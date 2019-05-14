В Одессе прошел Чемпионат мира по годзю-рю карате и Кубок мира по карате Кобудо

Спортивно-оздоровительный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана принимал в своих стенах Чемпионат мира по годзю-рю каратэ и 11-й Кубок мира по каратэ и кобудо. На чемпионат съехались более 700 спортсменов из 17 стран мира.

Своих чемпионов представили Италия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Грузия, Молдова, Татарстан, Беларусь, Азейрбайджан, Армения. Были также спортсмены из Индии, Южно-Африканской республики и Японии. Самой многочисленной, конечно же, была сборная Украины.

Это большое событие для Украины, для Одессы, и, естественно, для Международного гуманитарного университета, в спорткомплексе которого проходит чемпионат. В прошлом году на Чемпионате мира сборная Украины заняла первое общекомандное место, поэтому мы выиграли право проводить Чемпионат мира в нашей стране. Когда стоял выбор место проведения чемпионата, оказалось, что лучше нашего спортивного комплекса в Украине нет. И я горжусь, что материальная база соответствует установленным мировым стандартам для проведения такого уровня соревнований. Здесь мы проводим и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира, и чемпионаты Украины. — поделился Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, народный депутат Сергей Васильевич Кивалов.

С появлением спорткомплекса «Университет» Одесса еще больше укрепила свой статус спортивной столицы Украины. Сегодня это лучший спортивный комплекс города, который является любимой площадкой не только для одесситов, но и спортсменов из других городов и стран.

Если бы мы не построили этот спорткомплекс, то на этом месте появился бы восьмисекционный жилой дом. Но мы пошли по пути развития спорта. Ведь спорт – это стратегическая задача любого государства. Это здоровье, физическая выносливость. И самое важное, что мы построили этот комплекс не за счет государственного, местного бюджета, а за счет бюджета Международного гуманитарного университета. Я горжусь нашими студентами, спортсменами, которые занимаются здесь, принимают участие в соревнованиях и показывают высокие результаты. — добавил Сергей Кивалов.

Больше половины сборной Украины, которая была представлена на Чемпионате, составляли одесситы. Одесса является центром зарождения Окинавского годзю-рю каратэ-до в Украине и СНГ, и именно здесь находится Федерация Джундокан Украины Интернешнл.

Мы уже не первый раз проводим в Одессе чемпионат мира. Подобный турнир имел место в 2009 году, и там были представлены 54 государства. Сейчас мы выиграли тендер и планируем в 2023 году снова проводить здесь чемпионат мира. — поделился президент Федерации Джундокан каратэ Украины Валерий Кусий.

По его словам, на сегодня спорткомплекс «Университет» является лучшей в городе площадкой для проведения подобных соревнований. Здесь же федерация ежегодно проводит турниры на Кубок мира по каратэ и кобудо.

В первую очередь нужно говорить огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он не только вкладывает свои знания, свои труды в развитие молодежи, студенческого спорта в нашей стране, особенно в Одессе. Он также создал этот уникальный спортивный комплекс, который находится на берегу моря, и огромное спасибо за то, что сегодня мы проводим чемпионат именно в этом месте. — добавил Валерий Кусий.

Специально к чемпионату Федерации Джундокан каратэ Украины выпустила памятные медали, которые президент Федерации Валерий Кусий вручил почетным гостям и судьям турнира. Этой наградой был отмечен и народный депутат Сергей Кивалов.

Это награда для всего нашего университета. Награда за то, что мы сделали, за то, что нам не стыдно сегодня принимать в этом зале Чемпионат мира. Очень важно, что он состоялся, и я хочу выразить огромную благодарность всем спортсменам украинской сборной, которые завоевали право в этом году принимать Чемпионат мира в нашей стране. И, конечно же, огромную роль в этом сыграл президент Федерации Валерий Кусий. — добавил Сергей Кивалов.

Хорошие впечатления от турнира остались и у гостей чемпионата. Президент японской федерации Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai Куниёси Юкио отметил, что Одесса очень светлый, яркий и теплый город.

Я очень рад, что меня сюда пригласили. Годзю-рю каратэ хорошо развивается во всех странах, но главное, чтобы у людей было желание развиваться и достигать успехов. — поделился Куниёси Юкио.

Своими впечатлениями также поделился и президент румынской федерации каратэ, Директор исполнительного комитета Всемирной федерации годзю-рю каратэ Кристиан Богза.

Это отличная идея - проводить чемпионат мира именно здесь. Очень хорошая организация, отличное месторасположение, много участников из разных стран. — отметил Кристиан Богза.

В соревнованиях принимали участие как взрослые спортсмены, так и совсем юные. Семилетний одессит Владислав Неугодников занимается каратэ уже два года. Он занял 3-е место по нунчаку в категории 6-7-летних спортсменов.

Мне здесь очень понравилось. Соперники были довольно сильные и демонстрировали классные приемы. — поделился бронзовый призер.

Гость из Азербайджана 7-летний Али успел не только посоревноваться, но и прогуляться возле моря.

Здесь очень красиво. Я очень рад, что выступал в этих соревнованиях и победил. — отметил Али.

Довольны участием в соревнованиях и юные представительницы прекрасного пола. Неплохие результаты показали одесситки 9-летняя Мария Карпенко и 10-летия Дарья Трофименко. Они уже несколько лет занимаются каратэ и считают, что это очень красивый вид спорта.

Мне он больше подходит, чем танцы или гимнастика. — отметила Мария.

Две золотых, одну бронзовую и одну серебряную медали завоевала на чемпионате юная Меланья Мельникова. Каратэ она занимается больше года

Все чемпионы молодцы, все стараются, все хотят большего и готовятся. Я мечтаю стать чемпионкой Украины по кумите, а потом чемпионкой мира по ММА – бои без правил. — отметила Меланья.

Своя мечта есть и у 11-летнего Михаила Балабы. Он совсем недавно стал заниматься в школе кобудо и уже завоевал бронзу на Кубке мира.

Я очень хочу получить черный пояс. Поэтому занимаюсь, сдаю экзамены. На чемпионате была большая конкуренция, но я старался, и вот получил третье место. — рассказывает Михаил.

Среди взрослых спортсменов серебро завоевала студентка Международного гуманитарного университета Анастасия Тарнапольская. Каратэ она занимается почти два года, а до этого успела добиться высоких результатов в боксе.

Если честно, было очень тяжело. Первая соперница у меня была очень сильной, но я выиграла и попала в финал. Но мне в финале тоже досталась достаточно трудная девочка. Но, тем не менее, я заняла 2-е место, и для Чемпионата мира это неплохо. А в Международный гуманитарный университет я поступала, потому что всегда знала, что в этом вузе поддерживают спортсменов. Это сыграло очень важную роль. — отметила Анастасия.

Впечатлениями об участии в чемпионате поделился 34-летний Алексей Лапчевский из Винницы. В своей весовой категории он стал чемпионом мира и привезет домой золото.

Мы все приехали сюда за медалями. Ребята хорошо подготовлены, и было очень интересно наблюдать за поединками спортсменов из разных стран. Очень понравилось и место проведения. В этом зале я впервые, здесь очень хорошо, комфортно и рядом море. Конечно, Одесса, есть Одесса. — отметил Алексей.

Годзю рю карате как стиль боевого искусства был основан мастером Чоджуном Мияги (1888-1953) Окинава, Япония в 1928 году. Наименование «Го» в переводе с японского означает твердый, а «дзю» мягкий, «Рю» — стиль. Вдох представляет мягкость, а выдох - твердость. Твердый аспект предусматривает постоянное укрепление ума и тела, как боевых искусств. Мягкая сторона отражает соображения мастера Мияги в том, что изучающим каратэ никогда не следует злоупотреблять своими потребностями, чтобы причинять людям боль без необходимости. Годзю рю карате существует в трёх основных вариантах — окинавском, японском и американском.