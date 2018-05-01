Студенты Одесской Юракадемии и МГУ провели масштабные субботники

Как известно, весна – время, когда годовой цикл жизни вступает в пору возрождения. А апрель в наших широтах – традиционно месяц высадки цветов, деревьев и кустарников. По хорошей доброй традиции в этот период студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета участвуют в субботниках по благоустройству и озеленению города. И хотя это социальная инициатива самих ребят, вместе с ними трудятся и преподаватели вуза, и его руководители.

Благоустройство и высадка деревьев на набережной и склонах 8-й станции Большого Фонтана

Одно из самых любимых мест отдыха одесситов – набережная 8-й станции Большого Фонтана. Ухоженный газон, высаженные деревья и цветы, здесь чисто и красиво. Все это благодаря субботникам, которые на этой территории регулярно проводят студенты. С наступлением теплой погоды по инициативе Студенческого совета Одесской Юракадемии, на склонах и набережной снова кипит работа по благоустройству.

Около двадцати лет назад здесь были руины и свалка. Затем участок был взят под опеку руководством Международного гуманитарного университета. Совместно с Одесской Юракадемией коллективы университетов благоустраивают территорию.

Если не ухаживать за склонами, если их не укреплять, не озеленять, то может произойти ситуация, такая же, как и на 16-й станции Большого Фонтана, где образовываются большие трещины в грунте. Это приводит к опасным оползневым процессам. Высадка деревьев, чем мы сегодня и занимаемся на субботнике – это одна из возможностей укрепить склон. У наших вузов – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета есть хороший девиз – каждый студент, преподаватель и сотрудник должен высадить хотя бы одно дерево. И эта программа очень эффективно работает! Мы высадили около 20 тысяч деревьев и кустов на склонах и в парках нашего города. — говорит президент Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Я считаю, что это очень хорошее начинание студентов – вместе с руководством и преподавателями собираться вместе на таком прекрасном мероприятии, как субботник. Это прекрасная социальная инициатива, которую всячески поддерживаем и мы, и президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов. Студенты с большим энтузиазмом вышли на улицы чистить территорию для того, чтобы и им, и одесситам, и гостям нашего города было комфортно находиться на этой территории. — рассказывает Глава студенческого совета Одесской Юракадемии Юлия Шишацкая.

Здесь были проведены масштабные берегоукрепительные работы, установлены специальные гидротехнические сооружения, благоустроена набережная. На склонах высажено более 20-ти тысяч деревьев и кустарников. Для регулярного полива зеленых насаждений оборудована автономная система с использованием подпочвенных вод.

Когда здесь была свалка, естественно, что никто не посещал эту набережную. Но мы привели в порядок данную территорию, вложили много сил и средств в ее благоустройство. Это реальный вклад коллективов наших университетов в озеленение Одессы. Теперь мы хотим передать эту набережную на баланс города, чтобы город также помогал поддерживать здесь чистоту и порядок.

— отмечает Сергей Кивалов.

Субботники здесь - дело привычное. Студенты говорят, что массовое мероприятие объединило представителей всех факультетов и институтов. А озеленение города они считают обязанностью каждого гражданина.

Мы все очень счастливы. Мы с радостью выходим, работаем, наслаждаемся этим прекрасным пейзажем и получаем море удовольствия. — поделилась впечатлениями студентка Юракадемии Юлия Топол.

Нам нравится делать что-то хорошее для Одессы. Делать улицы нашего города чище, чтобы горожанам и приезжим было хорошо у нас в городе. — рассказывает студент Юракадемии Кирилл Димов.

Очень приятно принимать участие в таких субботниках. Это очень хорошая традиция, которую начал Сергей Васильевич Кивалов. Все одесситы помнят, все прекрасно знают, как выглядела эта набережная более десяти лет назад. Сейчас об этом напоминают стенды с фотографиями, установленные на набережной «Было и стало». И очень приятно быть частью этих положительных изменений в родном городе. — поделился студент Одесской Юракадемии Владислав Кривешко.

Выше набережной на склонах высажены сотни хвойных растений. Отметим, что часть Трассы здоровья будет проходить по территории, которая принадлежит Одесской Юракадемии и Международному гуманитарному университета. Коллективы двух университетов дали свое согласие на проведение строительных работ на этой территории.

Здесь же расположился современный спортивный комплекс Международного гуманитарного университета – крытый и открытый. Рядом теннисный корт и уличные тренажеры для всех желающих. Во время проведения субботника на территории спорткомплекса состоялся футбольный турнир между командами факультетов и институтов Юракадемии.

Субботник продолжился в парке Победы

На свежем воздухе в дружественной компании, дружески перешучиваясь, ребята на центральной аллее парка Победы студенты Юракадемии высадили деревья и цветы.

Сотрудники горзелентреста всегда присутствуют на таких мероприятиях, помогая инвентарем и практическими советами. Рассказывает сотрудница «Зелентреста»:

Сегодняшнее мероприятие – хороший пример согласованной работы горзелентреста и студентов Одесской Юракадемии. Такие мероприятия у нас проводятся ежегодно. Представитель Юракадемии согласовывает с «Зелентрестом» участок парка, который академия берет под свое шефство, проект озеленения этого участка и количество растений, которые предполагается высадить. Сотрудники горзелентреста часто присутствуют на субботниках, помогая ребятам инвентарем и практическими советами: на какую глубину сажать деревце, как поливать и тому подобное.

Для того чтобы ребята охотнее приобщались к процессу, руководство университета увлекает их собственным примером. Видя такое отношение, студенты активнее генерируют собственные инициативы, а руководство академии всячески их поддерживает. Например, Липовая аллея, высаженная на улице Академической – у каждого деревца там закреплена мемориальная дощечка с указанием, выпускниками какого года и какой специальности оно высажено. Время проходит незаметно, скоро дети вчерашних выпускников станут студентами Одесской Юракадемии, им приятно будет видеть это напоминание о студенческом прошлом родителей.

Мы ежегодно в апреле и мае организовываем субботники, чтобы пополнить деревьями парк Победы. Мы территориально ближе всех расположены к парку Победы, потому и закрепили его за собой, помогая городу убирать, чистить парк, высаживать деревья, кусты, цветы. А «Зелентрест» помогает нам организационно – указывает, где и что высаживать, чтобы высадка растений велась не стихийно, а в соответствии с планами озеленения города. Мое убеждение – в парках нужно высаживать не только одно-двухлетние растения, а деревья с долгим жизненным циклом, любоваться которыми и получать от них пользу смогли бы наши дети и внуки.

Сегодня мы высаживали уже большие деревья, этим саженцам уже по шесть-семь лет, это молодые клены и рябины. А ведь нужно еще позаботиться и о поливе, иначе растение не приживется. Если бы каждый гражданин высадил хотя бы одно-два дерева, наш город превратился бы в цветущий и нарядный. То, что студенты Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия» вносят свою лепту в озеленение города – это один из важных моментов воспитательной работы.

— говорит президент МГУ и НУ «ОЮА» Сергей Васильевич Кивалов.

Студенты-первокурсники делятся позитивными впечатлениями на субботнике.

Погода очень хорошая для высадки растений, не жарко и слегка моросит – они хорошо принимаются. Мы и работаем, и отдыхаем, все дружно, весело, позитивно. Сергей Васильевич приехал поучаствовать в нашем субботнике, и это добавило позитива. — говорит Александр Ляховецкий.

Сокурсник Александра Артем Каменев сожалеет, что студенты из других вузов лишают себя удовольствия поработать на благо Одессы на свежем воздухе в приятной атмосфере товарищества:

Мы собрались, чтобы сделать благое дело, и это очень здорово. Мне бы хотелось, чтобы и другие вузы поступали, как мы. Можно вообразить, как бы преобразилась и похорошела наша красавица-Одесса, радуя одесситов и гостей города цветущими зелеными зонами.

Просто нельзя не радоваться оттого, что делаешь доброе дело. В то время, как деревья у нас в стране вырубаются – мы их сажаем.

— поддерживает коллегу студент первого курса Института уголовной юстиции Илья Билык.

Мы всей дружной большой компанией пришли на субботник. Мы посадили деревья-пионы, которые будут радовать нас не один год, это непередаваемое чувство, когда ты даришь новую жизнь деревцу. Все так дружно, по-семейному, думаю, что все испытываю то же, что и я.

— делится впечатлениями первокурсница Дарья Мороз.

Деревья – это лёгкие города, всей страны. Поэтому, мы думаем, наши дети, правнуки будут этим гордиться, да мы и сами, в принципе. Мы всей дружной компанией пришли, это весело. Большие эмоции, большие впечатления. Всё очень дружно и по-семейному. — студентка Юракадемии Дарья Полякова.

Кроме деревьев, студенты Юракадемии высадили в парке древовидные пионы.

Парковая зона Международного гуманитарного университета – место отдыха одесситов

Тем временем более 200 студентов и преподавателей Международного гуманитарного университета вышли на субботник возле терртирории родной alma mater. Этот субботник они посвятили всемирному Дню Земли. Здесь в парковой зоне на 5-й станции Большого Фонтана ежедневно приходят отдыхать сотни одесситов с детьми.

Совместно с преподавателями ежедневно смотрят за тем, чтобы территория университета была ухоженной, потому что университет – это лицо нашего города, у нас учатся много студентов со всех уголков Украины и других государств.

— говорит директор Института права, экономики и международных отношений Константин Громовенко.

Сегодня студенты всех факультетов – искусства и дизайна, лингвистики и перевода, Института права, экономики и международных отношений, Медицинского института, а также иностранные студенты подготовительного отделения принимают участие в субботнике.

— рассказал ректор Международного гуманитарного университета Анатолий Крыжановский.

Мероприятие хорошее, нужно для того, чтобы нас как-то сплотили, весь коллектив наш, весь университет. Мы собираемся ради одной цели, чтобы благоустроить нашу alma mater. — студентка МГУ Юлия Гуменюк.

В рамках программы по озеленению города студенты Международного гуманитарного университета и Одесской Юракадемии продолжат традиционные субботники.