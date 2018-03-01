В Одессе открыли современный IT-центр

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» открылся уникальный IT-центр.

Праздничную ленточку перерезали президент вуза Сергей Кивалов и первый заместитель Министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

Для меня стало приятной неожиданностью побывать здесь, увидеть ваш вуз вблизи. Это открытие для меня. Я слышал много хорошего об университете. Увиденное превосходит все ожидания. Здоровья, сил, вдохновения, успехов всем студентам, преподавателям, профессуре, всем вашим сотрудникам, и пусть Академия процветает. Виват, Академия!

– сказал в своем приветственном слове замминистра.

На сегодняшний день просто невозможно быть высококвалифицированным специалистом без высокого уровня владения компьютерной техникой. Простой пример – юристам необходимы будут навыки оперативной работы с поисковиками в интернете, с базами данных, со всей законодательной базой онлайн, в том числе и законодательной базой других стран. А о необходимости IT-навыков для журналистов и говорить не приходится, поскольку информация является их главным рабочим материалом.

Сергей Кивалов, президент Одесской Юракадемии, рассказал о перспективах работы центра:

Мы делаем всё для того, чтобы студенты уже с первого курса получали необходимые знания в сфере информационных технологий, причём это касается не только общих принципов работы, но и профессионально ориентированных знаний в сфере правовой информатики. И для этого у нас есть всё необходимое: компьютерная техника, оборудование и, что очень важно, специализированная кафедра правовой информатики.

Все, что связано с IT-сферой - это будущее, и вот это будущее уже сегодня есть в нашем университете. В IT-центре мы оборудовали пять классов, а вообще в вузе работают 72 компьютерных класса. Со временем мы планируем компьютеризировать все аудитории. Наши прогрессивные преподаватели лично разрабатывают программы электронного обучения абсолютно по всем дисциплинам. Мы продолжаем работать в этом отношении.

Президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов вручил почетному гостю книги по IT-праву, авторами которых являются преподаватели университета.

Для нового IT-центра закуплено 300 новых компьютеров и всё необходимое оборудование, обеспечена бесперебойная подача высокоскоростного и бесперебойного интернета. Мониторы компьютеров больше стандартного размера, чтобы студенты не портили свое зрение. И, что также немаловажно, очень комфортные рабочие места – светлые, тёплые с удобной мебелью.

Вся система работает через вай-фай, что делает IT-центр уникальным. Установлена программа управления с преподавательского места, позволяющая преподавателю контролировать, какую работу выполняет студент во время занятия.

В нашем городе во многих вузах готовят программистов, специалистов в сфере компьютерных технологий, но именно Национальному университету «Одесская юридическая академия» принадлежит пальма первенства в сфере внедрения информационных технологий в учебный процесс. Все это благодаря тому, что руководство университета стремится сделать учебный процесс удобным, современным и интересным!

Сергей Кивалов, президент Одесской Юракадемии, рассказывает о центре:

Мы не являемся профильным вузом в сфере информационных технологий, у нас полностью гуманитарный вуз, но, несмотря на это, мы активно развиваем IT-сферу. Именно к нам регулярно обращается Управление юстиции в Одесской области с просьбой о предоставлении нашей базы и наших компьютерных классов для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей на государственной службе в онлайн режиме.

Для чего мы развиваем IT-сферу?! Думаю, ответ на этот вопрос очевиден – мы живём в информационную эпоху, и хорошее владение компьютером необходимо для успешной работы по абсолютно любой специальности, в том числе и гуманитарной.

На открытии были презентованы несколько авторских разработок IT–лаборатории вуза. Одна из них – чат-бот «Милана». Благодаря ему каждый студент имеет возможность увидеть свои оценки, прочитать конспект или посмотреть видео лекцию по нужной теме в режиме онлайн.

Разработчик чат-бота – доцент кафедры морского и таможенного права университета Денис Иванов – ранее представлял «Милану» на международной конференции в Нью-Йорке «Лигал Хакерс Саммит».

Во-первых, хочу отметить, что IT-центр очень современный, здесь интересный и красивый дизайн, уверен, студентам будет приятно находиться в этих стенах. Но самое важное, что все это наполнено информационно. Например, чат-бот Милана, как система дистанционного мобильного обучения – это серьезный прорыв в образовании. В планах Министерства – замена системы финансирования, часть бюджетных средств на конкурсной основе будет идти именно на такие инновационные проекты, - поделился Владимир Ковтунец.

Также был презентован обновленный сайт вуза, который будет запущен в ближайшее время. По словам руководителя разработки сайта Дмитрия Базарова, задача нового сайта состоит в том, чтобы студенты и преподаватели вуза удобно могли пользоваться данным ресурсом с любого мобильного устройства. Для этого были применены последние технологии. В результате разработки сайт приобрёл современный интерфейс, сочетающий в себе минимализм и максимальное удобство использования.

Следует отметить, что за последнее время в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся настоящий прорыв в сфере IT-технологий.

Во время церемонии открытия было также презентовано официальное мобильное приложение вуза – помощник студента NUOUA GUIDE. Это инновационный технический проект на украинском рынке образования. Основной целью приложения является облегчение и оптимизация поиска информации, которая может понадобиться студенту университета во время учебы: календарь мероприятий НУ «ОЮА», блок последних новостей, онлайн-тур по различным корпусам университета с возможностью поиска необходимых аудиторий, расписание пар, раздел «Мы на карте» и другое.

В приложение интегрирован полный перечень преподавателей и работников кафедр, что будет особенно удобным для студентов, которые только начали свое обучение.

Все работники отсортированы по кафедрам, где каждый студент с легкостью сможет найти фамилию, имя и отчество преподавателя, его ученую степень и должность.

Приложение постоянно обновляется и совершенствуется для того, чтобы соответствовать современным требованиям в IT-индустрии, всегда быть актуальным, как для студентов, так и для преподавателей и сотрудников университета.

Маргарита Луцик, студентка Одесской Юракадемии:

Это инновационная технология, аналогов ей в Украине не существует. Это приложение поможет студентам лучше освоиться в нашем вузе, облегчит поиск аудиторий и получение другой необходимой информации. Сейчас приложение работает в системе Android, и многие пользователи скачали нашу программу в Play Market и успешно ее используют. В скором времени приложение будет запущено и на платформе Apple.

Кроме базовых дисциплин и изучения иностранного языка, здесь, в IT-центре, будут проходить занятия по IT-праву, медиации и электронному судопроизводству. Уникальные образовательные курсы разработаны на факультете гражданской и хозяйственной юстиции.

Говорит Денис Колодин, декан факультета ГХЮ Одесской Юракадемии:

У нас существует уникальная дисциплина на факультете ГХЮ - IT-право. В Украине сегодня эта дисциплина изучается только у нас, и знания, которые получают студенты в рамках этой дисциплины, на сегодняшний момент, очень востребованы на рынке труда. Специалисты в области IT-права - очень высокооплачиваемые.

Студенты довольны новой учебной базой. Ведь в Украине квалифицированные специалисты по IT-праву, что называется, нарасхват, эта специальность дает возможность обеспечить своей семье материальную базу и построить карьеру.

Маргарита Биндюга, студентка Юракадемии:

Я хочу сказать большое спасибо руководству, что в нашем университете открыли такой IT-центр. Сейчас IT-технологии развиваются как никогда интенсивно и быстро. Поэтому большой спрос будет как раз на юристов, которые будут хорошо разбираться в этой сфере.

Назар Максимчук, студент Юракадемии:

С развитием технологий и потребностей общества у нас возникло такое понятие, как онлайн решение споров. Новый предмет IT-право и в целом условия центра дают возможность углубленно изучать вопрос онлайн решения споров, как оно функционирует, как руководствоваться ботами и как создавать эту систему.

В помещении IT-центра был проведен капитальный ремонт. Дизайн разработали сами студенты. Аудитории стилизовали под известнейшие корпорации типа Google, Apple, Android, Microsoft, Facebook, Instagram.

Рассказывает Анастасия Котовская, начальник отдела связей с общественностью:

Каждый класс стилизован под определенную компанию, корпорацию, которые на данный момент являются наиболее популярными в мире. Также в коридоре и классах размещены информационные плакаты, на которых изображены официальные логотипы, краткая история создания и продвижения упомянутых корпораций. Кроме того, здесь можно ознакомиться с биографией и историей успеха, так называемых, отцов-основателей этих компаний.

Заместитель Министра образования и науки посетил Юракадемию впервые. Поэтому перед открытием IT-центра он ознакомился с материально-технической базой университета – осмотрел аудитории, зал судебных заседаний, где у студентов проходят занятия в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу.

Посетил крупнейшую в Украине научную библиотеку, где с помощью электронной системы поиска, позволяющей войти в библиотеку из любой точки Земного шара, нашел и собственные научные исследовательские труды.

В Музее редкой книги внимание замминистра Ковтунца привлекло Пересопницкое Евангелие, на котором приносит присягу Президент Украины.

А тир и уникальный Музей оружия традиционно вызывают восторженный интерес у всех, кто здесь побывал.

Кроме того, вниманию замминистра была представлена еще одна разработка, существующая на сегодняшний день только в Одесской Юракадемии – автоматизированное рабочее место следователя, детектива и прокурора. Специальная программа позволяет полностью погрузиться в работу этих специальностей и изучить их особенности в рамках курса уголовного процесса или уголовного права.

Владимр Ковтунец был приятно поражен всем увиденным:

При таком ограниченном количестве финансирования, которое сегодня выделяет государство, настолько разумно распорядиться ресурсами – и общим фондом и специальным фондом, который поступает от студентов, обучающихся на контракте, нужно очень тяжело трудиться. Это в первую очередь заслуга руководителя. За этим стоит большая организационная работа. И конечно, не могу не отметить, профессорско-преподавательский состав, всю команду, которая развивает этот вуз.

За внедрением инновационных технологий в образовательный процесс – будущее. И Национальный университет «Одесская юридическая академия» – яркий тому пример.