Народный депутат Сергей Кивалов поздравил ветеранов с Днем освобождения Одессы

Ранним апрельским утром 1944 года войска 3-го Украинского фронта вошли в Одессу, полностью очистив город от немецко-фашистских завоевателей. В тот же день над Одесским Оперным театром взвилось Красное знамя. Тех, кто 75 лет назад совершил ратный подвиг, остается все меньше, и меньше. И мы особенно ценим их сегодня, свидетелей и участников военных событий той далекой весны.

В День освобождения Одессы народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил с праздником ветеранов, освобождавших наш город от фашистских захватчиков.

Яков Андреевич Савченко родился 2 мая 1924 года в селе Коржово Черкасской области. Остался сиротой и попал в детский дом, но с детства проявлял способности к музыке и поэтому хотел поступать в театральное училище. Но война, как и у многих, спутала его планы. Яша рванулся на фронт добровольцем, но его не приняли, ведь было ему всего-то 16 лет. Тогда он прибавил себе год и добился своего. Сражался в составе истребительного батальона, вёл подпольную работу в партизанском отряде. Быстро выучил румынский, что дало ему возможность участвовать в разведывательных операциях во время оккупации Одессы.

Войну Яков Савченко прошёл до самого Берлина, причем был одним из первых, кто вошел в город в составе разведывательного отряда. Однако тяжёлое ранение выбило его из строя, он вернулся домой на костылях, с одной ногой. Но дух его был не сломлен. Он выучился, стал директором в Ясской школе, а потом преподавал философию в Госакадемии при Президенте Украины.

Я от всего нашего Приморского района, от всех одесситов хочу выразить Вам глубокую благодарность вам за тот подвиг, который вы совершили во время войны и при освобождении Одессы,

- говорит Сергей Кивалов.

Яков Андреевич всегда с нетерпением ждет встречи с Сергеем Васильевичем. Потому что он всегда откликается на наши просьбы, помогает, оказывает внимание. Раньше, когда Яков Андреевич был зрячий, он очень любил встречаться со студентами, посещать Юридическую академию,

- рассказывает дочь Якова Андреевича Любовь Титаренко.

Народный депутат также пожаловал в гости к Лидии Павловичовой. Лидия Кузьминична пережила блокаду Ленинграда, в 13 лет была ранена, с 14-лет начала работать. В дальнейшем, вместе с ныне покойным мужем, работала на оборонную промышленность, переехали с семьей в Одессу в 1980 г. Инвалид ВОВ по ранению І группы. Накануне ветеран обратилась за помощью в общественную приемную парламентария в связи с материальным затруднительным положением.

Написала письмо с просьбой помочь мне. Я знала, что Сергей Васильевич Кивалов очень добрый и отзывчивый человек. Давно знаю. И не только на примере отношения ко мне, я знаю об этом на примере других. Когда я обращалась, то даже не сомневалась, что у меня будет новый телевизор,

- говорит ветеран.

Евгения Семёновна Касьянова родилась в 1926 году. В 1940 году, в возрасте 15 лет, осталась круглой сиротой. Во время оккупации, в отряде «За Родину», занималась подпольной деятельностью, приближающую победу над врагом. Но нашелся в их среде предатель, и уже вскоре всех подпольщиков допрашивали в подвалах румынской тюрьмы. И не выжить бы им, но уже наступали на Одессу передовое отряды наших войск. После этих страшных дней Евгения Семёновна на всю жизнь осталась инвалидом. Но никогда не забудет она тех, кто вместе с ней сопротивлялся оккупантам, пришедшим на родную землю.

Мы любили свою Родину, не могли поступать иначе. Если я осталась жива, и слава Богу. Я очень тронута вниманием Сергея Васильевича. Это очень неожиданно. Спасибо, что он помнит о ветеранах, не забывает о нас, - говорит Евгения Семеновна.

Сергей Васильевич несмотря на свою колоссальную занятость нашел время поздравить наших ветеранов. Он многое делает для них. И это важно. Кому-то нужна материальная поддержка, а кому-то просто внимание, как моей маме,

- рассказывает дочь Евгении Семеновны Марина Бурлуцкая.

Народный депутат Сергей Кивалов поздравил с праздником и Олега Бажору, генерал-майора в отставке, который долгое время является председателем Совета ветеранов Приморского района. Олег Иванович - автор книги «Записки офицера», презентация которой проходила в стенах Одесской Юракадемии. Олег Иванович активно участвует в патриотическом воспитании молодежи на примерах правдивой истории, воинской доблести, уважения и почета к ветеранам.

Больно смотреть, как сегодня пытаются переписать историю. Ветеранов осталось не так много. Их нужно помнить и относится с уважением. Если бы все так относились, как Сергей Васильевич, то не было бы сейчас таких больших проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, - говорит Олег Бажора.

День освобождения нашего города от фашистских захватчиков – это, без сомнения, праздник для всех одесситов. Но с особенным трепетом его ждут наши ветераны, благодаря подвигу которых и появился этот знаменательный день в нашем календаре. На сегодняшний день ветеранам по 90 и более лет и понятно, что многие из них уже практически не выходят из дома, поэтому мы приходим к ним в гости, чтобы поздравить и поблагодарить их. Это уже также стало нашей многолетней традицией. Они всегда с таким воодушевлением рассказывают о войне, о своих подвигах – когда их слушаешь, то невольно начинаешь переосмысливать свою жизнь – вот эти люди, прошедшие войну перетерпевшие столько лишений, видевшие смерть своих боевых товарищей, и несмотря на всё это выстоявшие духовно, они смогли вернуться к мирной жизни и продолжили созидать, многие из них имеют по 40-50 лет трудового стажа. Глядя на них понимаешь, насколько незначительными порой являются наши проблемы и суета. У этих людей действительно есть чему поучиться – их невероятной мудрости, любви к жизни к своему родному краю. Но самое печальное то, что люди, обладающие таким богатым жизненным опытом, сегодня не нужны государству. У ветеранов очень много проблем – мизерные пенсии, дороговизна продуктов, лекарств, медицинских услуг, коммунальных тарифов, но самое страшное для этих людей – это одиночество. Вычеркнуть из памяти людей, которых осталось уже так мало, будет недостойно прежде всего для нас! Мы можем и обязаны о них позаботится и подарить им наше внимание, общение, заботу, и конечно, же помогать им материально. Это будет лишь малой долей нашей им благодарности за мирное небо и свободную жизнь на нашей родной земле,

– сказал Сергей Кивалов.

По случаю Дня освобождения города в Юридической Академии для ветеранов, освободителей, активистов ветеранского движения, руководителей ветеранских организаций и воинов-интернационалистов организовали торжественный прием. В этот праздничный день они получили почетные награды Одесской юридической академии.

Студенты Центра культуры поздравили ветеранов с 75-й годовщиной освобождения города, подарив им праздничный концерт. Вместе с молодежью песни военных лет пели и ветераны. Бережное отношение к тем, кто когда-то не щадил своей жизни для освобождения нашей родины от фашистских захватчиков, а сегодня нуждается в помощи и внимание, стало нормой в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Ветеранов и освободителей города осталось не так много. Они - пример мужества и патриотизма для подрастающих поколений.