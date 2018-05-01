Студенты Одесской Юракадемии провели благотворительную акцию в поддержку Андрея Новичкова

На 8-й станции Большого Фонтана уже второй раз состоялся киновечер «Море рядом», организованный студентами факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии.

На этот раз благотворительная акция была посвящена спасению нашего соотечественника, украинского моряка Андрея Новичкова, который сейчас находится под следствием в Иране. Одесситу грозит смертная казнь. Участники акции говорят, что не могли остаться равнодушными к судьбе Андрея Новичкова.

Андрея Новичкова обвиняют в том, что он совершил убийство, хотя никакой доказательной базы нет. После вмешательства президента университета Сергея Васильевича Кивалова, Андрея Новичкова уже освободили из тюрьмы в Тегеране на поруки консула. Мы знаем, что сейчас зарегистрирована петиция на сайте Президента нашего государства в поддержку украинского моряка, эту петицию активно поддерживают студенты университета, - говорит Денис Колодин, декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии.

Проводить благотворительный киновечер для студентов вуза уже стало традицией. Все собранные средства будут направлены на помощь Андрею Новичкову и его единственной родственнице - 81-летней бабушке Елене Вирановской.

Ситуация вокруг Андрея Новичкова не смогла оставить равнодушным наверное никого, потому что это человек, который живет в нашем городе он занимается профессией, которая всем нам близка. Учитывая те сложные жизненные обстоятельства, трудно оставаться в стороне, мы с моими друзьями знаем, что составлена петиция на сайте Президента Украины, и мы все подписались, - поделился Алексей Приступ, студент Одесской Юракадемии.

Это уже стало доброй традицией в Национальном университете Одесская Юракадемия при поддержке президента нашего вуза, народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова устраивать такие мероприятия. Мы сегодня всеми силами стараемся помочь Андрею Новичкову, устроили этот благотворительный киновечер. Очень надеемся на его скорейшее возвращение на Родину. Помогаем, чем можем, - отметила студентка Одесской Юракадемии Людмила Могил.

Это очень несправедливо, что человека незаконно удерживают в Иране. Он там сейчас находится совершенно один и ему очень нужна наша поддержка и помощь, - говорит студентка Одесской Юракадемии Анна-Мария Любонь.

Напомним, сегодня в стенах Верховной Рады состоялся брифинг народного депутата Украины Сергея Кивалова и бабушки украинского моряка Елены Вирановской на тему спасения Андрея Новичкова.

Тем временем в городе Одессе на его поддержку прошло много мероприятий - сбор подписей под электронной петицией Президенту, благотворительный киновечер и другие акции. Их участники надеются, что все мероприятия направлены на помощь одесситу дадут ощутимые результаты и в ближайшее время Андрей Новичков вернется домой.