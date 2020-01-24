Участник освобождения Одессы Николай Московой отметил 96-летие

Полковник в отставке Николай Иванович Московой - один из немногих оставшихся в живых участников освобождения Одессы от фашистских захватчиков. 27 января он отметил 96-летие. По традиции поздравить ветерана приехал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов.
Одной из главных страниц в биографии Николая Москового, конечно же, является освобождение Одессы. Двигаясь по направлению к городу, группа Москового шла мимо Жеваховой горы через станцию Сортировочную, где шли отчаянные бои. Оккупанты отстреливались до последнего, но вскоре наши войска добрались до Пересыпского моста и вошли в город. Одним из самых памятных эпизодов для Николая Ивановича на всю жизнь осталось участие в разминировании нашего легендарного, известного на весь мир Одесского оперного театра.
За слуги перед нашим городом и страной Сергей Кивалов вручил Николаю Ивановичу Московому наивысшую награду Национального университета «Одесская юридическая академия» - «Звезду почета».
Принимая награду из рук почетного гражданина города, Николай Иванович отметил, что всегда с удовольствием посещает мероприятия Национального университета «Одесская юридическая академия». По его словам, здесь всегда очень тепло и торжественно отмечают такие праздники, как День Победы, День освобождения города. Особенно ветеранам нравится душевное исполнение студентами вуза песен военных лет.
В свои 96 лет Николай Иванович остается полон сил и оптимизма. Все так же живы в его памяти воспоминания о военном времени, о непростых годах юности. Он помнит имена всех своих боевых товарищей, своих наставников и командиров.
На фронт Николай Иванович ушел сразу со школьной скамьи. В июне 41-го ему было всего 17 лет. Он прошел отбор для учебы в Военно-медицинской академии, но к тому времени учебное заведение уже эвакуировали. 1942 году был направлен в 1341-ый пехотный полк 319-ой стрелковой дивизии. В первом же бою был ранен, а после лечения направлен в саперную роту 1026-ого воздушно-десантного корпуса. Еде одно ранение получил в бою у хутора Ордонского под Бесланом при отходе. После реабилитации продолжил службу в третьей роте отдельного саперного батальона, который воевал в составе Кавказской 319 стрелковой дивизии 1341 полка. После третьего ранения проходил реабилитацию в Туапсе. Затем воевал на Таманском плацдарме, и чуть не погиб в боях по ликвидации «Голубой линии» на Кавказе. Чудом удалось выжить в боях в составе десанта на «Новую землю». На Кавказском фронте солдат Московой получил еще два ранения.
В составе 10-го Гвардейского стрелкового корпуса, инженерного батальона, отделения разведки принимал участие в освобождении Украины. Прошел через всю страну. Освобождал Донбасс, Херсконскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую области. Потом были Молдавия, Болгария, Румыния, Австрия, Югославия и Чехословакия. В это время он уже служил разведчиком.
Война для Николая Ивановича закончилась только в 48-м. После Победы он еще три года занимался разминированием мест боевых сражений. Среди его почетных наград – орден Отечественной войны I-ой степени, орден "Красная звезда", медали "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Белграда" и другие.