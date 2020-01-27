Одесская Юридическая академия принимала у себя финал областных школьных соревнований

Со всего Одесского региона съехались в среду, 29 января, старшеклассники различных учебных заведений сюда, в Одесскую юридическую академию, чтобы определить лучшую команду Областного этапа Всеукраинских спортивно-массовых соревнований «Cool games». Название в переводе с английского означает – «Крутые игры».
Старшеклассникам из Одессы, Южного, Ананьевского, Беляевского, Саратского и Арцизского районов (в составе каждой команды было по восемь человек) нужно было и в самом деле быть крутыми – проявить немало умений, спортивных качеств, физической закалки и выносливости в ходе соревнований «Cool games» на Кубок Президента Одесской Юракадемии Сергея Кивалова.
Соревнования прошли при поддержке Одесского областного спортивного студенческого союза. Место решающего этапа состязаний – спорткомплекс ведущего вуза страны, – был выбрано неслучайно. Национальный университет «Одесская юридическая академия», как известно, признан одним из самых спортивных университетов Украины. Подводя ежегодные итоги, об этом заявили на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины. Развитая спортивная инфраструктура вуза не имеет себе равных. А руководство университета регулярно вводит в эксплуатацию все новые спортивные объекты.
Открыл соревнования президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов:
Ученический спорт – это самое главное направление в спорте, в том числе, в воспитательной работе. Ведь это главное условие здоровья наших детей, здоровья нации.
Организаторы спортивных соревнований высоко оценили условия, в которых проводился финал игр. Зал полностью соответствует всем требованиям, необходимым для легкоатлетических занятий.
Главный судья соревнований Светлана Вишня отметила:
За систематическое развитие физкультуры и спорта и за постоянную поддержку в организации чемпионатов и соревнований руководство Областного отделения физического воспитания и спорта вручило Почетную награду Президенту Юракадемии С.В. Кивалову.
Начальник областного отделения физвоспитания и спорта Министерства образования Украины Александр Тулунжи признался:
Вуз и в самом деле удивил. Перед тем, как приступить к соревнованиям, школьники-финалисты «Cool Games» отправились на экскурсию по университету. Современный спорткомплекс, просторные аудитории, крупнейшая в Украине научная библиотека, уникальные музей редкой книги, музей оружия и стрелковый тир – все произвело на участников игр неизгладимое впечатление. По содержанию такую экскурсию можно было сравнить с Днем открытых дверей. Многие юные спортсмены после увиденного твердо решили связать свою судьбу с Одесской Юракадемией.
Участник соревнований из Ананьевского района Виталий Поляков:
Все очень красиво. Есть две библиотеки, много интересных книг. Мы были в спортзале, там есть не только раздевалки, но и душевые. Все очень хорошо.
Участница соревнований из города Южный Александра Ткаченко:
Ребятам пришлось немало попотеть прежде, чем определились лидеры соревнований. Третье место поделили школьники из Саратского и Арцизского районов, серебро досталось команде Беляевского района. А победителями соревнования стала сборная города Южный.
Специальном призом наградили самую юную команду из Одессы. За волю к победе и стабильное участие в «Cool Games» кубок получил Ананьевский интернат.
Но главный результат областного финального этапа «Cool Games» среди старшеклассников – бодрое настроение и счастливые улыбки на лицах всех участников. Проигравших здесь не было. Все команды получили дипломы и кубки. А все школьники и сопровождающие их педагоги – удовольствие как от самих состязаний, так и от экскурсии по Одесской юридической академии.
Участник команды-победительницы Богдан Чарыков:
Учитель физкультуры Школы-интерната г. Ананьева Виктория Юсипенко:
Всеукраинский финал «Cool Games» состоится в 20-х числах февраля в Киеве. Победители Одесского регионального этапа уже готовятся к итоговым соревнованиям. А большинство участников игр после сегодняшнего дня, проведенного в Одесской юридической академии, наверняка в предвкушении активной фазы вступительной кампании.
Удачи вам, ребята, и веры в победу!