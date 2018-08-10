Солнечное затмение 11 августа: приметы и полезные советы

Солнечное затмение началось в субботу, 11 августа, в 11.47 по киевскому времени. Несмотря на то, что украинцы могли наблюдать за затмением лишь частично, вооружившись специальными приборами, всем рекомендуют соблюдать некоторые приметы, связанные с ним.

Чего нельзя делать в день солнечного затмения, как оно влияет на здоровье человека, и какие существуют народные приметы, связанные с данным явлением. Специалисты отмечают, что затмения влияют на человека в течении двух недель: в течении семи дней до явления, а также семь дней после него. Астрологи признают, что этот период может быть судьбоносным: он идеально подходит для разрыва с прошлым, отказа от вредных привычек, изменения духовного состояния и перенастройки личности на реализацию своих устремлений.

Рекомендуется избавляться от негативных черт характера и нежелательных «токсичных» людей в своем окружении. Любые важные события в жизни человека, которые происходят в этот период, не случайны и могут иметь фатальный характер.

По мнению астрологов, в период затмения не рекомендуется – делать дорогие покупки и подарки; – принимать важные, необратимые решения; – проводить серьезные медицинские процедуры и операции; – путешествовать и заводить знакомства; – поддаваться негативным эмоциям; – проводить церемонии бракосочетания. В день солнечного затмения 11 августа желательно беречь себя от стресса, не садиться за руль, воздержаться от алкоголя и курения. Лучше потратить время на спокойный отдых или неспешную уборку дома.

Астрологи, в то же время, предупреждают, что солнечное затмение оказывает на человека влияние вне зависимости от того, наблюдал он его, или нет. Врачи предупреждают, что у уязвимых категорий населения солнечное затмение может спровоцировать проблемы с физическим здоровьем. В частности – головные боли, скачки давления, понижение иммунитета и обострение хронических заболеваний.

Чтобы избежать осложнений, рекомендуется хорошо спать, избегать излишней активности и по возможности принимать контрастный душ. За несколько недель до затмения желательно пройти медицинское обследование, а при наличии хронических заболеваний – лишний раз проконсультироваться у врача.

Бытует мнение, что в народе солнечное затмение считается дурным знаком. В то же время, с данным явлением связан целый ряд поверий, имеющих как негативное, так и позитивное значение для человека. День затмения считается хорошим временем для оказания помощи или подачи милостыни нуждающимся. Помощь ближнему в этот день будет вознаграждена с лихвой. – если в день затмения разлить воду или попасть под дождь, то в жизни человека скоро наступят большие положительные перемены; – сломать в день затмения каблук или подвернуть ногу – негативный знак, предупреждающий о том, что человек ступил на неверный путь; – по старым народным поверим, в момент затмения лучше закрывать и занавесить окна, чтобы не попасть под влияние «дурного солнца»; – для влюбленных существует традиция делать в день затмения предложения руки и сердца, когда солнечный диск превращается в «кольцо». Считается, что девушка не может ответить на это предложение отрицательно; – если день затмения совпал с днем рождения человека (даже с разницей в два-три дня), то в ближайшее время его ждут серьезные перемены в жизни, которые могут иметь как позитивный, так и негативный характер.