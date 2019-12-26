В Одессе прошел фестиваль Всеукраинской Школьной Лиги Смеха

Одесский культурный центр принял участников 4-го сезона Всеукраинской Школьной Лиги Смеха.

Поддержку в организации и проведении мероприятия уже не первый сезон оказывает генеральный партнер Всеукраинской Школьной Лиги Смеха - Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Первичная профсоюзная организация Национального университета «Одесская юридическая академия» традиционно является партнёром подобных мероприятий. Так было всегда, а потому уже стало прекрасной традицией. Мы всегда рады приветствовать школьников в стенах нашего вуза, гостеприимно предоставляем им жильё на время проведения фестиваля. Ведь Школьная Лига Смеха имеет статус всеукраинской, и к нам приезжают школьники из разных городов страны,

- отмечает Адриана Вавринчук, заместитель председателя Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии.

Мы очень рады, что у нас также есть ряд партнеров, друзей. Хотелось бы отдельно отметить Юридическую академию и Президента университета Сергея Васильевича Кивалова, которые нам помогают уже длительное время. Мы все очень благодарны за то, что эта программа находит поддержку у широкого круга друзей,

- говорит Олег Этнарович.

Вуз взял на себя решение организационные вопросов, а также предоставил главный приз, за который будут бороться участники 1-й фестивальной игры Школьной Лиги Смеха.

Команды борются за крутой приз – это 7-дневаня поездка на базу отдыха «Академия». Хочется сказать вузу огромное спасибо. Это мой родной вуз, и очень приятно, что Альма-матер всегда поддерживает. Это дает возможность нашему проекту развиваться, преображаться с каждым годом,

- отметил главный редактор, исполнительный директор Школьной Лиги Смеха Никита Белых.

Развивается и уровень мастерства самих участников. По словам Никиты Белых, появляется все больше команд, где дети пишут сценарии самостоятельно. Это говорит о том, что проект, кроме того, что он творческий, становится еще и интеллектуальным.

Всего в фестивале приняли участие 15 команд. Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли звездные наставники - участники телепроектов «Лига смеха», «Джентльмен-шоу», «Шоу Братьев Шумахеров», «Хочу к Меладзе», команд КВН «Де Ришелье», «Стояновка», «Прозрачный гонщик», «Минипанки», «Пошло-поехало», «Одесские мансы» и другие известные артисты.

В Школьной Лиге я участвую в качестве тренера и члена жюри. Мне очень нравится работать с детьми, они более настоящие, они нервничают, хотят победить, и я тоже с ними переживаю и молодею. Еще мне нравится, что мы забираем детей с улиц, и они при этом они заняты таким интересным делом. Это просто замечательно,

- поделилась член жюри, тренер команды школы №5, актриса Одесского академического русского драматического театра Ирина Токарчук.

По итогам игры отобрано десять лучших команд, каждая из которых получила своего звездного тренера. В феврале они встретятся в полуфинальном этапе. А победитель Школьной Лиги Смеха сезона 2019-2020 будет определен в апреле.

Напомним, ранее при поддержке Почётного гражданина Одессы и Одесской области, Президента Одесской Юракадемии и МГУ Сергея Кивалова проходил Летний кубок Всеукраинской Лиги Смеха, Молодёжный чемпионат по юмору среди вузов и Школьная Лига Смеха среди школьников. Кроме того, на базе существующего более 10 лет КВН-проекта был запущен новый – также на кубок Президента Юракадемии –«Академия смеха». Это – совершенно новый формат для нашего города, который Одесская Юракадемия реализовывает в сотрудничестве с «Лигой смеха». Весной грандиозный творческий проект вновь объединит лучшие студенческие команды города и всей страны.