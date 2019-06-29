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  • Дата: Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42

При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» давно привыкли к тому, что в обновленном спорткомплексе, который 5 лет назад был полностью реконструирован, постоянно происходят спортивные соревнования. Притом, всех уровней – от внутриуниверситетских до международных. Однако забег, состоявшийся вечером в субботу, 29 июня, был особенным. От всех прочих его отличал не только особый – вечерний – формат, но и то, что это мероприятие стало частью благотворительной программы общественной организации СПОРТ СОЦИУМ - проекта «Спорт ради детей», реализуемого совместно с благотворительным фондом «Дорога к дому».

При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»

Идея проведения такого благотворительного марафона принадлежит главе комиссии по спорту Одесского молодежного совета Виталию Гилевичу. Инициатива подразумевает сбор средств для детей из приюта БФ «Дорога к дому».

Мы знаем, что лучшая спортивная база в городе – у Юракадемии. Мы обратились к президенту Сергею Кивалову, и Сергей Васильевич не только с радостью разрешил провести здесь забег, но и сам энергично принял участие в организации мероприятия, подключил студентов. Честно говоря, я и сам не ожидал, что забег в Юракадемии соберет такое количество участников. Классное спортивное сооружение, дружелюбные креативные студенты, превосходное освещение для вечернего времени и благотворительные взносы – мероприятие состоялось!
 – говорит Виталий.

Я не ожидал увидеть такое количество людей на беговой тренировке, и это очень здорово!
– говорит тренер  Александр Крижевич, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, один из лучших бегунов города на дистанции 5, 10 и 21 км.

При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»

Особый драйв мероприятию придало то, что президент Юракадемии Сергей Кивалов личным участием в тренировке воодушевил участников, чем не только повысил статус марафона, но и показал, что он - из тех депутатов, кто не только агитирует, но и сам активно действует.

В нашем университете самый спортивный, самый креативный президент. И конечно, коллектив университета тянется за ним. У нас регулярно проходят физкультурные занятия с нашим президентом, и сегодня у нас такая вечерняя тренировка. Причем, благотворительная тренировка,  имеющая целью сбор средств для деток, которые в этом нуждаются. В нашем вузе вообще действует программа адаптации детей – это и президентская стипендия для детей, которые не имеют родителей, это поддержка их факультативного развития на различных спортивных площадках, которых в нашем университете достаточно много. У нас открыто огромное количество бесплатных школ по борьбе, по боксу, по футболу, школа танцев и многие другие направления. Сегодня наш большой университет, вузы города, Молодежный совет, студенчество, молодежь Одессы объединилась при помощи Сергея Васильевича Кивалова и посвятила эту вечернюю тренировку деткам, которые нуждаются в поддержке общества. Я думаю, что мы и соберем совместными усилиями определенную сумму, и будем приглашать этих детей для продолжения их участия в программах социальной адаптации. Уверен, что с таким фундаментальным подходом не только эти дети, но и все дети Одесщины имеют очень хорошее, перспективное будущее.
Наша структура включает в себя два университета и колледжи, где молодежь интеллектуально развивается. Но помимо этого президент вузов Сергей Васильевич Кивалов дает им возможность развиваться и физически: это и создание спортивной инфраструктуры, вот, в конце этого месяца будет сдан самый современный спортивный комплекс на 8 станции Большого Фонтана. Там будет два футбольных поля, баскетбольное поле, волейбольная площадка и возможность уличных тренировок на тренажерах, доступ к которым открыт для всех желающих – как одесситов, так и гостей города,
- говорит Валентин Федоров, председатель первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия».

При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»

Сегодня на стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» проходит очень хорошее мероприятие – акция «Спорт ради детей». Акция хорошая – сочетание спорта с благотворительностью, это всегда дает добрый результат. У наших соорганизаторов амбициозные цели – к следующему году к Дню защиты детей они планируют собрать миллион. И этот миллион потратить на развитие детского спорта, что мне очень импонирует. Мы специально в этот раз проводим вечернюю тренировку. Обратите внимание, насколько ярко светят наши фонари. Мы специально сделали этот стадион, чтоб его можно было эксплуатировать и в вечернее, и в ночное время. Мы вложили огромные средства в эти конструкции, и они сегодня оправдывают себя – нами построен лучший стадион в городе.  Стадион открыт для всех -   молодежи, студентов, учащихся школ, ПТУ – все сегодня здесь. Развитие спорта – один из главных элементов воспитательной работы в университете, мы придаем этому особое значение. И я всегда поддерживаю студентов. Вот они сегодня вышли на эту акцию – я вместе с ними. Организовываются концерты – я всегда вместе с ними.  Руководитель вуза должен быть примером для студентов. Если ты сам относишься к спорту увлеченно, если разделяешь их идеи – тогда они будут и учиться с интересом, и спорт полюбят, и станут эстетически развиваться в Центре культуры, который у нас есть. Помимо учебного процесса, студенты должны быть заняты, и лучше всего – спортом. И мы стараемся направить их энергию в это русло. У нас и руководство университета, и профсоюз, и студсовет -  всегда вместе, потому мы и говорим, что мы – единая команда. И я горжусь командой Кивалова. Да и как можно не гордиться успешными, красивыми, спортивными молодыми людьми, за которыми - будущее?
 - говорит Сергей Кивалов.

При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»

Наши студенты всегда принимают участие в спортивных мероприятиях, а сегодняшнее включает еще и благотворительную компоненту – ребята дружно откликнулись. Несмотря на то, что день выходной, они с удовольствием принимают участие, тем более нестандартный формат – вечерняя тренировка, еще больше привлекает. Вообще мы очень любим наших ребят за то, что они такие дружные. Этот дух коллективизма мы и стремимся в них воспитать. Они приходят к нам такие разные, а у нас вырастают в дружную крепкую команду, - говорит директор колледжа Юлия Шарапановская.  
Мероприятие прошло замечательно, тем более, что благодаря ему дети получат помощь. Сергей Васильевич не только помогает, но и сам принимает участие в спортивных мероприятиях – вот как сегодня. И это прекрасно, ведь спорт помогает учебе. Ведь учебный процесс невозможен без здоровья, а спорт – стимулирует здоровый образ жизни,
- говорит студент Юракадемии Сакачев Александр.

При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»

Студенты чувствуют себя гораздо увереннее, когда их президент университета рядом с ними. Постараемся помочь и деньгами, ведь это – благотворительная акция,
 - говорит Ярослав Бигалий.

Очень понравилось, тем более – это совмещение спорта и благотворительности, и я считаю, что такое массовое мероприятие нужно проводить чаще. Считаю, очень круто, что Сергей Васильевич своим примером зажег всех. Студенты имеют возможность чувствовать себя на одном уровне с таким великим человеком!
– говорит студентка Юракадемии Лопата Виолета.

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При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»
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