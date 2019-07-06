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  • Дата: Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Категория: Первая полоса / Новости


Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Внеочередные парламентские выборы в Украине не остались без вмешательства темной стороны силы. Политическая партия «Блок Дарта Вейдера» выдвинула своего кандидата в народные депутаты по 135-му избирательному округу города Одессы.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

В очередной раз одесситы попросили меня выдвинуть свою кандидатуру на том округе, который является лидером по всем голосованиям, поэтому я иду по Приморскому району. Этому району нужен жесткий лидер. Мы собираемся победить ту нечисть, которая очень долго правила нашей украинской империей. Мы создаем новую украинскую империю, в которой будут править правильные люди. Это те, кто перешел на темную сторону силы. Мы сделаем новую власть! Я помогаю создавать правительство, которое бы могло сделать так, чтобы украинцы почувствовали себя самой лучшей, великолепной нацией на этой планете,
- поделился своими планами кандидат в народные депутаты Дарт Вейдер.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Политик также заявил, что намерен вести жесткую борьбу с недобросовестными конкурентами, выявлять и раскрывать все темные схемы и махинации с голосами. По его словам, ему известно и о подкупе избирателей, и о каруселях.

Агитационную работу Дарт Вейдер проводит вместе со своей командой – Чубаккой, штурмовиками и гвардейцами.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Автобус кандидата проехал по улицам Приморского района города, призывая одесситов поддержать темную сторону силы. Появление машины Дарта Вейдера с громким музыкальным сопровождением не оставляет равнодушными никого. Люди приветствовали кандидата, стараясь запечатлеть процессию на мобильные телефоны. А во время остановок поклонники темного лорда буквально выстраивались в очередь, чтобы сделать селфи с самим кандидатом или его помощниками.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Мы давно знаем Дарта Вейдера, отслеживаем все скандальные истории с его участием. Я обязательно ознакомлюсь с его предвыборной программой, узнаю, с чем он идет на выборы. В любом случае, кандидат он очень яркий, выделяется из толпы, он знаменитость и может привлечь людей. Такие люди, как Дарт Вейдер, нужны везде,
 - поделился один из участников встречи Артур.

Автобус Дарта Вейдера проехал по центральным улицам города, Французскому бульвару, проспекту Шевченко, заехал в Аркадию, а также побывал на площади возле областной администрации. Здесь также оказалось немало поклонников кандидата.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Такие депутаты в Верховной Раде, конечно же, нужны. Они смогут немного разбавить наш украинский политикум,
 - считает участница встречи Мария.

Маршрут Дарта Вейдера также проходил через железнодорожный вокзал и Привоз, где во время ожидания в пробке одна из поклонниц даже попыталась забраться на крышу автобуса.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Затем темный лорд провел ряд международных встреч с союзниками НАТО. Основной вопрос на повестке дня – укрепление армии и силовиков Приморского района. Встреча прошла в дружественной обстановке, а главное – в конструктивном ключе. Также планах предвыборной кампании – проведение международного саммита с представителями НАТО.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Такой напряженный график кандидата требует немало сил, поэтому по дороге на морвокзал Дарт Вейдер подкрепился шаурмой и айраном.

Появление автобуса Дарта Вейдера на морвокзале, конечно же, привлекло всеобщее внимание. Команду темного политика с ликованием приветствовали даже с НАТОвских кораблей. Когда Дарт Вейдер взобрался на британский эсминец «Дункан», его тут же окружили поклонники.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Я положительно отношусь к Дарту Вейдеру. С удовольствием поддержу его, просто так. Думаю, что он не хуже всех остальных, поэтому также может занять достойное место в парламенте,
 - отметил один из поклонников Алексей.

Пообщавшись с избирателями, Дарт Вейдер осмотрел военную технику, которой было оснащено НАТОвское судно, пришвартовавшееся в одесском порту накануне начала учений «СиБриз-2019».

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Мы сами могли бы такое производить, и мы производили, но технологии были украдены. Но у нас еще все впереди. Империя создает такие условия, что к Украине будут присоединяться более развитые страны мира. Не мы будем присоединяться, а к нам будут,
 - отметил Дарт Вейдер.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Кандидат также добавил, что основные пункты его предвыборной программы остаются прежними, а именно: всех тещ отправить на остров Змеиный, а всем нуждающимся предоставить бесплатное жилье в катакомбах, которое, на самом деле, является довольно доступным, поскольку там не нужно платить даже за коммуналку. Кроме того, он намерен повысить благосостояние жителей района.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Я готов в Приморском районе всем дать деньги. Я гарантирую, что Приморский район будет самым богатым,
- заверил Дарт Вейдер.

Также, согласно избирательной программе, кандидат намерен осуществить реформу в сфере правоохранительных органов, повысить зарплату силовиков и осовременить воздушные силы Украины.

Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Кроме того, до этого, на встрече с президентом Тёмный лорд поднял вопросы, касающиеся субсидий для жителей Приморского района. С данными вопросам жители приходят к нему почти каждый день и надеются на положительное решение вопроса и успешное светло-темное будущее.

 

Галерея

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Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете
Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

 
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