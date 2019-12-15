На Академической завершается строительство Международной академической школы «Одесса»

Завершается строительство Международной академической школы «Одесса».

Теплый декабрь с плюсовой температурой 10–14 градусов радует строителей, которые сейчас активно ведут благоустройство территории.

Позади черновые работы. И вот она – вся на виду – Школа будущего. Золотой купол, венчающий здание, сверкает на солнце. Белый итальянский камень, которым облицован фасад школы, выгодно подчеркивает синеву черепичной крыши. Подкупольное пространство, ниши, арка, обрамляющая вход, – украшены мозаичными панно. Лепнина и витые балконы завершают общее убранство здания школы, которое по праву может считаться выдающимся архитектурным творением. Одессу создавали тщательно и с любовью. Лучшие архитекторы и зодчие прошлого строили на века, оставив нам, потомкам, настоящие произведения зодчества. Нам есть на кого равняться и кому соответствовать. Именно потому при возведении учебно-образовательного комплекса применяют самые современные качественные материалы и инновационные методики. В каждом классе устанавливается интерактивная доска. Для классов химии, физики закупается специальное оборудование. Здесь, наряду с школьными классами, появится скоро подготовительное отделение, где будут заниматься дети с пяти лет. Для них предусмотрены многочисленные кружки и даже шахматная школа.

Инициатор создания в Одессе уникальной школы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов побывал с очередной инспекцией на улице Академической. И ни один аспект строительства комплекса не остался без его внимания.

Вы помните: некогда это была запущенная зона бывшего санатория. А теперь здесь появилось лучшее современное архитектурное здание города, где в скором времени будут учиться дети. Школьный двор получился просторным. Еще месяца три назад здесь было грязи по колено. А теперь – дорожки, чистота. Клумбы в форме круга, треугольные, овальные, ромбовидные. Скоро здесь будут высажены сотни деревьев.

— пообещал Сергей Кивалов.

Первый этап благоустройства фасадной части территории уже выполнен. Сейчас работы ведутся в тыловой части комплекса, они не видны снаружи. И начнется второй этап благоустройства. О нем все до мелочей знает руководитель Строительной компании «Бау-центр» Сергей Кирилюк:

У нас – специализированная компания. Мы любим и умеем строить и грамотно подходим к решению задач. На данном объекте мы выполняем работы по благоустройству в комплексе. На первом этапе работ был выполнен демонтаж грунта и устройство бетонного основания. Второй этап предусматривает гранитную укладку с использованием 3-D модели. То есть будет использоваться гранит в форме ромбов трех цветов, что создает 3-D эффект. Это будет эксклюзивный объект.

Гранитное покрытие долговечно, не чета обычной плитке. Да все, что ни возьми, на объекте отвечает строгим требованиям качества. Все самые современные материалы тщательно отбираются по принципу прочности, долговечности и безопасности.

Осмотрев территорию школы, Сергей Кивалов вместе с подрядчиками строительства направился внутрь комплекса. Здесь уже подключено отопление, а значит, можно работать без проблем и скидок на погоду.

На всех этажам проведены работы по прокладке всех коммуникаций – электрика, сантехника, сигнализация, видеонаблюдение, интернет и противопарные системы. Сделана современная система вентиляции, которая предусматривает вытяжку и поступление свежего воздуха в каждый класс – для активной умственной работы.

Вот, что рассказал заместитель директора ООО «Стикон» по строительству Петр Кусурсуз:

Учитывая, что уже подключено тепло, мы приступили к внутренней отделке помещений. Все классы готовы под покраску. Идет завершающая отделка коридоров. Уложена плитка. Она узорная, поэтому на эту работу ушло больше времени. Ведь требовалось подгонять рисунок. Заказчик сам занимался поставками материалов. Они выбирались самые качественные.

Внушительных размеров школьный бассейн заслуживает отдельных слов восхищения. Сергей Кивалов остался доволен качеством выполненных работ:

Бассейн – это очень важная составляющая будущей школы, ведь плавание будет одним из элементов школьной программы. Это самый затратный объект. Скажу больше: здесь будет не один, а два бассейна. Рядом с большим, 25-метровым, будет находиться бассейн для малышей, учеников первого и второго класса. Мы изменили проект, чтобы комфортно было всем учащимся, от мала до велика. Вода будет подаваться из глубинной скважины, которая уже апробирована. Пройдены гидроиспытания всей системы, которая включает в себя и систему очистки фильтрами итальянского производства. Все здесь делается с любовью и, главное, качественно из высокопрочных и экологичных материалов. Это будет социально-значимый объект, которым будут пользоваться жители нашего города. Ведь здесь, кроме занятий, будут проходить различные соревнования.

Сейчас в бассейне полным ходом идут отделочные работы. Красивая плитка преобразила чашу бассейна, стены зала. В бассейне уже тоже тепло. Он снабжен отопительными батареями, которые смогут обеспечить комфортную температуру. А над бассейном, этажом выше, разместился большой спортивный зал.

Традиционно в наших спортивных залах – плохое отопление. А здесь, посмотрите, сколько батарей, — рассказывает коммерческий директор строительства Сергей Касьяненко. — Это будет мультифункциональный спортивный комплекс для игры в футбол, волейбол, баскетбол. А в теплый период дети будут заниматься на открытой спортивной площадке. Прививать любовь к спорту следует с раннего возраста. И заниматься спортом дети должны в хороших условиях.

Котельная – предмет особой гордости учебно-образовательного комплекса. Она состоит из 12 независимых модулей, которые подключаются по мере необходимости, что позволяет экономить потребление газа. Оборудование для котельной поставлено из Германия и Италия. Здесь предусмотрена современная защита противоаварийной и противопожарной систем сигнализации. Подача тепла регулируется автоматически, в зависимости от погоды, что позволяет сократить расходы газа до 30%.

Благодаря энергоэффективным системам сбережения потери тепла минимизированы. Кроме того, предусмотрены дополнительные системы отопления и подогрева воды. Подогрев воды – очень затратное дело.

Но школа обеспечена солнечными коллекторами и тепловыми насосами. Три тепловых насоса типа «воздух-вода» австрийского производства смогут работать на отопление и горячее водоснабжение значительную часть отопительного сезона. А в солнечные дни будет помогать гелиосистема. Солнечные коллекторы в период с апреля по октябрь обеспечат горячее водоснабжение и подогрев воды в бассейне. При затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы.

В случае же аварийного отключения одного или нескольких источников тепла предусмотрен прямой электрический подогрев теплоносителя в баках-аккумуляторах. Проект разработан так, что тепло от всех источников (котельной, тепловых насосов и солнечных коллекторов) поступает в тепловой пункт, откуда распределяется в соответствии с потребностями и в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для нас было важно запустить тепло, чтобы убедиться, что система отопления будет работать безотказно. Мы уже используем солнечные батареи коллекторы в общежитиях Национального университета «Одесская юридическая академия», реализовывая уникальный проект «Зеленый университет». Но если там мы установили 12 и 14 солнечных коллекторов, то в Международной академической школе «Одесса» – 100! Подача тепла была очень важным пунктом строительства. И мы с этим хорошо справились.

— сказал Сергей Кивалов.

Самое серьезное внимание уделяется пожарной безопасности. Школа оборудована всеми современными противопожарными системами, в соответствии с жесткими требованиями к противопожарным системам действующих строительных норм. Их обеспечивает компания «Луч-проект». Вот, что рассказал прораб компании Сергей Севолов:

Особое внимание при строительстве общеобразовательного учреждения уделяется пожарной сигнализации. Мы здесь внедряем последние новшества по пожаротушению: тепловые датчики, датчики по водяному, газовому и порошковому тушению. Предусмотрено, что сигнал опасности будет поступать сначала на пункт охраны школы и автоматически – на пункт охраны города.

Даже входные двери изготавливают согласно школьным нормам, из огнестойких материалов. Двери для всех классов имеют фрамуги. А лестничные поручни будут с леерами из нержавеющей стали, что долговечней, а, главное, безопасней.

Родители должны знать, что их дети находятся в безопасности. Требования безопасности на этом объекте будут исполняться неукоснительно.

— подчеркнул Сергей Кивалов.

Как известно, при Школе будет два Храма. Ведь это учебное заведение, являясь общеобразовательным, ориентировано и на духовное воспитание детей. Учащиеся смогут изучать здесь традиции христианской веры. Из двух Храмов – нижний Храм носит имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Он выполнен в византийском, каноническом стиле. Верхний –назван в честь преподобного Сергия Радонежского. Он выполнен в барочном стиле, а роспись в нем академическая.

О завершении в них работ подробно рассказал настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Сергий Кударенко:

В Храме Сергия Радонежского продолжаются работы по монтажу лепнины. Завершается установка колонн, и мастера приступают к установке рам. Затем начнется роспись.А нижний Храм комплекса в честь Иоанна Богослова практически завершен. Исполнена роспись в каноне. Иконописец делает последние штрихи. Начинается укладка пола, который будет выполнен в мраморе и керамограните. На Рождество, если Бог сподобит, мы готовимся провести праздничную службу. Мы прилагаем все усилия, чтобы радость о рожденном Богомладенце коснулась и нашей школы. Ведь здесь будут прививать детям духовные ценности. У нас третий год действует Воскресная школа, дети и их родители ждут возможности прийти под колокольный звон под своды этого замечательного Храма, который вот-вот распахнет двери и примет первых прихожан на богослужение.

Многие одесские меценаты и неравнодушные горожане уже приняли участие в строительстве Международной академической школы «Одесса». Внести посильную лепту может каждый желающий. Для этого создан специальный благотворительный фонд. Имена меценатов будут увековечены на мраморной доске и навсегда войдут в историю создания школы будущего.