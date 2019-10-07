Первые лица города и области поздравили коллектив Одесской Юракадемии с Днем юриста

Восьмого октября Украина отмечает праздник мужества, справедливости и кропотливого труда – День юриста.

Любой профессиональный праздник – возможность в очередной раз осознать свою причастность к нелегкому, но такому любимому делу, вспомнить о преодоленных трудностях и порадоваться достигнутым результатам. Но безусловно, когда в основе профессиональной деятельности лежат принципы верховенства права и соблюдения законности, а защита прав, интересов и свобод является первоочередным приоритетом жизни – мы смело можем заявить: юрист – это не профессия; юрист – это призвание.

В далеком 1997 году приказом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы был учрежден новый праздник – День юриста Украины «…по инициативе Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, юридической общественности, высших учебных заведений..»

Одесская правовая школа внесла свой немалый вклад в эту инициативу, и теперь существует такой светлый праздник, который объединяет всех юристов: сотрудников юстиции и служб безопасности, судей, работников адвокатуры и нотариата, правозащитников и ученых.

Корни сегодняшнего праздника уходят далеко вглубь столетий: в 1016 году князь Киевской Руси Ярослав Мудрый впервые опубликовал свод законов «Русское право», которым регулировались все отношения внутри государства. Некоторые из них действуют и сегодня. Одесская школа права является преемницей тех славных традиций, и сегодня каждая вторая монография, каждый третий учебник в стране, по которым учатся те, кто выбрал делом своей жизни юриспруденцию, выходит из стен Национального университета «Одесская юридическая академия».

Одесская юридическая школа является ведущей в стране, и потому именно сюда слетелись гости со всей Украины: и.о. председателя Одесской обладминистрации Светлана Шаталова, заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло, председатель Совета юристов Украины, вице-президент Международного фонда юристов Украины, действительный член Всемирной ассоциации юристов Пискун Святослав Михайлович, начальник управления СБУ в Одесской области Харченко Виталий Васильевич, начальник Территориального управления Государственной судебной администрации в Одесской области Глущенко Вячеслав Николаевич, Председатель Пятого апелляционного административного суда Джабурия Александр Валентинович, заместитель председателя Апелляционного суда области, главы райсудов города, начальник Главного управления Одесской области Руслан Сауляк, начальник Следственного управления Главного управления нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет, начальник управления налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, председатель Одесского Областного совета мира Тамила Афанасьева и настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима и многие, многие другие.

Добрый день уважаемые коллеги, искренне рад приветствовать вас на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня Юриста. Это праздник, который одинаково с большой радостью отмечают все, кто задействован в правовой системе нашей страны – государственные служащие всех уровней - судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, частные исполнители, юрисконсульты предприятий, представители юридической науки - учёные и преподаватели юридических университетов и, конечно же те, кто с юных лет стал на путь служения закону и правопорядку – студенты, изучающие юриспруденцию. При создании Национального университета «Одесская юридическая академия» мы поставили своей целью осуществлять подготовку высококвалифицированных юристов – настоящих профессионалов своего дела. И сегодня, глядя нас Вас, сидящих в этом зале, ведущих учёных, адвокатов, нотариусов, судей, представителей научно-консультативных советов высших судебных инстанций – я могу с уверенностью сказать – наша цель полностью достигнута. Мы создали лучшую в стране материально-техническую базу, пригласили высококвалифицированных преподавателей, большая часть которых являются практиками с многолетним опытом работы в своих отраслях права, первыми внедрили инновационные методы обучения, аккумулировали в нашем университете самую масштабную в Украине научную юридическую библиотеку, наладили сотрудничество с ведущими университетами мира, международными, межправительственными организациями, украинскими государственными органами всех уровней – и результат не заставил себя долго ждать. Наши выпускники стали очень востребованы на рынке труда, сегодня по этому показателю нам просто нет равных. Работодатели буквально соревнуются за выпускников Одесской юридической академии, потому что они уверены в их высокой квалификации.

В день нашего профессионального праздника я хочу от всей души поблагодарить всех за то, что выбрали профессию, требующую колоссальной самоотдачи и постоянного обучения, за профессионализм и преданность своему делу! Пусть служение Фемиде всегда будет в радость, пусть фортуна улыбается Вам как можно чаще, а в захватывающем калейдоскопе рабочих моментов всегда находится время для родных и близких! Крепкого здоровья, профессиональных успехов, семейного благополучия и отличного настроения на каждый день! - обратился ко всем собравшимся президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Кивалов.

Многие из собравшихся сегодня в Актовом зале Одесской Юракадемии получили награды, а затем и сами награждали коллег. В частности, за весомый вклад в развитие юридической науки и образования членам профессорско-преподавательского состава вручили почетные награды от Одесской областной госадминистрации.

Один из главнейших принципов нашей Конституции – верховенство права. И кто, как не юристы, должен стоять на защите этого фундамента, который формирует наше государство. Несмотря, что я по специальности – экономист, отношения с юристами в моей жизни всегда складывались дружески. Для себя я давно усвоила такой принцип: юрист – это всегда надежная помощь, плечо, на которое можно опереться, это человек, который поможет во всех ситуациях. А мудрый юрист – это настоящая стена, которая защитит от любой правовой проблемы, урегулирует любой вопрос. Настоящий юрист – не тот, кто скажет вам, чего нельзя делать, а тот, кто найдет позитивный выход из сложившейся ситуации в рамках правового поля. Юридическое образование – один из важнейших аспектов сегодняшней Украины. Потому роль вузов, которые готовят таких высококлассных специалистов в области права трудно переоценить. Сегодня выпускники Одесской Юракадемии – необычайные, сверхъестественные люди, которые объединяют в себе множество выдающихся способностей: навыки коммуникации, мудрость, опыт, острый ум, креативность, умение находить ответы на трудные вопросы – весь комплекс качеств, формирующий мировоззрение и в целом личность,

- подчеркнула, вручая награды труженикам нивы юриспруденции, Светлана Шаталова.

Руководство Одесского областного совета также высоко оценивает вклад Юридической академии в построение правового демократического государства.

Я очень рад, что магистратуру я заканчивал в Юракадемии. Потому что это прекрасный вуз, где профессиональные преподаватели и прекрасный президент Сергей Васильевич, который живет этим вузом, живет каждым студентом. И этот вуз вместе с его президентом большой вклад делает в развитие правоведения в Украине, – считает Юрий Димчогло.

В школе юриспруденции учатся всю жизнь. В свое время я мечтал стать спортсменом, но мама сказала: «Учись на юриста, сынок». Я недоумевал, как можно стать, например, следователем – человеком, ломающим людские судьбы. Но Боженька так мне назначил - идти своим, трудным путем, и на этом пути творить благо людям своей страны: защити невинного, прими правое решение, накажи преступника. И идя по этому пути, действительно можно научиться отличать добро от зла. Политики принимают законы, а юристы – люди, которые ежедневно их применяют. А верхом гуманизма я считаю создание школы юриспруденции – учебного заведения, где учат людей становиться справедливыми прокурорами, неподкупными судьями, бесстрашными адвокатами, у которых в голове – разум, а в сердце – Бог. Сегодня мы находимся в стенах именно такого учебного заведения, и хочу выразить свое уважение человеку, который является мозгом и сердцем этого вуза – его создателю и президенту Сергею Кивалову,

- сказал, поздравляя собравшихся гостей, глава СБУ Виталий Харченко.

Высокие знаки отличия - орден «За заслуги» 1-й степени Союза юристов Украины, почетные грамоты и звания «Юрист года Одесщины», «Лауреат в сфере высшего образования», звания «Ученый года» и «Студент-юрист года» вручил членам коллектива и сам был удостоен высшего почетного знака Одесской юридической академии легендарный украинский юрист, трижды занимавший должность Генерального прокурора Украины, председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун.

В мою бытность Генеральным прокурором, мы студентам юристам сиротам платили прокурорские стипендии, мы занимались трудоустройством выпускников Юракадемии, и мы всегда предоставляли им работу в органах прокуратуры Украины. Я неоднократно приезжал сюда как председатель государственной комиссии по распределению студентов. Абсолютно ответственно заявляю, что Одесская Юракадемия - одна из лучших юридических школ Украины.

Каждый в жизни стремится выбрать путь, который себе по сердцу, по уму и по характеру. Юрист – это призвание души творить добро и бороться за справедливость. Понятие о справедливости у каждого может быть свое, но существует справедливость, предусмотренная законом, - она называется правосудие. Союз юристов Украины – организация, которая насчитывает около 35 тысяч членов. На первый взгляд, мы ничем особенным не занимаемся. Но когда нужно было судиться с государством, с Генеральной прокуратурой за выделение надбавок к пенсиям нашим работникам, Союз юристов дошел до Верховной палаты. Если нужно организовать иски по выплате чернобыльских пенсий нашим людям – мы выиграли 12 000 процессов. И сегодня мы награждаем людей, чью работу мы оцениваем не по тому, какую должность он занимает, а исходя из их юридической квалификации, истории жизни на ниве юриспруденции, а также – что они еще могут сделать и уже делают для граждан нашей страны, - считает председатель Союза юристов Украины Святослав Михайлович Пискун, который в прошлом трижды занимал должность Генерального прокурора Украины.

Еще одно ведомство, 80% сотрудников которого – выпускники Национального университета «Одесская юридическая академия» – Главное территориальное управление юстиции в Одесской области.

Думаю, что только под этой крышей можно было собрать такое созвездие юристов не только Одесской области, но и всей Украины. Главное территориальное управление юстиции на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Одесской юридической академией. Выпускники вуза успешно сдают тесты и становятся сотрудниками нашего ведомства. Совместно нами реализовывается большое количество совместных проектов, в том числе тех, которые носят социальную направленность, что очень важно. Хочется отметить и то, что Юракадемия – это не только кузница талантливых и высококвалифицированных юристов, но и центр повышения квалификации для практикующих специалистов. Так, ранее мы проводили в стенах университета курсы для нотариусов,

- отметил начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Руслан Владимирович вручил благодарность от возглавляемого ведомства Президенту вуза Кивалову Сергею Васильевичу, трудовому коллективу Национального университета «Одесская юридическая академия» за утверждение верховенства закона, высокий профессионализм и плодотворное сотрудничество.

Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области также получил высокую награду от Юракадемии - орден «За заслуги» 3-й степени.

Вручая памятный знак выпускнику НУ «ОЮА» Александру Олейнику, Сергей Васильевич Кивалов подчеркнул:

Мы гордимся не только нашими выпускниками, которые становятся прокурорами и судьями, и адвокатами, и работают на следствии, но и теми, кто стали не юристами, а успешными бизнесменами – законопослушными гражданами, которые работают, платят налоги, создают предприятия с тысячами рабочих мест.

В Союз юристов, как известно, входят бывшие студенты нашей Юракадемии. Вот я посмотрел, перед нами стенд, на котором очень много знакомых для меня лиц, и это является, наверное, кузницей кадров. Выпускники Юракадемии работают в прокуратурах областей и в Генеральной прокуратуре, и я с громадным удовольствием благодарю Сергея Васильевича за то, что он воспитывает качественных граждан нашего государства

– заместитель председателя Союза юристов, Заслуженный юрист Украины Владимир Павлович Гузырь.

Многие адвокаты вышли из этих стен и стали хорошими юристами, которые прославляют академию не только в Одессе, но на всей территории нашей прекрасной страны. Быть юристом – это большая ответственность. Чтоб люди чувствовали, что есть помощь, ест защита, и обращались в поисках законного справедливого решения. Это бремя по жизни может нести только тот, кто выбрал профессию по призванию. Правильно делает академия, что собирает своих выпускников, чтобы таким образом передавать этот опыт. Одесская Юракадемия – лучший вуз, и это подтверждается конкретными делами. Мы видим, сколько выпускников Одесской Юракадемии работают сегодня в Верховном суде, в судебной системе, в прокурорской системе, в ГБР и так далее. Напрашивается вывод, что Юридическая академия идет правильным путем, и я желаю, чтобы с этого пути она никогда не сворачивала. А мы будем постоянно поддерживать, укреплять эти стены,

- говорит председатель Киевского районного суда Сергей Чванкин.

Тесное сотрудничество также развивается между Одесской Юракадемией и Главным территориальным управлением Государственной налоговой службы.

Хотелось бы всех поздравить с этим праздником. Индивидуально поздравить Юракадемию. Потому что выпускники Юракадемии очень известные специалисты,

- уверена Наталья Чеботарева.

В этот день мне невероятно приятно присутствовать в стенах юридической академии, потому что она является альма-матер наших сотрудников. Потому что работники нашего управления - являются преимущественно выпускниками именно Юракадемии. И в этот день невероятно приятно выразить нашу благодарность от лица всего нашего управления, благодарность лично Сергею Васильевичу, всему преподавательскому составу за те знания, за тот уровень профессионализма, который сегодня присутствует у наших сотрудников,

- делится Алали Зарко, начальник управления правового обеспечения налоговой службы.

Университет принимал поздравления от Национальной полиции в Одесской области, Совета ректоров вузов Одесского региона, Одесского областного совета мира и духовенства.

Прежде всего поздравляю Сергея Васильевич с тем, что уже много лет такой мощный корабль – флагман нашей юриспруденции – предоставляет нам подлинные жемчужины юридической науки и юриспруденции на всех уровнях, как в нотариате, так и в юриспруденции. И это очень радостно, что такое количество молодых людей желают сегодня поступить в Одесскую Юракадемию, чтобы стать достойными юристами. И совершенно верно сегодня подметили, что порой говорят, зачем так много юристов, но потом, когда какой-то вопрос, все сразу ищут грамотных людей, которые могут помочь и подсказать,

- говорит председатель Одесского областного совета мира Тамила Афанасьева.

Прежде свода законов князя Ярослава Мудрого Бог через пророка Моисея дал нам заповедь о безусловной ценности человеческой жизни, и с ним мы – юристы и не юристы – должны считаться всю жизнь. Но чтобы найти грань между свободой и справедливостью, мы должны использовать ум. Я желаю всем выходить из стен этого вуза с правильным багажом великой мудрости, которая даст вам возможность ощущать легкие крылья свободы и одновременно четкую поступь правовой жизни,

- матушка Серафима.

В свое время я в стенах этого великолепного вуза защищала диссертацию по хозяйственному праву. Я была «первой защитой». Благодаря Сергею Васильевичу, благодаря именно его целеустремленности, его способностям организаторским, в Юракадемии был создан Совет защиты. Я очень уважаю данного человека за тот вклад, который он сделал в развитие юриспруденции не только в нашем регионе, но и в Украине,

- говорит директор юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская.

К сожалению, наградами были отмечены в этот день не все, кто их достоин: по закону можно вручать награды всем работникам юриспруденции, за исключением судей. Но Сергей Васильевич сделал подарок и им – пообещал, что к следующему профессиональному празднику будет вынесено решение Конституционного суда о том, чтобы это «неравноправие» было устранено.

Выпускники университета успешно строят карьеру за рубежом – возглавляют адвокатские объединения в США. Такие возможности перед ними открываются благодаря условиям, созданным в Юракадемии для изучения иностранных языков. Так, ко Дню юриста с курсом лекций университет посетила Коринна Ребер из Швейцарии – старший юридический помощник Агентства ООН по правам беженцев.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, который подготовили талантливые студенты Центра культуры Одесской Юракадемии.