Морская доктрина Украины обеспечит эффективную политику государства в области морской деятельности

Морская доктрина – основа административной юрисдикции государства в морских пространствах. Она является основополагающим документом, определяющим государственную политику страны в области морской деятельности.

Возможность для государств распростра­нять свою юрисдикцию и пользоваться осо­быми правами в прибрежных и отдаленных от берега морских пространствах невозможно переоценить.

Действующая ныне в Украине Морская доктрина до 2035 года была утверждена еще в далеком 2009 году и в нынешних условиях морально устарела.

В мае 2015 года был издан Указ Президента Украины, которым вводилось в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 мая 2015 года «О Стратегии национальной безопасности Украины». В решении этом, наряду с одобрением Стратегии национальной безопасности, есть и такой пункт: утвердить в трехмесячный срок новую редакцию Морской доктрины Украины.

За пошедшие с тех пор – не три месяца, а уж почти три года, новая редакция доктрины так и не была утверждена.

Существующее положение вещей не может устраивать подлинного патриота, заинтересованного в возвращении государству Украина статуса ведущей морской державы.

Именно по этой причине народным депутатом Сергеем Киваловым в феврале текущего года был направлен депутатский запрос на имя премьер-министра В. Гройсмана. Премьер-министр незамедлительно поручил заняться решением этой проблемы Министерству инфраструктуры Украины. Реакция профильного министерства также была оперативной.





Результатом депутатского запроса стало проведение уже в начале марта рабочей встречи представителей Кабинета министров Украины, Министерства инфраструктуры Украины и Национального института стратегических исследований.

Стало известно, что Министерством инфраструктуры Украины разработан проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 07 октября 2009г №1307», согласно с которым предлагается утвердить новую редакцию Морской доктрины Украины.

Поскольку в ходе обработки проекта акта структурными подразделениями Кабинета министров возник ряд вопросов, связанных с его содержанием, то с целью решения вышеуказанных вопросов и возникла необходимость проведения рабочей встречи такого уровня.

Если правительство в течение многих лет не в состоянии разработать документ, имеющий исключительную важность для государства, мы сами можем это сделать. Не надо «волокитить» обновление Морской доктрины, отбрасывая страну на годы назад, — говорит Сергей Кивалов. - Есть проект Морской доктрины, разработанный Национальным институтом стратегических исследований. Он поступил в Министерство инфраструктуры Украины еще в начале 2016 года. Однако до сих пор он находится на стадии согласования и проведения правовой экспертизы. Складывается впечатление, что Морская доктрина, то есть фактическая морская конституция, которая регулирует все основные вопросы морехозяйственного комплекса, Украине попросту не нужна. Поэтому я вполне могу допустить, что такая волокита и игнорирование принятия важнейшего для государства, имеющего выход к морю, документа – умышленное действие. И направлено оно на ослабление страны, на подрывы её экономических устоев. Это и есть вредительство, - возмущается Сергей Кивалов. – Мы не можем мириться с существующим положением, самоустраняясь от процесса. Именно этими соображениями продиктовано составление депутатского запроса. И вот результат: дело сдвинулось с мертвой точки. Конечно, мы будем контролировать развитие этого процесса, чтобы ситуация не вернулась в прежнее застойное русло.

Конечно, принятие Морской доктрины нужно далеко не всем в верхах. Надо понимать, что появление этого документа в виде принятого Закона Украины означает дополнительную ответственность, необходимость дополнительного финансирования со стороны структур власти. Сейчас все это финансируется кое-как, и мероприятия проводятся на основе идей, взятых «из воздуха». С принятием доктрины подобного быть не может, будут ориентиры и цели, будет план необходимых мероприятий, будет и ответственность. Таким образом, исполнительной власти невыгодно даже не содержание Морской доктрины, а сам факт ее принятия.

Наверняка, кто-то скажет — а что толку в Морской доктрине? Стоит ли тратить силы, время, средства для разработки очередного стратегического документа, который не будет исполняться, как и многие другие?

Стоит. Хотя бы для того, чтобы ответить для самих себя — продолжаем ли мы считать себя морской державой и хотим ли быть такой. К сожалению, приходится признать, что за 26 лет независимости ответа мы так и не дождались. У отечественной верхушки преобладает «сухопутное мышление», в котором не было места морю и морской политике. Продолжает оно доминировать и сегодня, несмотря на оккупацию Крыма и фактическую потерю военного флота.

«Удобный флаг» - почему бы и нет?

Возрождении Черноморского пароходства в том виде, в каком он существовал в советские времена - утопия. Однако, хотя бы торговый флот не грех было бы иметь Украине, имеющей столь выгодное географическое положение и такое количество портов.

Одно наличие выхода к морю не делает автоматически государство «морским». Но известен пример Монголии, под чьим флагом бороздят моря 400 судов, хотя Монголию от моря отделяют тысячи километров; Молдова имеет узкий участок выхода к Дунаю и единственный порт Джурджулешть, но и она имеет свой торговый флот. Понятно, что все это благодаря «удобному флагу». Но кто мешает это сделать и Украине?

Кстати, в Послании Президента Украины Верховной Раде за 2015 год (тоже три года назад) среди направлений реформирования транспортной сферы упоминалась и необходимость подготовить и принять Закон Украины «О Международном реестре судов Украины», который станет инструментом возвращения украинского флота под украинский флаг и создаст условия для восстановления отечественного судостроения. Законом должны быть внедрены адаптированные к национальным условиям мировые стандарты процедуры регистрации флота, в частности, упрощены условия регистрации и последующей эксплуатации национальных и иностранных судов, зарегистрированных в международном реестре под национальным флагом. Логичен вопрос — и где этот Закон?..

Кому это выгодно?

Складывается впечатление, что принятие Морской доктрины идет вразрез с интересами нынешнего украинского правительства, которому «лишние хлопоты» никак не нужны. Кабмин катастрофически не справляется с возложенными на него нынешними задачами, зачем ему еще лишняя головная боль в виде выполнения серьезнейшего документа, в котором «задействованы» сразу несколько ведомств, и регулирующего целую сферу деятельности державы? Это напоминает банальный и давно известный саботаж.

Сергей Кивалов сообщил, что за последние годы в Украине существенно снизился уровень конкурентоспособности морехозяйственного комплекса, что практически привело к потере первоначальной позиции морской державы.

Замечу, что сегодня действует Морская доктрина Украины, принятая в 2009 году и рассчитанная до 2035 года. Но она настолько морально устарела, что применять ее просто невозможно. Очевидно, что вызовы и угрозы изменились. Документом не учитываются последние политические реалии. То есть сегодня в государстве отсутствует целостная стратегия для защиты его национальных интересов, — подчеркнул политик.

Что касается новой Морской доктрины Украины, хотелось бы напомнить, что вопросы развития морского транспорта закреплены и в Соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС, в частности, в статье 135 «Международные морские перевозки». Имплементация положений Соглашения потребует от Украины принятия серии законодательных актов. Желательно все же, чтобы они были приняты в рамках некоего целостного видения, а не так, как это происходит все годы независимости, когда после нескольких лет проволочки на выходе получаются сырые полуфабрикаты, которые вносят путаницу в и без того запутанную законодательную базу.

Следует отметить, что Сергей Кивалов последовательно отстаивает на законодательном уровне возрождение Украины как морского государства.

Результатом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Это позволит максимально эффективно использовать транзитный потенциал портов и повысит их конкурентоспособность. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры.

Сергей Кивалов, как специалист в области морского права, также серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Так, по инициативе парламентария при Юридической клинике создана рабочая группа правовой помощи морякам, что позволяет эффективнее отстаивать и защищать их права. За прошедший год в Юрклинику поступило 142 таких обращения.

Целый ряд законодательных инициатив и депутатских запросов направлены на то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве». Ратификация Украиной Конвенции будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.