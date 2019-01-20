Сергей Кивалов поздравил сограждан с Днем Соборности Украины

Сегодня наша страна отмечает День Соборности. В нынешнем году у этого праздника двойной юбилей - 100-летие с момента воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое соборное государство и 20-летие установления самого праздника в независимой Украине. 22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади был обнародован акт объединения украинских земель, вошедший в историю как Акт «Злуки». Это событие стало поистине эпохальным для всего украинского народа и ознаменовало собой качественно новый этап в истории становления нашей государственности. И вот спустя сотню лет, вопрос единения вновь чрезвычайно актуален для нас. Украинцев пытаются разделить по языковым, религиозным, политическим мотивам, но мы должны быть выше всего этого. Наша сила – в единстве, и только осознав это, мы сможем построить по-настоящему сильное, независимое и соборное государство!

– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.