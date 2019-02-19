Украинская морская партия Сергея Кивалова отчиталась за 2018 год

Украинская морская партия Сергея Кивалова отчиталась о результатах своей работы в течение 2018-го года.

Депутаты фракции проработали все важнейшие аспекты благоустройства города, проблем жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной политики и земельных правоотношений, реализации соцполитики, обеспечения потребностей в сфере образования, культуры и здравоохранения, правовой помощи.

За основу своей работы партия взяла собственные предвыборные обещания, с которыми шла на местные выборы три года назад. Собрание депутатов, журналистов и общественности состоялось в Горсаду, «в формате одесского дворика».

Я считаю, что это безумно важно, чтобы каждая партия, каждая фракция отчитывалась именно за те обещания, которые она давала на выборах. Выделить что-то одно, либо это здравоохранение, культура или жилищно-коммунальное хозяйство достаточно сложно, потому что это комплекс, который делает наш город краше.

- отметила глава фракции Украинской морской партии в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

Лидер Украинской морской партии, народный депутат Украины Сергей Кивалова сосредоточил особое внимание на реализации социальных проектов в городе Одесса. За 21 год работы Юридической клиники бесплатную юридическую помощь получили более 200 000 граждан. За 4 года выпускниками бесплатных компьютерных курсов стали более 5 с половиной тысяч одесских пенсионеров. Успешно работает программа по оказанию бесплатной стоматологической помощи на базе двух ультрасовременных стоматологических клиник.

Люди, которые проработали по 40 по 50 лет на производстве, в организациях, в учреждениях, в Одессе строили, создавали, платили налоги, вдруг оказались за чертой бедности и больше того, никому не нужны. Это несправедливо и неправильно. Именно поэтому мы продолжаем развивать наши социальные программы. Уверен, что этот опыт будет полезен и в других городах Украины.

- сказал лидер Украинской морской партии, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Усилиями лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одессе возволится первая в нашей стране Общеобразовательная церковно-приходская школа, в которой будут учиться более тысячи детей. Школа будет ориентирована на духовное воспитание детей - на ее территории построено Храм Сергия Радонежского - покровителя всех учащихся и апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Если есть возможность, не нужно смотреть в бюджет, в карман государства. Необходимо самим что-то сделать, вот мы всем миром, с помощью Украинской морской партии строим новую школу будущего в Приморском районе и, я думаю, что в этом году мы завершим строительство этого комплекса.

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Открытие школы в этом районе, который сильно застраивается, я, как одессит и отец двоих детей, очень чтобы эта школы быстрее школа будет введена в эксплуатацию, тем будет лучше.

Я с большим уважением отношусь к Сергей Васильевичу Кивалову и я знаю его уже не один год. Я очень рад, что нам удается с ним контактировать по многим вопросам. Он действительно многое делает для города, он с душой относится к Одессе.

– поделился Алексей Потапский, Секретарь Одесского городского совета.

Кроме этого, впервые за последние 5 лет в Одессе началось строительство муниципального жилья для льготных категорий населения. Также одна из важных инициатив фракции - концепция сокращения очередей в учреждения дошкольного образования. Она предусматривает открытие новых детсадов, проведение капитального ремонта помещений, возобновление работы нефункционирующих учреждений, открытие и увеличение количества групп дошкольного образования. А также, строительство новых школ. Так, в День города к новому учебному году была отрыта новая школа - лицей «Европейский» на улице Маршала Говорова.

Это также стало возможно благодаря поддержке фракции Украинской морской партии, которая на сессии проголосовала за выделение из бюджета города более 200 000 000 гривен на строительство объекта.

В связи с густонаселенностью этого микрорайона, практически в три-четыре этапа маленькие жители нашего города обучались в школах, которых мало для этого микрорайона.

Благодаря фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова нам удалось все-таки в этом году закончить строительство и начать работу Европейского лицея. В этом году был выделен участок и на следующий год выделено финансирование детского сада, потому что маленьким жителям тоже негде заниматься. Это извечная проблема - некуда отдать детей.

- рассказал депутат фракции Украинской морской партии в Одесском горсовете Вадим Подгородинский.

Многодетные семьи - наиболее незащищенный контингент, к сожалению, это так, потому что как правило в таких семьях работают, в основном отцы, мамы вынуждены заниматься детьми. И поэтому та работа, которая проводится Украинской морской партией, она очень ощутима для нашего контингента. Их инициатива, чтобы были открыты новые школы, новые садики - это просто как воздух надо на сегодняшний день.

- поддерживает Алена Артеменко, руководитель организации «Большая семья» в Одесской области.

По инициативе Украинской морской партии была разработана «Социальная карта одессита», что позволяет людям, которые нуждаются в помощи, получать льготы на покупку медикаментов, приобретение хлебобулочных изделий, оплачивать коммунальные услуги по сниженным тарифам, то есть предоставлять все те возможности, которые сегодня предусматривает городской бюджет. В целом, работа депутатов партии в горсовете была направлена на создание условий для привлечения инвестиций, обеспечения безопасности и комфортного проживания одесситов.

Это, конечно же, программа здоровья, это помощь пенсионерам, инвалидам, это выделение бесплатных лекарств три ургентных дня, это утепление, программа энергоэффективности, которую проводим в Одессе, это и ремонты дорог, благоустройство парков и скверов. На сегодняшний день, даже при не самой благополучной ситуации экономики в стране, мы умудряемся Одессу благоустраивать, ухаживать за ней и делать ее постоянно лучше!

- отметил депутат фракции УМП Алексей Кисловский.

В течение года депутаты Украинской морской партии активно участвовали в работе постоянных комиссий горсовета. По инициативе фракции было подано ряд депутатских запросов в органы государственной власти и местного самоуправления. В частности, удалось выделить более 100 000 гривен из бюджета города на оплату адвоката одесского моряка Андрея Новичкова. Чтобы освободить нашего соотечественника с иранского плена Сергей Кивалов направил десятки депутатских запросов к Министру иностранных дел, Генеральному прокуратуру Украины, дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Иране, а также Президентом Украины.

Сергей Васильевич во главе со своей Украинской морской партией берет свои обязательства и доводит их до конца с честью для города и для людей. В сложившейся ситуации с моим внуком самую большую активность и все решительные действия были проведены именно Сергеем Васильевичем Киваловым. Посещение всех чиновников высшей инстанции, посещение Президента дали возможность вернуться моему внуку домой за что я благодарю, никогда этого не забуду.

- говорит бабушка одесского моряка Елена Вирановская.

В вопросах хозяйственной политики города Одессы УМП также занимает последовательную позицию. Уже более трех лет в Украинском морской партии действует специализированная программа по оказанию помощи в создании и обслуживании ОСМД. За это время такую помощь получили жители более тысячи домов в разных районах города.

Очень важным моментом в нашей работе была реализация программы помощи домам ОСМД, мы постоянно на связи с нашими председателями, также были внесены ряд изменений в программу помощи домам коммунального хозяйства и в этом году, в 2018 году, мы депутаты городского совета смогли помогать не только домам, так называемым, жэковским, а также домам ОСМД и кооперативным домам.

– отметил депутат фракции УМП Владимир Корниенко.

В частности, у меня, как у депутата, было около двухсот заявлений от граждан для материальной помощи, связанной с покупкой лекарств. И мы в этом направлении, конечно, совместно с городом, с исполнительными органами городской власти, достигли очень хороших результатов.

- добавил депутат фракции УМП Андрей Неугодников.

Инициативы, предложенные политической силой, были поддержаны большинством представителей различных политических сил. В частности, о переименовании улицы Заславского в честь Бориса Литвака. Направлено обращение от депутатов Одесского городского совета к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о выделении средств из государственного бюджета на ремонт магистральной трассы Одесса-Киев. На последней сессии было решено раз повысить в два раза социальные выплаты ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы. Ровно три года назад именно Украинская морская партия выступила с этой инициативой и она также была поддержана.

Работать с фракцией Украинской морской партии в горсовете очень легко, очень много идей. Депутатам есть с чем идти к одесситам, у них очень активная позиция. Надеюсь на взаимное плодотворное сотрудничество. Важно отметить, что есть многие удачные примеры, когда те вопросы, которые поднимаются в городском совете, потом идут выше. Огромное количество инициатив реализуются в городском совете, благодаря поддержке народного депутата Сергея Васильевича Кивалова, поэтому удается многое сделать.

- говорит депутат Одесского городского совета фракции «Опозиционный блок» Оксана Гончарук.

Удалось сохранить тысячи рабочих мест. Напомним, что руководство Администрации морских портов Украины издало приказ, согласно которому государственную систему охраны портов планировалось заменить частными организациями. Однако, в результате обращения, направленного лидером Украинской морской партии премьер-министру, тендер среди охранных фирм отменили.

Также при поддержке Украинской морской партии стартовал ремонт Музея морского флота в Одессе.

Отметим, что в прошлом году была открыта приемная Лиманского районной организации Украинской морской партии в селе Фонтанка. Сейчас активисты политической силы оказывают жителям Фонтанки, Лесков, Крыжановки и Александровки бесплатную юридическую помощь и решают насущные проблемы, такие как ремонт крыш, передача инвалидных колясок, медицинского оборудования и лекарств.

Кроме этого, был проведен ремонт дороги, соединяющей Суворовский и Лиманский районы Одессы и области.

Планируется открыть подразделения политической силы в Белгород-Днестровском, Фрунзенском, других районах нашей области. Депутаты и активисты Украинской морской партии продолжают работу по приоритетным направлениям с целью выполнения всех обещаний и улучшения качества жизни одесситов.

Напомним, что накануне проведения отчета фракции за свою деятельность в 2018 году перед одесситами-избирателями 135 мажоритарного округа Приморского района отчитался народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Отчет посетил мэр города Одессы Геннадий Труханов, почетные граждане города, депутаты городского и областного совета, деятели культуры и искусства, спортсмены и общественные активисты.

С народным депутатом Сергеем Васильевичем Киваловым мы имеем тесные связи и контакты в своей работе. Я рад, что нам удалось впервые за десятилетия приступить к реставрации Дома Руссова. Предварительно была проведена большая юридическая работа, чтобы мы смогли в правовом поле обеспечить выделение средств и начало строительных работ. Мало того, наряду с Домом Руссова будет отреставрирован соседний с ним Дом Либмана – еще один прекрасный архитектурный памятник города. Я рад, что благодаря поддержке коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия» удалось навести порядок в Парке Победы.

– сказал Геннадий Труханов.

Сергей Кивалов пообещал восстановить в парламенте межфракционную группу «Одесса», задача которой защищать интересы одесситов на уровне Верховной Рады. Сами же одесситы попросили депутата возглавить это парламентское объединение.