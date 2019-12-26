В Одессе прошел фестиваль Всеукраинской Школьной Лиги Смеха

Одесский культурный центр принял участников 4-го сезона Всеукраинской Школьной Лиги Смеха.
Поддержку в организации и проведении мероприятия уже не первый сезон оказывает генеральный партнер Всеукраинской Школьной Лиги Смеха - Национальный университет «Одесская юридическая академия».
Вуз взял на себя решение организационные вопросов, а также предоставил главный приз, за который будут бороться участники 1-й фестивальной игры Школьной Лиги Смеха.
Развивается и уровень мастерства самих участников. По словам Никиты Белых, появляется все больше команд, где дети пишут сценарии самостоятельно. Это говорит о том, что проект, кроме того, что он творческий, становится еще и интеллектуальным.
Всего в фестивале приняли участие 15 команд. Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли звездные наставники - участники телепроектов «Лига смеха», «Джентльмен-шоу», «Шоу Братьев Шумахеров», «Хочу к Меладзе», команд КВН «Де Ришелье», «Стояновка», «Прозрачный гонщик», «Минипанки», «Пошло-поехало», «Одесские мансы» и другие известные артисты.
По итогам игры отобрано десять лучших команд, каждая из которых получила своего звездного тренера. В феврале они встретятся в полуфинальном этапе. А победитель Школьной Лиги Смеха сезона 2019-2020 будет определен в апреле.
Напомним, ранее при поддержке Почётного гражданина Одессы и Одесской области, Президента Одесской Юракадемии и МГУ Сергея Кивалова проходил Летний кубок Всеукраинской Лиги Смеха, Молодёжный чемпионат по юмору среди вузов и Школьная Лига Смеха среди школьников. Кроме того, на базе существующего более 10 лет КВН-проекта был запущен новый – также на кубок Президента Юракадемии –«Академия смеха». Это – совершенно новый формат для нашего города, который Одесская Юракадемия реализовывает в сотрудничестве с «Лигой смеха». Весной грандиозный творческий проект вновь объединит лучшие студенческие команды города и всей страны.