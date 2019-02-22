 Почему бэби-бум в Украине сменился демографической катастрофой?

Ни для кого не секрет, что население Украины стремительно сокращается. Украинцы выезжают за рубеж в поисках лучшей жизни. Количество выехавших в последние годы исчисляется миллионами. Но, кроме того, население уменьшается и в следствие естественных причин. Начиная с 2014 года значительно снижается рождаемость в нашей стране. В итоге, по прогнозам ООН, в ближайшие 50 лет в Украине будет проживать всего 36 миллионов человек. А ведь еще совсем недавно мы гордо заявляли, что нас 52 миллиона!
Казалось бы, самое время задуматься: а не вымрем ли мы в ближайшие 70-100 лет? И думать об этом обязаны те, кого мы выбираем. Но им, вероятно, не до этого.
Эксперты считают, что сокращение, либо увеличение рождаемости зависит от нескольких факторов, но важнейшим из них является экономический.
И здесь кто-то возможно попытается возразить: в Африке, Индии или Афганистане, например, уровень экономики весьма низкий, но рождаемость высокая.Но там все по-другому, там ребенок - это труженик. На фабриках, подпольных производствах, в сельском хозяйстве работают наравне со взрослыми малыши едва ли не 5-6-летнего возраста. Кроме того, там очень сильно на рождаемость влияет религиозный фактор.
В Европе же всё иначе. А поскольку Украина и географически, и культурологически относится европейским странам, рождаемость у нас напрямую зависит от экономического благосостояния. Чем выше доходы, чем стабильнее ситуация в стране, тем больше рожают. В данный момент Украина – одна из последних в Европе поэтому показателю. Хуже дела обстоят только в Болгарии и Молдове.
В чем же причина демографической катастрофы последних лет? Ведь еще совсем недавно, в 2012-13 годах в Украине наметился всплеск рождаемости!
И действительно. Украине в последние 5 лет сократили и ужесточили буквально все соцвыплаты, связанные с детьми – пособие по уходу теперь фиксированное: чуть более 10-ти тысяч при рождении и по 860 гривен в течение трех лет. Это просто смешно. Механизм начисления выплат одиноким матерям запутали настолько, что если мать или отец-одиночка работают даже на минимальную зарплату, то пособие не получают совсем! Нонсенс – говорят эксперты.
Пособие одиноким родителям сейчас зависит от среднемесячного дохода семьи. Одинокая мать с одним ребенком, которая получает доход размером хотя бы два прожиточных минимума - фактически минимальную зарплату, не имеет права получать государственную помощь. Иными словами, на пособие могут рассчитывать лишь те, кто не работают вовсе! То есть правительство допускает сразу две ошибки – не содействует выходу на работу своих же граждан, и лишает пособия тех, кто пошел работать. Парадокс.
Бьют в набат не только одинокие матери и многодетные семьи. Обращает внимание на катастрофическую ситуацию народный депутат Сергей Кивалов. Ранее он неоднократно обращался к правительству с социальными инициативами – требовал увеличить пособие по уходу за ребенком с 860 гривен в месяц до уровня хотя бы прожиточного минимума. Также парламентарий считает, что нужно ускорить темпы строительства молодежного жилья и выделять больше денег на квартиры молодым семьям.
На этот раз Сергей Кивалов обратился с депутатским запросом к премьер министру с требованием увеличить помощь одиноким матерям и отцам. Он отмечает: несмотря на то, что государство вроде бы оказывает финансовую помощь этим категориям, за последние годы рождаемость упала до минимума.
Сергей Кивалов, народный депутат Украины:
Владимир Сивак, глава молодежной платформы «Будущее», обращает внимание на актуальность и эффективность депутатских запросов в вопросе изменения молодёжной политики на законодательном уровне:
Высоко оценивают инициативу народного депутата и в департаменте соцполитики одесской мэрии. Говорят, повышать пособие необходимо, но нужно это делать комплексно – с одной стороны, увеличивать размер выплат. С другой – способствовать тому, чтобы одинокие матери выходили на работу и декларировали свои доходы.
Эксперты называют действующие ныне нормы нежеланием и неумением власти чувствовать и понимать проблемы простых граждан. В свою очередь Сергей Кивалов намерен добиваться их увеличения. И на то есть веские основания – большинство его социальных инициатив внедряются и реализуются. Подтвердил это недавний отчет парламентария – проблемы, с которым граждане обращались к Сергею Васильевичу, были решены!