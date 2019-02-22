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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

Категория: Первая полоса / Новости

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

Ни для кого не секрет, что население Украины стремительно сокращается. Украинцы выезжают за рубеж в поисках лучшей жизни. Количество выехавших в последние годы исчисляется миллионами. Но, кроме того, население уменьшается и в следствие естественных причин. Начиная с 2014 года значительно снижается рождаемость в нашей стране. В итоге, по прогнозам ООН, в ближайшие 50 лет в Украине будет проживать всего 36 миллионов человек. А ведь еще совсем недавно мы гордо заявляли, что нас 52 миллиона!
Казалось бы, самое время задуматься: а не вымрем ли мы в ближайшие 70-100 лет? И думать об этом обязаны те, кого мы выбираем. Но им, вероятно, не до этого.

 

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

  

Эксперты считают, что сокращение, либо увеличение рождаемости зависит от нескольких факторов, но важнейшим из них является экономический.
И здесь кто-то возможно попытается возразить: в Африке, Индии или Афганистане, например, уровень экономики весьма низкий, но рождаемость высокая.Но там все по-другому, там ребенок - это труженик. На фабриках, подпольных производствах, в сельском хозяйстве работают наравне со взрослыми малыши едва ли не 5-6-летнего возраста. Кроме того, там очень сильно на рождаемость влияет религиозный фактор.
В Европе же всё иначе. А поскольку Украина и географически, и культурологически относится европейским странам, рождаемость у нас напрямую зависит от экономического благосостояния. Чем выше доходы, чем стабильнее ситуация в стране, тем больше рожают. В данный момент Украина – одна из последних в Европе поэтому показателю. Хуже дела обстоят только в Болгарии и Молдове.

В чем же причина демографической катастрофы последних лет? Ведь еще совсем недавно, в 2012-13 годах в Украине наметился всплеск рождаемости!

В конце 13-го и в начале 14-го года мы четко знали, что Украина серьезными темпами идет к демографическому буму, на тот момент уже был демографический бум, – говорит Елена Николаенко, глава Совета матерей Украины. - К нам приезжали делегации из разных стран, интересовались – как вы так умудрились?.. А потом все изменилось.

 

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

 

И действительно. Украине в последние 5 лет сократили и ужесточили буквально все соцвыплаты, связанные с детьми – пособие по уходу теперь фиксированное: чуть более 10-ти тысяч при рождении и по 860 гривен в течение трех лет. Это просто смешно. Механизм начисления выплат одиноким матерям запутали настолько, что если мать или отец-одиночка работают даже на минимальную зарплату, то пособие не получают совсем! Нонсенс – говорят эксперты.

То, что мы имеем на сегодняшний день, это двойные стандарты, - считает Галина Чанышева, декан социально-правового факультета Одесской Юракадемии. - И это касается не только пособия одиноким матерям, или усыновителям. Это и пособие по уходу за ребенком, которые, мы знаем, сегодня составляет 860 гривен в месяц…

 

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

 

Пособие одиноким родителям сейчас зависит от среднемесячного дохода семьи. Одинокая мать с одним ребенком, которая получает доход размером хотя бы два прожиточных минимума - фактически минимальную зарплату, не имеет права получать государственную помощь. Иными словами, на пособие могут рассчитывать лишь те, кто не работают вовсе! То есть правительство допускает сразу две ошибки – не содействует выходу на работу своих же граждан, и лишает пособия тех, кто пошел работать. Парадокс.
Бьют в набат не только одинокие матери и многодетные семьи. Обращает внимание на катастрофическую ситуацию народный депутат Сергей Кивалов. Ранее он неоднократно обращался к правительству с социальными инициативами – требовал увеличить пособие по уходу за ребенком с 860 гривен в месяц до уровня хотя бы прожиточного минимума. Также парламентарий считает, что нужно ускорить темпы строительства молодежного жилья и выделять больше денег на квартиры молодым семьям.
На этот раз Сергей Кивалов обратился с депутатским запросом к премьер министру с требованием увеличить помощь одиноким матерям и отцам. Он отмечает: несмотря на то, что государство вроде бы оказывает финансовую помощь этим категориям, за последние годы рождаемость упала до минимума.

 

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

 

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

 

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

 

 Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

 

Сергей Кивалов, народный депутат Украины:

Эта ситуация недопустима, поскольку сумма указанного совокупного дохода матери или отца, которая составляет около 4 тысяч гривен, является абсолютно недостаточной для обеспечения взрослого человека и ребенка, поэтому не может считаться признаком того, что такая семья не нуждается в государственной поддержке. Учитывая актуальность и важность затронутых вопросов, руководствуясь статьей 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", с целью улучшения социальной защиты одиноких матерей и детей, которых они содержат и воспитывают, прошу Вас рассмотреть вопрос об увеличении размера помощи на детей одиноким матерям и установить, что он должен быть равен 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, независимо от среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека.

Сергей Васильевич делает очень умную, грамотную вещь,- считает Елена Николаенко, глава Совета матерей Украины. - Знаете, как говорят: «вода камень точит». Он постоянно – в прошлом году, в этом году – направляет депутатские запросы и предложения внести изменения в законодательные нормы, которые показывают, что да, действительно, они приведут к улучшению демографической ситуации. Потому что мы все понимаем, что без людей нет страны.

Владимир Сивак, глава молодежной платформы «Будущее», обращает внимание на актуальность и эффективность депутатских запросов в вопросе изменения молодёжной политики на законодательном уровне:

Сергей Кивалов абсолютно правильно сделал, что своим депутатским запросом он еще раз обратил внимание на эту проблему. Это поможет молодым семьям, одиноким матерям, отцам – чтобы не усугублять дальше ситуацию.

 

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

 

Высоко оценивают инициативу народного депутата и в департаменте соцполитики одесской мэрии. Говорят, повышать пособие необходимо, но нужно это делать комплексно – с одной стороны, увеличивать размер выплат. С другой – способствовать тому, чтобы одинокие матери выходили на работу и декларировали свои доходы.

Надо подходить к вопросу комплексно, – говорит Елена Китайская, директор департамента социальной политики. - Однозначно повышать размеры, однозначно не делать комплексную привязку к доходам, поскольку статус семьи работающей и не работающей в данном случае одинаков. Но просто взять и механически поднять размер, не поменяв сам порядок начисления, будет неправильно.
 

 

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

 

Эксперты называют действующие ныне нормы нежеланием и неумением власти чувствовать и понимать проблемы простых граждан. В свою очередь Сергей Кивалов намерен добиваться их увеличения. И на то есть веские основания – большинство его социальных инициатив внедряются и реализуются. Подтвердил это недавний отчет парламентария – проблемы, с которым граждане обращались к Сергею Васильевичу, были решены!

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Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?
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