В праздник Великой Победы одесситы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу и стеле Крылья Победы

9 мая 2018 года традиционно начался с возложения цветов и венков к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Г. Шевченко. В торжественной церемонии приняли участие руководство города и области, городских районных администраций, народные депутаты, дипломаты, представители ведомственных учреждений и Вооруженных Сил Украины, ветераны, духовенство, воспитанники Поста №1, курсанты, школьники, общественность. Возложение традиционно сопровождалось оружейным салютом.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов после церемонии возложения цветов к памятнику рассказал о том, какое значение для нашего города и страны имеет празднование Дня Победы, и почему мы должны сохранить эту традицию для будущих поколений:

Мы преклоняемся перед теми, кто ценой своей жизни во время страшной войны сохранили свободу и подарили будущее нам и нашим детям. Многие политики пытаются сегодня переписать историю. Я считаю, что это недопустимо. Мы теперь в долгу перед ветеранами, и главная задача – сохранить нашу историю и память об их великом подвиге. Не нужно политикам вмешиваться в те традиции, которые сложились на протяжении многих десятилетий. Нам эта победа досталась очень дорогой ценой, Украина потеряла более 10-ти миллионов граждан, это нужно помнить. И сегодня звучат призывы: давайте отменим 9 мая, давайте перенесем его на другой день, иначе его назовем – нельзя! У нас еще живы те, кто видел ужасы войны, те, кто дошли до Берлина. Это не просто свидетели – это живые носители истории. Сегодня им уже под 90. Они нуждаются в особом внимании и поддержке. Нам нужно не забывать проявлять благодарность нашим ветеранам, и не только на словах, но и развивая социальные программы, действующие сегодня в нашем городе. Хочу искренне поздравить всех ветеранов, пожелать им, чтобы они были здоровы, чтобы о них заботились, уважали и ценили. С праздником Великой Победы!

В этот день радость тяжелая, как вдох после бесконечных минут в безвоздушном пространстве, радость, от которой льются слезы, от которой разрывается сердце. И смысл этого дня - в памяти к великим несломленным душам, которые выстояли, которые поднялись и доказали, что добро сильнее, что справедливость есть и надежда тоже.

Полковник Андрей Данилович Бовдур был танкистом, водителем Т-34, попал в госпиталь, получив ранение в Польше.

Победа нам досталась нелегко, но мы – выстояли, держимся и будем держаться до последнего. И от праздника своего победного не откажемся никогда! - говорит Андрей Данилович.

Как сказал поэт Александр Николаевич Зайцев: «Сколько лет уж прошло, с той поры, как горела земля под ногами. Многих нет ветеранов войны, но мы помним о них, они с нами...».

Михаил Спиридонович Шуляк победу встретил в Чехословакии; этот человек – живая легенда. В годы войны - гвардии казак, пулеметчик 3-го эскадрона 42 гвардейского казачьего кавалерийского Кубанского полка. В рядах 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии участвовал в Одесской наступательной операции. В бою за село Барабой 10 апреля 1944 года с ручным пулеметом подлез к огневой точке противника и уничтожил находившихся там шестерых немецких солдат, чем дал возможность подразделениям продвигаться вперед. В ходе той операции почти вся дивизия была уничтожена, в живых осталось едва ли 50 человек. Михаил Спиридонович получил легкие ранения, но в госпиталь не пошел, а перешел на новую должность – авиамеханик. В авиации Михаил Спиридонович и прослужил 27 лет.

Я думаю, что этот праздник должен остаться не только на всю жизнь нашу, еще живущих ветеранов, но и для нового поколения, потому что нас с каждым годом меньше и меньше, и некому будет потом рассказать правду о нашей войне, страшной, тяжелой войне,

- считает Михаил Спиридонович.

Победа далась слишком дорого нашим дедушкам и бабушкам, нашим послевоенным мамам и папам. Забыть это - предать самих себя.

Одесситка Ирина Георгиевна Самойлова - участник шествия «Бессмертного полка» говорит:

Мой папа, Самойлов Георгий Сергеевич, 17-летним мальчиком пошел добровольцем на фронт. День Победы 1945 года встретил в Болгарии, в Софии, в составе 30-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина. И я гордилась и горжусь своим отцом и всеми без исключения воинами-победителями, воинами-освободителями. С Днем Победы!

Одессит Борис Геннадьевич пришел на Аллею Славы с портретом отца, который всю войну провел в боевых походах на крейсере «Красный Крым», участвовал в боях за Одессу, высаживал десант в Чабанке, обстреливал немецкие береговые батареи. Сегодняшние реалии Борис Геннадьевич оценивает так:

Мой отец скончался в 2011 году, прожив 92 года. Если бы он увидел сегодня все, что здесь происходит, он бы ужаснулся. 9 мая – святой праздник, и если мы его забудем – мы забудем свое имя и фамилию, мы забудем своих детей, свою Родину – мы забудем все!

Владимир Михайлович Афанасьев – бывший военный летчик, участник боевых действий в Афганистане и в Чехословакии, говорит:

Два моих деда не пришли с войны. Отец - пришел без руки. Папа прожил всего 64 года. Он посмотрел фильм «Блокада», расстроился, и сердце не выдержало. Сегодня пытаются как-то изменить акценты, переиначить наш праздник, но я считаю, что для других праздников есть в году много других дней. А наш праздник – пусть оставят ветеранам.

Также в праздник Великой Победы возложение прошло на площади Десятого апреля. Однако, по каким-то причинам место боевой славы не посетили большинство первых лиц города Одессы и Одесской области. К памятной стеле «Крылья Победы» прибыли народный депутат Украины Сергей Кивалов, митрополит Одесский и Измаильский Анафангел, глава Приморской райадминистрации Марат Королев, ветераны войны и другие горожане.

В Одессе практически каждую семью коснулась война. Всего нашей стране от коричневой чумы погибли около десяти миллионов граждан. В этот день митрополит Одесский и Измаильский Анафангел говорит, что главное для Украины сегодня – это мир, и необходимо сделать всё, чтобы ужасы войны больше никогда не повторились на родной земле:

Я отношусь к поколению, которое именуется дети войны. У меня погиб отец, брат, маму ранило, которая нас из окопа в окоп носила во время войны. Потом эвакуация в Сибирь. Возвращение, розруха, голод, холод. Я знаю цену миру, цену дружбы, цену человеческих отношений. Дай Боже, чтобы на нашей мнострадальной украинской земле воцарился мир, превосходящий всякие человеческие недоразумения. Мир – это благо, мир – это счастье, мир – это Божие благословенние. За мир нужно бороться, за мир нужно молиться и верить, что Господь не оставит никого, кто просит этого мира нашей земле. Счастья, добра, мира, благополучия всем одесситам!

День Великой Победы для ветеранов – это настоящий праздник со слезами на глазах. Сегодня они вспоминают тяжелое военное время и то, с каким трудом отстраивали страну после войны.

У меня старший брат был, на пять лет меня старше. Он учился в 10 классе, раньше сдал экзамены, поехали в колхоз, их отправили на 2 месяца. Проводы были очень тяжелые. Погиб на Курской дуге, - говорит подполковник в отставке Леонид Медведев.

Попросилась у начальства – возьмите меня, я хочу помочь. Хоть картошку чистить, хоть готовить что-нибудь, хоть санитаркой, возьмите меня кем угодно! Они меня взяли, и я дошла до Берлина, через Польшу, и мы первые вошли в Берлин, и расписалась на Рейхстаге наша армия, - вспоминает ветеран войны Полина Иванова.

Праздник Победы – это праздник всего народа. И нам забывать его нельзя. Мой отец дошел до Берлина. Дядя мой при обороне Одессы получил серьезную травму, потерял глаз и стал инвалидом войны. И у многих соотечественников на войне погибли родственники. Поэтому этот праздник мы не должны забывать, - поделился участник боевых действий в Афганистане Виктор Мусиенко.

Это праздник всей Земли. Неизвестно, что ждало бы нашу планету, если бы в этой войне не победили силы добра. День Победы был, есть и будет. Он никуда не уйдет, и наши дети и наши внуки так же будут помнить, как помним мы об этом, - рассказал глава областного Союза ветеранов Афганистана Юрий Ермаков.

Сотни одесситов продолжили возлагать цветы к мемориалу памяти, а дети дарили ветеранам цветы в знак благодарности за их величайший подвиг во имя мира, свободы и нашего будущего.

Необходимо помнить о том, что подвиги предков - это наследство, которое нельзя разбазаривать. Что их слава лежит на нас тенью, и мы должны быть достойны этой тени. Трудитесь. Растите детей. Помните. Ибо наш самый главный враг - не внешние враги, а беспамятство. Когда будет потеряна память, потеряно наследие, потеряно чувство гордости - тогда Родина и падет. Но этого, разумеется, не случится, благодаря всем нам.