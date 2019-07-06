Дарт Вейдер намерен сделать Приморский район самым богатым на планете

Внеочередные парламентские выборы в Украине не остались без вмешательства темной стороны силы. Политическая партия «Блок Дарта Вейдера» выдвинула своего кандидата в народные депутаты по 135-му избирательному округу города Одессы.

В очередной раз одесситы попросили меня выдвинуть свою кандидатуру на том округе, который является лидером по всем голосованиям, поэтому я иду по Приморскому району. Этому району нужен жесткий лидер. Мы собираемся победить ту нечисть, которая очень долго правила нашей украинской империей. Мы создаем новую украинскую империю, в которой будут править правильные люди. Это те, кто перешел на темную сторону силы. Мы сделаем новую власть! Я помогаю создавать правительство, которое бы могло сделать так, чтобы украинцы почувствовали себя самой лучшей, великолепной нацией на этой планете,

- поделился своими планами кандидат в народные депутаты Дарт Вейдер.

Политик также заявил, что намерен вести жесткую борьбу с недобросовестными конкурентами, выявлять и раскрывать все темные схемы и махинации с голосами. По его словам, ему известно и о подкупе избирателей, и о каруселях.

Агитационную работу Дарт Вейдер проводит вместе со своей командой – Чубаккой, штурмовиками и гвардейцами.

Автобус кандидата проехал по улицам Приморского района города, призывая одесситов поддержать темную сторону силы. Появление машины Дарта Вейдера с громким музыкальным сопровождением не оставляет равнодушными никого. Люди приветствовали кандидата, стараясь запечатлеть процессию на мобильные телефоны. А во время остановок поклонники темного лорда буквально выстраивались в очередь, чтобы сделать селфи с самим кандидатом или его помощниками.

Мы давно знаем Дарта Вейдера, отслеживаем все скандальные истории с его участием. Я обязательно ознакомлюсь с его предвыборной программой, узнаю, с чем он идет на выборы. В любом случае, кандидат он очень яркий, выделяется из толпы, он знаменитость и может привлечь людей. Такие люди, как Дарт Вейдер, нужны везде,

- поделился один из участников встречи Артур.

Автобус Дарта Вейдера проехал по центральным улицам города, Французскому бульвару, проспекту Шевченко, заехал в Аркадию, а также побывал на площади возле областной администрации. Здесь также оказалось немало поклонников кандидата.

Такие депутаты в Верховной Раде, конечно же, нужны. Они смогут немного разбавить наш украинский политикум,

- считает участница встречи Мария.

Маршрут Дарта Вейдера также проходил через железнодорожный вокзал и Привоз, где во время ожидания в пробке одна из поклонниц даже попыталась забраться на крышу автобуса.

Затем темный лорд провел ряд международных встреч с союзниками НАТО. Основной вопрос на повестке дня – укрепление армии и силовиков Приморского района. Встреча прошла в дружественной обстановке, а главное – в конструктивном ключе. Также планах предвыборной кампании – проведение международного саммита с представителями НАТО.

Такой напряженный график кандидата требует немало сил, поэтому по дороге на морвокзал Дарт Вейдер подкрепился шаурмой и айраном.

Появление автобуса Дарта Вейдера на морвокзале, конечно же, привлекло всеобщее внимание. Команду темного политика с ликованием приветствовали даже с НАТОвских кораблей. Когда Дарт Вейдер взобрался на британский эсминец «Дункан», его тут же окружили поклонники.

Я положительно отношусь к Дарту Вейдеру. С удовольствием поддержу его, просто так. Думаю, что он не хуже всех остальных, поэтому также может занять достойное место в парламенте,

- отметил один из поклонников Алексей.

Пообщавшись с избирателями, Дарт Вейдер осмотрел военную технику, которой было оснащено НАТОвское судно, пришвартовавшееся в одесском порту накануне начала учений «СиБриз-2019».

Мы сами могли бы такое производить, и мы производили, но технологии были украдены. Но у нас еще все впереди. Империя создает такие условия, что к Украине будут присоединяться более развитые страны мира. Не мы будем присоединяться, а к нам будут,

- отметил Дарт Вейдер.

Кандидат также добавил, что основные пункты его предвыборной программы остаются прежними, а именно: всех тещ отправить на остров Змеиный, а всем нуждающимся предоставить бесплатное жилье в катакомбах, которое, на самом деле, является довольно доступным, поскольку там не нужно платить даже за коммуналку. Кроме того, он намерен повысить благосостояние жителей района.

Я готов в Приморском районе всем дать деньги. Я гарантирую, что Приморский район будет самым богатым,

- заверил Дарт Вейдер.

Также, согласно избирательной программе, кандидат намерен осуществить реформу в сфере правоохранительных органов, повысить зарплату силовиков и осовременить воздушные силы Украины.

Кроме того, до этого, на встрече с президентом Тёмный лорд поднял вопросы, касающиеся субсидий для жителей Приморского района. С данными вопросам жители приходят к нему почти каждый день и надеются на положительное решение вопроса и успешное светло-темное будущее.