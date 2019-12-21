Одесская юридическая академия открыла две кафедры в Пятом апелляционном административном суде

На базе Пятого апелляционного административного суда города Одессы были открыты филиалы сразу двух кафедр Национального университета «Одесская юридическая академия»: кафедры административного и финансового права и кафедры организации судебных правоохранительных органов и адвокатуры.

Сегодняшнее событие – открытие филиалов кафедры административного и финансового права и кафедры организации судебных правоохранительных органов и адвокатуры на базе Пятого апелляционного административного суда – важный шаг, необходимый для качественной подготовки студентов. В Одесской правовой школе всегда уделяли огромное внимание практике. Ранее при Жовтневом суде, возглавляемом Александром Головченко, была открыта и успешно работала долгие годы кафедра уголовного права, - студенты имели возможность успешно проходить практику на местах. Сегодня мы продолжаем эту хорошую традицию открывать в передовых судах филиалы кафедр нашего вуза. Так, кафедра Национального университета «Одесская юридическая академия» открыта и успешно функционирует при Одесском апелляционном хозяйственном суде. Поэтому нами было принято решение создать аналогичную кафедру при Пятом апелляционном административном суде. Ведь 40 процентов членов суда занимаются наукой и имеют ученые степени. И замечу: почти 90 процентов – это выпускники Одесской юридической академии. Мы сделаем все для того, чтобы наши студенты – будущие судьи, будущие работники судов – проходили максимально качественную практику. Чтобы знали, что такое административный процесс не только по учебникам, но имели возможность присутствовать на заседаниях.

Кроме того, открытие филиала кафедры позволит проводить совместные научно-практические мероприятия. Профессора и преподаватели вуза, аспиранты и студенты Одесской юридической академии смогут посещать открытые судебные заседания в суде. Таким образом, благодаря этому важному соглашению, подготовка специалистов юридического профиля будет обеспечена научной основой и подкреплена практикой осуществления правосудия. Будут также организовываться круглые столы, семинары, симпозиумы научно-практические конференции с участием преподавателей Университета, других научных учреждений, судей и сотрудников суда. Все это, безусловно, послужит на пользу юридической науке и образованию при подготовке высококвалифицированных специалистов в области административной юстиции, повысит авторитет судебной власти, - прокомментировал событие президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Кивалов.

Сергей Васильевич совершенно справедливо отметил, что наши длительные партнерские отношения между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и судебной системой в целом и Пятым апелляционным административным судом в частности, дают очень значимые и очевидные результаты. Для того, чтобы понимать цели и задачи, которые мы ставим перед собой, нужно знать, что сам по себе процесс ради процесса никому не интересен. Мне кажется, сейчас в государстве, во время смены власти, важен так называемый замкнутый цикл. Это касается судопроизводства – от подачи искового заявления до прохождения спора через все инстанции и исполнения судебного решения. Точно так же замкнутый цикл, вне всякого сомнения, должен касаться нашего сотрудничества. Студент выбирает лучший вуз, вливается в процесс обучения, и потом получает возможность на практике применить свои навыки. Две кафедры, которые сегодня открываются, являются продолжением тех намерений, которые мы с Сергеем Васильевичем задекларировали в августе текущего года на открытии Пятого апелляционного административного суда. Мы предоставим максимальные возможности студентам Национального университета «Одесская юридическая академия». Это очень правильное, очень полезное начинание: для студента дополнительная практика – это всегда только плюс, - считает председатель Пятого апелляционного административного суда Александр Джабурия.

Нана Бакаянова – заведующая кафедрой судебных правоохранительных органов и адвокатуры.

Наш университет и Пятый апелляционный административный суд действительно связаны многолетним результативным сотрудничеством. Ведь наши будущие выпускники – сегодняшние студенты, магистры – в перспективе работники Аппарата суда. В прошлом году мы провели открытое модельное судебное заседание в Пятом апелляционном административном суде: студентам разных факультетов нашего вуза представили судебный процесс, - было очень увлекательно, и что очень важно – методическую помощь в проведении судебного заседания оказывали, в том числе, и судьи Пятого апелляционного административного суда. При нашей кафедре существует научный кружок, в рамках которого проводятся заседания – так же, как и на базе суда. Студенты вместе с сопровождающими их преподавателями посещают судебные процессы, присутствуют на судебных заседаниях, посещают канцелярию суда, общаются с работниками Аппарата суда – все это расширяет их знания об организации работы суда. У нашего научного кружка есть подсекция - проблемная группа по вопросам судоустройства и судебной власти. Теперь она будет базироваться именно на базе этого филиала, для того, чтобы студенты могли лучше готовиться к конференциям, изучали статистику, наглядно исследовали работу суда,

- говорит Нана Мезеновна.

На протяжении всех лет обучения в Юракадемии я получаю удовольствие от нахождения в стенах как Юракадемии, так и на базах практики, которую мы проходим, начиная со второго курса. Первая моя практика была на базе Киевского районного суда. Теперь я могу надеяться, что моя практика на пятом курсе уже будет проходить на базе именно этого суда. Студенты, начиная уже с первого курса, будут также посещать филиалы кафедр, у них будет возможность посещать залы судебных заседаний, воочию видеть, как проходит весь процесс в зависимости от разных категорий дел. Это действительно очень увлекательно, сама практика позволяет студентам этим заинтересоваться, более углубленно и предметно подходить к теории. Я как студентка очень поддерживаю эту систему, потому что нужно понимать, уже начиная с первого курса, для чего мы учим теорию. Знаю по себе: находясь на практике, я чувствую, насколько важна правильная глубокая теоретическая база. Наблюдая, как применяется теория на практике, мне еще интереснее ее изучать. Спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову, который дает нам возможность всесторонне развиваться, учиться и проходить практику, начиная уже с первого курса,

- говорит cтудентка 4 курса факультета адвокатуры Юлия Топал.

Теперь с помощью филиалов кафедр будет осуществляться координация совместной научной и практической работы профессорско-преподавательского состава Одесской юридической академии и работников суда. Этот шаг поможет и университету, и Пятому апелляционному административному суду взаимно усиливать развитие правовой науки.