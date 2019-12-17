Выпускников Одесской Юракадемии ждут вакансии в Главном территориальном управлении юстиции

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» посетили специально для них организованное мероприятие – День открытых дверей в Главном территориальном управлении юстиции в Одесской области. Ребят в актовом зале этого серьезного учреждения собралось много: мероприятие захотели посетить даже первокурсники. И это неудивительно: ведь чем раньше человек определится с выбором будущей профессии, тем качественнее он может профилировать свое образование.

Как объяснил глава Теруправления юстиции в Одесской области Руслан Владимирович Сауляк, нашему государству очень нужны грамотные специалисты во многих сферах, но особенно нужны те, кто сможет достойно следить за соблюдением законности и правосудия в обществе, чем, собственно, и занимается юстиция. Первая часть встречи прошла в формате вопросов и ответов, причем Руслан Владимирович не только отвечал на вопросы, но и сам их задавал. Студенты Юридической академии оказались, как всегда, на высоте: ни один каверзный вопрос не застал их врасплох. С другой стороны, ребята узнали для себя много нового.

Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы студенты лучше ознакомились с теми направлениями, которые существуют в юстиции. В этом здании, где мы сейчас находимся, расположено управление государственной исполнительной службы, тут же и Приморский ЗАГС, и опен-спейс, и центр исполнения решений.

Существует такое понятие как стажировка. У нас с Юридической академией заключен меморандум о сотрудничестве и договоренность о том, что студенты этого вуза могут стажироваться у нас. В период стажировки денег мы им не платим, но ребята приобретают бесценный опыт. То есть в своем мотивационном листе студент пишет, что он хочет стажироваться в нотариате. Вот проходит месяц, и у человека спадают «розовые очки», он понимает, что нотариат – это «не его». У него еще есть возможность испытать себя в структуре исполнительной службы, регистрации банкротства, в ЗАГСе, - таким образом, подходя к концу периода обучения, человек понимает, к чему у него лежит душа. Разумеется, стажер не получает права электронной подписи, но в остальном он может ощутить себя полноценным участником производственного процесса.

Я очень благодарен высшим учебным заведениям, в частности, Одесской юридической академии, за тех студентов, которых они для нас готовят. Хочу подчеркнуть, что именно студенты и выпускники Юракадемии наилучшим образом проходят конкурсный отбор, набирают высшие баллы при тестировании. Так сложилось, что наши новые сотрудники, пришедшие к нам по окончании вуза, – это в основном выпускники Юридической академии. Очень важно и очень приятно, что у нас развито такое сотрудничество. Причем, мы не только приглашаем ребят к себе: у нас есть такая практика, что наши сотрудники приходят в вузы, общаются со студентами на их территории, и на практических примерах помогают ребятам закрепить те знания, которые они получили пока только в теоретической плоскости. Ведь как теория, так и практика, важны сами по себе, но когда они объединяются – мы получаем фантастический результат! – говорит глава Территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Далее для ребят была проведена экскурсия по департаментам,

Очень насыщенная программа: знакомство и беседа с начальником ГТУЮ Одесской области Русланом Владимировичем Сауляком, затем экскурсия, где нам рассказали об организации работы структурных подразделений. Для студентов это чрезвычайно важное мероприятие, поскольку это развитие, в первую очередь, для научной деятельности, а возможно, многие наши студенты в будущем станут сотрудниками структуры, даже в Министерстве юстиции Украины, где уже работают выпускники нашей академии. Кстати, в прошлом году Студсовет Национального университета «Одесская юридическая академия» организовал культурно-просветительную поездку в Министерство юстиции, также мы побывали и в других органах власти нашего государства,

- рассказывает глава Студенческого совета Юракадемии Карина Лукащук.

Ребятам продемонстрировали весь цикл работы Центра исполнения решений, начиная от электронной очереди, объяснили, какие опции осуществляет это подразделение. Затем перешли на первый этаж – туда, где находится ЗАГС.

Мы вот сейчас находимся в ЗАГСе. Помещение оборудовано в современном стиле опен-спейс, потому обстановка такая приятная, раскрепощенная. Здесь же находятся платежные терминалы – можно на месте оплатить пошлину, получить копию документа, выписку и так далее. Такая работа может показаться для кого-то скучной. Но у ребят глаза горят. Видно, что не под внешним влиянием пришли в юстицию, а по зову души, - говорит сотрудница ЗАГСа, проводившая экскурсию.

Полезное мероприятие! Мы - студенты, сейчас как раз время определяться, где нам найти себя, как правильно решать вопрос трудоустройства. Именно такие встречи, как эта, которую сегодня провел с нами Руслан Владимирович, помогают определиться, какая работа будет приносить и материальный доход, и удовольствие. Плюс мы смогли узнать много нового о работе теруправления юстиции, ознакомиться с работой разных отделов, выбрать, кого что больше интересует. Из моих знакомых многие, в том числе выпускники нашей Юракадемии, работают в структурных подразделениях Министерства юстиции, в территориальном управлении. Отзывы от них – только положительные, потому я рассматриваю вариант трудоустройства в этой структуре. Тем более, что о таком начальнике, как Руслан Владимирович, можно только мечтать: современный, интересный, хоть и молодой, но опытный, - на такого руководителя хочется равняться и с таким человеком можно строить карьеру, достигать профессиональных высот,

- считает Владислав Драчук, студент первого курса магистратуры факультета прокуратуры и следствия.

Очень содержательная лекция, в позитивном ключе нам преподнесли много познавательной, ценной информации. Очень здорово, что руководитель управления решил рассказать студентам о функционировании структурных подразделений юстиции. Я подошел лично к Руслану Владимировичу с вопросом о трудоустройстве, он с радостью направил меня в кадровый . Я проходил практику здесь, но новая для меня информация об отделе регистрации банкротств меня заинтересовала больше всего – вот, хочу попробовать себя там, - делится планами Георгий, студент факультета гражданской и хозяйственной юстиции, 4-й курс.

День открытых дверей в ЗАГСе – прекрасный челлендж, я считаю. Ребята вникали с большим интересом во все, что им говорили и показывали. И вы знаете, нас это очень радует. Дело в том, что именно в ЗАГСах существует самый большой кадровый дефицит – вероятно, из-за того, что стартовая зарплата здесь невелика. Но существуют еще различные категории надбавок, плюс очень комфортные и праздничные, так сказать, условия труда. Для женщины, на мой взгляд, прекрасная работа. Так что ждем ваших девушек у себя в скором времени!

– говорит Анна Вадимовна Мединская, исполняющая обязанности начальника Приморского районного отдела записи актов гражданского состояния в г. Одессе.

Сегодня, в эпоху диджитализации, умные машины во многом берут на себя функции человека. Это и облегчает работу, и создает здоровую карьерную конкуренцию. Но человек, имеющий юридическое образование, не боится конкуренции: ведь он может найти себя в негосударственном секторе. Кстати, курсы подготовки и повышения квалификации частных нотариусов и судебных исполнителей также функционируют на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»!