Сергей Кивалов выступает за создание Государственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями

Народный депутат Украины Сергей Кивалов направил депутатский запрос на имя премьер-министра Украины, касающийся разработки и утверждения Государственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями.

240 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие новой реформы медицины. И реформа начнет действовать уже в этом году. Считается, что теперь государство полностью берёт на себя финансирование всей системы здравоохранения, а граждане пользуются её услугами бесплатно. Разумеется, все это только в теории.

Подлинная суть реформы – в отмене бесплатной медицины. Благодаря новой реформе бесплатной станет только неотложная, первичная медицинская и паллиативная помощь. Второй вид медицинских услуг – частично оплачиваемые. При этом есть так называемый гарантированный пакет, который украинец еще может получить бесплатно, но вот что конкретно входит в данный пакет – пока неизвестно. Зато уже точно известно, что удалить аппендицит или принять роды – только за деньги. И пациенту окажут помощь не сразу, а когда придут средства. Наконец, третий вид услуг, их должен оплачивать сам пациент – это специализированная медицина: кардиология, травматология, нейрохирургия и т.д. То, что напрямую угрожает жизни и стоит больших денег. И это притом, что смертность населения в Украине по сравнению со странами Европы практически вдвое выше (в 2014 году – 14,7 случаев на 1000 населения против 6,7 в странах-членах Европейского союза).

Известно, что от 12 до 14 миллионов украинцев болеют сердечнососудистыми заболеваниями, более миллиона страдают от онкологических заболеваний, еще почти 2 миллиона болеют сахарным диабетом, при этом более 130 000 из них является инсулинозависимыми. По последним статистическим данным министерства здравоохранения количество онкологических больных в Украине превысило миллион человек. Ежедневно от различного вида онкологических заболеваний в Украине умирают около 160 человек. В год от рака умирают около 90 тысяч человек, причем 35% из них - люди трудоспособного возраста. Ситуация с онкологическими заболеваниями характеризуется постоянным ростом числа заболевших, неудовлетворительным качеством своевременной диагностики, высокой стоимостью и сложностью лечения, высоким уровнем инвалидизации и летальности больных. В последнее время, и особенно в 2017 году, количество онкологических больных возросло также в Одессе и Одесской области. Угрожающая статистика свидетельствует: борьба с раком нуждается в государственной финансовой поддержке и комплексной деятельности органов центральных, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Однако, хотя Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» предусмотрены средства для лечения онкобольных в размере 709 млн. грн., но эта сумма покрывает только 28,5% от потребности. Соответственно, только менее тридцати процентов пациентов получат лечение по схеме «деньги следуют за пациентом», а остальные больные вынуждены будут самостоятельно оплачивать свое лечение.

И если развитие онкологической службы в Украине с 2002 года регулировалось целевой государственной программой «Онкология», а с 2009 года по декабрь 2016 года эта программа имела силу Закона Украины, то 31 декабря 2016 года Государственная целевая программа по лечению онкологических заболеваний, действовавшая в течение десяти лет и предусматривавшая меры по предупреждению и лечению онкозаболеваний, завершилась. Согласно постановлению Кабинета министров Украины Министерство здравоохранения было обязано в течение первого квартала 2017 года разработать и внедрить новую государственную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Несмотря на это, соответствующая программа до сих пор не разработана, не вынесена на утверждение правительства, и не предусмотрены средства на реализацию этой программы.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов - один из тех, кто выступал с критикой реформы в процессе ее обсуждения и голосовал против ее принятия в окончательном чтении. Сегодня к парламентарию во время его депутатских приемов все чаще стали обращаться одесситы с заявлениями о помощи на проведение дорогостоящего лечения химиотерапевтическими препаратами. Это неудивительно, ведь все финансовое бремя ложится на семью больного, но, как правило, необходимых сумм собрать невозможно, потому что речь идет о десятках и сотнях тысяч гривен. В большинстве семей трудное финансовое положение, что не позволяет провести курс лечения за свой счет.

Вот как комментирует сложившуюся ситуацию сам парламентарий:

В Конституции записано «бесплатная медицинская помощь», но ее на самом деле нет. Выделили по 210 грн в год на человека, или 58 копеек в день на бесплатную медицинскую помощь. Пусть бы кто-нибудь из авторов реформы попробовал сам лечиться на эти деньги! Видя такую ситуацию, мы стремимся на местах помогать людям, попавшим в трудное положение.

И эти слова парламентария подкреплены конкретными действиями. Сергей Кивалов не понаслышке знает о проблемах населения, он является инициатором и автором многих социальных программ, особенно связанных с оказанием медицинской помощи. Так, в сентябре прошлого года была открыта ультрасовременная Университетская стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета, в которой оказываются бесплатные стоматологические услуги малообеспеченным категориям населения.

Напомним также, что после обращения профсоюза медиков Одесской области, народный депутат вмешался в катастрофическую ситуацию с анестетиками: Министерство здравоохранения исключило данные препараты из Нацперечня лекарственных препаратов, а значит, использовать их при проведении операций не будут. Парламентарий подготовил и направил депутатский запрос в Кабмин страны.

Через две недели после депутатского запроса от и.о. Министра пришел ответ. Промежуточные итоги в битве Сергея Кивалова за качественные анестетики таковы: на самые необходимые препараты финансирование уменьшать не будут, главное, чтобы в самих больницах обошлось без самоуправства, и какой-то предприимчивый врач не продал то, что по закону положено бесплатно, за баснословные деньги.

Кроме того, Минздрав пообещал пересмотреть список анестетиков, на которые нужно оформлять Госзаказ.

Сегодня народным депутатом Украины Сергеем Киваловым направлен очередной депутатский запрос на имя премьер-министра Украины, на сей раз касающийся разработки и утверждения Государственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями.

В запросе, в частности, говорится:

В нынешних условиях отсутствия целевой государственной программы по лечению онкологических заболеваний все вопросы лечения и обеспечения, в том числе и химиотерапией, почти полностью «лежат на плечах» местных бюджетов, которые не могут в полной мере обеспечить финансирование всех случаев онкологических заболеваний. Такая ситуация недопустима, поэтому необходимо максимальное внимание государства именно к этой категории больных. Учитывая актуальность данного вопроса, прошу Вас, уважаемый Владимир Борисович, принять меры по надлежащей реализации государственной политики в сфере предотвращения и борьбы с онкологическими заболеваниями. С целью обеспечения равного доступа онкологически больных пациентов к дорогостоящему лечению (высокотехничному оборудованию, дорогостоящей терапии и высококвалифицированным специалистам) представляется необходимым:

- разработать и утвердить государственную целевую программу борьбы с онкологическими заболеваниями на 2018-2028 гг.;

- предусмотреть необходимое финансирование из Госбюджета на 2018 год для обеспечения реализации вышеупомянутой государственной целевой программы.

По результатам рассмотрения депутатского запроса прошу принять меры.