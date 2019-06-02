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  • Дата: Вчера, 23:30
Вчера, 23:30

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

Сорок пятый международный турнир по вольной борьбе “Чёрное море” прошёл в спорткомплексе Одесской Юракадемии. Соревнование собрало взрослых борцов из Канады, Румынии, Болгарии, Молдавии и других стран. Всего на ковры вышли более 120 сильнейших участников, среди которых были и студенты Одесской Юракадемии.

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

Инфраструктурная база, которая создана в Национальном университете «Одесская юридическая академия» располагает условиями, чтобы проводить всеукраинские и международные соревнования на высшем уровне. И очень приятно, что сегодня эта череда мероприятий, которые проходят под эгидой народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова, начавшаяся с Чемпионата Украины по бразильскому джиу-джитсу, продолжается. Это и фестиваль красок, фестиваль илюзион, который проходит на различных локациях в городе Одесса и многие другие праздничные мероприятия. Кроме того, вуз гордится тем, что в сегодняшнем турнире принимают участие более 20 студентов Одесской юридической академии. Уверен, они принесут еще не одну победу родному университету.
— говорит Валентин Федоров, глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия.

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

В прошлом году впервые на базе спортивного комплекса Одесской Юракадемии прошёл этот турнир. Сегодня мы его проводим во второй раз. Нам очень нравится эта площадка. Во-первых, это открытое пространство – спортсменам, болельщикам это нравится. Конечно, хочется сказать самые тёплые слова благодарности Сергею Васильевичу Кивалову за его отношение к спорту, развитию вольной борьбы и множества других направлений. Мы видим самое деятельное участие.
— отмечает Беслан Туштаров, Президент Одесской областной Федерации вольной борьбы.

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

За весомый вклад Сергея Кивалова в развитие данного вида единоборств и поддержку в проведении Международного турнира вице-президент Одесской областной Федерации вольной борьбы Ибрагим Мальсагов, вручил почетный Кубок.

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

Этот год является лицензионным для отбора на Олимпийские игры. Турнир «Чёрное море» стал этапом подготовки к Чемпионату Украины, который пройдёт в июле в Ивано-Франковске, где будет возможность отобраться в сборную и выступить на Чемпионатах Европы и мира. Также совсем скоро на Европейских играх в Минске выступит представитель Одесской области и клуба «Мангуст» Василий Михайлов.

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

В составе сборной страны сейчас входит мой личный тренер Андрей Панаитов. Он сейчас возглавляет Одесскую команду. У нас очень много перспективных ребят - Семён Радулов, Владимир Буруков. Мы также выступаем за клуб "Мангуст”.
— говорит Василий Михайлов, бронзовый призер Чемпионата Европы.

А уже совсем скоро в Одесской Юракадемии появится свой спортивный клуб, в котором будут заниматься вольники.

Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»

Нами достигнуты договоренности о том, что мы будем на базе Одесской Юракадемии открывать борцовский клуб. У нас уже закуплены новые ковры последнего олимпийского образца. Экипировка, состав команды планируется из учащихся Юракадемии. Потенциальные, будущие чемпионы мира и Европы. Я надеюсь это будут воспитанники клуба, базой которого станет Юракадемия.
— рассказал Ибрагим Мальсагов, вице-президент Одесской областной Федерации вольной борьбы.

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Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
Одесса собрала лучших спортсменов на международном турнире по вольной борьбе «Черное море»
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