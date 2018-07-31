В Украину из Греции вернулись 12 моряков, находившихся в плену

28 июля 12 украинских моряков вернулись на родину после 14-месячного заточения вблизи острова Крит и ареста судна греческого судовладельца, на которое были трудоустроены крюинговой компанией. Наши издание писало об этой вопиющей и ужасающей истории, ужасающей - потому что каждая семья в Одессе имеет в той или иной степени родства хотя бы одного моряка в своем составе, а зачастую это целые морские династии, посвятившие жизнь нелегкой и очень мужественной профессии. В греческом плену оказался украинский экипаж торгового судна «Меконг Спирит» из 16 человек во главе с капитаном, обвиненные в контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Греческий судовладелец из данного дела сразу же самоустранился, моряки оказались не только без правовой поддержки, но и без элементарных и жизненно необходимых вещей: продуктов, воды, медикаментов, брошенные на совершенный произвол судьбы.
К величайшему сожалению и еще большему изумлению, в нашей морской державе, как оказалось, нет правового механизма, охраняющие трудовые интересы моряков, уходящих работать под флаг других государств.
Основная причина состоит в том, что Украина не ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве. Попросту говоря, уходя в море на судне, принадлежащем иностранному судовладельцу, моряки полагаются на «авось», потому что на государственном уровне ни их труд, ни их в конечном итоге судьба никак не защищены в международном правовом поле.
Сегодня, по различным данным, на иностранных судах работают около 70 тыс. украинских моряков и более 200 из них находятся в самых крайних и тяжелых обстоятельствах – без возможности вернуться домой. Ужасающие цифры, а по итогу – человеческие судьбы…
К счастью, из этой печальной статистики 12 моряков смогли вернуться домой к нормальной жизни - на родину, к семьям. И произошло это благодаря неимоверным стараниям небезразличных людей, действующих собственными силами и по собственной инициативе.
Благодаря усилиям народного депутата Украины Сергея Кивалова были инициированы ряд последовательных действий, начиная от депутатского запроса в МИД Украины о необходимости принятия экстренным мер по освобождению моряков и заканчивая юридической поддержкой, оказываемой морякам и членам их семей, юристами Юридической клиники. По депутатскому запросу парламентария к делу украинских моряков подключились дипломатические службы. И вот общими усилиями 12 человек из 16 были освобождены и возвращены на родину. Над освобождением оставшихся четырех членов экипажа во главе с капитаном и возвращением их домой продолжают работать адвокаты и дипломаты.
Сергей Кивалов, активно участвующий в освобождении моряков, считает, что ситуацию коренным образом может изменить ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве и возрождение нашего отечественного флота, где наши соотечественники смогут трудиться в правовом поле нашего государства.
Следует отметить, что в феврале 2017 года Сергей Кивалов направил депутатский запрос премьер министру Украины о необходимости принять в самые короткие сроки новую редакцию Морской доктрины Украины, которая бы обеспечивала защиту прав украинских моряков при трудоустройстве в зарубежные компании.
Целый ряд законодательных инициатив и депутатских запросов направлены на то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве». Ратификация Украиной Конвенции будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.