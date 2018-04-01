Верховная Рада рассмотрела вопросы соцзащиты граждан, пострадавших вследствие трагедии на ЧАЭС

Накануне 32-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС парламент «добрался» до рассмотрения вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Сегодня за основу был принят законопроект № 6230 о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (относительно выплаты денежной компенсации на питание детей).

Я и мои коллеги из «Оппоблока» поддержали этот проект закона. Суть предлагаемой инициативы очень проста. Пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы детям государство будет компенсировать стоимость продуктов питания в соответствии с физиологическими нормами, установленными Минздравом, которые способствуют выведению радионуклидов из организма. Порядок и суммы денежных выплат должен установить Кабмин.

Сегодня закупка продуктов питания для учеников общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений, студентов колледжей и техникумов (училищ), расположенных на территориях радиоактивного загрязнения осуществляется через электронную систему закупок. И очень часто сроки поставки продукции в учебные заведения нарушаются, что приводит к недовольству родителей и детей.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, принятие данного документа будет способствовать более эффективной реализации государственной политики в социальной сфере относительно обеспечения выплаты причитающейся денежной компенсации на бесплатное питание детей, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Надеюсь, что ко второму чтению Кабмин представит гарантии финансирования этого закона и парламент сможет принять его во втором чтении. Такие законодательные инициативы, направленные на социальную защиту социально уязвимых категорий населения, требуют особого внимания как со стороны парламента, так и правительства. — прокомментировал народный депутат Украины Сергей Кивалов законопроект № 6230 о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (относительно выплаты денежной компенсации на питание детей).