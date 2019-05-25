В Одесской Юракадемии прошел третий семинар памяти Мастера айкитэдо Любови Матюненой

Айкитэдо – универсальная современная система самообороны, в основе которой – различные стили японских боевых искусств. Этот синтез боевых искусств создал пятнадцать лет назад наш соотечественник одессит Анатолий Матюнен. Человек многоопытный, Анатолий Павлович, начав с бокса, 40 лет занимается боевыми искусствами и практиками. В юности служил в Афганистане, работал в отряде милиции особого назначения. Но главное его предназначение – педагог, Учитель, Сэнсэй. Из клуба айкитедо «Хикари», который они создали вместе с супругой Любовью Матюненой, вышли более тысячи талантливых учеников. 17 лет они стояли вместе с женой на татами, но три года назад ее не стало. Теперь их воспитанники выходят, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

Словом, айкитедо – мощная система координации ума и тела.

Семинар памяти Мастера айкитэдо Любови Матюненой в эти майские дни прошел при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова на спортивной базе Национального университета «Одесская юридическая академия». Спортсмены, большие и маленькие, были очень довольны, что выступают и тренируются в максимально удобных и комфортных условиях.

Прекрасные спортивные сооружения и площадки этого вуза хорошо известны в городе, и они никогда не пустуют. С утра и до вечера там проводятся различные тренировки и соревнования.

Когда мы их создавали, нам говорили: зачем, кому они нужны?! А теперь в наших спорткомплексах проводятся соревнования всеукраинского и международного уровня, потому что больше негде, – заметил Сергей Кивалов. – Тысячи детей, школьников и студентов занимаются на наших спортивных площадках. Если их в юном возрасте не привлекать к спорту, то они найдут себе совсем другие занятия. Именно потому для нас так важно развитие детского и юношеского спорта. Государство, к сожалению, не уделяет должного внимания спорту, не выделяет денежные средства на спортивные сооружения. А ведь спорт – это стратегическая задача любого государства. Но наш спорт, особенно детский, держится на энтузиастах. Напомню, Министерство образования и науки предлагало закрыть в вузах кафедры физвоспитания и спорта. К счастью, мы не выполнили эти рекомендации.

Спорт – это здоровая нация. Не исключением являются и боевые виды искусства, как айкитедо. Интересно, что зародилась эта новая система восточных боевых искусств у нас в Одессе, и очень востребована сегодня.

Сергей Кивалов признался, что гордится проектами, связанными с развитием спорта. Он рассказал, что в скором времени на 8-ой станции Большого Фонтана откроется полностью отреставрированный спортивный комплекс Международного гуманитарного университета – с новыми тренажерами, футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками. К середине июня комплекс будет сдан.

Остается добавить: на спортивные сооружения не истрачено ни копейки бюджетных средств. А средства, зарабатываемые вузами, идут на развитие инфраструктуры и благоустройство города.

Президент Одесской юридической академии вручил медали, знаки отличия и памятные подарки мастерам боевых искусств за развитие айкитедо в Одессе.

Основатель системы айкитэдо Анатолий Матюнен рассказал:

Я очень благодарен Сергею Васильевичу Кивалову за поддержку и помощь в проведении наших семинаров. Здесь все очень хорошо организовано. Айкитедо – это мое видение, мое понимание боевого искусства. Я не придумал ничего нового, я просто удачно это синтезировал. В этом виде боевых искусств нет, как в спорте, рекордов, достижений, медалей. У нас не соревновательная система, а система достижения творческой личности.

В знак благодарности Анатолий Матюнен вручил Сергею Кивалову символ древней системы боевых искусств – бокен –тренировочный японский меч из японского дуба.

Вообще, церемония открытия семинара была очень торжественной. Состоялись музыкальные и танцевальные выступления детских коллективов, в том числе танцевального ансамбля «Акварельки». Свое мастерство представили Чемпионы Украины по черлидингу «Сикрет кидс».

С большим увлечением зрители наблюдали за выступлениями воспитанников клуба Сериндзи Кэмпо, Одесской областной Федерации Ушу, Межрегиональной федерации Семей-до каратэ. Завершили торжественную церемонию открытия воспитанники Всемирной организации Айкитедо и клуба Айкитедо «Хикари».

На церемонии открытия с показательными выступлениями участвовали и воспитанники боксерского клуба «12 унций», показавшие свое мастерство.

Главный тренер и основатель боксерского клуба – Михаил Чобану:

В стенах Одесской юридической академии выступают не только мастера боевых искусств, но и боксеры. Сегодня спортсмены клуюа «12 унций» вышли с показательным выступлением. Мы всех пришлашаем заниматься боксом. Это отличный вид спорта для тех, кто хочет всегда быть в тонусе и хорошей физической подготовке.

О достоинствах айкитедо воспитанники клуба могут много говорить. Конечно, они способны за себя постоять, в случае опасности, но не это главное. Главное для них – сила духа, психофизическое здоровье, которое они получают здесь.

Показательно, что воспитанники клуба приходят спустя годы, благодарят за то, кем они стали, приводят своих детей.

И, может, не случайно название профессионального айкитэдо-клуба – «Хикари» – переводится как «Божественный свет», «сияние».

Символично, что впервые я пришел на татами именно в Национальном университете «Одесская юридическая академия», потому что зал по айкитедо был открыт именно в стенах нашего университета. Сегодняшний семинар – это семинар памяти одного из лучших учителей Любови Матюненой, которая приложила максимум усилий, чтобы сделать из меня личность. И сегодня мы посвящаем в том числе и ей свои достижения. Хочется отметить, что это все стало возможным благодаря тому, что в нашем университете есть такой конгломерат – развивается айкидо, тхеквандо, бокс, айкитедо, и многие другие виды боевых искусств и видов спорта. Президент Одесской юридической академии Сергей Васильевич Кивалов огромное внивмание уделяет развитию детского и юношеского спорта.

– отметил глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.

Лилия Биллер впервые встала на татами в десять лет. Родители определяли девочку в кружки и секции, отдавали то на танцы, то на гимнастику. Но Лиле все это было скучно. Пытаясь как-то дисциплинировать дочь, взрослые привели ее на восточные единоборства. Больше на скуку Лиля не жаловалась. Хотя признается: было всякое: и плакала, и обижалась, но никогда не хотелось отсюда уйти. Стаж занятий в общей сложности – 17 лет. Да каких занятий– клуб стал ее второй, не кровной семьей.

Ученик Анатолия Матюнена, ныне инструктор Константин Бедан пришел в клуб, когда ему было неполных семь лет.

Сейчас мне 24. Но при всей занятости – работа, семья – стараюсь выделить время на айкитедо. Останавливаться не хочу. Всегда есть куда расти. Есть предел в градации, а совершенству предела нет. Если детям айкитедо дает духовное и физическое развитие, то для взрослой группы – это поддержание здорового духа. Наш сэнсэй дает большую базу философского воспитания восточных боевых искусств, переквалифицированных под нас, славян, украинцев. Он обучает ребят с детства, как вести себя в школе, с родителями, как серьезно относиться к учебе, как нужно постоянно над собой работать. Это помогает правильно двигаться по жизни.

– объяснил Константин Бедан.

На памятный семинар Любви Матюненой с каждым годом приходит все больше гостей, чтобы почтить память великого мастера айкитедо. А клуб «Хикари», который сегодня тренирует сотни юношей и девушек сохраняет и передает следующим поколениям большой опыт по данному виду боевого искусства.