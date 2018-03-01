В Одессе состоялось Открытое первенство области по грэпплингу

Спортивный клуб «Мангуст», президентом которого является президент Федерации грэпплинга Украины, заслуженный тренер Украины Магомед Магдиев, стремится обеспечить юным атлетам условия для успешного спортивного роста. Для того, чтобы вырастить настоящих чемпионов, тренеры клуба Андрей Ещенко, Александр Ануфриев и Александр Фиряев вкладывают все свои силы. Результаты работы выражаются в медалях, которые спортсмены привозят с национальных и мировых первенств. Для более качественной подготовки к предстоящим престижным стартам в клубе провели открытую тренировку для спортсменов в категории старше 18 лет, которая состоялась на базе Центра спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия».

Такое мероприятие в нашем городе проводилось впервые, на «Открытом ковре» состязались атлеты из клуба «Мангуст» и его филиалов, а также борцы из ряда других спортивных объединений – ММА-клуб (Одесса), СК «Бушинкан», команда из города Белгород-Днестровский. Более 40 юношей и девушек соревновались в своём спортивном искусстве. Стоит отметить, что участвовали в соревновательном мероприятии не только грэпплеры, но и спортсмены, занимающиеся другими видами борьбы, - для них подобный опыт в грэпплинге был интересным и полезным.

Главный тренер СК «Мангуст» Андрей Ещенко назвал состоявшуюся открытую тренировку «настоящим соревновательным стартом, который является хорошим этапом подготовки к будущему чемпионату Украины».

Ребята сегодня соревновались по три-четыре раза, это очень хорошо, потому что на соревнованиях не всегда удаётся провести столько встреч. Но сегодня мы запустили круговую систему, для того, чтобы каждый поборолся как минимум три раза, и чтобы они могли набраться опыта борьбы с разными соперниками. По результатам сегодняшнего мероприятия, хочу резюмировать, что среди подрастающего поколения, среди молодёжи, есть очень сильные спортсмены, достойные представлять наш город на всеукраинских и международных соревнованиях и бороться там за первенство,

- выразил уверенность Андрей Ещенко.

Сами участники отметили, что тренировочные встречи такого формата очень помогают в подготовке к большим соревнованиям, чемпионатам, потому что дают возможность встретиться на ковре с большим количеством достойных соперников и попробовать себя в борьбе со спортсменами, пришедшими из других видов спорта.

Такие открытые тренировки позволяют увидеть потенциал спортсменов для отбора в сборную Украины. Для спортсменов это отличный шанс проявить свой борцовский характер, чтобы в дальнейшем достойно представить Одесскую область на всеукраинских соревнованиях,

- отметил тренер спортивного клуба «Мангуст» Александр Ануфриев.

Среди участников – очень много титулованных спортсменов – кандидаты в мастера и мастера спорта, победители всеукраинских и международных чемпионатов. В частности, мастер спорта сразу по трём видам борьбы – вольной борьбе, борьбе сумо и панкратиону, чемпион Украины по вольной борьбе, чемпион Украины по грэпплингу в двух версиях (грэпплинг-ги и грэпплинг-ноу-ги), серебряный призёр чемпионата мира по пляжной борьбе Андрей Галета.

Ну, а на следующий день, 18 марта состоялось Открытое первенство Одесской области по грэпплингу, также проводимое спортивным клубом «Мангуст».

Грэпплинг — это достаточно молодой и динамично развивающийся вид спорта, который только в январе 2018 года получил статус отдельного вида спорта и теперь функционирует как отдельная единица на соревнованиях. Однако, несмотря на столь молодой возраст грэпплинга, у одесских спортсменов уже есть выдающиеся достижения в этом виде спорта – несколько месяцев назад студентка Национального университета «Одесская юридическая академия» и спортсменка СК «Мангуст» Галина Ковальская завоевала сразу две почётных медали на Чемпионате мира по грэпплингу – золотую в разделе грэпплинг-ги и бронзовую в разделе грэпплинг-ноу-ги.

Участники же Открытого первенства — дети в возрасте от шести до девяти лет.

Соревнования проходили в Центре спортивных единоборств. Здесь чемпионы и тренируются, и оттачивают своё мастерство на крупных турнирах. Для младших категорий участие в серьезных спортивных состязаниях — это показательное достижение, поэтому они ответственно подходят к тренировкам.

В открытых соревнованиях в Одесской Юракадемии участвовали спортсмены возрастных категорий от 2009-го до 2012-го годов рождения из клуба «Мангуст» и его филиалов, Белгород-Днестровской «Спарты», одесского клуба боевого самбо и «Бушинкан-Джиу-джитсу». Всего в турнире приняли участие более 60 юных борцов.

Зал очень удобный для проведения таких соревнований, здесь тепло, очень удобный совершенно новый ковёр, есть раздевалки, душевые, в общем все удобства. Родители очень довольны, с радостью приводят своих детей заниматься в таких прекрасных условиях. А мы в свою очередь продолжаем активно сотрудничать с Одесской Юракадемией - развивать и популяризировать такой вид спорта, как грэпплинг среди детей и молодёжи,

- рассказал вице-президент СК «Мангуст» Лерник Мусаелян.

Отметим, что Центр спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия» в прошлом году отметил 15-тилетие. За это время в его стенах прошло своё становление не одно поколение спортсменов - победителей всеукраинских и международных соревнований по дзюдо, самбо, сумо, панкратиону и грэпплингу, которые принесли в копилку вуза более 100 медалей высшей пробы. Центр единоборств выступает важной тренировочной базой для подготовки одесских спортсменов ко всеукраинским и международным состязаниям.

Ежегодно на его базе проходят престижные Чемпионаты и Кубки по различным видам единоборств, объединяющие спортсменов из разных городов Украины.