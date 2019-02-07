Сергей Кивалов: «За мной стоят одесситы, которые доверили мне право представлять их интересы в парламенте»

Как подобает народному избраннику, Сергей Кивалов отчитался о проделанной за год работе перед избравшей его громадой. Подобные встречи в актовом зале Приморской райадминистрации стали уже доброй традицией.

Итоги парламентского года, социальные проекты для Приморского района и города, помощь в решении жизненно важных проблем одесситов - собравшейся аудитории было что услышать. Посетили отчет Одесский городской голова Геннадий Труханов, почетные граждане города Одессы, депутаты городского и областного советов, а также ветераны и молодежь, спортсмены и общественники, учителя и деятели культуры.

На торжественном открытии звучал гимн Украины. После чего общественности был представлен фильм о результатах деятельности народного депутата.

Сергей Кивалов поблагодарил одесситов-избирателей 135 мажоритарного округа Приморского района города Одессы за то, что пришли на встречу со своим депутатом.

Отчётом встреча не ограничилась - у каждого была возможность задать вопрос своему неизменному депутату. Участниками собрания поддерживался формат активного, а главное - честного и эффективного диалога.

Приходится признать: не все народные избранники выступают с ежегодными отчетами, ссылаясь на действующее законодательство, в котором нет такого обязательного пункта. Но Сергей Кивалов полагает, и это его глубокое убеждение, что в своем округе депутаты, избранные по мажоритарной системе, обязаны отчитываться перед избирателями и непосредственно общаться с людьми.

Будучи впервые избранным в Верховную Раду Украины в 1998 году, вот уже 21 год народный избранник по 135-му избирательному округу Приморского района города Одессы Сергей Кивалов настойчиво защищает интересы горожан в высшем представительном органе власти. И при этом, будучи одним из наиболее дисциплинированных депутатов, посетившим более 80% заседаний,– таковы данные последних рейтингов,– Сергей Кивалов в прошлом году принял участие лишь в 8% голосований! Почему? – Ответ на поверхности. За все 27 лет государственности Украина не имела такого непрофессионального парламента, признается депутат. А голосовать за сомнительные, антисоциальные законы, направленные против людей, Сергей Васильевич считает аморальным и кощунственным.

Иметь мужество – сказать «Нет»

За четыре года нынешней каденции в Верховной Раде народный избранник ни разу не проголосовал за принятие государственного бюджета, называя такой бюджет антисоциальным. А бюджет на 2019 год, представленный Кабмином, парламентарий считает геноцидом украинского народа поскольку таким образом продолжается политика снижения уровня реальных социальных стандартов, зато увеличиваются расходы на построение милитарно-полицейского государства и продолжение войны.

Если еще не так давно – в 2013-2014 годах – минимальные украинские пенсии составляли в пересчете 112 $, то сегодня это 55$. Попробовали бы те, кто голосовал за такие социальные стандарты, прожить на 4173 гривен – это минимальная заплата в нашей стране, при размере прожиточного минимума – 1853 гривен. А когда выйдут на заслуженный отдых, пусть попробуют пожить на 1497 гривен – это минимальная пенсия наших пенсионеров. Это недопустимо. За все, что готовили и напринимали депутаты и чиновники за четыре года, они понесут политическую и юридическую ответственность. И при этом будут говорить, что они не знали и не ведали, что творили. Ну, да, ведь большинство «избранников» с народом не встречаются, не отчитываются, не работают в округе, а держатся за кресло, как вошь за кожух. Да и как можно разрабатывать законопроекты, когда одиннадцать наших парламентариев не имеют образования?! Нонсенс.

– резюмировал Сергей Кивалов.

Вот лишь несколько страшных цифр. В 2018 году ООН признала, что более 60% населения Украины находится за чертой бедности. Демографы бьют тревогу: по их прогнозам к 2031 году население страны сократится на 20 миллионов человек. Рождаемость падает, смертность растет. Люди уезжают, не видя перспектив у себя на родине. Аналогичные по масштабу трагедии оцениваются в системе координат международного права как геноцид. Нынешняя власть довела страну до коллапса, и голосовать за такой бюджет депутат считает преступлением. Нужно найти такие рычаги управления, которые позволили бы развивать экономику, создавать рабочие места, возрождать промышленность, море-хозяйственный комплекс, причалы, судоремонтные заводы, в целом страну. А власти предпочитают пользоваться тем, что было когда-то создано, и этот мощный запас еще не успели весь разрушить.

Сергей Кивалов не поддержал принятый парламентом в первом чтении законопроект 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Ведь, понятно, что такой закон не принесет ничего, кроме дискриминации национальных меньшинств, грубого ущемления прав человека, нарушения Конституции и международных соглашений. Но уж точно такой закон внесет свою лепту в раскол страны.

Действующий ранее закон «Об основах государственной языковой политики» нисколько не ущемлял роль украинского языка и при этом давал возможность функционировать и развиваться другим языкам – в том числе и русскому.

Именно закон «Кивалова – Колесниченко» соответствует положениям Европейской хартии языков нацменьшинств, его высоко оценили в Венецианской комиссии, Совете Европы и влиятельных европейских органах. Спустя почти шесть лет после принятия закона «Об основах государственной языковой политики» Конституционный Суд признал его неконституционным по процедурным вопросам. Это чисто политический акт. К сути закона не было ни одного замечания. И вместо моего закона, снимающего напряжение в обществе, был принят новый языковой закон, который обязательно усугубит раскол, усилит вражду между людьми. Не секрет, что в Одессе около 90% горожан говорят на русском языке. В нашем регионе живут болгары и гагаузы, молдаване и румыны. Почему их права должны быть ущемлены? В чем эти люди провинились перед государством?

Какая-то жажда реформирования. Попытались реформировать Национальную полицию. Из 90% следователей, осталось 5-6. Рост преступности взлетел. Посадили в кресла начальников райотделов сержантов, которых через два-три месяца пришлось убирать и восстанавливать прежние кадры.

А реформы в судебной системе? Мое глубокое убеждение: судей следует избирать. Только так мы вернем доверие населения к судебной системе.

И разве можно было голосовать за образовательную реформу, которая, по сути, направлена на уничтожение системы профессионально-технического обучения. Сегодня не найти уже хорошего токаря, каменщика, плиточника. Благодаря усиленной борьбе за сохранения системы профтехобразования, десяткам депутатских запросов и обращений, нам удалось отстоять профессионально-технические училища с рабочими специальностями, которых во многих регионах их уже просто не существует. Кроме того, я обратился к главе Кабмина с требованием увеличить размер образовательной субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам.

Да, я был бы удобен власти, если бы послушно голосовал за принятие таких законов. Но у меня рука не поднимется голосовать за такое. И это моя последовательная позиция.

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Благодаря усилиям народного депутата удалось добиться отсрочки до 2023 года вступления в силу языковой статьи закона «Об образовании», значительно ущемляющего языки нацменьшинств. Их удалось оставить в школах как языки обучения. Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право), в которой Сергей Кивалов представлял Украину на протяжении восьми лет, поддержала их доводы, подчеркнув, что статус русского языка, как второго по широте использования после государственного, должен быть определен в системе образования Украины не ниже статуса официальных языков Европейского Союза.

Сергей Кивалов не голосовал за медицинскую реформу, сочтя ее антинародной. Недавние скандалы вокруг данной реформы – лишнее тому подтверждение. Цинично и преступно выделять на медицинское обслуживание одного гражданина 50 копеек в сутки и 168 гривен в год в то время, когда на эти деньги в аптеке можно приобрести в среднем только один медпрепарат.

Это только часть законопроектов, которые не поддержал депутат Верховной Рады шести созывов Сергей Кивалов, считая их недопустимыми и выражая, таким образом, свою принципиальную позицию и отношение к данным вопросам сотни тысяч своих избирателей.

В масштабах страны

За каждой победой парламентария стоит кропотливый труд, упорство и настойчивость. Как, скажем, за повышением пенсий военным пенсионерам и пенсионерам МВД. После многочисленных обращений пенсионеров-силовиков при Юридической клинике была создана рабочая группа по этому вопросу, куда вошли ведущие юристы-практики и учёные по вопросам социального обеспечения. Были подготовлены необходимые документы и внесены поправки к разрабатываемому законопроекту. Сергей Кивалов направил несколько депутатских запросов, а также с трибуны Верховной Рады потребовал провести индексацию пенсий согласно действующему законодательству. И пенсии военным пенсионерам подняли.

Ему удалось сдвинуть с мертвой точки и вопрос о повышении размера минимальной пенсии. После соответствующего депутатского запроса Премьер-министр поручил проработать эту тему Министерству социальной политики и Министерству финансов.

В зоне особого внимания Сергея Кивалова – вынужденные переселенцы из восточных регионов страны. После обращений граждан из Донецкой и Луганской областей, которым длительное время не выплачивались пенсии и пособия для внутренне перемещенных лиц, народному депутату удалось добиться упрощения получения социальных выплат.

Сергей Кивалов поддержал законопроект, ужесточающей ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия. Масштабы незаконного строительства по стране растут день ото дня. Но в Одессе процесс хаотичной застройки высотками просто зашкаливает. По этой болезненной для одесситов теме Сергей Кивалов направил более десяти депутатских запросов на имя Премьер-министра Украины, Министра инфраструктуры, Генерального прокурора, первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной и экологической инспекции Украины.

В связи с тем, что Кабинет министров утвердил в новой редакции Положение о порядке назначения и предоставления субсидий населению для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, большинству малоимущих граждан, пенсионерам и лицам с инвалидностью массово отказывают в получении субсидии. Сергей Кивалов обратился к Премьер-министру страны с требованием вернуть прежнюю норму, позволявшую оформить субсидию на жилплощадь до 75 квадратных метров, и отменить поправку в привязке к количеству проживающих в квартире.

Продолжается деятельность политика, направленная на обеспечение надлежащего уровня социальной защиты молодых семей в Украине. Так, нардеп обратился с требованием к главе правительства увеличить размер помощи на детей одиноким матерям (отцам), и установить, что он равен 100 процентам прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, независимо от среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека.

С целью усиления уровня социальной защиты и поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, направил депутатский запрос Премьер-министру с требованием принять меры по обеспечению социальным жильем такой категории детей. Кроме того, обратился к главе Кабмина с требованием внести изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» в части увеличения финансирования бюджетной программы «Предоставление государственной поддержки для строительства и приобретения доступного жилья» в объеме 1 млрд. грн. и бюджетной программы «Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья» в объеме 1 млрд. грн..

Подал депутатский запрос Премьер-министру относительно принятия мер, необходимых для разработки и утверждения Общегосударственной целевой программы «Социальная программа поддержки семей, детей и молодежи» на период до 2028 года.

Направил депутатский запрос Премьер-министру Украины относительно необходимости отмены рентной платы за специальное использование воды для объектов природно-заповедного фонда. Это даст возможность сохранить растительный и животный мир в границах объектов, подлежащих особой охране, особенно дендрологических парков, парков-памятников садово-паркового искусства.

По результатам обращений первичных профсоюзных организаций учреждений высшего образования Одесского региона направил депутатский запрос Премьер-министру с требованием принять неотложные меры, направленные на повышение должностных окладов научно-педагогических работников учреждений высшего образования и других научных учреждений.

Не предвыборные обещания, а конкретные дела

В условиях пафосного и бездумного реформирования народный депутат Сергей Кивалов сосредоточил усилия на разработке законопроектов, запросов и обращений, которые максимально затрагивают интересы одесситов. В этом направлении достигнуты ощутимые результаты.

Так, Кабинет министров Украины поддержал инициативу С. Кивалова, с которой он выступал на протяжении трех лет, и утвердил новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года. Это основополагающий документ, который определяет государственную политику страны в сфере морской деятельности. Его принятие – серьезный шаг в деле сохранения и развития морского потенциала Украины и защиты национальных интересов в морской сфере. И, в первую очередь, это важный прорыв для Одессы, являющейся морскими воротами страны.

Кроме того, Сергей Кивалов повторно обратился к Премьер-министру Украины с требованием ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве. Этот важнейший документ, провозглашенный «биллем о правах моряков», призван обеспечить украинским морякам надлежащую правовую защиту за рубежом. А в том, что ратификация документа нужна, как воздух, свидетельствуют многочисленные факты нарушений прав наших моряков дальнего плавания на чужбине, их захвата и пленения.

Так, лишь после личного содействия С. Кивалова вернулись в Одессу 15 членов экипажа судна «Free Neptune», которые находились на борту судна в султанате Оман из-за банкротства судовладельца. Еще 12 украинских моряков судна «Mekong Spirit», которые 14 месяцев находились в заточении вблизи острова Крит по той же причине, смогли вернуться после того, как жены моряков побывали на личном приеме у депутата, инициировавшего экстренные меры по вызволению наших соотечественников из неволи.

И, наконец, уже в начале нынешнего года свершилось казалось бы невозможное: был освобожден из двухлетнего плена одессит Андрей Новичков, работавший старшим помощником капитана на судне «Arezoo» и обвиненный в убийстве гражданина Ирана матроса Моххамада Бахранпура. Кстати, это единственный известный случай освобождения иностранца из иранского плена после суда и приговора, путем равноценного обмена.

На встрече в этот день в зале присутствовали сам Андрей Новичков и его бабушка Елена Вирановская, рассказавшая о деталях освобождения внука:

В освобождении Андрея роль Сергея Васильевича безмерна. К кому я только не обращалась до этого, обивала пороги – все было тщетно. Я не знала, куда мне еще обратиться. Мне посоветовали обратиться к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Записалась на прием и приготовилась ждать: Сергей Васильевич был в то время в Киеве. Но, вернувшись в Одессу через день и ознакомившись с документами, он немедленно принял меня. Теперь могу сказать, что Сергей Кивалов отнесся к делу Андрея, о котором он до этого ничего не знал, по-отцовски. В первую же нашу встречу Сергей Васильевич сказал, что подключается к этому делу и держит его на личном контроле. Так и было. Он дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, был на приеме у Министра иностранных дел Украины, Генерального прокурора, на личном приеме у Президента, писал депутатские запросы. Вместе с ним мы выступали с трибуны Верховной Рады. И благодаря этой колоссальной проделанной работе Андрея удалось вызволить из плена, и он вернулся на родину. В этом огромная заслуга Сергея Кивалова.

Андрею Новичкову грозила смертная казнь за преступление, которого он не совершал. Новичков смог вернуться на родину после того, как 30 декабря 2018 года П.Порошенко подписал документы о помиловании иранца Али Джадуэля, осужденного в Харькове на 11 лет тюрьмы за шпионаж. В иранской тюрьме 33-летний одесский моряк провел два года.

В интересах одесситов

2018-й год в парламентской деятельности Сергея Кивалова - год результативных решений на благо региона. В своей Общественной приемной народный депутат лично провел прием 4023 граждан и принял 2772 заявления граждан. За сухой статистикой – реальные факты, свидетельствующие, что все больше людей обращаются за помощью именно к Сергею Кивалову (для сравнения в 2017 году на приеме побывали 3373 гражданина и было принято к рассмотрению 1577 заявлений). За год парламентарием были подготовлены 2032 депутатских запроса, обращения, законопроекта и поправки, основная часть которых касалась благоустройства территории города Одессы, тарифов и жилищно-коммунальных услуг, социальной сферы, морехозяйственного комплекса и защиты прав моряков.

Воспетые поэтами и писателями одесские склоны, как известно, склонны к сползанию, таят в себе немалую опасность и являются объектом, требующим постоянного внимания и вложения немалых средств. У города на берегоукрепительные работы средств нет. Именно поэтому Сергей Кивалов направил депутатский запрос Премьер-министру и подал свои предложения в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета – о необходимости выделения государственной субвенции для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн. Вопрос берегоукрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллиона гривен для Черноморска, где ситуация очень тревожная.

Результатом последовательной борьбы за сохранение Куяльницкого оздоровительного комплекса, находившегося на грани уничтожения, стало придание природной территории Куяльницкого лимана Одесской области статуса курорта общегосударственного значения. По данному вопросу мною были направлены десятки депутатских запросов и обращений Премьер-министру Украины, руководству Одесской областной государственной администрации. Также эта проблема на протяжении многих лет не сходила с уст ученых Национального университета «Одесская юридическая академия», которые проводили множество конференций, симпозиумов, круглых столов, привлекая внимание правительства и общественности к вопросу спасения Куяльника.

В 2018 году удалось реализовать инициативу в Одесском городском совете по очередному увеличению в два раза социальных выплат ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы.

Результатом депутатских обращений к городским властям стало переименование улицы Заславского в честь почетного гражданина Одессы, Героя Украины Бориса Литвака.

Еще одна победа достигнута в пользу одесских портовиков. Наша газета писала о том, что руководство госпредприятия «Администрация морских портов Украины» планировало заменить государственную систему охраны портов частными организациями. И лишь после обращения Сергея Кивалова к Премьер-министру страны, тендер среди охранных фирм был отменен, и, тем самым, удалось сохранить тысячи рабочих мест в Одессе.

Одесса всегда была славна спортивными достижениями, а одесситы на спортивных площадках самого высокого уровня и сегодня завоевывают заветные кубки и призы. Тем обидней видеть то плачевное состояние, в котором пребывает в последние годы спортивный комплекс «Олимпиец» – единственная тренировочная база для наших легкоатлетов. И только благодаря депутатским запросам и обращениям народного депутата было выделено 30 миллионов гривен на замену кровли, больше похожей на решето, когда за окном дождь или снег.

Сергей Кивалов:

Мною был направлен депутатский запрос Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с требованием выделить более 100 миллионов гривен для реконструкции и полной перестройки Спорткомплекса. Также направлено соответствующее обращение главе Одесской областной государственной администрации. Я продолжу прикладывать максимум усилий, чтобы лучшие спортивные надежды страны снова имели возможность тренироваться в «Олимпийце» на наивысшем уровне.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил Сергея Кивалова за его подробный отчет и отметил важнейшую работу Сергея Кивалова в разных сферах жизни города.

С народным депутатом Сергеем Васильевичем Киваловым мы имеем тесные связи и контакты в своей работе. Я рад, что нам удалось впервые за десятилетия приступить к реставрации Дома Руссова. Предварительно была проведена большая юридическая работа, чтобы мы смогли в правовом поле обеспечить выделение средств и начало строительных работ. Мало того, наряду с Домом Руссова будет отреставрирован соседний с ним Дом Либмана – еще один прекрасный архитектурный памятник города. Я рад, что благодаря поддержке коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия» удалось навести порядок в Парке Победы.

– сказал Геннадий Труханов, отчитываясь перед громадой.

Отчет Сергея Кивалова завершился, но люди не спешили покидать зал. Им хотелось высказать свое мнение по той или иной проблеме, задать вопросы, обсудить услышанное.

Среди участников встречи находился легендарный участник боев за освобождение Одессы 95-летний Николай Московой.

Я пришел выразить благодарность Сергею Васильевичу за его неизменно уважительное отношение к правде истории, к нам, ветеранам. Об этом надо говорить всерьез. Он не забывает стариков, нас, ветеранов, относится с почтением и вниманием. А нас осталось очень-очень мало.

Сегодня из тех, кто воевал, участвовал во второй мировой, самым молодым 92 года. Мне, слава богу, побольше. Я вошел в Одессу 20-летним парнем. А недавно отпраздновал свое 95-летие. И первый, кто меня поздравил с этим юбилеем, был Сергей Васильевич Кивалов.

Почетные граждане Одессы также выразили свое мнение в отношении работы народного депутата на благо города. Директор строительной компании «Стикон» Леонид Крючков знает Сергея Кивалова не только как академика, народного депутата Украины, но и как человека, много внимания уделяющего реализации социальных и инфраструктурных проектов. Так, близится к завершению строительство первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы в Приморском районе.

Возводимая школа будущего уникальна не только, как образовательный объект, но и как архитектурный объект. Что, пожалуй, меня всегда больше всего удивляло и удивляет, это то, что Сергей Васильевич Кивалов, не будучи строителем по образованию, во многом проявляет такую активность и настойчивость, такое знание дела. Если бы не его инициатива, этой школы бы не было. Я думаю, в этом году мы полностью завершим работы, и объект будет введен в эксплуатацию.

– отметил почетный гражданин Одессы Леонид Крючков.

Человек говорит намного меньше, чем делает. Я знаю Сергея Кивалова очень много десятилетий. Этот человек всегда был человеком слова. И я еще раз убедился в том, что он реально делает намного больше, чем говорит. Это радует, я уверен, что еще много лет он прослужит на благо нам, одесситам, и нашей стране. И если есть такие люди во власти, то у нас есть перспектива и надежда, что все будет хорошо.

– поделился своим мнением председатель Одесской армянской общины, почетный гражданин Одессы Самвел Тигранян.

Перед собравшимися также выступил Афанасий Радукан, возглавляющий Одесский областной союз ветеранов Афганистана. Он напомнил, что через несколько дней – 15 февраля – воины-интернационалисты будут отмечать 30-летие вывода войск из Афганистана. По случаю этой даты ветеран вручил Сергею Кивалову Памятную юбилейную медаль и поблагодарил депутата за оказываемую им поддержку ветеранов Афгана.

В завершение отчета Сергей Кивалов еще раз поблагодарил жителей Приморского района за поддержку и пообещал возродить в парламенте межфракционную группу «Одесса», которая бы могла на высоком уровне защищать и отстаивать интересы одесситов. Горожане в знак доверия уполномочили депутата возглавить это парламентское объединение. Ведь жители Приморского района знают, кто реально защищает и отстаивает их интересы вот уже на протяжении 21 года.