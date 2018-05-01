В Одессе прошел Международный турнир по вольной борьбе «Черное море»

В спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» начался весенний сезон соревнований по вольной борьбе. Здесь открылся традиционный Международный турнир «Черное море».

Ведущие спортсмены из разных стран, представляющие Украину, Молдову, Беларусь, Грузию, Великобританию, – всего 136 участников, – боролись за звание чемпионов соревнований. Турнир «Черное море» имеет глубокие корни, ведет отсчет с 1975 года, не раз менял название, но неизменно оставалось место его проведения – Одесса.

Президент Одесской федерации по вольной борьбе Беслан Туштаров гордится составом участников:

Уровень мастерства очень высок. Сегодня здесь собрались ведущие спортсмены в разных весовых категориях, призеры чемпионатов страны, Европы и мира. Приятно, что наравне с ними выступают ведущие спортсмены Одесской области, сборной команды Украины.

Среди них – член сборной Украины по вольной борьбе тяжеловес Александр Хоцяновский, который уже пятнадцать лет в большом спорте. Александр пришел в секцию по вольной борьбе в десять лет и объясняет свой выбор просто:

Я родом из маленького поселка, и кроме борьбы никакого спорта у нас там и не было. Спорт стал моей судьбой. У спортсмена сумка всегда собрана: тренировки и соревнования – моя жизнь. Я участвую в Одесском международном турнире не первый раз, много раз был его победителем. «Черное море» считается очень престижным турниром и занимает лидирующие позиции в этом виде спорта. В сборной Украины много сильных спортсменов и, думаю, на Чемпионате Европы мы покажем хорошие результаты.

— пообещал спортсмен.

Международный турнир «Черное море» является отборочным перед молодежным Чемпионатом Европы, который состоится через месяц. И в основном, здесь собрались молодые борцы, которые хотят проверить свои силы перед серьезным экзаменом.

Главный судья Международного турнира «Черное море» по вольной борьбе – судья международной категории, четырехкратный чемпион мира, Виктор Арнаутов:

Международный турнир «Черное море» проходит в современном спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия». Этот известный вуз часто предоставляет свою спортивную базу для проведения соревнований международного уровня. Президент НУ «ОЮА» Сергей Васильевич Кивалов большое внимание уделяет спорту, и мы, борцы, этому очень рады и благодарны.

Виктор Дмитриевич рассказал, что вольная борьба, как и в целом спорт, помолодела. Происходит ранняя специализация. Теперь в единоборствах участвуют с 5-6 лет, а не с 14, как раньше. Поэтому в этих соревнованиях по вольной борьбе спортсмены делятся на десять весовых категорий.

Чтобы стать настоящим борцом, необходимы три вещи: трудолюбие, трудолюбие и еще раз трудолюбие. Конечно, нужны смелость, ловкость, физические данные. Но как бы ни был одарен спортсмен, все решает основной фактор – трудолюбие.

— говорит заслуженный тренер Украины Виктор Арнаутов.

На трибунах стадиона в числе тех, кто «болел» за воспитанников Одесской школы вольной борьбы был и заведующий кафедрой физического воспитания НУ «ОЮА» Игорь Мороз:

На наших спортивных базах проходит много различных соревнований. Мы можем принимать у себя спортсменов высокого уровня, международного и национального, и мы гордимся, что имеем такие спорткомплексы. Президент нашего вуза Сергей Кивалов уделяет много внимания поддержке спорта и спортсменов. Кроме вольной борьбы, в этом году у нас пройдут соревнования по единоборствам, пауэрлифтингу, джиу-джитсу и другим видам спорта. А еще наш крытый стадион, благодаря своему современному покрытию французского производства, является местом проведения международных танцевальных турниров.

Организаторы уверенны, что турнир поможет сформировать сильные сборные сразу нескольких стран, участники которых будут бороться за победу уже через месяц на молодежном Чемпионате Европы.