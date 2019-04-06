Народный депутат Сергей Кивалов поздравил ветеранов с Днем освобождения Одессы

Ранним апрельским утром 1944 года войска 3-го Украинского фронта вошли в Одессу, полностью очистив город от немецко-фашистских завоевателей. В тот же день над Одесским Оперным театром взвилось Красное знамя. Тех, кто 75 лет назад совершил ратный подвиг, остается все меньше, и меньше. И мы особенно ценим их сегодня, свидетелей и участников военных событий той далекой весны.
В День освобождения Одессы народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил с праздником ветеранов, освобождавших наш город от фашистских захватчиков.
Яков Андреевич Савченко родился 2 мая 1924 года в селе Коржово Черкасской области. Остался сиротой и попал в детский дом, но с детства проявлял способности к музыке и поэтому хотел поступать в театральное училище. Но война, как и у многих, спутала его планы. Яша рванулся на фронт добровольцем, но его не приняли, ведь было ему всего-то 16 лет. Тогда он прибавил себе год и добился своего. Сражался в составе истребительного батальона, вёл подпольную работу в партизанском отряде. Быстро выучил румынский, что дало ему возможность участвовать в разведывательных операциях во время оккупации Одессы.
Войну Яков Савченко прошёл до самого Берлина, причем был одним из первых, кто вошел в город в составе разведывательного отряда. Однако тяжёлое ранение выбило его из строя, он вернулся домой на костылях, с одной ногой. Но дух его был не сломлен. Он выучился, стал директором в Ясской школе, а потом преподавал философию в Госакадемии при Президенте Украины.
Народный депутат также пожаловал в гости к Лидии Павловичовой. Лидия Кузьминична пережила блокаду Ленинграда, в 13 лет была ранена, с 14-лет начала работать. В дальнейшем, вместе с ныне покойным мужем, работала на оборонную промышленность, переехали с семьей в Одессу в 1980 г. Инвалид ВОВ по ранению І группы. Накануне ветеран обратилась за помощью в общественную приемную парламентария в связи с материальным затруднительным положением.
Евгения Семёновна Касьянова родилась в 1926 году. В 1940 году, в возрасте 15 лет, осталась круглой сиротой. Во время оккупации, в отряде «За Родину», занималась подпольной деятельностью, приближающую победу над врагом. Но нашелся в их среде предатель, и уже вскоре всех подпольщиков допрашивали в подвалах румынской тюрьмы. И не выжить бы им, но уже наступали на Одессу передовое отряды наших войск. После этих страшных дней Евгения Семёновна на всю жизнь осталась инвалидом. Но никогда не забудет она тех, кто вместе с ней сопротивлялся оккупантам, пришедшим на родную землю.
Народный депутат Сергей Кивалов поздравил с праздником и Олега Бажору, генерал-майора в отставке, который долгое время является председателем Совета ветеранов Приморского района. Олег Иванович - автор книги «Записки офицера», презентация которой проходила в стенах Одесской Юракадемии. Олег Иванович активно участвует в патриотическом воспитании молодежи на примерах правдивой истории, воинской доблести, уважения и почета к ветеранам.
По случаю Дня освобождения города в Юридической Академии для ветеранов, освободителей, активистов ветеранского движения, руководителей ветеранских организаций и воинов-интернационалистов организовали торжественный прием. В этот праздничный день они получили почетные награды Одесской юридической академии.
Студенты Центра культуры поздравили ветеранов с 75-й годовщиной освобождения города, подарив им праздничный концерт. Вместе с молодежью песни военных лет пели и ветераны. Бережное отношение к тем, кто когда-то не щадил своей жизни для освобождения нашей родины от фашистских захватчиков, а сегодня нуждается в помощи и внимание, стало нормой в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Ветеранов и освободителей города осталось не так много. Они - пример мужества и патриотизма для подрастающих поколений.