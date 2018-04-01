Морская доктрина Украины обеспечит эффективную политику государства в области морской деятельности

Морская доктрина – основа административной юрисдикции государства в морских пространствах. Она является основополагающим документом, определяющим государственную политику страны в области морской деятельности.
Возможность для государств распространять свою юрисдикцию и пользоваться особыми правами в прибрежных и отдаленных от берега морских пространствах невозможно переоценить.
Действующая ныне в Украине Морская доктрина до 2035 года была утверждена еще в далеком 2009 году и в нынешних условиях морально устарела.
В мае 2015 года был издан Указ Президента Украины, которым вводилось в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 мая 2015 года «О Стратегии национальной безопасности Украины». В решении этом, наряду с одобрением Стратегии национальной безопасности, есть и такой пункт: утвердить в трехмесячный срок новую редакцию Морской доктрины Украины.
За пошедшие с тех пор – не три месяца, а уж почти три года, новая редакция доктрины так и не была утверждена.
Существующее положение вещей не может устраивать подлинного патриота, заинтересованного в возвращении государству Украина статуса ведущей морской державы.
Именно по этой причине народным депутатом Сергеем Киваловым в феврале текущего года был направлен депутатский запрос на имя премьер-министра В. Гройсмана. Премьер-министр незамедлительно поручил заняться решением этой проблемы Министерству инфраструктуры Украины. Реакция профильного министерства также была оперативной.
Результатом депутатского запроса стало проведение уже в начале марта рабочей встречи представителей Кабинета министров Украины, Министерства инфраструктуры Украины и Национального института стратегических исследований.
Стало известно, что Министерством инфраструктуры Украины разработан проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 07 октября 2009г №1307», согласно с которым предлагается утвердить новую редакцию Морской доктрины Украины.
Поскольку в ходе обработки проекта акта структурными подразделениями Кабинета министров возник ряд вопросов, связанных с его содержанием, то с целью решения вышеуказанных вопросов и возникла необходимость проведения рабочей встречи такого уровня.
Конечно, принятие Морской доктрины нужно далеко не всем в верхах. Надо понимать, что появление этого документа в виде принятого Закона Украины означает дополнительную ответственность, необходимость дополнительного финансирования со стороны структур власти. Сейчас все это финансируется кое-как, и мероприятия проводятся на основе идей, взятых «из воздуха». С принятием доктрины подобного быть не может, будут ориентиры и цели, будет план необходимых мероприятий, будет и ответственность. Таким образом, исполнительной власти невыгодно даже не содержание Морской доктрины, а сам факт ее принятия.
Наверняка, кто-то скажет — а что толку в Морской доктрине? Стоит ли тратить силы, время, средства для разработки очередного стратегического документа, который не будет исполняться, как и многие другие?
Стоит. Хотя бы для того, чтобы ответить для самих себя — продолжаем ли мы считать себя морской державой и хотим ли быть такой. К сожалению, приходится признать, что за 26 лет независимости ответа мы так и не дождались. У отечественной верхушки преобладает «сухопутное мышление», в котором не было места морю и морской политике. Продолжает оно доминировать и сегодня, несмотря на оккупацию Крыма и фактическую потерю военного флота.
«Удобный флаг» - почему бы и нет?
Возрождении Черноморского пароходства в том виде, в каком он существовал в советские времена - утопия. Однако, хотя бы торговый флот не грех было бы иметь Украине, имеющей столь выгодное географическое положение и такое количество портов.
Одно наличие выхода к морю не делает автоматически государство «морским». Но известен пример Монголии, под чьим флагом бороздят моря 400 судов, хотя Монголию от моря отделяют тысячи километров; Молдова имеет узкий участок выхода к Дунаю и единственный порт Джурджулешть, но и она имеет свой торговый флот. Понятно, что все это благодаря «удобному флагу». Но кто мешает это сделать и Украине?
Кстати, в Послании Президента Украины Верховной Раде за 2015 год (тоже три года назад) среди направлений реформирования транспортной сферы упоминалась и необходимость подготовить и принять Закон Украины «О Международном реестре судов Украины», который станет инструментом возвращения украинского флота под украинский флаг и создаст условия для восстановления отечественного судостроения. Законом должны быть внедрены адаптированные к национальным условиям мировые стандарты процедуры регистрации флота, в частности, упрощены условия регистрации и последующей эксплуатации национальных и иностранных судов, зарегистрированных в международном реестре под национальным флагом. Логичен вопрос — и где этот Закон?..
Кому это выгодно?
Складывается впечатление, что принятие Морской доктрины идет вразрез с интересами нынешнего украинского правительства, которому «лишние хлопоты» никак не нужны. Кабмин катастрофически не справляется с возложенными на него нынешними задачами, зачем ему еще лишняя головная боль в виде выполнения серьезнейшего документа, в котором «задействованы» сразу несколько ведомств, и регулирующего целую сферу деятельности державы? Это напоминает банальный и давно известный саботаж.
Сергей Кивалов сообщил, что за последние годы в Украине существенно снизился уровень конкурентоспособности морехозяйственного комплекса, что практически привело к потере первоначальной позиции морской державы.
Что касается новой Морской доктрины Украины, хотелось бы напомнить, что вопросы развития морского транспорта закреплены и в Соглашении об Ассоциации между Украиной и ЕС, в частности, в статье 135 «Международные морские перевозки». Имплементация положений Соглашения потребует от Украины принятия серии законодательных актов. Желательно все же, чтобы они были приняты в рамках некоего целостного видения, а не так, как это происходит все годы независимости, когда после нескольких лет проволочки на выходе получаются сырые полуфабрикаты, которые вносят путаницу в и без того запутанную законодательную базу.
Следует отметить, что Сергей Кивалов последовательно отстаивает на законодательном уровне возрождение Украины как морского государства.
Результатом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Это позволит максимально эффективно использовать транзитный потенциал портов и повысит их конкурентоспособность. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры.
Сергей Кивалов, как специалист в области морского права, также серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Так, по инициативе парламентария при Юридической клинике создана рабочая группа правовой помощи морякам, что позволяет эффективнее отстаивать и защищать их права. За прошедший год в Юрклинику поступило 142 таких обращения.
Целый ряд законодательных инициатив и депутатских запросов направлены на то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве». Ратификация Украиной Конвенции будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.