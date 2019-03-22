В Общеобразовательной церковно-приходской школе установят солнечные батареи и коллекторы

Общеобразовательная церковно-приходская школа - это настоящая школа будущего, которая станет самой большой в Одессе. Данный район - густонаселенный, поэтому открытия на улице Академической такого масштабного социального объекта здесь с нетерпением ждут, как будущие школьники, так и их родители.

В плановом совещании по контролю качества выполнения строительных работ приняли участие представители всех подрядных организаций. Каждый из подрядчиков должен был отчитаться, что сделано за это время и что еще планируется сделать.

Инициатор строительства школы, народный депутат Украины Сергей Кивалов держит на контроле качество строительных работ и соблюдение сроков их выполнения, тщательно вникая во все детали и обговаривая даже мелкие вопросы благоустройства образовательного комплекса.

Строительство вступило в завершающую стадию окончания работ. Фасад школы, облицованной белым камнем, радует глаз и воображение. Скоро, совсем скоро учебные корпуса и классы зазвенят ребячьими голосами.

Сергей Кивалов рассказал, что эта рабочая встреча имела конкретную направленность:

Мы сегодня определились с сантехникой, напольной плиткой из всех представленных образцов: для первого этажа здания, для лестничных пролетов. Это будет керамо-гранит со специальным противоскользящим покрытием. Производители – Германия, Испания. На спортивных площадках и в спортзале будет уложено противоударное покрытие. При строительстве школы закупаются самые современные материалы, включая анти-аллергенные покрытия, чтобы детям было комфортно и безопасно здесь учиться. Над этим работает целая группа дизайнеров.

Даже вход в школу будущего будет особенным. Архитекторы отказались от нескольких первоначальных вариантов, меняли, переделывали, пока не выбрали по общему мнению наилучший.

Вход уже вполне просматривается. Все идет по плану, и в этом году мы планируем завершить строительство социального объекта. Для этого у нашей команды есть все возможности и желание. А имена меценатов, которые также внесут свой вклад в строительство школы, навсегда будут внесены в историю ее создания.

- подчеркнул Сергей Кивалов.

В будущем актовом зале, поражающем масштабами, сейчас ведутся работу по устройству балкона. Здесь мы встретились с главным архитектором проекта Игорем Задворным:

Согласно дизайн-проекту, который разработали наши коллеги из Киева, зал будет выглядеть очень красиво. Используются самые современные материалы, которые есть сегодня на отечественном рынке. Помещение должно соответствовать акустическим требованиям, поэтому особое внимание обращается на звукоизоляцию. Вместимость зала с учетом балкона будет составлять 800 человек. В целом, на общестроительные работы, с учетом метало-каркаса, обшивки уйдет еще около месяца. Затем начнутся работы по чистовой отделке интерьера.

Дизайном занимаются известные архитекторы-дизайнеры, победители различных архитектурных конкурсов, трижды номинированные на получение Государственной премии в области архитектуры и строительства.

Сейчас мы приступаем к проектированию интерьера школы,– поделился Олег Украина. – В новой школе нашим детям будут прививать благородное воспитание, а значит и интерьер должен быть соответствующий. Мы стремимся привнести дух православной классики, следуя необарочному стилю. Все будет гармонично и решено в контексте фасада.

Наш разговор с дизайнерами состоялся на трибунах возле будущего бассейна.

Главный критерий при возведении бассейна – его надежность. Бассейн имеет железобетонный каркас, материалы все очень надежные – балки, колонны. Но это не будет бездушное помещение. Оно будет украшено пилонами, розетками, плиткой из травертина и облагорожено спокойными цветами. Бассейн имеет 25 метров в длину, с шестью дорожками. Так что, здесь можно будет даже проводить международные соревнования.

– сказал Олег Украина.

В образовательном комплексе с упором на духовное воспитание учащихся, рассчитанном на тысячу человек, будут не только учебные корпуса, но и два храма, кафе, трехэтажный спортивный стадион, бассейн, актовый зал, танцевальная студия, то есть все, что необходимо для интеллектуального, физического, эстетического и духовного образования. Строительство такой школы будущего накладывает особые требования.

Вот что рассказал помощник ректора НУ «ОЮА» Марат Хайрулин:

Будут установлены солнечные коллекторы, тепловые насосы, позволяющие значительно экономить все энергоносители, включая электричество, водо- и газо-потребление, теплообеспечение. Думаю, это будет единственная школа в стране в подобном исполнении. А для ребят, которые будут здесь обучаться, школа призвана стать вторым домом, чтобы отсюда не хотелось уходить.

Готовность всей конструкции составляет на сегодняшний день примерно 70-80 процентов – по фасадной части и более половины – по инженерной составляющей.

Кроме солнечных батарей, устанавливаемых на крыше, предусмотрена резерая система от городских коммуникационных систем. Вода в бассейне будет проходить очистку самыми мощными биофильтрами. Специалисты строительной компании «Стикон» известны на рынке добросовестным отношением к строящимся объектам. А здесь задача более глобальная и ответственная, чем при строительстве обычных жилых комплексов. В общеобразовательном заведении подобного уровня и масштаба должно быть максимально комфортно и безопасно.

Как известно, в Общеобразовательной церковно-приходской школе будет два храма: верхний, названый в честь покровителя всех учащихся Сергия Радонежского и нижний, который носит имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Фасад, подкупольное пространство и ниши арки, обрамляющей вход, будут украшены мозаичными панно. Над их созданием трудится целая группа мозаичников во главе с известным одесским художником Андреем Чаркиным:

На панно будет несколько образов: Иоанна Богослова, Сергия Радонежского, Херувимов. Между ними – кресты. И все это обрамляется церковным орнаментом. Еще две-три недели – и центральное панно будет завершено, начнется его монтаж. Далее мы приступим к работе над четырьмя мозаичными панно Богородицы – Касперовской Божьей Матери, Млекопитательницы, Покрова Божьей Матери и Воспитательницы, так как это будет учебное заведение.

Мозаичные панно выполняются из смальты – цветного непрозрачного стекла, которое готовится по специальным технологиям выплавки с добавлением сложных оксидов металлов и затем делится на сегменты. Часть смальты осталась от строительства Храма Святой мученицы Татианы, покровительницы студентов. Что-то докупалось. Самая красивая – золотая смальта – харьковского производства. Как только погода окончательно установится и станет теплей, мозаичный орнамент займет свое место на фасаде школы.