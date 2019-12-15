На Академической завершается строительство Международной академической школы «Одесса»

Завершается строительство Международной академической школы «Одесса».
Теплый декабрь с плюсовой температурой 10–14 градусов радует строителей, которые сейчас активно ведут благоустройство территории.
Позади черновые работы. И вот она – вся на виду – Школа будущего. Золотой купол, венчающий здание, сверкает на солнце. Белый итальянский камень, которым облицован фасад школы, выгодно подчеркивает синеву черепичной крыши. Подкупольное пространство, ниши, арка, обрамляющая вход, – украшены мозаичными панно. Лепнина и витые балконы завершают общее убранство здания школы, которое по праву может считаться выдающимся архитектурным творением. Одессу создавали тщательно и с любовью. Лучшие архитекторы и зодчие прошлого строили на века, оставив нам, потомкам, настоящие произведения зодчества. Нам есть на кого равняться и кому соответствовать. Именно потому при возведении учебно-образовательного комплекса применяют самые современные качественные материалы и инновационные методики. В каждом классе устанавливается интерактивная доска. Для классов химии, физики закупается специальное оборудование. Здесь, наряду с школьными классами, появится скоро подготовительное отделение, где будут заниматься дети с пяти лет. Для них предусмотрены многочисленные кружки и даже шахматная школа.
Инициатор создания в Одессе уникальной школы, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов побывал с очередной инспекцией на улице Академической. И ни один аспект строительства комплекса не остался без его внимания.
Первый этап благоустройства фасадной части территории уже выполнен. Сейчас работы ведутся в тыловой части комплекса, они не видны снаружи. И начнется второй этап благоустройства. О нем все до мелочей знает руководитель Строительной компании «Бау-центр» Сергей Кирилюк:
Гранитное покрытие долговечно, не чета обычной плитке. Да все, что ни возьми, на объекте отвечает строгим требованиям качества. Все самые современные материалы тщательно отбираются по принципу прочности, долговечности и безопасности.
Осмотрев территорию школы, Сергей Кивалов вместе с подрядчиками строительства направился внутрь комплекса. Здесь уже подключено отопление, а значит, можно работать без проблем и скидок на погоду.
На всех этажам проведены работы по прокладке всех коммуникаций – электрика, сантехника, сигнализация, видеонаблюдение, интернет и противопарные системы. Сделана современная система вентиляции, которая предусматривает вытяжку и поступление свежего воздуха в каждый класс – для активной умственной работы.
Вот, что рассказал заместитель директора ООО «Стикон» по строительству Петр Кусурсуз:
Внушительных размеров школьный бассейн заслуживает отдельных слов восхищения. Сергей Кивалов остался доволен качеством выполненных работ:
Сейчас в бассейне полным ходом идут отделочные работы. Красивая плитка преобразила чашу бассейна, стены зала. В бассейне уже тоже тепло. Он снабжен отопительными батареями, которые смогут обеспечить комфортную температуру. А над бассейном, этажом выше, разместился большой спортивный зал.
Котельная – предмет особой гордости учебно-образовательного комплекса. Она состоит из 12 независимых модулей, которые подключаются по мере необходимости, что позволяет экономить потребление газа. Оборудование для котельной поставлено из Германия и Италия. Здесь предусмотрена современная защита противоаварийной и противопожарной систем сигнализации. Подача тепла регулируется автоматически, в зависимости от погоды, что позволяет сократить расходы газа до 30%.
Благодаря энергоэффективным системам сбережения потери тепла минимизированы. Кроме того, предусмотрены дополнительные системы отопления и подогрева воды. Подогрев воды – очень затратное дело.
Но школа обеспечена солнечными коллекторами и тепловыми насосами. Три тепловых насоса типа «воздух-вода» австрийского производства смогут работать на отопление и горячее водоснабжение значительную часть отопительного сезона. А в солнечные дни будет помогать гелиосистема. Солнечные коллекторы в период с апреля по октябрь обеспечат горячее водоснабжение и подогрев воды в бассейне. При затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы.
В случае же аварийного отключения одного или нескольких источников тепла предусмотрен прямой электрический подогрев теплоносителя в баках-аккумуляторах. Проект разработан так, что тепло от всех источников (котельной, тепловых насосов и солнечных коллекторов) поступает в тепловой пункт, откуда распределяется в соответствии с потребностями и в зависимости от температуры наружного воздуха.
Самое серьезное внимание уделяется пожарной безопасности. Школа оборудована всеми современными противопожарными системами, в соответствии с жесткими требованиями к противопожарным системам действующих строительных норм. Их обеспечивает компания «Луч-проект». Вот, что рассказал прораб компании Сергей Севолов:
Даже входные двери изготавливают согласно школьным нормам, из огнестойких материалов. Двери для всех классов имеют фрамуги. А лестничные поручни будут с леерами из нержавеющей стали, что долговечней, а, главное, безопасней.
Как известно, при Школе будет два Храма. Ведь это учебное заведение, являясь общеобразовательным, ориентировано и на духовное воспитание детей. Учащиеся смогут изучать здесь традиции христианской веры. Из двух Храмов – нижний Храм носит имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Он выполнен в византийском, каноническом стиле. Верхний –назван в честь преподобного Сергия Радонежского. Он выполнен в барочном стиле, а роспись в нем академическая.
О завершении в них работ подробно рассказал настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Сергий Кударенко:
Многие одесские меценаты и неравнодушные горожане уже приняли участие в строительстве Международной академической школы «Одесса». Внести посильную лепту может каждый желающий. Для этого создан специальный благотворительный фонд. Имена меценатов будут увековечены на мраморной доске и навсегда войдут в историю создания школы будущего.