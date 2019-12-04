Сергей Кивалов вновь предложил помощь пострадавшим в результате трагического пожара

По состоянию на 7 декабря спасатели продолжают мероприятия по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Число погибших возросло до пяти человек. На данный момент17 пострадавших остается в больницах. По информации Нацполиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

На экстренном совещании с участием городского головы города, состоявшемся в первый день трагедии в Одесском городском совете, рассматривались вопросы оказания помощи пострадавшим от пожара, в частности, обсуждались пути решения проблемы распределения студентов и преподавателей в другие учебные учреждения города для поддержания непрерывности учебного процесса.

По авторитетному мнению, почетного гражданина города Одессы и Одесской области, президента Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова, нецелесообразно расформировывать группы и распределять детей в разные учебные заведения по несколько человек. Международный гуманитарный университет готов в полном объеме принять всех студентов, чтобы они продолжили обучение по своим же специальностям – лицензионный объем МГУ позволяет это осуществить. Также у вуза есть все возможности обеспечить рабочим местом каждого преподавателя.

По прошествии трёх дней с момента трагических событий Сергей Кивалов вновь предлагает помощь в решении этого вопроса.

ГСЧС Украины сообщает, что количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сегодня ночью возросло до 5 человек. Также отмечается, что из-за пожара пострадал 31 человек. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим из-за этого страшного пожара.

Также хочу еще раз подтвердить свое твердое намерение обеспечить продолжение учебного процесса студентам Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на базе Международного гуманитарного университета и предоставить рабочие места сотрудникам колледжа. Все желающие могут обратится к нам с соответствующими заявлениями, мы готовы принять абсолютно каждого.

Для нас главное, чтобы никто в эту трудную минуту не остался без внимания и своевременной помощи! - написал Сергей Васильевич Кивалов на своей странице в Facebook.

В связи с поступающей информацией о том, что здание колледжа было отрезано от системы отопления по причине экономии, а во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, и многие учащиеся не сразу узнали о возгорании, политик напомнил о необходимости выделения средств из бюджета города, области и страны на обеспечение медицинских, учебных и других коммунальных учреждений качественным и современным оборудованием противопожарных систем в соответствии с требованиями действующих строительных норм. Данные средства должны быть заложены отдельной строкой, чтобы их целевое назначение не могло быть изменено.