 Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

Ни для кого не секрет, что население Украины стремительно сокращается. Украинцы выезжают за рубеж в поисках лучшей жизни. Количество выехавших в последние годы исчисляется миллионами. Но, кроме того, население уменьшается и в следствие естественных причин. Начиная с 2014 года значительно снижается рождаемость в нашей стране. В итоге, по прогнозам ООН, в ближайшие 50 лет в Украине будет проживать всего 36 миллионов человек. А ведь еще совсем недавно мы гордо заявляли, что нас 52 миллиона!

Казалось бы, самое время задуматься: а не вымрем ли мы в ближайшие 70-100 лет? И думать об этом обязаны те, кого мы выбираем. Но им, вероятно, не до этого.

Эксперты считают, что сокращение, либо увеличение рождаемости зависит от нескольких факторов, но важнейшим из них является экономический.

И здесь кто-то возможно попытается возразить: в Африке, Индии или Афганистане, например, уровень экономики весьма низкий, но рождаемость высокая.Но там все по-другому, там ребенок - это труженик. На фабриках, подпольных производствах, в сельском хозяйстве работают наравне со взрослыми малыши едва ли не 5-6-летнего возраста. Кроме того, там очень сильно на рождаемость влияет религиозный фактор.

В Европе же всё иначе. А поскольку Украина и географически, и культурологически относится европейским странам, рождаемость у нас напрямую зависит от экономического благосостояния. Чем выше доходы, чем стабильнее ситуация в стране, тем больше рожают. В данный момент Украина – одна из последних в Европе поэтому показателю. Хуже дела обстоят только в Болгарии и Молдове.

В чем же причина демографической катастрофы последних лет? Ведь еще совсем недавно, в 2012-13 годах в Украине наметился всплеск рождаемости!



В конце 13-го и в начале 14-го года мы четко знали, что Украина серьезными темпами идет к демографическому буму, на тот момент уже был демографический бум, – говорит Елена Николаенко, глава Совета матерей Украины. - К нам приезжали делегации из разных стран, интересовались – как вы так умудрились?.. А потом все изменилось.

И действительно. Украине в последние 5 лет сократили и ужесточили буквально все соцвыплаты, связанные с детьми – пособие по уходу теперь фиксированное: чуть более 10-ти тысяч при рождении и по 860 гривен в течение трех лет. Это просто смешно. Механизм начисления выплат одиноким матерям запутали настолько, что если мать или отец-одиночка работают даже на минимальную зарплату, то пособие не получают совсем! Нонсенс – говорят эксперты.



То, что мы имеем на сегодняшний день, это двойные стандарты, - считает Галина Чанышева, декан социально-правового факультета Одесской Юракадемии. - И это касается не только пособия одиноким матерям, или усыновителям. Это и пособие по уходу за ребенком, которые, мы знаем, сегодня составляет 860 гривен в месяц…

Пособие одиноким родителям сейчас зависит от среднемесячного дохода семьи. Одинокая мать с одним ребенком, которая получает доход размером хотя бы два прожиточных минимума - фактически минимальную зарплату, не имеет права получать государственную помощь. Иными словами, на пособие могут рассчитывать лишь те, кто не работают вовсе! То есть правительство допускает сразу две ошибки – не содействует выходу на работу своих же граждан, и лишает пособия тех, кто пошел работать. Парадокс.

Бьют в набат не только одинокие матери и многодетные семьи. Обращает внимание на катастрофическую ситуацию народный депутат Сергей Кивалов. Ранее он неоднократно обращался к правительству с социальными инициативами – требовал увеличить пособие по уходу за ребенком с 860 гривен в месяц до уровня хотя бы прожиточного минимума. Также парламентарий считает, что нужно ускорить темпы строительства молодежного жилья и выделять больше денег на квартиры молодым семьям.

На этот раз Сергей Кивалов обратился с депутатским запросом к премьер министру с требованием увеличить помощь одиноким матерям и отцам. Он отмечает: несмотря на то, что государство вроде бы оказывает финансовую помощь этим категориям, за последние годы рождаемость упала до минимума.

Сергей Кивалов, народный депутат Украины:



Эта ситуация недопустима, поскольку сумма указанного совокупного дохода матери или отца, которая составляет около 4 тысяч гривен, является абсолютно недостаточной для обеспечения взрослого человека и ребенка, поэтому не может считаться признаком того, что такая семья не нуждается в государственной поддержке. Учитывая актуальность и важность затронутых вопросов, руководствуясь статьей 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", с целью улучшения социальной защиты одиноких матерей и детей, которых они содержат и воспитывают, прошу Вас рассмотреть вопрос об увеличении размера помощи на детей одиноким матерям и установить, что он должен быть равен 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, независимо от среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека.

Сергей Васильевич делает очень умную, грамотную вещь,- считает Елена Николаенко, глава Совета матерей Украины. - Знаете, как говорят: «вода камень точит». Он постоянно – в прошлом году, в этом году – направляет депутатские запросы и предложения внести изменения в законодательные нормы, которые показывают, что да, действительно, они приведут к улучшению демографической ситуации. Потому что мы все понимаем, что без людей нет страны.

Владимир Сивак, глава молодежной платформы «Будущее», обращает внимание на актуальность и эффективность депутатских запросов в вопросе изменения молодёжной политики на законодательном уровне:



Сергей Кивалов абсолютно правильно сделал, что своим депутатским запросом он еще раз обратил внимание на эту проблему. Это поможет молодым семьям, одиноким матерям, отцам – чтобы не усугублять дальше ситуацию.

Высоко оценивают инициативу народного депутата и в департаменте соцполитики одесской мэрии. Говорят, повышать пособие необходимо, но нужно это делать комплексно – с одной стороны, увеличивать размер выплат. С другой – способствовать тому, чтобы одинокие матери выходили на работу и декларировали свои доходы.

Надо подходить к вопросу комплексно, – говорит Елена Китайская, директор департамента социальной политики. - Однозначно повышать размеры, однозначно не делать комплексную привязку к доходам, поскольку статус семьи работающей и не работающей в данном случае одинаков. Но просто взять и механически поднять размер, не поменяв сам порядок начисления, будет неправильно.

Эксперты называют действующие ныне нормы нежеланием и неумением власти чувствовать и понимать проблемы простых граждан. В свою очередь Сергей Кивалов намерен добиваться их увеличения. И на то есть веские основания – большинство его социальных инициатив внедряются и реализуются. Подтвердил это недавний отчет парламентария – проблемы, с которым граждане обращались к Сергею Васильевичу, были решены!