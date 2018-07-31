В Украину из Греции вернулись 12 моряков, находившихся в плену

28 июля 12 украинских моряков вернулись на родину после 14-месячного заточения вблизи острова Крит и ареста судна греческого судовладельца, на которое были трудоустроены крюинговой компанией. Наши издание писало об этой вопиющей и ужасающей истории, ужасающей - потому что каждая семья в Одессе имеет в той или иной степени родства хотя бы одного моряка в своем составе, а зачастую это целые морские династии, посвятившие жизнь нелегкой и очень мужественной профессии. В греческом плену оказался украинский экипаж торгового судна «Меконг Спирит» из 16 человек во главе с капитаном, обвиненные в контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Греческий судовладелец из данного дела сразу же самоустранился, моряки оказались не только без правовой поддержки, но и без элементарных и жизненно необходимых вещей: продуктов, воды, медикаментов, брошенные на совершенный произвол судьбы.

К величайшему сожалению и еще большему изумлению, в нашей морской державе, как оказалось, нет правового механизма, охраняющие трудовые интересы моряков, уходящих работать под флаг других государств.

Основная причина состоит в том, что Украина не ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве. Попросту говоря, уходя в море на судне, принадлежащем иностранному судовладельцу, моряки полагаются на «авось», потому что на государственном уровне ни их труд, ни их в конечном итоге судьба никак не защищены в международном правовом поле.

Сегодня, по различным данным, на иностранных судах работают около 70 тыс. украинских моряков и более 200 из них находятся в самых крайних и тяжелых обстоятельствах – без возможности вернуться домой. Ужасающие цифры, а по итогу – человеческие судьбы…

К счастью, из этой печальной статистики 12 моряков смогли вернуться домой к нормальной жизни - на родину, к семьям. И произошло это благодаря неимоверным стараниям небезразличных людей, действующих собственными силами и по собственной инициативе.

Благодаря усилиям народного депутата Украины Сергея Кивалова были инициированы ряд последовательных действий, начиная от депутатского запроса в МИД Украины о необходимости принятия экстренным мер по освобождению моряков и заканчивая юридической поддержкой, оказываемой морякам и членам их семей, юристами Юридической клиники. По депутатскому запросу парламентария к делу украинских моряков подключились дипломатические службы. И вот общими усилиями 12 человек из 16 были освобождены и возвращены на родину. Над освобождением оставшихся четырех членов экипажа во главе с капитаном и возвращением их домой продолжают работать адвокаты и дипломаты.

Сергей Кивалов, активно участвующий в освобождении моряков, считает, что ситуацию коренным образом может изменить ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве и возрождение нашего отечественного флота, где наши соотечественники смогут трудиться в правовом поле нашего государства.

«Когда-то наш флот насчитывал более тысячи судов различного назначения, сегодня он разворован и уничтожен. Работали, принося государству валюту, обеспечивая рабочие места, Черноморское, Азовское и Дунайское пароходства. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день судьба украинских моряков, как, впрочем, и необходимость возрождения морского флота, практически не интересует ни чиновников, ни депутатов. При этом, сами украинские моряки до сих пор не имеют надлежащей правовой защиты за рубежом. Чтобы сохранить наше государство, нужно развивать самые важные для страны отрасли, те, в которых работают десятки тысяч наших соотечественников. Одной из таких отраслей является морской хозяйственный комплекс. Одесса – это южные ворота нашего государства и мы должны сделать все возможное для того, чтобы вернуть одесскому флоту былую мощь. И тогда мы с гордостью сможем сказать, что Украина – морская держава. Наши моряки – это гордость Украины и мы будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы они, находясь далеко от дома, всегда ощущали поддержку и чувствовали себя в безопасности.»

- говорит парламентарий.

Следует отметить, что в феврале 2017 года Сергей Кивалов направил депутатский запрос премьер министру Украины о необходимости принять в самые короткие сроки новую редакцию Морской доктрины Украины, которая бы обеспечивала защиту прав украинских моряков при трудоустройстве в зарубежные компании.

Целый ряд законодательных инициатив и депутатских запросов направлены на то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве». Ратификация Украиной Конвенции будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.