Будут ли увеличены денежные пособия для родителей-одиночек?

Сегодня ни для кого не секрет, что рождаемость в Украине падает, причем ученые и социологи прогнозируют дальнейшее уменьшение уровня рождаемости в стране. Конечно, решиться завести ребенка, а то и двух-трех в условиях жесткого кризиса, решится не каждый. Тем более сложно вырастить детей тем, кто волею судеб остался в одиночестве. Речь в данном случае идет не о том, чтобы постараться дать детям определенный уровень жизни, а о том, чтобы прокормить и одеть их.

Согласно законодательству в нашей стране матери или отцы, получившие статус родителя-одиночки, могут рассчитывать на получение льгот и материальной помощи или государственных пособий.

По закону размер пособия зависит от дохода семьи и назначается на каждого отдельно, в зависимости от обстоятельств.

Однако достаточно ли определяемое государством пособие для того, чтобы одинокий родитель мог растить и воспитывать ребенка, не опасаясь за его будущее?

Размер пособия в 2019 году исчисляется по принятой схеме и равен 100% прожиточного минимума минус совокупный доход, пересчитанный на одного человека. При этом существуют различные варианты, учитывающие условия содержания ребенка.

На первый взгляд, все хорошо. Но если взглянуть на цифры, становится понятно, что государственная финансовая помощь на сегодняшний день является лишь малой толикой того, что необходимо ребенку в повседневной жизни.

Этот очень важный для страны вопрос не раз поднимал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Сегодня одинокие матери или отцы и дети, которых они содержат и воспитывают, являются одной из наименее защищенных категорий граждан Украины. Случается, что в таких неполных семьях проживают двое, трое, а то и более детей. При этом практически все бремя материального обеспечения детей несут родители-одиночки. Задачей государства и общества при этом является предоставление максимальной поддержки одиноким матерям или отцам.

– считает народный депутат.

Действительно, одним из жизненно важных источников доходов родителей-одиночек является государственное пособие на детей, выплачиваемое на основании статей 18-1, 18-2 и 18-3 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми». Регламентированы выплаты Постановлением Кабинета Министров Украины № 1751 от 27 декабря 2001 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми».

При этом, несмотря на то, что цены на коммунальные услуги и энергоносители, а соответственно, на продукты и другие товары, стремительно растут, сумма выплат с начала 2019 года не была увеличена. Согласно порядку исчисления, размер выплат, как и раньше, составляет разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Таким образом, максимальная сумма пособия матерям-одиночкам составляет на детей до 6 лет: с 1 января 2019г. - 1626 грн.; с 1 мая 2019г. - 1699 грн.; с 1 декабря 2019г. - 1 779 грн.

На детей 6-18 лет: с 1 января 2019 - 2027 грн.; с 1 мая 2019 - 2118 грн .; с 1 декабря 2019 - 2218 грн.;

На детей 18-23 лет: с 1 января 2019 - 1921 грн.; с 1 мая 2019 - 2007 грн.; с 1 декабря 2019г. - 2102 грн.

Понятно, что подобные суммы значительно меньше тех средств, которые необходимы для того, чтобы обеспечить детям, воспитывающимся в неполных семьях, нормальное существование.

В январе 2019 года народный депутат Сергей Кивалов отправил на имя Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана очередной депутатский запрос о необходимости увеличения размера государственной помощи на детей одиноким матерям (отцам).

Несмотря на то, что государство вроде оказывает финансовую помощь одиноким матерям на детей, за последние годы рождаемость упала до минимума. Наблюдается стремительное падение численности населения. Родить и вырастить ребенка сегодня очень дорогое удовольствие, тем более, когда негде заработать, так как воспитание ребенка в одиночку этому препятствует.

В соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми», помощь одиноким матерям зависит от среднемесячного дохода семьи. Кроме того, Законом установлено, что членами семьи одинокой матери есть она сама и ее дети. Доходы родителей одинокой матери и других лиц, совместно проживающих с ней и детьми в одном доме/квартире, не будут влиять на среднемесячный доход семьи одинокой матери. Другими словами, одинокая мать, имеющая одного ребенка и получающая доход в размере хотя бы двух прожиточных минимумов - фактически минимальную зарплату, не имеет права получать пособие на детей одиноким матерям.

Это положение недопустимо, поскольку сумма указанного совокупного дохода матери/отца (около 4 тыс. грн.) является абсолютно недостаточной для обеспечения взрослого человека и ребенка, поэтому не может считаться признаком того, что данная семья не нуждается в государственной поддержке.

Прошу Вас рассмотреть вопрос об увеличении размера помощи на детей одиноким матерям, и установить, что он равен 100 процентам прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, независимо от среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека.

– в частности написано в депутатском запросе Сергея Кивалова.

Отметим, что на протяжении многих лет депутатская деятельность Сергея Кивалова направлена на обеспечение надлежащего уровня социальной защиты молодых семей и повышение рождаемости в Украине. Так, около года назад парламентарий обратился с депутатским запросом к Премьер-министру страны Владимиру Гройсману относительно увеличения размера и порядка выплаты государственной помощи при рождении ребенка.