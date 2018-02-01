Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

Судьба уникального курорта Куяльник сегодня волнует всех одесситов. Нельзя потерять то, что даровано нам самой природой. Куяльницкий лиман - уникальный водный объект общегосударственного и мирового значения, отнесен государством к категории лечебных. Он имеет значительные бальнеологические, лечебные, рекреационные, туристические природные ресурсы, составляющие мощной потенциал социально-экономического развития Одесской области и Украины в целом.

Курорт «Куяльник» был построен более сотни лет тому назад и лечиться сюда съезжались со всей страны.

Однако долгое время сооружения здравницы «Куяльник» не поддерживались, здания обветшали, многие находятся в предаварийном состоянии. Но не в этом главная беда. Основная проблема состоит в том, что сам лиман Куяльник терпит экологическую катастрофу. Воды его мелеют и высыхают. В иные годы лиман можно пройти пешком по щиколотку в воде из конца в конец. Катастрофическое обмеление лимана, увеличение солености его рапы и грязей создает угрозу его полного исчезновения. Экологи бьют тревогу, власть принимает решение за решением, но воз до сих пор и ныне там.

Выполнение мероприятий постановления, обеспечение постоянного контроля за санитарным состоянием и охраной природных лечебных свойств в пределах зоны санитарной охраны курорта были возложены на Министерство здравоохранения СССР, Государственный комитет СССР по охране природы, Госгортехнадзора УССР, Украинский республиканский совет по управлению курортами профсоюзов и Одесский областной исполнительный комитет, давно реорганизованы, а некоторые из них вообще не существуют.

Большое внимание проблеме бедственного положения уникальной рекреационной зоны Куяльницкого лимана уделял и уделяет народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он твердо убежден – единственным выходом из положения является придание самому Куяльницкому лиману и окружающей его территории курорта государственного значения.

Именно об этом шла речь в депутатском запросе Сергея Кивалова, направленном в январе 2016 года премьер-министру Украины.





Предоставление данной территории статуса курорта государственного значения позволит сохранить и обеспечить охрану этого уникального курортного комплекса, будет способствовать развитию его инфраструктуры, повысит инвестиционную привлекательность, в том числе для иностранных инвестиций, а главное - позволит и в дальнейшем использовать этот уникальных лечебный комплекс для оздоровления одесситов.

— говорится в том числе в тексте депутатского запроса.

Данная инициатива народного депутата была рассмотрена премьер-министром Украины и по результатам дано поручение Министерству экономического развития и торговли Украины и специалистам Одесской областной государственной администрации доработать данный вопрос.

В марте 2016 года письмом от Одесской госадминистрации народного депутата Сергея Кивалова уведомили, что работа в направлении поднятого актуального вопроса ведется.

Изучив этот вопрос совместно со специалистами государственного учреждения «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Украины. Мы поддерживаем эту инициативу. — в частности, сообщалось в официальном письме.

Письмом дело и ограничилось, так как никаких определенных действий в отношении лимана Куяльник и окружающей его территории предпринято на тот момент не было.

Еще не раз народный депутат напоминал профильным ведомствам, что Куяльницкий лиман является уникальным водным природным объектом, отнесенным к категории лечебных, не только государственного, но и мирового значения. Его бальнеологическое, лечебное, рекреационное, туристическое значение трудно переоценить. Уникальные целебные свойства куяльницкой грязи и рапы многими специалистами ставятся выше, чем аналогичные природные ресурсы Мертвого моря.

Однако, для того, чтобы Куяльницкий курорт поднять на подобный уровень, необходимы колоссальные вложения. И самом важным в данном контексте является придание природному комплексу Куяльник государственного значения.

Ситуацию некоторым образом спасает то, что в свое время народному депутату удалось добиться того, чтобы была принята и введена в действие Региональная программа сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 годы. Именно в контексте региональной программы завершено строительство специального гидротехнического сооружения, которое обеспечивает питание Куяльницкого лимана морской водой из Одесского залива.

До какой-то степени этот шаг решает проблему, хотя правильнее будет сказать – отодвигает ее на некоторое время.

Очень важно, чтобы весь этот комплекс мер, должен быть подтвержден не только региональной программой, но и законами Украины. А для этого у Куяльницкого лимана должен быть статус курорта государственного значения. Благодаря активной позиции в этом вопросе народного депутата Украины Сергея Кивалова, у нас есть реальный шанс спасти лиман от полного исчезновения. — говорит Ректор Одесского экологического университета Сергей Степаненко.

Действительно радикальным решением было бы придание комплексу Куяльник статуса природной зоны государственного значения.

В апреле 2017 года на заседании ВРУ был оглашен очередной депутатский запрос Сергея Кивалова относительно природного комплекса Куяльник. Данный запрос был направлен на рассмотрение премьер-министру Украины.





Когда мы внесем изменения в Закон Украины «О курортах», мы сможем при формировании бюджета страны, целенаправленно пролоббировать денежные средства для восстановления зданий, сооружений и самого Куяльницкого лимана. Кроме того, должна быть комплексная программа по привлечению инвесторов. Но пока нет стабильности в нашей стране, и не разработана соответствующая программа, ничего не произойдет. Требуется вложить сотни миллионов, чтобы восстановить лиман.

Мне могут сказать, что это не мой избирательный округ. Однако, я убежден, что если есть серьезные проблемы в Одессе, в Одесской области, то моя непосредственная задача - решать эти проблемы. Я приложу максимум усилий, чтобы объединить всех депутатов от разных политических сил, представляющих Одессу в Верховной Раде, чтобы спасти лиман. Эта проблема должна волновать не только одесситов, но и все население Украины. — отмечает Сергей Кивалов.





На депутатский запрос поступила реакция Министерства экономического развития и торговли Украины. Осенью 2017 года обращение народного депутата о судьбе курорта Куяльник было также передано в Одесскую областную госадминистрацию.

Глава Одесской облгосадминистрации направил в адрес народного депутата Сергея Кивалова положительный ответ, в котором рассматриваются возможности поддержки проекта Сергея Кивалова.





В частности, в письме говорится, что специалистами проведена актуализация разработанной в 2014 году «Дорожной карты», включающая в себя пакет документов, показывающих поэтапные шаги, которые необходимо сделать различным специалистам в ближайшее время для достижения цели.

После завершения работы профильные ведомства смогут подготовить предложения о внесении изменений в Программу о перечислении объектов и объемах финансирования для них в 2018 году для подготовки и подачи запроса об объявление природной территории «Куяльник» курортом государственного значения.

Это важный шаг для продвижения идеи, важность и ценность которой понимают все те, кто беспокоится о процветании страны и одесского края. Положительный ответ губернатора дает уверенность в том, что судьба природного комплекса «Куяльник» будет в конце концов решена в ближайшее время.