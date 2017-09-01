В Одессе открылась ультрасовременная стоматологическая клиника

4 сентября, в рамках продолжающегося празднования Дня рождения Одессы, народный депутат Украины, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов сделал нашим землякам еще один в высшей степени существенный, а для некоторых даже, можно сказать, жизненно важный подарок. В этот день состоялось торжественное открытие ультрасовременной стоматологической клиники при Международном гуманитарном университете. Новая клиника призвана стать учебно-научной базой для студентов МГУ, избравших целью своей жизни благородное стремление оказывать квалифицированную медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. На церемонии открытия присутствовал Одесский городской голова Геннадий Леонидович Труханов, директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Григорьев Евгений Алексеевич, а также депутаты городского и областного советов. В своем приветственном слове Сергей Кивалов назвал открытие клиники такого уровня историческим событием.

На сегодняшний день клинику можно назвать главным социальным проектом для Одессы, она станет центром социальной помощи жителям нашего города. И мы думаем, что сможем реализовать этот проект в полной мере. В сочетании базы для практического обучения студентов-стоматологов и оказании медицинской помощи одесситам с низким уровнем жизни – основная уникальность этого проекта. Все усилия были приложены для запуска этого проекта ко Дню рождения города. В новой клинике 4 аудитории, 3 класса для практических занятий, учебный лекционный зал и кабинеты для приема пациентов, в которых наши студенты смогут освоить весь процесс оказания максимально качественной услуги пациенту. Возглавил поликлинику Заслуженный деятель науки и техники Чулак Леонид Дмитриевич, завкафедрой общей стоматологии, человек, имеющий опыт практической и учебной работы, профессор, доктор медицинских наук, специалист с опытом работы более 40 лет, стремящийся передать своим ученикам все свои знания. И научить их всему, что умеет сам на основании своего многолетнего опыта. Клиника стала средоточием передовой стоматологической мысли и практики. Здесь работают ведущие профессора в этой области, доктора наук, член-корреспонденты национальной академии наук, заслуженные деятели науки и техники, люди, имеющие стаж работы более 30-40 лет, а это очень важно. Есть молодые доценты, которые проработали по 7, по 10 лет. Это тоже важно, что они будут иметь возможность еще более совершенствоваться. Лучшие преподаватели нашего региона получили рабочие места именно здесь. Клиника – это и рабочие места для специалистов, и налоги в городскую казну, и все, что с этим сопряжено. Таким образом, наша клиника стала хорошим вкладом в развитие медицины в нашем городе. Итак, все юридические тонкости оформлены, все документы подписаны, скажем нашему детищу – в добрый путь!

Поздравил студентов со столь знаковым событием Одесский городской голова Геннадий Труханов:

Уважаемые студенты, поздравляю вас с началом учебного года, а также с таким замечательным событием для нашего города, с замечательным открытием университетской стоматологической клиники, уникальной по своему содержанию, уникальной по своему оснащению. Хочу сказать, что Одесса может гордиться сегодня городской программой «Здоровье», в основе которой лежат инициативы, высказанные впервые Сергеем Васильевичем Киваловым. Сегодня мы говорим о новом витке качества протезирования в стоматологии и особо радует, что вуз, много десятилетий возглавляемый Сергеем Васильевичем, лучший вуз в Украине, открывает новые возможности для получения качественных знаний на современном оборудовании. Ваша задача сегодня – освоить это оборудование, наша задача – наполнить его содержанием социальной направленности. И я думаю, что в самое ближайшее время мы разработаем совместно возможности для усиления социальной составляющей, от чего выиграют все одесситы. Сегодня истинно праздник не только внутри системы образования вашего вуза, это праздник общегородской. Я вам скажу, ребята: вы молодые, красивые, энергичные, все, что происходит в городе сегодня, имеет к вам отношение. В последнее время в городе запущено много знаковых объектов – это все для вас. И сегодня в рамках таких подарков – очередной подарок, уникальная по своему содержанию и оснащению клиника, которая появилась на медицинской карте Одессы. Я говорю спасибо огромное, Сергей Васильевич, Вам, и искренне поздравляю Ваших студентов. С праздником, набирайтесь опыта, учитесь, творите на благо родного города!

Гости праздника имели возможность осмотреть внутреннее оборудование клиники. Состояние здания, интерьеры, комфорт и техническое оснащение действительно изумляют. Все сверкает новизной и белизной, продумано до мелочей, радует глаз и сердце. Редко можно увидеть здание столь давней постройки в таком превосходном состоянии. Примечательно, что в 19 веке здесь располагался полицейский участок. В советские времена здание использовалось в качестве Дома приемов Черноморского морского пароходства. С распадом пароходства надобность в приемах отпала и здание пришло в упадок. Оно тихо умирало, рушилось. Сегодня в нем полностью обновлены все коммуникации, крыша, перекрытия, штукатурка сбивалась до 5 – 10 см вглубь. При этом сохранено все, что представляло уникальную ценность здания: двери из натурального массива красного дерева и мореного дуба отреставрированы, старинная лепка сегодня восстановлена и позолочена, даже введены в эксплуатацию кондиционеры японского производства.

Теперь здесь на трех этажах – первом, нулевом и цокольном – разместился современнейший медицинский и учебный центр.

Тринадцать учебно-клинических кабинетов обеспечены современнейшим стоматологическим оборудованием, удобными креслами и бормашинами с сенсорным включением света. В кабинетах зубопротезирования тоже все самое прогрессивное: печь для обжига керамики производства Лихтенштейн, пескоструйный аппарат для полировки металла, даже устройство для фильтрования воды и удаления частичек гипса. Словом, современные зубные техники сродни художникам и ювелирам.

Кабинет компьютерной диагностики снабжен современнейшим компьютерным томографом южнокорейского производства, единственным в своем роде в Одессе. За доли минуты показания с него поступают на компьютеры в кабинеты врачей. С помощью этого чуда техники врачи будут получать панорамные фотоснимки, осуществлять компьютерную томографию и телерентгенографию для взрослых и детей.

Но образцовая стоматологическая клиника с первоклассным оборудованием имеет не только лечебные кабинеты. Здесь разместились три учебных класса и просторная лекционная аудитория.

Особенность нашей клиники в том, что здесь будут не только лечить пациентов, но, прежде всего, обучать студентов, будущих стоматологов. Клиника задумывалась так, чтобы здесь было все лучшее, новейшее и перспективное – оборудование, материалы, применяемые при обработке инструментов, технологии. И каждые 3-4 года они будут обновляться, в соответствии с требованиями современной медицины. В учебных классах студентам будут читать активные лекции, во время которых они смогут получать не только теоретические знания, но и практические навыки. — рассказал директор Университетской стоматологической клиники, заведующий кафедрой стоматологии, заслуженный деятель науки и техники Украины Леонид Чулак.

Студенты радостно осваиваются на новой территории, делятся впечатлениями.

Могли ли они ожидать, что смогут обучаться в таких превосходных условиях? Оказывается – да!

Поступая в МГУ на факультет стоматологии, я знал, что самая передовая учебно-научная база в Украине - именно в этом вузе. Потому и выбрал его. Вся система обучения в вузе выстроена так, что всегда с радостью стремишься сюда. Все это ультрасовременное оборудование, красивые уютные интерьеры очень стимулируют, усиливают желание овладеть профессией, стать высококлассным специалистом. Для меня и моих друзей это большая честь находиться здесь. Хочется выразить благодарность Университету и лично Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он открыл перед нами такие возможности.

— говорит студент второго курса Сергей Шулим.

А Эмма Хачтрян специально перевелась сюда из Ереванского университета, чтобы иметь возможность получить образование европейского уровня, попутно совершенствуя владение иностранными языками:

На этот шаг меня подвигло не только то, что мы освоим сверхсовременное оборудование и технологии, но и знания иностранных языков сегодня являются важными для специалиста. Ведь они не только дают возможность работать за рубежом, но и позволяют быть в курсе всех технических новшеств, читать любую учебную и научную литературу, периодику по специальности, издаваемую в мире. А здесь мы погружаемся в иноязычную среду, прослушивая лекции по специальности на английском языке. Мы высоко ценим такую возможность.

Но больше всех, безусловно, рад сам инициатор создания такого проекта, президент МГУ Сергей Кивалов.

— Сергей Васильевич, очень символично, в День города еще один подарок – социальный проект, стоматологическая клиника. В чем уникальность этой клиники?

Мы готовились в течение года, капитально ремонтировали это здание, мы хотели сделать подарок городу. И вот, единственная ультрасовременная университетская стоматологическая клиника – построена! Специфика ее заключается в том, что студенты, будущие врачи-стоматологи будут видеть весь цикл обучения, начиная с теоретической подготовки, практические занятия – осмотры и так далее, и заканчивая уже непосредственно услугой клиенту, который обратился в стоматологическую клинику. У нас есть двойное направление: первое – подготовка высококвалифицированных стоматологов, и второе – очень важное для нашего города – это все-таки непосредственно социальная помощь. Иногда приходится слышать: я не хочу к стоматологу идти, потому что я запах не переношу, или я боюсь боли. Но есть люди, которые не идут к врачу, потому что просто не в состоянии заплатить. Есть много людей, у которых есть нужда поставить пломбу, вылечить зубы, поставить стоматологический протез, а они не имеют возможности. Получая минимальную пенсию, они не могут обратиться к врачу. Вот они и терпят, вот они и не обращаются. Это очень многочисленная категория. И вот, мы будем оказывать помощь - бесплатное лечение и протезирование – тем людям, которые не в состоянии заплатить за эти услуги. Мы реально апробировали этот проект и сегодня готов сказать, что мы его запускаем и что он будет успешно работать. У нас есть уже опыт. Мы создали 19 лет назад Юридическую клинику, она функционирует – это тоже социальный проект. Студенты старших курсов оказывают одесситам юридические услуги. Еще один наш социальный проект - бесплатные компьютерные курсы в Международном гуманитарном университете. И вот еще один проект запущен с сегодняшнего дня – бесплатная стоматологическая помощь малоимущим одесситам. Я думаю, что такое совместное решение существующей социальной проблемы позволит нам оказать существенную помощь людям, которые в ней нуждаются. Я уверен, что наша лучшая стоматологическая университетская клиника будет успешно работать, и мы будем обобщать этот опыт, и, если кто-то захочет к нам в этом отношении присоединиться и помогать – мы готовы пойти на совместное сотрудничество. Мы поставили самое современное оборудование, где студенты смогут слушать лекции с другого университета, ведущего медицинского или классического университета Европы. И у нас есть уже договоренности, что вот такое дистанционное обучение позволит нашим студентам овладеть теми навыками, которыми владеют наши отечественные и зарубежные самые передовые ученые специалисты. Студенты, которые будут здесь обучаться – возможно, многие из них будут прослушивать лекции по всем предметам на английском языке. Вот как в Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы начинали 12 лет назад внедрять обучение на английском языке, а сегодня подключили и немецкий и французский языки, и все юридические дисциплины изучаются на этих языках. А для медиков – это необходимо. Для медицины – это самый важный вопрос, который мы сегодня должны ставить перед учебным отделом, чтоб они ставили все специальные медицинские дисциплины на иностранных языках. Я очень рад, что мы сегодня имеем возможность открывать эту клинику, это правда историческое событие. Я искренне поздравляю наших студентов, хочу пожелать им творчества, вдохновения, хочу пожелать, чтоб эти молодые люди стали хорошими специалистами, лучшими специалистами, которых готовит одесская медицинская школа.

Новая стоматологическая клиника уже начала свою работу, она расположена по адресу улица Академическая, 30.