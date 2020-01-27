Одесская Юридическая академия принимала у себя финал областных школьных соревнований

Со всего Одесского региона съехались в среду, 29 января, старшеклассники различных учебных заведений сюда, в Одесскую юридическую академию, чтобы определить лучшую команду Областного этапа Всеукраинских спортивно-массовых соревнований «Cool games». Название в переводе с английского означает – «Крутые игры».

Старшеклассникам из Одессы, Южного, Ананьевского, Беляевского, Саратского и Арцизского районов (в составе каждой команды было по восемь человек) нужно было и в самом деле быть крутыми – проявить немало умений, спортивных качеств, физической закалки и выносливости в ходе соревнований «Cool games» на Кубок Президента Одесской Юракадемии Сергея Кивалова.

Соревнования прошли при поддержке Одесского областного спортивного студенческого союза. Место решающего этапа состязаний – спорткомплекс ведущего вуза страны, – был выбрано неслучайно. Национальный университет «Одесская юридическая академия», как известно, признан одним из самых спортивных университетов Украины. Подводя ежегодные итоги, об этом заявили на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины. Развитая спортивная инфраструктура вуза не имеет себе равных. А руководство университета регулярно вводит в эксплуатацию все новые спортивные объекты.

Открыл соревнования президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов:

Здесь сегодня собрались представители разных районов Одесской области, чтобы определить лучшую команду региона в этом, совершенно новом, виде спортивных соревнований среди детей и подростков. Их ключевая идея – внедрить инновационные подходы к проведению уроков физкультуры в школах, заставить ребят больше двигаться, привлечь их к занятиям спортом, популяризировать здоровый образ жизни. Детей нужно воспитывать через спорт, физкультуру. Нужно стремиться не только давать им необходимые знания, но и заботиться об их физическом здоровье и развитии. Именно поэтому я согласился возглавить Одесский областной спортивный студенческий союз, – чтобы помогать молодым в решении этих вопросов. Нам нужна здоровая молодежь, правильно воспитанная, без дурных привычек. А спорт прививает им физические навыки и волю к победе.

Ученический спорт – это самое главное направление в спорте, в том числе, в воспитательной работе. Ведь это главное условие здоровья наших детей, здоровья нации.

Организаторы спортивных соревнований высоко оценили условия, в которых проводился финал игр. Зал полностью соответствует всем требованиям, необходимым для легкоатлетических занятий.

Главный судья соревнований Светлана Вишня отметила:

Очень хороший спортивный зал, особенно покрытие. Нет опасений, что во время бега или прыжков ученики могут поскользнуться и получить травму. Тут можно все правильно выполнять. При прыжках в длину с места, участники соревнований хорошо отталкиваются и приземляются на удобное покрытие. Словом, здесь есть все условия, чтобы на высоком уровне проводить областной финал по «Cool games».

За систематическое развитие физкультуры и спорта и за постоянную поддержку в организации чемпионатов и соревнований руководство Областного отделения физического воспитания и спорта вручило Почетную награду Президенту Юракадемии С.В. Кивалову.

Начальник областного отделения физвоспитания и спорта Министерства образования Украины Александр Тулунжи признался:

Мы сотрудничаем второй год с Одесской юридической академией. И вновь обратились с просьбой провести Игры на базе академии. Кроме основной цели – проведения Игр, нам хотелось показать ребятам вуз, который действительно находится на высоком уровне, и в плане обучения, и в плане разностороннего развития, и в плане спортивных сооружений. Этому вузу есть, что показать, и есть, чем удивить. И этот потенциал, эта спортивная инфраструктура служит людям. Сергей Васильевич Кивалов имеет государственное мышление и всегда нам помогает в плане организации. Это не только предоставление спортивной базы, но и наградным материалом – дипломами, вымпелами, кубкам и медалями. Дети не уедут домой с пустыми руками.

Вуз и в самом деле удивил. Перед тем, как приступить к соревнованиям, школьники-финалисты «Cool Games» отправились на экскурсию по университету. Современный спорткомплекс, просторные аудитории, крупнейшая в Украине научная библиотека, уникальные музей редкой книги, музей оружия и стрелковый тир – все произвело на участников игр неизгладимое впечатление. По содержанию такую экскурсию можно было сравнить с Днем открытых дверей. Многие юные спортсмены после увиденного твердо решили связать свою судьбу с Одесской Юракадемией.

Участник соревнований из Ананьевского района Виталий Поляков:

На экскурсии мы разделились на две группы: одна пошла в тир, другая – в музей книги. Потом поменялись.

Все очень красиво. Есть две библиотеки, много интересных книг. Мы были в спортзале, там есть не только раздевалки, но и душевые. Все очень хорошо.

Участница соревнований из города Южный Александра Ткаченко:

Мне очень понравилось, такая большая территория университета! Побывали в библиотеке. Я не ожидала, что тут так все отлично. Я думаю, студентам этого вуза очень повезло. Тут каждому должно быть комфортно. Нам рассказали о том, как тут построена система обучения. Если так всё на самом деле, то мне бы очень хотелось сюда поступить.

Ребятам пришлось немало попотеть прежде, чем определились лидеры соревнований. Третье место поделили школьники из Саратского и Арцизского районов, серебро досталось команде Беляевского района. А победителями соревнования стала сборная города Южный.

Специальном призом наградили самую юную команду из Одессы. За волю к победе и стабильное участие в «Cool Games» кубок получил Ананьевский интернат.

Но главный результат областного финального этапа «Cool Games» среди старшеклассников – бодрое настроение и счастливые улыбки на лицах всех участников. Проигравших здесь не было. Все команды получили дипломы и кубки. А все школьники и сопровождающие их педагоги – удовольствие как от самих состязаний, так и от экскурсии по Одесской юридической академии.

Участник команды-победительницы Богдан Чарыков:

Соревнование было сложным. Было непросто. Соперники были конкурентоспособные, но нам удалось победить. Не скрою, я рад победе. Зал очень удобный, комфортный, вообще академия очень суперская, современная. Такая мне нравится!

Учитель физкультуры Школы-интерната г. Ананьева Виктория Юсипенко:

Игры новые, думаю, будут еще совершенствоваться, и правила также. Но детям очень понравилось. Это очень интересное мероприятие. Кроме того, нам очень понравилась экскурсия. И некоторые дети уже намереваются поступать в Одесскую юридическую академию по окончании школы.

Всеукраинский финал «Cool Games» состоится в 20-х числах февраля в Киеве. Победители Одесского регионального этапа уже готовятся к итоговым соревнованиям. А большинство участников игр после сегодняшнего дня, проведенного в Одесской юридической академии, наверняка в предвкушении активной фазы вступительной кампании.

Удачи вам, ребята, и веры в победу!