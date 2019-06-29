При поддержке Сергея Кивалова в Одессе прошла акция «Спорт ради детей»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» давно привыкли к тому, что в обновленном спорткомплексе, который 5 лет назад был полностью реконструирован, постоянно происходят спортивные соревнования. Притом, всех уровней – от внутриуниверситетских до международных. Однако забег, состоявшийся вечером в субботу, 29 июня, был особенным. От всех прочих его отличал не только особый – вечерний – формат, но и то, что это мероприятие стало частью благотворительной программы общественной организации СПОРТ СОЦИУМ - проекта «Спорт ради детей», реализуемого совместно с благотворительным фондом «Дорога к дому».

Идея проведения такого благотворительного марафона принадлежит главе комиссии по спорту Одесского молодежного совета Виталию Гилевичу. Инициатива подразумевает сбор средств для детей из приюта БФ «Дорога к дому».

Мы знаем, что лучшая спортивная база в городе – у Юракадемии. Мы обратились к президенту Сергею Кивалову, и Сергей Васильевич не только с радостью разрешил провести здесь забег, но и сам энергично принял участие в организации мероприятия, подключил студентов. Честно говоря, я и сам не ожидал, что забег в Юракадемии соберет такое количество участников. Классное спортивное сооружение, дружелюбные креативные студенты, превосходное освещение для вечернего времени и благотворительные взносы – мероприятие состоялось!

– говорит Виталий.

Я не ожидал увидеть такое количество людей на беговой тренировке, и это очень здорово!

– говорит тренер Александр Крижевич, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, один из лучших бегунов города на дистанции 5, 10 и 21 км.

Особый драйв мероприятию придало то, что президент Юракадемии Сергей Кивалов личным участием в тренировке воодушевил участников, чем не только повысил статус марафона, но и показал, что он - из тех депутатов, кто не только агитирует, но и сам активно действует.

В нашем университете самый спортивный, самый креативный президент. И конечно, коллектив университета тянется за ним. У нас регулярно проходят физкультурные занятия с нашим президентом, и сегодня у нас такая вечерняя тренировка. Причем, благотворительная тренировка, имеющая целью сбор средств для деток, которые в этом нуждаются. В нашем вузе вообще действует программа адаптации детей – это и президентская стипендия для детей, которые не имеют родителей, это поддержка их факультативного развития на различных спортивных площадках, которых в нашем университете достаточно много. У нас открыто огромное количество бесплатных школ по борьбе, по боксу, по футболу, школа танцев и многие другие направления. Сегодня наш большой университет, вузы города, Молодежный совет, студенчество, молодежь Одессы объединилась при помощи Сергея Васильевича Кивалова и посвятила эту вечернюю тренировку деткам, которые нуждаются в поддержке общества. Я думаю, что мы и соберем совместными усилиями определенную сумму, и будем приглашать этих детей для продолжения их участия в программах социальной адаптации. Уверен, что с таким фундаментальным подходом не только эти дети, но и все дети Одесщины имеют очень хорошее, перспективное будущее.

Наша структура включает в себя два университета и колледжи, где молодежь интеллектуально развивается. Но помимо этого президент вузов Сергей Васильевич Кивалов дает им возможность развиваться и физически: это и создание спортивной инфраструктуры, вот, в конце этого месяца будет сдан самый современный спортивный комплекс на 8 станции Большого Фонтана. Там будет два футбольных поля, баскетбольное поле, волейбольная площадка и возможность уличных тренировок на тренажерах, доступ к которым открыт для всех желающих – как одесситов, так и гостей города, - говорит Валентин Федоров, председатель первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия».

Сегодня на стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» проходит очень хорошее мероприятие – акция «Спорт ради детей». Акция хорошая – сочетание спорта с благотворительностью, это всегда дает добрый результат. У наших соорганизаторов амбициозные цели – к следующему году к Дню защиты детей они планируют собрать миллион. И этот миллион потратить на развитие детского спорта, что мне очень импонирует. Мы специально в этот раз проводим вечернюю тренировку. Обратите внимание, насколько ярко светят наши фонари. Мы специально сделали этот стадион, чтоб его можно было эксплуатировать и в вечернее, и в ночное время. Мы вложили огромные средства в эти конструкции, и они сегодня оправдывают себя – нами построен лучший стадион в городе. Стадион открыт для всех - молодежи, студентов, учащихся школ, ПТУ – все сегодня здесь. Развитие спорта – один из главных элементов воспитательной работы в университете, мы придаем этому особое значение. И я всегда поддерживаю студентов. Вот они сегодня вышли на эту акцию – я вместе с ними. Организовываются концерты – я всегда вместе с ними. Руководитель вуза должен быть примером для студентов. Если ты сам относишься к спорту увлеченно, если разделяешь их идеи – тогда они будут и учиться с интересом, и спорт полюбят, и станут эстетически развиваться в Центре культуры, который у нас есть. Помимо учебного процесса, студенты должны быть заняты, и лучше всего – спортом. И мы стараемся направить их энергию в это русло. У нас и руководство университета, и профсоюз, и студсовет - всегда вместе, потому мы и говорим, что мы – единая команда. И я горжусь командой Кивалова. Да и как можно не гордиться успешными, красивыми, спортивными молодыми людьми, за которыми - будущее?

- говорит Сергей Кивалов.

Наши студенты всегда принимают участие в спортивных мероприятиях, а сегодняшнее включает еще и благотворительную компоненту – ребята дружно откликнулись. Несмотря на то, что день выходной, они с удовольствием принимают участие, тем более нестандартный формат – вечерняя тренировка, еще больше привлекает. Вообще мы очень любим наших ребят за то, что они такие дружные. Этот дух коллективизма мы и стремимся в них воспитать. Они приходят к нам такие разные, а у нас вырастают в дружную крепкую команду, - говорит директор колледжа Юлия Шарапановская.

Мероприятие прошло замечательно, тем более, что благодаря ему дети получат помощь. Сергей Васильевич не только помогает, но и сам принимает участие в спортивных мероприятиях – вот как сегодня. И это прекрасно, ведь спорт помогает учебе. Ведь учебный процесс невозможен без здоровья, а спорт – стимулирует здоровый образ жизни, - говорит студент Юракадемии Сакачев Александр.

Студенты чувствуют себя гораздо увереннее, когда их президент университета рядом с ними. Постараемся помочь и деньгами, ведь это – благотворительная акция, - говорит Ярослав Бигалий.

Очень понравилось, тем более – это совмещение спорта и благотворительности, и я считаю, что такое массовое мероприятие нужно проводить чаще. Считаю, очень круто, что Сергей Васильевич своим примером зажег всех. Студенты имеют возможность чувствовать себя на одном уровне с таким великим человеком!

– говорит студентка Юракадемии Лопата Виолета.