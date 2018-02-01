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  • Дата: Вчера, 20:20
Вчера, 20:20

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

Категория: Первая полоса / Новости

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

Судьба уникального курорта Куяльник сегодня волнует всех одесситов. Нельзя потерять то, что даровано нам самой природой. Куяльницкий лиман - уникальный водный объект общегосударственного и мирового значения, отнесен государством к категории лечебных. Он имеет значительные бальнеологические, лечебные, рекреационные, туристические природные ресурсы, составляющие мощной потенциал социально-экономического развития Одесской области и Украины в целом.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

Курорт «Куяльник» был построен более сотни лет тому назад и лечиться сюда съезжались со всей страны.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

Однако долгое время сооружения здравницы «Куяльник» не поддерживались, здания обветшали, многие находятся в предаварийном состоянии. Но не в этом главная беда. Основная проблема состоит в том, что сам лиман Куяльник терпит экологическую катастрофу. Воды его мелеют и высыхают. В иные годы лиман можно пройти пешком по щиколотку в воде из конца в конец. Катастрофическое обмеление лимана, увеличение солености его рапы и грязей создает угрозу его полного исчезновения. Экологи бьют тревогу, власть принимает решение за решением, но воз до сих пор и ныне там.

Выполнение мероприятий постановления, обеспечение постоянного контроля за санитарным состоянием и охраной природных лечебных свойств в пределах зоны санитарной охраны курорта были возложены на Министерство здравоохранения СССР, Государственный комитет СССР по охране природы, Госгортехнадзора УССР, Украинский республиканский совет по управлению курортами профсоюзов и Одесский областной исполнительный комитет, давно реорганизованы, а некоторые из них вообще не существуют.

Большое внимание проблеме бедственного положения уникальной рекреационной зоны Куяльницкого лимана уделял и уделяет народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он твердо убежден – единственным выходом из положения является придание самому Куяльницкому лиману и окружающей его территории курорта государственного значения.

Именно об этом шла речь в депутатском запросе Сергея Кивалова, направленном в январе 2016 года премьер-министру Украины.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману
Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление данной территории статуса курорта государственного значения позволит сохранить и обеспечить охрану этого уникального курортного комплекса, будет способствовать развитию его инфраструктуры, повысит инвестиционную привлекательность, в том числе для иностранных инвестиций, а главное - позволит и в дальнейшем использовать этот уникальных лечебный комплекс для оздоровления одесситов.
— говорится в том числе в тексте депутатского запроса.

Данная инициатива народного депутата была рассмотрена премьер-министром Украины и по результатам дано поручение Министерству экономического развития и торговли Украины и специалистам Одесской областной государственной администрации доработать данный вопрос.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

В марте 2016 года письмом от Одесской госадминистрации народного депутата Сергея Кивалова уведомили, что работа в направлении поднятого актуального вопроса ведется.

Изучив этот вопрос совместно со специалистами государственного учреждения «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Украины. Мы поддерживаем эту инициативу.
 — в частности, сообщалось в официальном письме.

Письмом дело и ограничилось, так как никаких определенных действий в отношении лимана Куяльник и окружающей его территории предпринято на тот момент не было.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

Еще не раз народный депутат напоминал профильным ведомствам, что Куяльницкий лиман является уникальным водным природным объектом, отнесенным к категории лечебных, не только государственного, но и мирового значения. Его бальнеологическое, лечебное, рекреационное, туристическое значение трудно переоценить. Уникальные целебные свойства куяльницкой грязи и рапы многими специалистами ставятся выше, чем аналогичные природные ресурсы Мертвого моря.

Однако, для того, чтобы Куяльницкий курорт поднять на подобный уровень, необходимы колоссальные вложения. И самом важным в данном контексте является придание природному комплексу Куяльник государственного значения.

Ситуацию некоторым образом спасает то, что в свое время народному депутату удалось добиться того, чтобы была принята и введена в действие Региональная программа сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 годы. Именно в контексте региональной программы завершено строительство специального гидротехнического сооружения, которое обеспечивает питание Куяльницкого лимана морской водой из Одесского залива.

До какой-то степени этот шаг решает проблему, хотя правильнее будет сказать – отодвигает ее на некоторое время.

Очень важно, чтобы весь этот комплекс мер, должен быть подтвержден не только региональной программой, но и законами Украины. А для этого у Куяльницкого лимана должен быть статус курорта государственного значения. Благодаря активной позиции в этом вопросе народного депутата Украины Сергея Кивалова, у нас есть реальный шанс спасти лиман от полного исчезновения.
 — говорит Ректор Одесского экологического университета Сергей Степаненко.

Действительно радикальным решением было бы придание комплексу Куяльник статуса природной зоны государственного значения.

В апреле 2017 года на заседании ВРУ был оглашен очередной депутатский запрос Сергея Кивалова относительно природного комплекса Куяльник. Данный запрос был направлен на рассмотрение премьер-министру Украины.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману
Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

Когда мы внесем изменения в Закон Украины «О курортах», мы сможем при формировании бюджета страны, целенаправленно пролоббировать денежные средства для восстановления зданий, сооружений и самого Куяльницкого лимана. Кроме того, должна быть комплексная программа по привлечению инвесторов. Но пока нет стабильности в нашей стране, и не разработана соответствующая программа, ничего не произойдет. Требуется вложить сотни миллионов, чтобы восстановить лиман.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

Мне могут сказать, что это не мой избирательный округ. Однако, я убежден, что если есть серьезные проблемы в Одессе, в Одесской области, то моя непосредственная задача - решать эти проблемы. Я приложу максимум усилий, чтобы объединить всех депутатов от разных политических сил, представляющих Одессу в Верховной Раде, чтобы спасти лиман. Эта проблема должна волновать не только одесситов, но и все население Украины.
— отмечает Сергей Кивалов.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману
Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На депутатский запрос поступила реакция Министерства экономического развития и торговли Украины. Осенью 2017 года обращение народного депутата о судьбе курорта Куяльник было также передано в Одесскую областную госадминистрацию.

Глава Одесской облгосадминистрации направил в адрес народного депутата Сергея Кивалова положительный ответ, в котором рассматриваются возможности поддержки проекта Сергея Кивалова.

 

Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману
Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В частности, в письме говорится, что специалистами проведена актуализация разработанной в 2014 году «Дорожной карты», включающая в себя пакет документов, показывающих поэтапные шаги, которые необходимо сделать различным специалистам в ближайшее время для достижения цели.

После завершения работы профильные ведомства смогут подготовить предложения о внесении изменений в Программу о перечислении объектов и объемах финансирования для них в 2018 году для подготовки и подачи запроса об объявление природной территории «Куяльник» курортом государственного значения.

Это важный шаг для продвижения идеи, важность и ценность которой понимают все те, кто беспокоится о процветании страны и одесского края. Положительный ответ губернатора дает уверенность в том, что судьба природного комплекса «Куяльник» будет в конце концов решена в ближайшее время.

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Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману
Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману
Народный депутат Сергей Кивалов добился положительного решения по Куяльницкому лиману
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