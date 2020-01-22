Выпускникам Одесской Юракадемии торжественно вручили дипломы магистров

Одесса, Киев, Тернополь, Винница, Херсон, Николаев, Черкассы…В большом зале для торжественных событий банкетного дома «Ренессанс» в этот вечер было тесно. Тут можно было изучать географию нашей большой страны.
Для молодых людей, отправившихся за знаниями и избравшими для обучения Национальный университет «Одесская юридическая академия», этот день останется в памяти как один из самых важных и главных дней в их жизни. Теперь они не просто стали взрослыми людьми, а дипломированными высокообразованными специалистами. И об этом свидетельствует документ, который станет их надежным пропуском в сферу юриспруденции, политологии, социологии, журналистики, госуправления, другие сферы наук.
Открывал торжество президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов. Он поздравил «новоиспеченных» магистров, пожелал им высоко нести звание выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия» и
успешно реализовывать на профессиональном поприще полученные знания:
Этот временной интервал длиной в пять-шесть лет, скрученный в тугую пружину знаний, семестров и сессий, зачетов и экзаменов, бессонных ночей перед ними и после, навсегда останется в вашей жизни и памяти.
Сегодня вам вручают не просто диплом о высшем образовании. Это ваше первое очень серьёзное взрослое достижение, к которому вы шли с первого дня учебы, приняв решение и избрав местом своей учебы лучший юридический вуз страны.
От имени всех выпускников с ответной речью на сцену поднялась выпускница факультета адвокатуры Вероника Шувалова, кстати, «Мисс НУ «Одесская юридическая академия-2017», «Мисс Одесса-2018» и финалистка конкурса «Мисс Украина-2018»:
Многие выпускники НУ «ОЮА» уже определились с работой, а другие ждут только заветных дипломов, чтобы быть принятыми на работу по специальности.
Действительно, благодаря высокой квалификации и качеству знаниий в сфере юриспруденции многие выпускники уже трудоустроены.
К примеру, выпускник факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Владислав Недоступ, магистр с красным дипломом, приехавший на учебу из Черкасской области, уже работает по специальности:
Анна Таран в прошлом году проходила стажировку в аппарате Верховной Рады:
Счастлив был и выпускник университета Игорь Колович:
Каждый выпускник под громкие аплодисменты присутствующих в зале родителей получал «путевку» в жизнь и искренние пожелания. Вчерашние студенты, а сегодняшние выпускники, носящие гордое звание «магистр», выглядели очень торжественно в традиционном академическом облачении: мантиях и квадратных шапочках с кисточками, именуемых конфедератками. По-особому взволнованны были их родители и родственники, пришедшие с цветами и подарками. Они плакали от счастья и радовались за своих, так быстро повзрослевших детей.
Несколько выпускниц Одесской юридической академии пришли на церемонию вручения дипломов... уже со своими детьми. Малыши в этот вечер тоже были нарядные. Одетые в маленькие мантии и головные уборы, они растрогали весь зал.
Мама уже двоих детей Екатерина Слюсаренко призналась, что было трудно одновременно учиться и заниматься маленькими детьми:
Большую поддержку на протяжении всего процесса обучения ощущала и выпускница факультета международной журналистики НУ «ОЮА» Мария Левицкая, которая долгое время борется со страшной болезнью, но находит силы идти к своей мечте:
Особым был этот день не только для студентов, но и для всего профессорско-преподавательского состава.
Сергей Кивалов не скрывал, что доволен своими выпускниками:
Всего более тысячи выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» получили в этот вечер дипломы магистров, треть из которых – с отличием. А значит, столько профессионалов получила наша страна, а возможно, и другие страны, где будут работать выпускники НУ «ОЮА». Более пяти лет эти ребята шли к намеченной цели, усердно учились, проходили практику и теперь со всей ответственностью и багажом знаний готовы приступить к работе. А кто-то из них выберет науку, продолжит обучение. Ведь в Национальном университете «Одесская юридическая академия» – пять специализированных советов по защите докторских диссертаций.
После завершения торжественной церемонии взволнованные выпускники еще долго обнимались, фотографировались, по студенческой традиции подкидывая вверх, «на удачу», свои головные уборы.