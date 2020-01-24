Участник освобождения Одессы Николай Московой отметил 96-летие

Полковник в отставке Николай Иванович Московой - один из немногих оставшихся в живых участников освобождения Одессы от фашистских захватчиков. 27 января он отметил 96-летие. По традиции поздравить ветерана приехал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов.

Я вас безумно уважаю и ценю, как и все граждане города Одессы. Горжусь тем, что имею возможность увидеть вас, что я могу пожать вам руку и от имени всех одесситов сказать вам спасибо за все, что вы сделали и делаете сегодня. Вы настоящий герой, и одесситы особенно благодарны вам за нашу жемчужину – одесский оперный. Такие люди, как Николай Иванович, создают славу нашей стране, славу нашего города. — отметил Сергей Кивалов.

Одной из главных страниц в биографии Николая Москового, конечно же, является освобождение Одессы. Двигаясь по направлению к городу, группа Москового шла мимо Жеваховой горы через станцию Сортировочную, где шли отчаянные бои. Оккупанты отстреливались до последнего, но вскоре наши войска добрались до Пересыпского моста и вошли в город. Одним из самых памятных эпизодов для Николая Ивановича на всю жизнь осталось участие в разминировании нашего легендарного, известного на весь мир Одесского оперного театра.

За слуги перед нашим городом и страной Сергей Кивалов вручил Николаю Ивановичу Московому наивысшую награду Национального университета «Одесская юридическая академия» - «Звезду почета».

Одесситы должны знать и помнить, что Московой Николай Иванович и группа его товарищей спасли наш оперный театр. Это действительно героизм. Этого нельзя забывать, об этом нужно говорить. Поэтому, думаю, мы должны просить городской совет, чтобы его фамилия золотыми буквами была вписана в историю нашего города, и на театре появилась табличка с именами этих людей, которые спасли театр в 44-м году. Думаю, это будет справедливо. — отметил Сергей Кивалов.

Принимая награду из рук почетного гражданина города, Николай Иванович отметил, что всегда с удовольствием посещает мероприятия Национального университета «Одесская юридическая академия». По его словам, здесь всегда очень тепло и торжественно отмечают такие праздники, как День Победы, День освобождения города. Особенно ветеранам нравится душевное исполнение студентами вуза песен военных лет.

Мне кажется, это лучший вуз в Украине, и в этом заслуга Сергея Кивалова. Я его глубочайше уважаю, он заслуженный человек. И я очень благодарен Сергею Васильевичу за то внимание, которое он оказывает всем нам, ветеранам Великой Отечественной войны. Нас осталось очень-очень мало, а из участников разминирования оперного театра я остался один. — отметил Николай Иванович.

В свои 96 лет Николай Иванович остается полон сил и оптимизма. Все так же живы в его памяти воспоминания о военном времени, о непростых годах юности. Он помнит имена всех своих боевых товарищей, своих наставников и командиров.

Добрейшей души человек, Николай Иванович, вопреки всем пережитым невзгодам сохранил умение радоваться жизни, он всегда очень приветлив и улыбчив. Для всех нас он пример того, как нужно любить и ценить жизнь, любить и ценить свою Родину и своих близких. Пусть Господь дарует нашему Герою-ветерану крепкое здоровье и еще много лет жизни! — добавил Сергей Кивалов.

На фронт Николай Иванович ушел сразу со школьной скамьи. В июне 41-го ему было всего 17 лет. Он прошел отбор для учебы в Военно-медицинской академии, но к тому времени учебное заведение уже эвакуировали. 1942 году был направлен в 1341-ый пехотный полк 319-ой стрелковой дивизии. В первом же бою был ранен, а после лечения направлен в саперную роту 1026-ого воздушно-десантного корпуса. Еде одно ранение получил в бою у хутора Ордонского под Бесланом при отходе. После реабилитации продолжил службу в третьей роте отдельного саперного батальона, который воевал в составе Кавказской 319 стрелковой дивизии 1341 полка. После третьего ранения проходил реабилитацию в Туапсе. Затем воевал на Таманском плацдарме, и чуть не погиб в боях по ликвидации «Голубой линии» на Кавказе. Чудом удалось выжить в боях в составе десанта на «Новую землю». На Кавказском фронте солдат Московой получил еще два ранения.

В составе 10-го Гвардейского стрелкового корпуса, инженерного батальона, отделения разведки принимал участие в освобождении Украины. Прошел через всю страну. Освобождал Донбасс, Херсконскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую области. Потом были Молдавия, Болгария, Румыния, Австрия, Югославия и Чехословакия. В это время он уже служил разведчиком.

Война для Николая Ивановича закончилась только в 48-м. После Победы он еще три года занимался разминированием мест боевых сражений. Среди его почетных наград – орден Отечественной войны I-ой степени, орден "Красная звезда", медали "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Белграда" и другие.