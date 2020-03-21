Мы не можем стоять в стороне от происходящего - Украинская морская партия Сергея Кивалова выступила с рядом инициатив

В Одессе открывают Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Медицинскую клинику при Международном гуманитарном университете. С такой инициативой выступил почетный гражданин города Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Все, кто обратится в клинику, будут проходить экспресс-тест на коронавирус. О том, как будут работать Центр и Медицинская клиника сегодня обсудили депутаты и лидер Украинской морской партии.
Международный гуманитарный университет и Национальный университет «Одесская юридическая академия» приняли беспрецедентные меры по борьбе против распространения коронавируса в нашем регионе. При университетах создали Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Медицинскую клинику. В настоящее время учебные аудитории медицинского института МГУ переоборудуют Лабораторию, где будут проводить экспресс-тесты на вирус Covid-19, медицинские кабинеты, где будут проводить полное обследование высококвалифицированные врачи, разместятся палаты интенсивной терапии и изолятор. Высококвалифицированные медицинские работники в спецодежде будут снимать температуру электронными бесконтактными термометрами и осуществлять забор анализов.
Остановить пандемию, и насколько это возможно, минимизировать ее последствия возможно, только зная реальную картину происходящего. Чтобы выявить очаги вируса и локализовать их, тест на коронавирус COVID-19 должен пройти каждый гражданин.
В случае, если будет выявлена положительная реакция на тесты, такие пациенты будут перемещены в отдельное помещение для временной изоляцией от окружающих до приезда скорой помощи, которая затем доставит их в инфекционный стационар или тот стационар, который будет определен согласно требованиям оказания медицинской помощи. Прием пациентов в клинике будут осуществлять высокопрофессиональные специалисты – преподаватели всех медицинских кафедр Международного гуманитарного университета, кандидаты и доктора медицинских наук. Кроме этого, привлечены волонтеры из студентов-медиков.
В любое время одесситы смогут обратиться на горячую линию call-центра и получить консультацию врача в онлайн-режиме, а также записаться на прием и пройти полное обследование. Онлайн-запись на конкретное время для каждого посетителя будет осуществляться таким образом, чтобы избежать очередей в клинике.
Персонал медицинской клиники готов к вызовам времени. Все условия, для того чтобы начать полноценную работу, в учреждении есть. А именно Международным гуманитарным университетом и Одесской Юракадемией закуплено 10 тысяч экспресс-текстов на коронавирус COVID-19, 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептической жидкости, 1 аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, 30 электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. Коллектив Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юридической академии своими силами отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом.
Сейчас в помещениях мединститута работают сантехники и строители. Неутешительная эпидемическая обстановка в стране, и в мире, и в целом диктует свои условия. В стороне стоять просто нельзя. Помимо создания клиники Сергей Кивалов инициировал открытие Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. Функционировать он будет на базе Одесской юридической академии.
Еще один важный вопрос был поднят на заседании Украинской морской партии Сергея Кивалова – депутаты предлагают снизить нагрузку на предпринимателей и горожан, которые не имеют возможности работать в условиях карантина.
В частности, депутаты предложили освободить часть горожан от уплаты коммунального платежа на содержание домов и придомовых территорий (СДПТ) на время карантина.
Представители фракции предлагают всем депутатам поддержать данную инициативу и принять участие в разработке проекта решения, который будет вынесен на внеочередную сессию городского совета.
К категории горожан, которые будут освобождены от уплаты СДПТ, депутаты предлагают отнести пенсионеров и работающих граждан, заработная плата которых составляет менее пяти тысяч гривен.
Кроме того, на сессии Одесского городского совета депутаты Украинской морской партии заявили о том, что направили средства из личных депутатских фондов в департамент здравоохранения на борьбу с вирусом COVID-19 и обратились с этой инициативой к представителям всех политических сил в горсовете.
Борьба с пандемией и ее последствиями продолжается. Эффект принесут лишь грамотные шаги, а не хаотичные попытки органов государственной власти и органов местного самоуправления по недопущению распространения коронавируса. Одесская Юракадемия и Международный гуманитарный университет сегодня вносят реальный вклад в борьбу с пандемией. Сергей Кивалов призывает всех объединить усилия – вузов, городской власти, депутатов, представителей бизнеса. Только в таком случае можно остановить распространение вируса и минимизировать его последствия.