Вот где Украина на самом деле евроинтегрировалась: из школьных учебников убрали слова «негры», «жиды» и «родители»

С 2017 года Антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счёт, обнаружила вопиющие случаи дискриминации. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования, сообщает УНИАН.

«Некоторые вопросы экспертизы требуют объяснения, поэтому МОН отвечает на самые распространённые вопросы граждан и опровергает мифы», — говорится в тексте.

Экспертиза обнаружила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут.

Экспертиза обнаружила, что в учебниках полностью отсутствует герои, представляющие людей с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощными. Так, сегодня 6% населения Украины (около 2,5 миллиона человек) — люди с инвалидностью. Антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создаёт школа у детей, а также изменить образ пожилых людей.

Кроме того, экспертиза рекомендовала заменить слово «родители» на слово «родные», например, в следующем задании: «Вместе с родителями обсуди, где можно играть». Дело в том, что в настоящее время 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это почти 40%. Речь идёт и о детях, которые живут с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сёстрами, с тётями и дядями. Таким образом, задачи в учебнике вроде «Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи» или «Вместе с родителями обсуди, где можно играть» подчёркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность, что недопустимо.

По этой же причине высказываются предостережения к макетам учебников, где изображения подбираются исключительно с полной семьёй.

Признаки дискриминации, по мнению специалистов МОН, имеют и те задачи, которые изображают мальчиков и девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения. Так, это могут быть представления, что о детях могут заботиться только девушки, или что техническими профессиями могут заниматься исключительно ребята.

Кроме того, в учебниках были найдены и изъяты слова вроде «негры», «жиды», «цыгане».

Сообщается, что методология осуществления антидискриминационной экспертизы и сертификационная программа были разработаны на основе отечественных исследований в этой области и международных отчетов UNIСEF в отношении случаев дискриминации в учебниках разных стран мира. Все, кто выполняют антидискриминационную экспертизу учебников, прошли обучение по сертификационной программе (всего 102 часа), которая включала: 78 часов – дистанционное обучение, 24 часа – очное обучение (тренинг). Из них 40 часов – теоретическая часть, 50 часов – практическая часть, 12 часов – контроль знаний (сертификационная контрольная работа, выполнение экспертизы проектов учебников). В рабочую группу входит 25 ведущих специалистов (кандидаты и доктора наук), которые представляют различные учреждения высшего образования (в частности – педагогические), общественные организации Украины, соответствующими сотрудниками МОН.