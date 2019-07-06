Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Внеочередные парламентские выборы в Украине не остались без вмешательства темной стороны силы. Политическая партия «Блок Дарта Вейдера» выдвинула своего кандидата в народные депутаты по 135-му избирательному округу города Одессы.
Политик также заявил, что намерен вести жесткую борьбу с недобросовестными конкурентами, выявлять и раскрывать все темные схемы и махинации с голосами. По его словам, ему известно и о подкупе избирателей, и о каруселях.
Агитационную работу Дарт Вейдер проводит вместе со своей командой – Чубаккой, штурмовиками и гвардейцами.
Автобус кандидата проехал по улицам Приморского района города, призывая одесситов поддержать темную сторону силы. Появление машины Дарта Вейдера с громким музыкальным сопровождением не оставляет равнодушными никого. Люди приветствовали кандидата, стараясь запечатлеть процессию на мобильные телефоны. А во время остановок поклонники темного лорда буквально выстраивались в очередь, чтобы сделать селфи с самим кандидатом или его помощниками.
Автобус Дарта Вейдера проехал по центральным улицам города, Французскому бульвару, проспекту Шевченко, заехал в Аркадию, а также побывал на площади возле областной администрации. Здесь также оказалось немало поклонников кандидата.
Маршрут Дарта Вейдера также проходил через железнодорожный вокзал и Привоз, где во время ожидания в пробке одна из поклонниц даже попыталась забраться на крышу автобуса.
Затем темный лорд провел ряд международных встреч с союзниками НАТО. Основной вопрос на повестке дня – укрепление армии и силовиков Приморского района. Встреча прошла в дружественной обстановке, а главное – в конструктивном ключе. Также планах предвыборной кампании – проведение международного саммита с представителями НАТО.
Такой напряженный график кандидата требует немало сил, поэтому по дороге на морвокзал Дарт Вейдер подкрепился шаурмой и айраном.
Появление автобуса Дарта Вейдера на морвокзале, конечно же, привлекло всеобщее внимание. Команду темного политика с ликованием приветствовали даже с НАТОвских кораблей. Когда Дарт Вейдер взобрался на британский эсминец «Дункан», его тут же окружили поклонники.
Пообщавшись с избирателями, Дарт Вейдер осмотрел военную технику, которой было оснащено НАТОвское судно, пришвартовавшееся в одесском порту накануне начала учений «СиБриз-2019».
Кандидат также добавил, что основные пункты его предвыборной программы остаются прежними, а именно: всех тещ отправить на остров Змеиный, а всем нуждающимся предоставить бесплатное жилье в катакомбах, которое, на самом деле, является довольно доступным, поскольку там не нужно платить даже за коммуналку. Кроме того, он намерен повысить благосостояние жителей района.
Также, согласно избирательной программе, кандидат намерен осуществить реформу в сфере правоохранительных органов, повысить зарплату силовиков и осовременить воздушные силы Украины.
Кроме того, до этого, на встрече с президентом Тёмный лорд поднял вопросы, касающиеся субсидий для жителей Приморского района. С данными вопросам жители приходят к нему почти каждый день и надеются на положительное решение вопроса и успешное светло-темное будущее.