Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

Сорок пятый международный турнир по вольной борьбе “Чёрное море” прошёл в спорткомплексе Одесской Юракадемии. Соревнование собрало взрослых борцов из Канады, Румынии, Болгарии, Молдавии и других стран. Всего на ковры вышли более 120 сильнейших участников, среди которых были и студенты Одесской Юракадемии.

Инфраструктурная база, которая создана в Национальном университете «Одесская юридическая академия» располагает условиями, чтобы проводить всеукраинские и международные соревнования на высшем уровне. И очень приятно, что сегодня эта череда мероприятий, которые проходят под эгидой народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова, начавшаяся с Чемпионата Украины по бразильскому джиу-джитсу, продолжается. Это и фестиваль красок, фестиваль илюзион, который проходит на различных локациях в городе Одесса и многие другие праздничные мероприятия. Кроме того, вуз гордится тем, что в сегодняшнем турнире принимают участие более 20 студентов Одесской юридической академии. Уверен, они принесут еще не одну победу родному университету. — говорит Валентин Федоров, глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия.

В прошлом году впервые на базе спортивного комплекса Одесской Юракадемии прошёл этот турнир. Сегодня мы его проводим во второй раз. Нам очень нравится эта площадка. Во-первых, это открытое пространство – спортсменам, болельщикам это нравится. Конечно, хочется сказать самые тёплые слова благодарности Сергею Васильевичу Кивалову за его отношение к спорту, развитию вольной борьбы и множества других направлений. Мы видим самое деятельное участие. — отмечает Беслан Туштаров, Президент Одесской областной Федерации вольной борьбы.

За весомый вклад Сергея Кивалова в развитие данного вида единоборств и поддержку в проведении Международного турнира вице-президент Одесской областной Федерации вольной борьбы Ибрагим Мальсагов, вручил почетный Кубок.

Этот год является лицензионным для отбора на Олимпийские игры. Турнир «Чёрное море» стал этапом подготовки к Чемпионату Украины, который пройдёт в июле в Ивано-Франковске, где будет возможность отобраться в сборную и выступить на Чемпионатах Европы и мира. Также совсем скоро на Европейских играх в Минске выступит представитель Одесской области и клуба «Мангуст» Василий Михайлов.

В составе сборной страны сейчас входит мой личный тренер Андрей Панаитов. Он сейчас возглавляет Одесскую команду. У нас очень много перспективных ребят - Семён Радулов, Владимир Буруков. Мы также выступаем за клуб "Мангуст”. — говорит Василий Михайлов, бронзовый призер Чемпионата Европы.

А уже совсем скоро в Одесской Юракадемии появится свой спортивный клуб, в котором будут заниматься вольники.