В Одессе открыли современный IT-центр

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» открылся уникальный IT-центр.
Праздничную ленточку перерезали президент вуза Сергей Кивалов и первый заместитель Министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.
На сегодняшний день просто невозможно быть высококвалифицированным специалистом без высокого уровня владения компьютерной техникой. Простой пример – юристам необходимы будут навыки оперативной работы с поисковиками в интернете, с базами данных, со всей законодательной базой онлайн, в том числе и законодательной базой других стран. А о необходимости IT-навыков для журналистов и говорить не приходится, поскольку информация является их главным рабочим материалом.
Сергей Кивалов, президент Одесской Юракадемии, рассказал о перспективах работы центра:
Все, что связано с IT-сферой - это будущее, и вот это будущее уже сегодня есть в нашем университете. В IT-центре мы оборудовали пять классов, а вообще в вузе работают 72 компьютерных класса. Со временем мы планируем компьютеризировать все аудитории. Наши прогрессивные преподаватели лично разрабатывают программы электронного обучения абсолютно по всем дисциплинам. Мы продолжаем работать в этом отношении.
Президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов вручил почетному гостю книги по IT-праву, авторами которых являются преподаватели университета.
Для нового IT-центра закуплено 300 новых компьютеров и всё необходимое оборудование, обеспечена бесперебойная подача высокоскоростного и бесперебойного интернета. Мониторы компьютеров больше стандартного размера, чтобы студенты не портили свое зрение. И, что также немаловажно, очень комфортные рабочие места – светлые, тёплые с удобной мебелью.
Вся система работает через вай-фай, что делает IT-центр уникальным. Установлена программа управления с преподавательского места, позволяющая преподавателю контролировать, какую работу выполняет студент во время занятия.
В нашем городе во многих вузах готовят программистов, специалистов в сфере компьютерных технологий, но именно Национальному университету «Одесская юридическая академия» принадлежит пальма первенства в сфере внедрения информационных технологий в учебный процесс. Все это благодаря тому, что руководство университета стремится сделать учебный процесс удобным, современным и интересным!
Сергей Кивалов, президент Одесской Юракадемии, рассказывает о центре:
Для чего мы развиваем IT-сферу?! Думаю, ответ на этот вопрос очевиден – мы живём в информационную эпоху, и хорошее владение компьютером необходимо для успешной работы по абсолютно любой специальности, в том числе и гуманитарной.
На открытии были презентованы несколько авторских разработок IT–лаборатории вуза. Одна из них – чат-бот «Милана». Благодаря ему каждый студент имеет возможность увидеть свои оценки, прочитать конспект или посмотреть видео лекцию по нужной теме в режиме онлайн.
Разработчик чат-бота – доцент кафедры морского и таможенного права университета Денис Иванов – ранее представлял «Милану» на международной конференции в Нью-Йорке «Лигал Хакерс Саммит».
Также был презентован обновленный сайт вуза, который будет запущен в ближайшее время. По словам руководителя разработки сайта Дмитрия Базарова, задача нового сайта состоит в том, чтобы студенты и преподаватели вуза удобно могли пользоваться данным ресурсом с любого мобильного устройства. Для этого были применены последние технологии. В результате разработки сайт приобрёл современный интерфейс, сочетающий в себе минимализм и максимальное удобство использования.
Следует отметить, что за последнее время в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся настоящий прорыв в сфере IT-технологий.
Во время церемонии открытия было также презентовано официальное мобильное приложение вуза – помощник студента NUOUA GUIDE. Это инновационный технический проект на украинском рынке образования. Основной целью приложения является облегчение и оптимизация поиска информации, которая может понадобиться студенту университета во время учебы: календарь мероприятий НУ «ОЮА», блок последних новостей, онлайн-тур по различным корпусам университета с возможностью поиска необходимых аудиторий, расписание пар, раздел «Мы на карте» и другое.
В приложение интегрирован полный перечень преподавателей и работников кафедр, что будет особенно удобным для студентов, которые только начали свое обучение.
Все работники отсортированы по кафедрам, где каждый студент с легкостью сможет найти фамилию, имя и отчество преподавателя, его ученую степень и должность.
Приложение постоянно обновляется и совершенствуется для того, чтобы соответствовать современным требованиям в IT-индустрии, всегда быть актуальным, как для студентов, так и для преподавателей и сотрудников университета.
Маргарита Луцик, студентка Одесской Юракадемии:
Кроме базовых дисциплин и изучения иностранного языка, здесь, в IT-центре, будут проходить занятия по IT-праву, медиации и электронному судопроизводству. Уникальные образовательные курсы разработаны на факультете гражданской и хозяйственной юстиции.
Говорит Денис Колодин, декан факультета ГХЮ Одесской Юракадемии:
Студенты довольны новой учебной базой. Ведь в Украине квалифицированные специалисты по IT-праву, что называется, нарасхват, эта специальность дает возможность обеспечить своей семье материальную базу и построить карьеру.
Маргарита Биндюга, студентка Юракадемии:
Назар Максимчук, студент Юракадемии:
В помещении IT-центра был проведен капитальный ремонт. Дизайн разработали сами студенты. Аудитории стилизовали под известнейшие корпорации типа Google, Apple, Android, Microsoft, Facebook, Instagram.
Рассказывает Анастасия Котовская, начальник отдела связей с общественностью:
Заместитель Министра образования и науки посетил Юракадемию впервые. Поэтому перед открытием IT-центра он ознакомился с материально-технической базой университета – осмотрел аудитории, зал судебных заседаний, где у студентов проходят занятия в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу.
Посетил крупнейшую в Украине научную библиотеку, где с помощью электронной системы поиска, позволяющей войти в библиотеку из любой точки Земного шара, нашел и собственные научные исследовательские труды.
В Музее редкой книги внимание замминистра Ковтунца привлекло Пересопницкое Евангелие, на котором приносит присягу Президент Украины.
А тир и уникальный Музей оружия традиционно вызывают восторженный интерес у всех, кто здесь побывал.
Кроме того, вниманию замминистра была представлена еще одна разработка, существующая на сегодняшний день только в Одесской Юракадемии – автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора. Специальная программа позволяет полностью погрузиться в работу этих специальностей и изучить их особенности в рамках курса уголовного процесса или уголовного права.
Владимр Ковтунец был приятно поражен всем увиденным:
За внедрением инновационных технологий в образовательный процесс – будущее. И Национальный университет «Одесская юридическая академия» – яркий тому пример.