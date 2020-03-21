Мы не можем стоять в стороне от происходящего - Украинская морская партия Сергея Кивалова выступила с рядом инициатив

В Одессе открывают Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Медицинскую клинику при Международном гуманитарном университете. С такой инициативой выступил почетный гражданин города Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Все, кто обратится в клинику, будут проходить экспресс-тест на коронавирус. О том, как будут работать Центр и Медицинская клиника сегодня обсудили депутаты и лидер Украинской морской партии.

Международный гуманитарный университет и Национальный университет «Одесская юридическая академия» приняли беспрецедентные меры по борьбе против распространения коронавируса в нашем регионе. При университетах создали Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, а также Медицинскую клинику. В настоящее время учебные аудитории медицинского института МГУ переоборудуют Лабораторию, где будут проводить экспресс-тесты на вирус Covid-19, медицинские кабинеты, где будут проводить полное обследование высококвалифицированные врачи, разместятся палаты интенсивной терапии и изолятор. Высококвалифицированные медицинские работники в спецодежде будут снимать температуру электронными бесконтактными термометрами и осуществлять забор анализов.

Необходимо оказать реальную медицинскую помощь всем гражданам нашего города, потому что мы не можем стоять в стороне от того, что происходит в нашей стране. Мы делаем стационар, здесь будут оборудованы несколько палат. Клиника будет доступна не только для сотрудников и студентов Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия», но и для всех горожан. Мы вносим свой вклад в борьбу с коронавирусом, с этой чумой, которая появилась в том числе и в нашем городе,

- отметил Сергей Кивалов.

Остановить пандемию, и насколько это возможно, минимизировать ее последствия возможно, только зная реальную картину происходящего. Чтобы выявить очаги вируса и локализовать их, тест на коронавирус COVID-19 должен пройти каждый гражданин.

Для того, чтобы бороться с этим вирусом, нужно, чтобы больше людей прошли тестирование. Выявив тех, кто заражен, мы будем определять круг того, с кем контактировал и будем их также обследовать. Только так можно бороться с этим вирусом, и мы, коллектив Международного гуманитарного университета, берем на себя эту ношу, чтобы оказать реальную помощь гражданам нашего города. Никто не знает, сколько реально, зараженных. Как только мы начнем тестировать граждан, выявлять больных, мы испортим статистику. Не хочу, чтобы подтвердились прогнозы, но инфицированных коронавирусом могут оказаться сотни одесситов и жителей Одесской области. Но, если мы сейчас это не сделаем, если мы не объединим усилия всех медиков нашего города и области, будет большая беда,

- отметил Сергей Кивалов.

В случае, если будет выявлена положительная реакция на тесты, такие пациенты будут перемещены в отдельное помещение для временной изоляцией от окружающих до приезда скорой помощи, которая затем доставит их в инфекционный стационар или тот стационар, который будет определен согласно требованиям оказания медицинской помощи. Прием пациентов в клинике будут осуществлять высокопрофессиональные специалисты – преподаватели всех медицинских кафедр Международного гуманитарного университета, кандидаты и доктора медицинских наук. Кроме этого, привлечены волонтеры из студентов-медиков.

Президент нашего вуза Сергей Васильевич Кивалов поставил генеральную задачу для развертывания интенсивного лечения. Очень важно сегодня создать такие условия, которые обеспечат и безопасность пациентов, и обеспечат безопасность персонала. Для этого нужно придерживаться рекомендованных ВОЗ правил - три зоны, два входа, что мы сегодня здесь реализуем в рамках реализации палат интенсивного лечения, в рамках кафедры интенсивной терапии и реанимации Одесского медицинского института МГУ,

- рассказал проректор Международного гуманитарного университета по научно-медицинской работе, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

В любое время одесситы смогут обратиться на горячую линию call-центра и получить консультацию врача в онлайн-режиме, а также записаться на прием и пройти полное обследование. Онлайн-запись на конкретное время для каждого посетителя будет осуществляться таким образом, чтобы избежать очередей в клинике.

Мы благодарны юридической академии и Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он принял решение на базе Юридической клиники развернуть call-центр, который будет оказывать консультирование всех жителей города по вопросам коронавирусной инфекции. Для этого мы задействуем единую информационную медицинскую систему, которая позволит нам качественно принимать, обрабатывать информацию от жителей, реагировать на их потребности. Мы подготовили специальные стандарты вопросов и формирование ответов, чтобы качественно сформировать их потребности исключительно в рамках коронавирусной инфекции и сформировать правильный маршрут в необходимое лечебное учреждение города,

- пояснил Вячеслав Полясный.

Персонал медицинской клиники готов к вызовам времени. Все условия, для того чтобы начать полноценную работу, в учреждении есть. А именно Международным гуманитарным университетом и Одесской Юракадемией закуплено 10 тысяч экспресс-текстов на коронавирус COVID-19, 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептической жидкости, 1 аппарат для нагнетания кислорода, 10 баллонов кислорода, 30 электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп. Коллектив Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юридической академии своими силами отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом.

На сегодня время диктует эту необходимость, это определенный вклад в раннее выявление пациентов с такой патологией и их своевременное лечение. У нас есть все необходимое, решается только вопрос со структурированным помещением, потому что все пациенты должны быть грамотно разобщены,

- отметила врач клинки, профессор, доктор медицинских наук Людмила Ковалевская.

Сейчас в помещениях мединститута работают сантехники и строители. Неутешительная эпидемическая обстановка в стране, и в мире, и в целом диктует свои условия. В стороне стоять просто нельзя. Помимо создания клиники Сергей Кивалов инициировал открытие Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. Функционировать он будет на базе Одесской юридической академии.

Еще один важный вопрос был поднят на заседании Украинской морской партии Сергея Кивалова – депутаты предлагают снизить нагрузку на предпринимателей и горожан, которые не имеют возможности работать в условиях карантина.

В частности, депутаты предложили освободить часть горожан от уплаты коммунального платежа на содержание домов и придомовых территорий (СДПТ) на время карантина.

Представители фракции предлагают всем депутатам поддержать данную инициативу и принять участие в разработке проекта решения, который будет вынесен на внеочередную сессию городского совета.

Очень надеюсь, что к нашей инициативе также подключатся дома ОСМД и другой формы собственности. Мы не понимаем, как выходить из этой ситуация, этого не понимает ни одна европейская страна, мир весь, поэтому мы, громада, должны сейчас максимально снизить дискомфортные ситуации для людей, снизить риски, минимизировать затраты и пойти максимально навстречу людям,

- отметила глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

К категории горожан, которые будут освобождены от уплаты СДПТ, депутаты предлагают отнести пенсионеров и работающих граждан, заработная плата которых составляет менее пяти тысяч гривен.

Кроме того, на сессии Одесского городского совета депутаты Украинской морской партии заявили о том, что направили средства из личных депутатских фондов в департамент здравоохранения на борьбу с вирусом COVID-19 и обратились с этой инициативой к представителям всех политических сил в горсовете.

Борьба с пандемией и ее последствиями продолжается. Эффект принесут лишь грамотные шаги, а не хаотичные попытки органов государственной власти и органов местного самоуправления по недопущению распространения коронавируса. Одесская Юракадемия и Международный гуманитарный университет сегодня вносят реальный вклад в борьбу с пандемией. Сергей Кивалов призывает всех объединить усилия – вузов, городской власти, депутатов, представителей бизнеса. Только в таком случае можно остановить распространение вируса и минимизировать его последствия.