающих поэтапные шаги, которые необходимо сделать различным специалистам в ближайшее время для достижения цели.
После завершения работы профильные ведомства смогут подготовить предложения о внесении изменений в Программу о перечислении объектов и объемах финансирования для них в 2018 году для подготовки и подачи запроса об объявление природной территории «Куяльник» курортом государственного значения.
Это важный шаг для продвижения идеи, важность и ценность которой понимают все те, кто беспокоится о процветании страны и одесского края. Положительный ответ губернатора дает уверенность в том, что судьба природного комплекса «Куяльник» будет в конце концов решена в ближайшее время.