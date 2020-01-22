Выпускникам Одесской Юракадемии торжественно вручили дипломы магистров

Одесса, Киев, Тернополь, Винница, Херсон, Николаев, Черкассы…В большом зале для торжественных событий банкетного дома «Ренессанс» в этот вечер было тесно. Тут можно было изучать географию нашей большой страны.

Для молодых людей, отправившихся за знаниями и избравшими для обучения Национальный университет «Одесская юридическая академия», этот день останется в памяти как один из самых важных и главных дней в их жизни. Теперь они не просто стали взрослыми людьми, а дипломированными высокообразованными специалистами. И об этом свидетельствует документ, который станет их надежным пропуском в сферу юриспруденции, политологии, социологии, журналистики, госуправления, другие сферы наук.

Открывал торжество президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов. Он поздравил «новоиспеченных» магистров, пожелал им высоко нести звание выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия» и

успешно реализовывать на профессиональном поприще полученные знания:

Кажется, только вчера мы вручали вам студенческие билеты и зачетки. А сегодня вы получаете дипломы и высокое звание магистров, которое в Европе считается первой научной степенью. Мы старались научить вас мыслить, анализировать, самостоятельно решать поставленные задачи.

Этот временной интервал длиной в пять-шесть лет, скрученный в тугую пружину знаний, семестров и сессий, зачетов и экзаменов, бессонных ночей перед ними и после, навсегда останется в вашей жизни и памяти.

Сегодня вам вручают не просто диплом о высшем образовании. Это ваше первое очень серьёзное взрослое достижение, к которому вы шли с первого дня учебы, приняв решение и избрав местом своей учебы лучший юридический вуз страны.

От имени всех выпускников с ответной речью на сцену поднялась выпускница факультета адвокатуры Вероника Шувалова, кстати, «Мисс НУ «Одесская юридическая академия-2017», «Мисс Одесса-2018» и финалистка конкурса «Мисс Украина-2018»:

К этому торжественному моменту мы шли долгие шесть лет учебы. Они пролетели так быстро, но запомнятся на всю жизнь. Здесь нам дали возможность овладеть профессиональными знаниями, раскрыть себя в творчестве и спорте. Зздесь мы обрели уверенность в себе и своих знаниях, научились здоровой конкуренции. Наступает новый этап в жизни каждого из нас. И, где бы мы ни работали, мы будем, с гордостью нести почетное звание выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия» и прославлять ее своими успехами и достижениями.

Многие выпускники НУ «ОЮА» уже определились с работой, а другие ждут только заветных дипломов, чтобы быть принятыми на работу по специальности.

Действительно, благодаря высокой квалификации и качеству знаниий в сфере юриспруденции многие выпускники уже трудоустроены.

К примеру, выпускник факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Владислав Недоступ, магистр с красным дипломом, приехавший на учебу из Черкасской области, уже работает по специальности:

Я счастлив, что достиг цели – стал магистром, получил красный диплом. Я хочу поблагодарить Президента Сергея Васильевича Кивалова, сумевшего сформировать такой профессорско-преподавательский состав и такие прекрасные условия для учебы, которая была все годы на высоком уровне. Для меня очень важно юридическое образование. Я получил элитную профессию. В 2013 я поступил в университет, а в 2017-м – в магистртуру, на бюджет. Я считаю, что Одесская юридическая академия соответствует всем европейским стандартам и является примером и образцом для всех университетов Украины. Я уже работаю и вижу для себя в будущем хорошие перспективы.

Анна Таран в прошлом году проходила стажировку в аппарате Верховной Рады:

Эта инициатива позволяет молодым специалистам войти в профессию в законодательном органе нашего государства. Без инициативности, хорошего образования, базовых знаний невозможно начать старт в карьере. Именно это мы получили в НУ «ОЮА».

Счастлив был и выпускник университета Игорь Колович:

Я очень доволен, что поступил и окончил Национальный университет «Одесская юридическая академия». Те знания и навыки, которые я обрел, мне очень пригодились: я уже работаю в Юридической компании. Это я считаю наглядным показателем, когда студенты, едва выпустившись, могут сразу решить вопрос с трудоустройством и занять такие ответственные места.

Я не одесситка, но за пять с половиной лет Одесса стала для меня родным домом. Я очень благодарна всему коллективу университета, прежде всего, его Президенту Сергею Васильевичу Кивалову за те прекрасные условия для учебы, которые здесь созданы, и за те знания, которые мы получили, учась здесь. — рассказала Оксана Посох.

Каждый выпускник под громкие аплодисменты присутствующих в зале родителей получал «путевку» в жизнь и искренние пожелания. Вчерашние студенты, а сегодняшние выпускники, носящие гордое звание «магистр», выглядели очень торжественно в традиционном академическом облачении: мантиях и квадратных шапочках с кисточками, именуемых конфедератками. По-особому взволнованны были их родители и родственники, пришедшие с цветами и подарками. Они плакали от счастья и радовались за своих, так быстро повзрослевших детей.

Несколько выпускниц Одесской юридической академии пришли на церемонию вручения дипломов... уже со своими детьми. Малыши в этот вечер тоже были нарядные. Одетые в маленькие мантии и головные уборы, они растрогали весь зал.

Мама уже двоих детей Екатерина Слюсаренко призналась, что было трудно одновременно учиться и заниматься маленькими детьми:

Я благодарна, педагогам, которые шли мне навстречу, позволив успешно преодолеть все трудности. Теперь с Академией у меня связано столько счастливых моментов! Мы празднуем этот день втроем, с сыном и дочкой.

Большую поддержку на протяжении всего процесса обучения ощущала и выпускница факультета международной журналистики НУ «ОЮА» Мария Левицкая, которая долгое время борется со страшной болезнью, но находит силы идти к своей мечте:

Годы учебы в Одесской юридической академии были лучшими годами моей жизни. Спасибо за это Сергею Васильевичу Кивалову, который дал мне возможность учиться несмотря ни на что и окончить университет с отличием! А ведь еще год назад я не могла ходить и даже не думала, что буду присутствовать на выпускном вечере.

Особым был этот день не только для студентов, но и для всего профессорско-преподавательского состава.

Сергей Кивалов не скрывал, что доволен своими выпускниками:

В этот праздничный день я хочу поблагодарить ваших родителей, которые верили в вас и поддерживали на пути к получению высшего образования. Они сегодня объективно гордятся вами. Наши общие старания принесли свои замечательные плоды: вы стали дипломированными специалистами, умными, самостоятельными и целеустремленными людьми, которыми гордится наш университет. Годы, проведенные в Альма матер, – это тот фундамент, та первая и очень важная ступень, что ведет к вершине вашего профессионального и жизненного успеха. Теперь самый строгий ваш экзаменатор – это жизнь, и права на переэкзаменовку у вас не будет. Но надеюсь, что знания, полученные в университете, навыки и опыт помогут вам. Отправляя вас в большое жизненное плавание, хочу пожелать: верьте в себя и в свои силы, найдите дело своей жизни и добивайтесь намеченных целей. Думайте масштабно и трудитесь на благо людям. Используйте свои личностные качества для служения своему призванию. И пусть юношеский задор и энергия сохранятся на всю жизнь.

Всего более тысячи выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» получили в этот вечер дипломы магистров, треть из которых – с отличием. А значит, столько профессионалов получила наша страна, а возможно, и другие страны, где будут работать выпускники НУ «ОЮА». Более пяти лет эти ребята шли к намеченной цели, усердно учились, проходили практику и теперь со всей ответственностью и багажом знаний готовы приступить к работе. А кто-то из них выберет науку, продолжит обучение. Ведь в Национальном университете «Одесская юридическая академия» – пять специализированных советов по защите докторских диссертаций.

После завершения торжественной церемонии взволнованные выпускники еще долго обнимались, фотографировались, по студенческой традиции подкидывая вверх, «на удачу», свои головные уборы.