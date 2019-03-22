В Общеобразовательной церковно-приходской школе установят солнечные батареи и коллекторы

Общеобразовательная церковно-приходская школа - это настоящая школа будущего, которая станет самой большой в Одессе. Данный район - густонаселенный, поэтому открытия на улице Академической такого масштабного социального объекта здесь с нетерпением ждут, как будущие школьники, так и их родители.
В плановом совещании по контролю качества выполнения строительных работ приняли участие представители всех подрядных организаций. Каждый из подрядчиков должен был отчитаться, что сделано за это время и что еще планируется сделать.
Инициатор строительства школы, народный депутат Украины Сергей Кивалов держит на контроле качество строительных работ и соблюдение сроков их выполнения, тщательно вникая во все детали и обговаривая даже мелкие вопросы благоустройства образовательного комплекса.
Строительство вступило в завершающую стадию окончания работ. Фасад школы, облицованной белым камнем, радует глаз и воображение. Скоро, совсем скоро учебные корпуса и классы зазвенят ребячьими голосами.
Сергей Кивалов рассказал, что эта рабочая встреча имела конкретную направленность:
Даже вход в школу будущего будет особенным. Архитекторы отказались от нескольких первоначальных вариантов, меняли, переделывали, пока не выбрали по общему мнению наилучший.
- подчеркнул Сергей Кивалов.
В будущем актовом зале, поражающем масштабами, сейчас ведутся работу по устройству балкона. Здесь мы встретились с главным архитектором проекта Игорем Задворным:
Дизайном занимаются известные архитекторы-дизайнеры, победители различных архитектурных конкурсов, трижды номинированные на получение Государственной премии в области архитектуры и строительства.
Наш разговор с дизайнерами состоялся на трибунах возле будущего бассейна.
– сказал Олег Украина.
В образовательном комплексе с упором на духовное воспитание учащихся, рассчитанном на тысячу человек, будут не только учебные корпуса, но и два храма, кафе, трехэтажный спортивный стадион, бассейн, актовый зал, танцевальная студия, то есть все, что необходимо для интеллектуального, физического, эстетического и духовного образования. Строительство такой школы будущего накладывает особые требования.
Вот что рассказал помощник ректора НУ «ОЮА» Марат Хайрулин:
Готовность всей конструкции составляет на сегодняшний день примерно 70-80 процентов – по фасадной части и более половины – по инженерной составляющей.
Кроме солнечных батарей, устанавливаемых на крыше, предусмотрена резерая система от городских коммуникационных систем. Вода в бассейне будет проходить очистку самыми мощными биофильтрами. Специалисты строительной компании «Стикон» известны на рынке добросовестным отношением к строящимся объектам. А здесь задача более глобальная и ответственная, чем при строительстве обычных жилых комплексов. В общеобразовательном заведении подобного уровня и масштаба должно быть максимально комфортно и безопасно.
Как известно, в Общеобразовательной церковно-приходской школе будет два храма: верхний, названый в честь покровителя всех учащихся Сергия Радонежского и нижний, который носит имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Фасад, подкупольное пространство и ниши арки, обрамляющей вход, будут украшены мозаичными панно. Над их созданием трудится целая группа мозаичников во главе с известным одесским художником Андреем Чаркиным:
Мозаичные панно выполняются из смальты – цветного непрозрачного стекла, которое готовится по специальным технологиям выплавки с добавлением сложных оксидов металлов и затем делится на сегменты. Часть смальты осталась от строительства Храма Святой мученицы Татианы, покровительницы студентов. Что-то докупалось. Самая красивая – золотая смальта – харьковского производства. Как только погода окончательно установится и станет теплей, мозаичный орнамент займет свое место на фасаде школы.