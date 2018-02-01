Украинские моряки должны чувствовать себя в безопасности 

Ни для кого не секрет, что репутация Украины, как мощной морской державы, осталась в прошлом. Это и не удивительно, при том, что собственный флот в стране давно уничтожен и наши высококвалифицированные моряки вынуждены искать работу «под флагом», нанимаясь на службу на суда иностранных судовладельцев. При этом бывает, что наши сограждане попадают в тяжелые ситуации, когда судовладельцами не выплачивается оговоренная контрактом заработная плата или судно, а вместе с ним и моряки оказываются под арестом. Официальные данные говорят о том, что в 2015-м на работу под флагом нанялось 69 тысяч украинцев. Есть факты, свидетельствующие, что на сегодняшний момент под арестом за рубежом находится 214 моряков-украинцев. В действительности пострадавших может быть и больше, потому что некоторые рассчитывают договориться с местными властями и вырваться из зарубежного плена своими силами, так как на действенную помощь своей страны не очень надеются. Почему так происходит? И к кому на самом деле могут обратиться в таких случаях морякам за помощью, так, чтобы им эту помощь оказали в максимально короткие сроки?

По сути получается, что на законодательном, государственном уровне их интересы отстаивать некому. И происходит это, о чем не раз говорил народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов, именно потому, что до сих пор не решены многие правовые вопросы, которые смогли бы обеспечить нашим морякам-подфлажникам юридическую помощь, дать им надежную государственную защиту.

Парламентарий уже многие годы последовательно отстаивает интересы украинских моряков.

Когда-то наш флот насчитывал более тысячи судов различного назначения, сегодня он разворован и уничтожен. Работали, принося государству валюту, обеспечивая рабочие места, Черноморское, Азовское и Дунайское пароходства. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день судьба украинских моряков, как, впрочем, и необходимость возрождения морского флота, практически не интересует ни чиновников, ни депутатов. При этом, сами украинские моряки до сих пор не имеют надлежащей правовой защиты за рубежом. В основном это происходит из-за того, что Украина не ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве. Чтобы сохранить наше государство, нужно развивать самые важные для страны отрасли, те, в которых работают десятки тысяч наших соотечественников. Одной из таких отраслей является морехозяйственный комплекс. Одесса – это южные ворота нашего государства и мы должны сделать все возможное для того, чтобы вернуть одесскому флоту былую мощь. И тогда мы с гордостью сможем сказать, что Украина – морская держава. Наши моряки – это гордость Украины и мы будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы они, находясь далеко от дома, всегда ощущали поддержку и чувствовали себя в безопасности. — так считает лидер Украинской морской партии.

Его слова всегда подкреплены действиями, которые приводят к положительному результату и дают надежду на лучшее всей морской отрасли страны. Прежде всего, это ряд законодательных инициатив и депутатских запросов, направленных на то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве». Ратифицированная страной Конвенция МОТ обеспечила бы нашим морякам правовой контроль со стороны государства за тем, как исполняются обязательства судовладельцев перед моряками-подфлажниками. Народный депутат добился ускорения признания рабочих документов моряков на международном уровне.

В феврале 2017 года Сергей Кивалов направил еще один депутатский запрос премьер-министру Украины и разработал ряд научных обоснований о необходимости в самое ближайшее время принять и ввести в действие новую редакцию важнейшего программного документа, Морской доктрины Украины, как основы административной юрисдикции государства в морских пространствах мира, которая смогла бы в том числе обеспечить права украинских моряков на международном морском рынке.

Однако, пока решаются общие вопросы на государственном уровне, правовая помощь украинским морякам нужна здесь и сейчас, а тем более тогда, когда они оказываются в беде за пределами родной страны.

В свое время к народному депутату именно по этому вопросу обратился глава Всеукраинского Объединения крюинговых компаний Вячеслав Кисловский. Он просил помощи в организации постоянной юридической поддержки в разрезе работы крюинговых компаний.

Такая помощь была организована. В Юридической клинике была создана рабочая группа по защите прав моряков, в которую вошли ведущие адвокаты, ученые и общественники. Рабочая группа занимается правовыми вопросами на постоянной основе, рассматривает иски, готовит экспертные заключения, осуществляет правовую поддержку моряков, направленную на улучшение условий работы. Здесь также проводится помощь в оформлении документов. Отдельным, требующим пристального внимания вопросом является защита прав моряков, попавших в нештатные ситуации за границей. Под особым контролем находятся проблемы, с которыми обращаются семьи пострадавших моряков на личном приеме народного депутата.

Только за 2017 год в рабочую группу по защите прав моряков поступило полторы сотни обращений. Так народным депутатом было направлено более 21 депутатских обращений в различные инстанции и профильные министерства, а экспертами группы проведено 84 устных консультаций. Для решения различных правовых проблем моряков составлено 37 исковых заявлений, апелляционных жалоб, ходатайств и других процессуальных документов, а также подготовлено более 10 научно – практических заключений и разъяснений, проведено более 30 разъяснительных семинаров и практикумов по защите прав моряков.

За этими делами, исковыми документами, обращениями в профильные комиссии, министерства и ведомства, депутатскими запросами стоят десятки судеб и жизней украинских моряков, и их семей.

Напомним, что благодаря вмешательству Сергея Кивалова вернулись домой украинские моряки, находившиеся в течение трех месяцев под арестом в Конакри (Гвинея). Прояснив проблему на встрече с женами моряков, нардеп направил депутатский запрос в Министерство иностранных дел Украины. К делу также подключились дипломатические службы и благодаря этому комплексу мер моряки смогли вернуться на родину.

Также одним из самых резонансных дел можно назвать освобождение из иранской тюрьмы Эвин и борьбу за возвращение на родину одессита Андрея Новичкова.

Старший помощник капитана Новичков был единственным украинцем в составе иранского экипажа, который в 2016-го года отправился в плавание. В январе 2017-го на судне произошла внештатная ситуация - матрос без спасательного жилета выпал за борт. Вопреки всем международным нормам права, согласно которым ответственность за случившееся должен был нести капитан суда, виновным в инциденте признали именно украинца.

Старшего помощника капитана судна «Arezoo» одессита Андрея Новичкова безосновательно задержали в иранском порту Бендер-Аббас по обвинению в умышленном убийстве 11 февраля 2017 года. Он провел семь месяцев в тюрьме Тегерана.

Бабушка Андрея Новичкова, 81-летняя Елена Вирановская, за эти долгие месяцы обращалась в разные инстанции и международные организации. Она писала Верховному комиссару ООН, в Международную Хельсинскую ассоциацию, в Международную федерацию по правам человека, Международную морскую организацию (IMO), в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF). Она оставляла прошение в приемной первого заместителя Министра иностранных дел, и Президента Украины, много раз писала обращения и запросы в посольство Украины в Иране.

Помощь Елене Вирановской оказали в Одессе. Ситуация изменилась в лучшую сторону после того, как она побывала на приеме у народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Я объяснила Сергею Васильевичу какой это ужас, как держат в тюрьме Андрея, и что я только не делала, чтобы решить вопрос, но на меня не обращают внимание. Сергей Васильевич обещал мне помощь, обещал встретиться с иранским послом, и все это сделал. — рассказывает бабушка Андрея Новичкова, Елена Вирановская.

Парламентарий дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом и передал официальное письмо иранским властям с изложением дела украинского моряка и просьбой о содействии в его решении.

Также политик направил соответствующий запрос на имя Министра иностранных дел Украины Павла Климкина. По инициативе Сергея Кивалова вопрос спасения соотечественника был поднят на заседании Верховной Рады Украины.







По словам представителей посольства, единственной реальной возможностью спасти гражданина Украины является обмен на другого заключенного. В харьковской тюрьме отбывает наказание иранскоподанный Али Джадуэль. Нардеп обратился к Генеральному прокурору Украины Юриию Луценко и в Генпрокуратуру Харьковской области для ускорения решения вопроса обмена иранца на украинского гражданина.

Сегодня Новичкова удалось освободить из тюрьмы, по сути, он находится под домашним арестом в одном из иранских государственных издательств и ждет более активной позиции украинского дипкорпуса.

Отметим, что в ближайшее время у Генерального прокурора Украины запланирован официальный визит в Иран, во время которого по просьбе Сергея Кивалова также будет решаться вопрос освобождения одессита Андрея Новичкова.

Также ждет поддержки и помощи от украинских дипломатов еще один одессит второй помощник капитана Александр Кодымский. Танкер «Temeteron» было арестовано в Ливии в 2016-го. Александра поместили в тюрьму Триполи и находился там в самых безобразных условиях. После многочисленных обращений в дипломатические службы и отчаянных попыток добиться хотя бы облегчения условий содержания в тюрьме Александра, мама одесского моряка, Нина Марковна, обратиться за помощью в приемную народного депутата.

Сергей Кивалов отправил депутатский запрос о деле Александра Кодымского на имя министра иностранных дел Павла Климкина и получил ответ. На дело обратили внимание и условия содержания Александра стали лучше.





Из пяти украинских моряков, служивших на танкере, удалось вернуть домой четверых. Улучшение условий содержания одессита Александра Кодымского лишь первый шаг к его освобождению и предстоит еще долгая работа украинских дипломатических служб.

Еще один случай, когда украинские моряки попали в беду. В июле 2016 года был произведен арест судна компании «FREE BULKERS SA» в Султанате Оман. На судне находились 15 граждан Украины, которые через некоторое время остались без питания, средств существования. Недобросовестный владелец судна не рассчитался за воду и продовольствие, накопились и другие, миллионные, долги, поэтому и судно, и команда оказалась под арестом. Семьи украинских моряков пытались добиться правды, но у них ничего не получалось.

За помощью к народному депутату обратились Людмила Ткач и Зоя Ткаченко, чьи муж и сын находились на арестованном судне «Free Neptun».

Хозяин судна приходил к ребятам, обещал после продажи рассчитаться, дать ребятам зарплату. Вроде бы обещал еще прислать на судно оценщика, а с ним покупателя. Все это было для отвода глаз, чтобы не обращались к адвокату, не продвигали вопрос.

— рассказывает Людмила Ткач, жена одного из членов экипажа «FreeNeptun».

Мы были на личном приеме у Сергея Васильевича, просили его защитить наших близких, помочь. На него у нас единственная надежда. Мы знаем, что Сергей Васильевич сделал депутатский запрос по нашему вопросу в МИД Украины. Есть ответ на этот запрос. — дополняет ее рассказ мама одного из членов экипажа, Зоя Ткаченко.

Народный депутат направил по этому делу запрос, обращался он и в посольство, и в МИД. И ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. На судно начали поставлять продукты питания, питьевую воду, медикаменты и предметы личной гигиены. Оманская сторона провела полное медицинское обследование членов экипажа в местной больнице.

Не менее резонансным оказалось дело моряков, оказавшихся на арестованном в Греции судне Mekong Spirit. Украинские моряки, 17 человек, оказались фактически в плену, власти предъявляли им обвинения в перевозке запрещенных взрывчатых веществ. Наши моряки, а среди них одесситы матрос Александр Морозов и моторист Юрий Фадеев, были лишены возможности спуститься на берег, при этом запасы питьевой воды и продовольствия были ограничены. Судовладелец не делал ничего, чтобы решить проблему. Репатриацией украинских моряков никто не занимался. Члены экипажа обращались за помощью в морские представительства Республики Мальта, Республики Греция, но положительный результат не был достигнут.

Нардеп Сергей Кивалов направил обращение в министерство иностранных дел с просьбой не оставлять в беде моряков судна Mekong Spirit. На сегодняшний день данное дело с украинской стороны сопровождает старший партнер компании «Black Sea Law Company», эксперт группы по защите прав моряков Евгений Сукачев.

Член правления коллегии юристов по морскому праву Украины, констатирует печальный факт - ни один украинский моряк, ушедший в рейс под иностранным флагом на 100% не чувствует себя защищенным.

В первую очередь мы стараемся объяснить семьям, родственникам либо самим морякам то, что если даже их права нарушены, даже если судовладелец находится за пределами Украины, не нужно опускать руки. Во-первых, всегда есть возможность и всегда есть право при наличии соответствующих документов, которые подтверждают их трудовые отношения с судовладельцем и менеджером судна, и при наличии крюинга в Украине, добиться через суд восстановления их нарушенных прав. — говорит Евгений Сукачев старший партнер компании «Black Sea Law Company», эксперт группы по защите прав моряков.

Сергей Кивалов убежден, чтобы каждый украинский моряк чувствовал себя защищенным, в Украине должен появиться профессиональный компетентный орган. Работы этой структуре точно хватит, полагает политик.

Почти каждую неделю у нас происходят какие-то проблемы, связанные с моряками, которые ходят под чужими флагами. То им не выплачивают зарплату, то их арестовывают где-то, то создают им какие-то другие проблемы, а кто-то должен заниматься решением этих проблем. Одесса – морской город и мы должны требовать от правительства, чтобы такой компетентный орган существовал, чтобы мы систематически занимались вопросами защиты прав украинских моряков. И я думаю, что в ближайшее время мы внесем соответствующий законопроект, и на основании этого законопроекта будем оказывать реальную помощь, в том числе и финансовую, для того, чтобы наши моряки чувствовали себя защищенными. — отмечает народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Актуальность функционирования рабочей группы по защите прав моряков подтверждает тот факт, что количество обращений постоянно увеличивается. По каждому делу ведется работа, оказывается высококвалифицированная юридическая помощь и в большинстве случаев есть положительные результаты. Это говорит о необходимости решения данной проблемы на государственном уровне.