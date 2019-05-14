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  • Просмотров: 428
  • Дата: 14-05-2019, 19:00
14-05-2019, 19:00

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Спортивно-оздоровительный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана принимал в своих стенах Чемпионат мира по годзю-рю каратэ и 11-й Кубок мира по каратэ и кобудо. На чемпионат съехались более 700 спортсменов из 17 стран мира.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Своих чемпионов представили Италия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Грузия, Молдова, Татарстан, Беларусь, Азейрбайджан, Армения. Были также спортсмены из Индии, Южно-Африканской республики и Японии. Самой многочисленной, конечно же, была сборная Украины.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Это большое событие для Украины, для Одессы, и, естественно, для Международного гуманитарного университета, в спорткомплексе которого проходит чемпионат. В прошлом году на Чемпионате мира сборная Украины заняла первое общекомандное место, поэтому мы выиграли право проводить Чемпионат мира в нашей стране. Когда стоял выбор место проведения чемпионата, оказалось, что лучше нашего спортивного комплекса в Украине нет. И я горжусь, что материальная база соответствует установленным мировым стандартам для проведения такого уровня соревнований. Здесь мы проводим и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира, и чемпионаты Украины.
— поделился Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, народный депутат Сергей Васильевич Кивалов.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

С появлением спорткомплекса «Университет» Одесса еще больше укрепила свой статус спортивной столицы Украины. Сегодня это лучший спортивный комплекс города, который является любимой площадкой не только для одесситов, но и спортсменов из других городов и стран.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Если бы мы не построили этот спорткомплекс, то на этом месте появился бы восьмисекционный жилой дом. Но мы пошли по пути развития спорта. Ведь спорт – это стратегическая задача любого государства. Это здоровье, физическая выносливость. И самое важное, что мы построили этот комплекс не за счет государственного, местного бюджета, а за счет бюджета Международного гуманитарного университета. Я горжусь нашими студентами, спортсменами, которые занимаются здесь, принимают участие в соревнованиях и показывают высокие результаты.
 добавил Сергей Кивалов.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Больше половины сборной Украины, которая была представлена на Чемпионате, составляли одесситы.  Одесса является центром зарождения Окинавского годзю-рю каратэ-до в Украине и СНГ, и именно здесь находится Федерация Джундокан Украины Интернешнл.

Мы уже не первый раз проводим в Одессе чемпионат мира. Подобный турнир имел место в 2009 году, и там были представлены 54 государства. Сейчас мы выиграли тендер и планируем в 2023 году снова проводить здесь чемпионат мира.
 — поделился президент Федерации Джундокан каратэ Украины Валерий Кусий.

По его словам, на сегодня спорткомплекс «Университет» является лучшей в городе площадкой для проведения подобных соревнований. Здесь же федерация ежегодно проводит турниры на Кубок мира по каратэ и кобудо.

В первую очередь нужно говорить огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он не только вкладывает свои знания, свои труды в развитие молодежи, студенческого спорта в нашей стране, особенно в Одессе. Он также создал этот уникальный спортивный комплекс, который находится на берегу моря, и огромное спасибо за то, что сегодня мы проводим чемпионат именно в этом месте.
 — добавил Валерий Кусий.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Специально к чемпионату Федерации Джундокан каратэ Украины выпустила памятные медали, которые президент Федерации Валерий Кусий вручил почетным гостям и судьям турнира. Этой наградой был отмечен и народный депутат Сергей Кивалов.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Это награда для всего нашего университета. Награда за то, что мы сделали, за то, что нам не стыдно сегодня принимать в этом зале Чемпионат мира. Очень важно, что он состоялся, и я хочу выразить огромную благодарность всем спортсменам украинской сборной, которые завоевали право в этом году принимать Чемпионат мира в нашей стране. И, конечно же, огромную роль в этом сыграл президент Федерации Валерий Кусий.
 — добавил Сергей Кивалов.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Хорошие впечатления от турнира остались и у гостей чемпионата. Президент японской федерации Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai Куниёси Юкио отметил, что Одесса очень светлый, яркий и теплый город.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Я очень рад, что меня сюда пригласили. Годзю-рю каратэ хорошо развивается во всех странах, но главное, чтобы у людей было желание развиваться и достигать успехов.
 — поделился Куниёси Юкио.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Своими впечатлениями также поделился и президент румынской федерации каратэ, Директор исполнительного комитета Всемирной федерации годзю-рю каратэ Кристиан Богза.

Это отличная идея - проводить чемпионат мира именно здесь. Очень хорошая организация, отличное месторасположение, много участников из разных стран.
 — отметил Кристиан Богза.

В соревнованиях принимали участие как взрослые спортсмены, так и совсем юные. Семилетний одессит Владислав Неугодников занимается каратэ уже два года. Он занял 3-е место по нунчаку в категории 6-7-летних спортсменов.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Мне здесь очень понравилось. Соперники были довольно сильные и демонстрировали классные приемы.
 — поделился бронзовый призер.

Гость из Азербайджана 7-летний Али успел не только посоревноваться, но и прогуляться возле моря.

Здесь очень красиво. Я очень рад, что выступал в этих соревнованиях и победил.
 — отметил Али.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Довольны участием в соревнованиях и юные представительницы прекрасного пола. Неплохие результаты показали одесситки 9-летняя Мария Карпенко и 10-летия Дарья Трофименко. Они уже несколько лет занимаются каратэ и считают, что это очень красивый вид спорта.

Мне он больше подходит, чем танцы или гимнастика.
 — отметила Мария.

Две золотых, одну бронзовую и одну серебряную медали завоевала на чемпионате юная Меланья Мельникова. Каратэ она занимается больше года

Все чемпионы молодцы, все стараются, все хотят большего и готовятся. Я мечтаю стать чемпионкой Украины по кумите, а потом чемпионкой мира по ММА – бои без правил.
 — отметила Меланья.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Своя мечта есть и у 11-летнего Михаила Балабы. Он совсем недавно стал заниматься в школе кобудо и уже завоевал бронзу на Кубке мира.

Я очень хочу получить черный пояс. Поэтому занимаюсь, сдаю экзамены. На чемпионате была большая конкуренция, но я старался, и вот получил третье место.
 — рассказывает Михаил.

Среди взрослых спортсменов серебро завоевала студентка Международного гуманитарного университета Анастасия Тарнапольская. Каратэ она занимается почти два года, а до этого успела добиться высоких результатов в боксе.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Если честно, было очень тяжело. Первая соперница у меня была очень сильной, но я выиграла и попала в финал. Но мне в финале тоже досталась достаточно трудная девочка. Но, тем не менее, я заняла 2-е место, и для Чемпионата мира это неплохо. А в Международный гуманитарный университет я поступала, потому что всегда знала, что в этом вузе поддерживают спортсменов. Это сыграло очень важную роль.
 — отметила Анастасия.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Впечатлениями об участии в чемпионате поделился 34-летний Алексей Лапчевский из Винницы. В своей весовой категории он стал чемпионом мира и привезет домой золото.

Мы все приехали сюда за медалями. Ребята хорошо подготовлены, и было очень интересно наблюдать за поединками спортсменов из разных стран. Очень понравилось и место проведения. В этом зале я впервые, здесь очень хорошо, комфортно и рядом море. Конечно, Одесса, есть Одесса.
 отметил Алексей.

В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Годзю рю карате как стиль боевого искусства был основан мастером Чоджуном Мияги (1888-1953) Окинава, Япония в 1928 году. Наименование «Го» в переводе с японского означает твердый, а «дзю» мягкий, «Рю» — стиль. Вдох представляет мягкость, а выдох - твердость. Твердый аспект предусматривает постоянное укрепление ума и тела, как боевых искусств. Мягкая сторона отражает соображения мастера Мияги в том, что изучающим каратэ никогда не следует злоупотреблять своими потребностями, чтобы причинять людям боль без необходимости. Годзю рю карате существует в трёх основных вариантах — окинавском, японском и американском.

Галерея

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В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо
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