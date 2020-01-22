Татьянин день в Украине: дата и история праздника

В субботу, 25 января, в Украине отмечается Татьянин день. Это день памяти святой мученицы Татьяны, который также считается праздником студентов.

#Буквы рассказывают, что это за праздник, какая у него история, а также почему Татьянин день считается еще и Днем студентов.

История праздника

Татьянин день – в первую очередь христианский праздник, который традиционно отмечается 25 января, согласно григорианскому календарю.

Он назван в честь святой Татьяны, христианской мученицы, которая жила в Риме в III веке во времена правления римского императора Александра Севера. Мученица Татьяна происходила из семьи патрициев, с детства воспитывалась в христианском духе, а когда повзрослела, стала выполнять служение диаконисы: помогать больным и нуждающимся, готовить неофитов к крещению.

Когда же во времена императора Александра Севера (222-235 гг.) развернулось очередное преследование христиан, она была подвержена пыткам с целью отречения от веры. С Татьяной происходило много чудес: после зверских мучений она оставалась невредимой, но палачи все-таки жестоко казнили ее через отсечение головы.

Как возникла традиция празднования Дня студента

Традиция празднования Дня студента 25 января восходит к 1755 году.

Так, 12 января 1755 года (по старому стилю, 25 января по новому) российская императрица Елизавета Петровна подписала указ “Об учреждении Московского университета”. Прошение подал генерал-адъютант, фаворит императрицы Иван Шувалов. День он выбрал не случайно: таким образом он сделал своеобразный подарок на именины своей матери – Татьяны Родионовны.

Поскольку основание университета произошло в день святой Татьяны, то возникла традиция отмечать 25 января День студента.

Изначально в праздновании принимали участие лишь студенты Московского университета, впоследствии праздник распространился и на студентов других учебных заведений. Праздник имел свои традиции и ритуалы: устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием и состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимал почти весь город.

Именно с тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов.

В 60-70 гг. XX века Татьянин день превратился в неофициальный студенческий праздник, тем более, что в это время обычно начинались каникулы. И именно это событие студенты всегда весело отмечали.

Таким образом, неофициальный День студента 25 января Украина фактически получила “в наследство” от Российской империи.

В наши дни в Украине празднуют два Дня студента: 25 января и 17 ноября. Первый из них совпадает с Татьяниным днем, а второй приурочен к Международному дню студента.

Именно 17 ноября было официально определено как День студента указом второго президента Леонида Кучмы от 16 июня 1999 года.

В Татьянин день обычно поздравляют всех студентов, а заодно и преподавателей, а также всех Татьян.

Кроме того, в старину в ночь с 24 на 25 января устраивали гадания в Татьянин день на суженого, судьбу и любовь.