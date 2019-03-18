 
Информация к новости
  • Просмотров: 129
  • Дата: Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13

Накануне сессии Одесского горсовета состоялось заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова

Категория: Первая полоса / Новости

Накануне сессии Одесского горсовета состоялось заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова

Накануне сессии Одесского городского совета прошло заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, на котором были рассмотрены вопросы, вынесенные на предстоящую сессию. Один из главных - эффективность распределения бюджета города на 2018 год. В планах политической силы уделить должное внимание наболевшему вопросу о внедрении электронного билета в общественный транспорт. Напомню, что на данном этапе решается вопрос заключения инвестиционного договора с инвестором. Кроме Украинской морской партией планируется реконструировать административные здания города, поликлиники, а также преобразовать часть дорожного полотна города.

 

Накануне сессии Одесского горсовета состоялось заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова

 

Утверждение отчета о бюджете города за 2018 год - это важнейший вопрос. Насколько все департаменты выполнили бюджет города, насколько четко мы сработали в 2018 году. Вопрос, который вызывает живое обсуждение, дискуссию - это электронный билет. Это социально важный проект для города. Очень сложный, инфраструктурно, финансово, поэтому сегодня идет живая дискуссия, будем определятся,
- говорит Светлана Осауленко, глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете.

 

Накануне сессии Одесского горсовета состоялось заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова

 

На сессии горсовета также будут рассматриваться вопросы, касающиеся системы здравоохранения и спорта - распределения средств для увеличения финансирования строительства стадионов, спортивных площадок, развития инфраструктуры.   

 

Будет обсуждаться социальная сфера. Мы опять вносим изменения в программу развития спорта для того, чтобы мы могли больше поддерживать физическую культуру нашей молодежи и развивать спорт в Одессе. Также продолжается программа по реформированию системы здравоохранения, есть ряд регуляторных актов, которыми мы будем это закреплять. И конечно же, это выделение средств на ремонт дорог, инфраструктуры,
 - комментирует Алексей Кисловский, депутат Одесского городского совета фракции Украинской морской партии.

 

По инициативе политической силы более трех лет действует специализированная программа по оказанию поддержки в создании и обслуживании ОСМД. За это время такую помощь получили жители более тысячи домов в разных районах города. Разработана «Социальная карта одессита», что позволит людям, которые нуждаются в помощи и получать льготы на покупку медикаментов, оплачивать коммунальные услуги по сниженным тарифам. Отмечу, что фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете – одна из немногих, которая отчиталась о проделанной работе за 2018 год. 

 

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать