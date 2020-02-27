Валентин Федоров: «В Одесской Юракадемии соблюдаются фундаментальные традиции и внедряются ультрасовременные технологии!»

Сегодня у нас в гостях Ответственный секретарь Приемной комиссии Национального университета «Одесская юридическая академия», Заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, доцент Федоров Валентин Андреевич.

- Валентин Андреевич, накануне Дня открытых дверей, который состоится в Одесской юридической академии 29 февраля, хочется поговорить о самом мероприятии и о том, что подготовили для абитуриентов.

- Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И потому, как показывает практика, абитуриенты, которые приходят к нам на Дни открытых дверей, - они уже на 99 % впоследствии студенты нашего вуза. Потому что в ходе мероприятия они имеют возможность увидеть нашу инфраструктуру, знакомятся с профессорско-преподавательским составом, видят, как структурирована работа учебного кампуса и знакомятся с проектами, в которых им предстоит принимать участие. Мы подходим к такому знакомству с абитуриентами не формально, а с душой: готовим целый ряд квестов, даем возможность ребятам посетить наш стрелковый тир, увидеть, как работает детектор лжи, принять участие в модельных судебных заседаниях, увидеть студии, в которых развивается целый ряд образовательных и творческих проектов в стенах нашего университета. А посетив наши Центры кибербезопасности и информационных технологий и IT-центр, многие ребята изъявляют желание сразу влиться в работу по реализации того или иного проекта. То есть - это мероприятие, которое заполняет весь день. Кроме того, у нас есть проект, рассчитанный на еще более углубленное ознакомление не только с университетом, но и с городом. Мы его назвали «Уикенд в Одессе». Иногородние абитуриенты, приехав сюда на выходные, могут осмотреть нашу «Южную Пальмиру» и одну из «жемчужин» города – Одесскую Юракадемию.

- Недавно в СМИ вышла статья «15 причин обучаться в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Давайте вкратце упомянем каждую из этих причин, а начать предлагаю с того, насколько близко к морю расположен наш учебно-научный комплекс: учебные корпуса, общежития, спортивные комплексы?

- По статистике 90% наших студентов – иногородние. Нас выбирают жители всех регионов страны. Многих из них привлекает практикуемый нами принцип академической мобильности, благодаря которому молодые люди могут стать студентами Одесской юридической академии, не слишком удаляясь от родных мест. Однако, как правило, большинство стремится приехать в наш город, потому что Одесса – это крупный туристический центр, культурный, научный, учебный центр нашей страны, и конечно, очень приятно ребятам погрузиться в романтическую атмосферу приморского города, где даже люди отличаются от жителей всех других городов на земле. Плюс огромное количество наших спортивных объектов находятся непосредственно на берегу моря. И то количество спортивных мероприятий, начиная с чемпионатов области и заканчивая чемпионатами мира, проходит как раз здесь, у самой кромки моря. Многие спортсмены стремятся именно сюда, потому что здесь они получают возможность развиваться, укрепляя здоровье, благодаря тренировкам на свежем морском воздухе. Подчеркну, что наши спорткомплексы доступны абсолютно для каждого нашего студента. Кстати, многие общежития также построены в шаговой доступности от набережной.

- В целом, в Одесской юридической академии обучается 20 тысяч студентов, ежегодно выпускаются тысячи квалифицированных, качественно подготовленных специалистов с высоким уровнем знаний. Это не только юристы: это политологи, социологи, психологи, журналисты, а с недавнего времени и специалисты в IT-сфере и филологи, и всех их необходимо трудоустроить. Каким образом решается эта задача?

- Наш университет – один из немногих, который взял на себя такое социальное обязательство о стопроцентном трудоустройстве наших студентов (хотя его нет ни в последней, ни в предыдущей версиях Закона о высшем образовании). Это многослойная программа, в которой первый этап предусматривает возможность обучения по индивидуальному графику для тех, кто хочет совмещать учебу и работу. Второй этап – это заключение огромного количества договоров с государственными учреждениями и силовыми структурами, такими, как Национальная полиция, Генеральная прокуратура, НАБУ, ДБР, Министерство юстиции, где наши студенты проходят как стажировку, так и непосредственно трудоустраиваются. Например, в минувшем году заключен договор о трудоустройстве 300 следователей в органы Нацполиции, что очень знаково. Более того, есть возможность заключения договоров с нотариусами, с адвокатскими объединениями, проводятся ярмарки вакансий и собеседования с предприятиями и организациями, учреждениями, которые заинтересованы в том, чтобы привлечь к себе на работу наших выпускников. И этот процесс происходит на постоянной основе. Таким образом, наши выпускники не идут в «свободное плавание», а четко знают, что на выходе их трудоустройство гарантировано обязательствами, которые берет на себя наш вуз. Добавлю, что диплом Одесской юридической академии котируется во всем мире, в том числе и благодаря тому, что наши студенты приобретают не только знание теории, но и практические навыки уже на стадии обучения. Кроме того, мы предоставляем студентам возможность выбора будущего места работы. Таким образом, Президент университета, академик Сергей Васильевич Кивалов считает стопроцентное трудоустройство наших студентов одним из главных приоритетов своей работы.

- Не так давно университет посетили судьи Верховного суда, судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, которые всего несколько лет назад были студентами Юракадемии. Какие еще успешные примеры Вы могли бы привести?

- Министр юстиции Украины приводил статистику, что около 70% всех работников органов юстиции в Украине – выпускники нашего университета. Что касается региональных управлений, то там эта цифра достигает 90%.

В отношении стратегии успеха могу сказать, что наши выпускники и преподаватели отбирались и в научно-консультативные центры, - при Государственном бюро расследований, НАБУ, Конституционном суде; преодолев невероятный конкурс, многие стали судьями Верховного Суда, Конституционного суда Украины, Высшего антикоррупционного суда Украины, Апелляционной палаты. Единственный представитель Юга Украины, ставший судьей Апелляционной палаты Антикоррупционного суда Украины, – наш преподаватель. И это очень важно. Некоторые наши выпускники становятся народными депутатами. Даже в этом созыве Верховной Рады – человек пять наберется наших выпускников. Некоторые входят в состав различных международных структур. Это говорит о том, что база, которая закладывается в нашем университете, безусловно способствует дальнейшему вашему успеху. Разумеется, существует личностный фактор, но тем не менее 90% наших выпускников востребованы на рынке труда, и во многом они успешны.

- Проводите ли вы такие социологические срезы: какое количество абитуриентов, посетивших Дни открытых дверей, становится в дальнейшем студентами нашего вуза?

- Статистика эффективности профориентационных направлений утверждает, что наиболее высокие результаты показывают именно Дни открытых дверей. Как я уже говорил, абсолютное большинство тех, кто побывал на наших презентационных мероприятиях, напитываются этой атмосферой, уже не хотят расставаться с Юридической академией. Вскоре мы с ними встречаемся снова – когда они подают документы в нашу Приемную комиссию.

29 февраля в 11.00 на улице Академической, 2 будет проходить интересное познавательное мероприятие – День открытых дверей Национального университета «Одесская юридическая академия». Приходите, будет очень интересно! Информативно, продуктивно и очень важно для тех абитуриентов, которые еще пока не определились. А те, кто определился, - приходите тоже – чтобы лишний раз убедиться в правильности сделанного вами выбора!

- Кто из руководства вуза будет присутствовать на мероприятии?

- В первую очередь – Президент вуза, академик Сергей Васильевич Кивалов. Сергей Васильевич присутствует всегда, потому что считает очень важным для себя наладить непосредственный контакт с будущими абитуриентами и их родителями. У нас вообще очень демократический вуз, здесь нет «стены» между студентами и руководством вуза. У нас очень развито студенческое самоуправление, студенческая профсоюзная организация. Сергей Васильевич, администрация вуза всегда открыты для диалога со студентами, и это дает прекрасный результат. Наш вуз – если не единственный, то один из первых в нашей стране, кто успешно внедрил систему студенческого самоуправления, развил ее, и сегодня она приносит прекрасные плоды.

- Одесская юридическая академия – в числе лидеров в сфере международной деятельности. Вот и сегодня вуз посетили с ознакомительным визитом депутат Европарламента и доктор международного права, и уже есть определенные планы на сотрудничество, двойное дипломирование. Это влияет на привлекательность вуза?

- Наш университет входит в Ассоциацию европейских университетов, во многие другие международные организации и ассоциации. Понятно, что очень престижно получать образование в нашем вузе. Но процессы глобализации диктуют свои тенденции: сегодня очень востребовано европейское, американское образование и так далее. У нас заключено огромное количество договоров с международными университетами, наш диплом, повторюсь, котируется во всем мире, и, кроме того, наши студенты имеют возможность получать двойные дипломы: диплом НУ «ОЮА» и параллельно диплом одного из многих других европейских университетов, с которыми у нас заключены договоры. Для студентов разработана инновационная магистерская программа по международному и европейскому праву, созданная в рамках реализации проекта TEMPUS IV «Разработка магистерской программы по европейскому и международному праву в Восточной Европе – Inter EU Law East». В рамках ежегодной программы Эразмус + Опция К1 / кредитная мобильность украинским студентам и аспирантам обеспечивается возможность прохождения семестрового обучения в университетах одной из 33 стран-членов программы.

Более того, месяц назад Йозеф Боллаг, Почетный доктор «Honoris Causa» нашего университета, проводил отбор наших студентов для прохождения практики в юридической компании в Швейцарии. Пройдя там обучение по полугодичной программе, они также получают дополнительный диплом. И эта система действует очень эффективно на протяжении уже более 15 лет. Огромное количество практикующих юристов, адвокатов, нотариусов, лучшие профессора многих университетов, приезжающих к нам из различных европейских стран и с других континентов, читают лекции, общаются с нашими студентами. К примеру, личный адвокат экс-президента США Барака Обамы был нашим гостем и лектором, читал нашим студентам лекцию об американском избирательном праве.

Более того, у нас внедрена система обучения на различных языках: английском, немецком, французском, испанском, итальянском, и наши студенты имеют возможность получения дополнительных сертификатов на знание этих языков и могут слушать лекции по специальности на языке, который они сами выберут. Это такой передовой опыт, который до сих пор внедрен не во всех европейских вузах, но сегодня он успешно реализуется в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».

- Очень стремительно сегодня развивается IT-направление. В Одесской Юракадемии создан IT центр, Центр кибербезопасности и информационных технологий, существует собственная лаборатория, собственное мобильное приложение, чем не может похвастаться ни один университет Украины.

- Да, очень важно, когда в университете не только соблюдаются фундаментальные базовые традиции, но и внедряются ультрасовременные технологии обучения. Наш университет - это как раз тот вуз, который сочетает в себе превосходные традиции национальной правовой и научной школы, и наряду с этим, внедряет огромное количество новаций. Это и открытие IT центра, открытие Центра кибербезопасности и цифровых технологий и открытие факультета кибербезопасности и цифровых технологий. Это и работа различных лабораторий, где и студенты, и преподаватели, помимо внедрения определенных учебных программ, непосредственно занимаются разработкой и программного обеспечения, и разработкой сайтов. Вот несколько дней назад был запущен новый сайт НУ «ОЮА» уже с внедренным мобильным приложением. Им пользуются все: студенты получают оттуда около 90% информации, преподаватели ценят его за максимальное удобство в использовании. В нем заложены чат-боты и различные другие системы обучения, которые облегчают нашим студентам процесс получения знаний из абсолютно всех подключенных сети Интернет мировых источников. То есть сегодня наш вуз максимально направлен на информатизацию, на цифровизацию учебного процесса, и наши студенты имеют доступ к современной необходимой им информации, что повышает уровень их образования.

- Где могут быть востребованы выпускники факультета кибербезопасности и информационных технологий?

- Одно из самых перспективных направлений в полиции, например - это киберполиция. И там уже ждут наших специалистов с распростертыми объятиями, что называется, о чем уже подписаны соответствующие договора. Более того, уровень заработных плат там достаточно высокий. Буквально год назад в Национальный университет «Одесская юридическая академия» приезжал замминистра инфраструктуры Украины, и также был заключен договор о сотрудничестве. У них при министерстве создан департамент кибербезопасности, уровень зарплат – от 60 тыс. для обычного специалиста – до 300 тысяч у директора департамента. По-моему, это неплохой стимул для получения образования по этому профилю. Ну и, разумеется, помимо этого, ребята могут просто трудоустраиваться на предприятия, в организации – это направление сегодня востребовано, одно из приоритетных, поэтому можно утверждать, что завтра они будут востребованы больше, чем сегодня.

- А что относительно традиций?

- Во-первых, наша Юракадемия является правопреемницей и наследницей Одесской школы права. Практически все то наследие, что закладывалось десятками лет, сохранено нашими педагогами – членами профессорско-преподавательского состава, который признан одним из сильнейших в Украине. Сергей Васильевич много сил направил на то, чтобы сохранить педагогический коллектив, который сегодня успешно работает в нашем университете. Кроме того, созданы все условия для научного и карьерного роста специалистов. Так, в нашем университете существует пять специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, - окончив магистратуру, вы можете поступить в аспирантуру, получить степень кандидата юридических наук, при желании – поступить затем в докторантуру, получить научную степень доктора юридических наук. Сегодня по количеству докторов и кандидатов мы занимаем лидирующие позиции, кроме того, ярчайшим показателем активной успешной научной деятельности является то, что каждый второй учебник и каждая третья монография в области права выходят и стен нашей Альма матер. Все свои наработки наши преподаватели вкладывают в умы своих студентов, и это очень важно.

- Как все это влияет на позицию Одесской юридической академии в образовательных рейтингах?

- Как известно, уже много лет подряд Национальный университет «Одесская юридическая академия» возглавляет рейтинги не только отечественные, но и международные. Это и «Вебометрикс», и «Лидер в сфере образования», и многие-многие другие рейтинги. Но это и закономерно. Вы знаете, когда есть развитие, когда вуз семимильными шагами идет вперед то те системы образования, та инфраструктура, те условия, которые созданы в нашем вузе, – все это приводит к тому, что многие уже сегодня говорят, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» – это уже вуз будущего. То, что мы предлагаем сегодня, многие вузы – даже за границей – не предложат даже завтра.

- В минувшие выходные практически вся Юракадемия отчаянно «болела» за выпускника факультета гражданской и хозяйственной юстиции Алексея Приступа, который успешно выступил на Всеукраинском песенном конкурсе «Голос країни». Какие условия созданы для развития таких талантов? Ведь мы знаем, что Алексей Приступ – не единственная знаменитость, начавшая свой творческий путь именно со сцены Одесской юридической академии.

- Действительно, несмотря на основное образовательное направление вуза, здесь огромное внимание уделяется развитию спорта, в результате чего огромное количество чемпионов Украины, Европы, мира выходит из стен нашего университета. Хотя мы не являемся профильным спортивным вузом, но в копилке медалей высшей пробы нашего государства награды, завоеванные нашими студентами и выпускниками, занимают одно из лидирующих мест. На основе статистических данных в прошлом году Национальный университет «Одесская юридическая академия» Комитетом образования и науки Украины при Министерстве образования и науки Украины был признан лидером в сфере спорта. Почему? – потому что создана огромная спортивная инфраструктурная база, чтобы перспективные спортсмены, помимо получения знаний, могли еще развиваться в плане спорта и достигать высоких результатов. Также у нас действует, и очень успешно, Центр культуры, на базе которого реализуется огромное количество конкурсов и фестивалей, таких как «Песни у моря», «Пою о тебе я, Одесса моя», концерты на Ротонде в Горсаду и так далее. Огромное количество студентов, выбравших профессию юриста, в итоге творчески реализуются, как, например, Алексей Приступ, о котором вы упомянули, Игорь Онищенко, являющийся сейчас солистом Венской оперы – они «распелись», развили свои вокальные данные, выступая на сцене, предоставленной им нашим Центром культуры. Олеся Стефанко, Александра Николаенко – тоже были нашими студентами. И сегодня наш вуз создает максимальные условия для того, чтоб вы могли развиваться в плане науки, учебы, практики, но в том числе, и творчески, и в спортивном направлении, если у вас есть такое желание. То есть вы можете не поступать в профильный вуз, а получать диплом у нас, и здесь вам будут предоставлены все условия для того, чтобы вы развились как личность, а в какой сфере – это уже вам выбирать.

- Еще один вопрос хотелось бы с Вами обсудить: это уникальный проект «Зеленый университет», который был основан совсем недавно, но стал настолько резонансным. Депутат Европарламента Ребекка Хармс приезжала в Юракадемию для ознакомления с этим опытом, и мэр Одессы считает необходимым распространять данный опыт на во всем городе. Сегодня эко-активисты из разных регионов страны приезжают, чтобы убедиться, что в Украине уже работает такой проект.

- Действительно, огромное количество эко-активистов приезжало, и из международных организаций. Они хотят изучить этот опыт внедрения альтернативных технологий и в образовательный процесс. Почему это важно, - потому что одним из приоритетов нашего университета наш Президент Сергей Васильевич Кивалов ставит, помимо непосредственно процесса образования, еще и процесс социализации проживания студентов. Ведь кроме учебных аудиторий, очень важно, в каких условиях студент проживает, как он питается. А нужно сказать, что наши студенческие кафе – они на уровне серьезных ресторанов. Там открытая кухня, вы можете посмотреть, как все готовится, а качество еды оценивается не только студентами, но и преподавателями. Мы все питаемся в этих кафе – и, подчеркну, - по доступным ценам. В отношении проживания подход аналогичный. Всем известно, что родителям небезразлично, в каких условиях проживает их ребенок. А те условия, которые создает наш университет в своих общежитиях европейского образца, - заслуживают самых высоких похвал. И внедрение альтернативных технологий как раз и направлено на улучшение бытовых условий наших студентов, так как они теперь могут получать тепло и горячую воду в течение всего года – что есть даже не во всех квартирах. И этот проект будет только расширяться, у нас в планах вывести на альтернативные источники энергии и учебные, и административные корпуса. Этот проект уже получил международное одобрение, и в перспективе будет внедряться европейскими вузами. Таким образом, сегодня именно наш университет, Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал образцом для обучения, образцом условий проживания студента, но самое главное – мы стали образцом для того, чтобы все видели, что такое успешный и эффективный менеджмент, и что такое настоящее развитие.

Я еще раз приглашаю всех 29 февраля в 11:00 на Академическую, 2, в Национальный университет «Одесская юридическая академия» на День открытых дверей. Приходите, чтобы получить максимум положительных эмоций!