В Одессе прошел турнир по боксу для дебютантов

На ринге клуба «12 унций» одесские боксёры-аматоры определяли лучших на соревнованиях под названием «Дебют», которые собрали всех желающих попробовать свои силы в классическом боксе. Это в основном те, кто недавно начал осваивать этот вид спорта.

Соревнования состоялись при поддержке Национального университета «Одесская юридическая академия», который традиционно выступает генеральным партнёром клуба «12 унций».

Хочу выразить благодарность президенту Одесской юридической академии Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он помогает проводить наши мероприятия. Раз в месяц мы организовываем открытые ринги и от Юридической академии нам дают подарки, оказывают информационную поддержку и, что очень важно, их помощь носит регулярный характер,

- подчеркнул основатель клуба «Двенадцать унций», судья национальной категории по боксу, старший тренер Михаил Чобану.

Поддержал спортсменов и вручил им награды Председатель Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров. Он подчеркнул, что развитие спорта в Юракадемии является одним из приоритетных направлений деятельности. В вузе создана самая современная спортивная база, которая включает несколько спортивных комплексов, стадионов, танцевальный, тренажёрный и борцовский залы.

Бокс – это, наверное, один из самых любимых видов спорта в нашей стране, вот даже президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов имеет хорошую подготовку отечественной школы бокса. Ведь занятия боксом не просто делают человека физически сильным, они закаляют дух, помогают выработать волю к победе, умение не сдаваться перед трудностями. В ближайшее время на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» совместно с клубом «12 унций» будет реализован ещё один проект, а именно – будет открыта бесплатная секция бокса для всех желающих студентов и преподавателей университета. Открытые этой секции очень важно для всех нас, поскольку именно в нашем университете слоган «В здоровом теле здоровый дух» имеет реальное воплощение и все, кто учится и преподаёт в стенах нашего университета, являются не только прекрасными учёными, талантливыми студентами, но и замечательными спортсменами,

- говорит Валентин Фёдоров.

Занятия боксом помогают спортсменам развить качества характера, необходимые для достижения успехов в жизни. Некоторые из них смогли трансформировать свои успехи в спорте в создание успешного бизнеса.

Бокс очень организовывает, и в бизнесе так же само. Очень много сходства между боксом и бизнесом, бокс очень благородный вид спорта, где нельзя быть открытой перчаткой, нельзя бить лежачего. В боксе, как и в бизнесе, один удар может сделать из чемпиона никого и из никого сделать чемпиона. Так же само, наверное, и в боксе, и в бизнесе необходим наставник – человек, который будет тренером по жизни, будет подсказывать для того, чтобы не допускать ненужных ошибок,

- считает боксёр-аматор, основатель сети ресторанов «Pizza & Grill» Алексей Леонов.

Среди многочисленных спортсменов немало женщин. Спортсменки говорят, что занятия боксом – лучший способ держать себя в форме.

Фитнесом я занимаюсь лет с 19-ти, это около 13 лет, я уже перепробовала, наверное, все виды, стало скучно, муж пошёл в боксёрскую школу, я пошла с ним. Мне понравился результат, потому что бокс даёт возможность полностью развиваться, гармонично поддерживать всю фигуру, когда не нужно делать отдельные упражнения. К тому же это большая эмоциональная разрядка, ты становишься более спокойным, уравновешенным,

- делится участница турнира Юлия Задорожнюк.

Полина Русева занимается в клубе «12 унций» меньше месяца, но также подала заявку на участие в соревнованиях.

Сначала я пришла в клуб просто для того, чтобы улучшить физическую форму. Но когда тренер Михаил Чобану предложил мне принять участие в спаринге на дебюте, я тут же согласилась. То, что ты ощущаешь на ринге, во время боя, ни с чем не сравнить. Это выплеск эмоций, адреналин, радость победы. Несмотря на то, что вид спорта достаточно жесткий, эмоции все равно положительные,

– рассказывает она.

В проведенном Полиной бою, как говорится, «победила дружба. Судьи, посовещавшись, разделили победу между ней и ее партнершей. Полина намерена и дальше ходить в клуб на тренировки, по ее мнению, это заряжает энергией и дает уверенность.

Подобные эмоции испытывают и другие участники соревнований, а зрители активно поддерживают их.

Так, Никита Гончарук сначала завоевал звание чемпиона области среди детей, а потом дважды добился первого места на всеукраинских соревнованиях. Теперь Никита готовится на отборочные соревнования с надеждой получить возможность испытать свои силы на международной арене.

Кирилл Мога является чемпионом области среди взрослых. Несмотря на недавно перенесенную травму, он надеется быть в форме к предстоящим всеукраинским соревнованиям.

У нас есть молодые ребята, которые еще не выступали на официальных соревнованиях, они только начинают набирать мастерство и силу. Им всего по одиннадцать лет, но уже сейчас видно, что в будущем они могут стать участниками национальных и международных чемпионатов. Бокс всегда был полезным и популярным видом спорта. Наша страна гордится такими чемпионами, как Василий Ломаченко, Александр Усик. Они задают ритм, задают тон, ребятам есть к чему стремиться, они видят славные результаты спортивного труда,

– резюмировал Михаил Чобану.

Боксерский клуб «Двенадцать унций» входит в состав Одесской областной федерации по боксу и воспитанники клуба удачно выступают на соревнованиях областного, национального и международного значения. Клуб «12 Унций» приглашает профессиональных спортсменов и любителей заняться одним из самых популярных и зрелищных видов спорта. Занятия проводятся во взрослых и детских малокомплектных группах. Индивидуальные тренировки проводят опытные боксёры, которые воспитали не одного чемпиона.

Полностью оборудованный зал бокса с рингом, специальным инвентарем и всеми удобствами ждет Вас по адресу: ул. Сегедская, 23. Дополнительная информация по телефонам 0630341488 и 0678584193.