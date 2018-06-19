Образование будущего: студенты Одесской Юракадемии углублённо изучают IT-право и электронное судопроизводство

Согласно социологическим опросам, наиболее востребованными в сфере права сегодня юристы в области IT-права и информационной безопасности. Выпускники школ видят по этим специальностям будущее и собственный успех. Именно поэтому уже в течение года студенты Одесской юракадемии изучают уникальные дисциплины «IT-право» и «Электронное судопроизводство» на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. Внедрены в учебный процесс дисциплины является инновационным продуктом университета. Он был разработан учеными кафедры гражданского права и гражданского процесса.

Для того, чтобы обеспечить деятельность всех IT-специалистов и для их качественного функционирования на рынке нужны юристы. Для этого мы готовим юристов абсолютно новых, абсолютно востребованных на рынке. Лучших специалистов IT-права теперь готовят в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Это была инициатива президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова - создать данную учебную дисциплину и он всячески поддержал её внедрение в нашем учебном заведении. — рассказывает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Учитывая активное развитие IT-технологий и новых специальностей в Одесской Юракадемии, недавно на базе университета был открыт современный IT-центр. Торжественно открывали IT-центр президент университета Сергей Кивалов и первый заместитель Министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.

В специализированных аудиториях и проходят занятия студентов. Кроме того, ученые университета подготовили специализированную литературу для проведения лекций и семинарских занятий.

За последний год были выпущены книги «IT-право и информационная безопасность», «Актуальные проблемы цивилистики в цифровую эпоху», «IT-право - это просто».

Очень качественно проработана программа, выпущено множество пособий, учебников, учебников для школьников, мы проводили опрос, среди молодежи - наиболее востребованной отраслью права является IT-право. Потому что сегодняшние школьники, выпускники школ видят в этом будущее, видят в этом успех. — подчеркнул Денис Колодин.

Нам посчастливилось жить в информационном обществе и сегодня уже сложно отрицать влияние информационных технологий на нашу жизнь, и естественно, любые информационные процессы нуждаются в регулировании, а право в свою очередь, должно давать ответы на вопросы, которые возникают. Поэтому таким вот естественным путём возникла необходимость в введении новой для нашего университета дисциплины, нового курса “IT- право и информационная безопасность” — отметила Екатерина Некит, которая преподаёт университете дисциплину «IT- право».

В процессе подготовки IT-юристов предполагается детальное изучение особенностей правового регулирования в сфере IT, инноваций, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в ИТ-сфере, структуры договоров, электронной коммерции, информационной безопасности и защиты информации, проблем кибербезопасности, киберпреступности и ответственности за нарушение законодательства в сфере информационных технологий. Студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции рассказывают, какие знания уже успели получили за период изучения IT-права.

Сейчас мы чувствуем себя настоящими первооткрывателями, поскольку мы самые первые студенты, которые изучают IT-право. И я хочу сказать, что данная дисциплина действительно очень интересная и очень важная, так как сегодня очень большая роль отводиться социальным сетям, электронному документообороту, защите персональных данных в сети Интернет, а поэтому на мой взгляд знания в сфере IT-права нужны не только узким специалистам, но и каждому юристу, который считает себя хорошим специалистом. — уверен студент Александр Кузьма.

Первокурсница Ирина Бодюл с большим интересом изучает новую дисциплину и даже подумывает в будущем работать в сфере IT- права.

По инициативе президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова на нашем факультете создана новая дисциплина IT-право и мы очень рады тому, что уже с самого первого курса можем изучать такую важную и востребованную на сегодняшний день сферу права, которая расширяет границы нашего образования, квалификации и открывает для нас огромные возможности в плане карьеры.

Как по мне дисциплина IT-права, на базе нашего факультета дает основы, которые помогут нам в будущем, в нашей профессиональной карьере. Дисциплина помогает нам идти в ногу со временем: новые технологии, блокчейн, криптовалюта – это очень актуально на данный момент, а поэтому просто необходимо нам как будущим юристам. — считает студент факультета гражданской и хозяйственной юстиции Дмитрий Розумейко.

Включение в учебный курс новой дисциплины расширяет для студентов-юристов возможности и перспективы успешного трудоустройства не только в Украине, но и за рубежом. Сразу после введения новой дисциплины в университет стали обращаться руководители юридических компаний, которые нуждаются в специалистах с таким багажом знаний и навыков, а поэтому в ближайших планах - открытие специализированных курсов по IT-праву для практикующих юристов. Отметим, что уже сейчас на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции работают курсы по IT-технологиям для школьников.