Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

С началом карантина Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет, как и все учебные заведения, перешли на дистанционную форму обучения. Аудитории опустели, но не все студенты разъехались по домам. Часть из них вынуждена была остаться в Одессе и проходить самоизоляцию в условиях общежития, поэтому руководством вуза предприняты все меры по предотвращению распространения вируса COVID-19 среди студентов и защиты их здоровья.
Тестирование проходит на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета. Для посещения студентов выделяется специальное время, чтобы они не пересекались с другими посетителями. Всего для проведения тестирования по инициативе Президента вуза, почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова было закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем по выявлению различных инфекционных заболеваний.
Процедура тестирования занимает 10-15 минут. У студентов также измеряют температуру, пульс и уровень насыщения крови кислородом. Все данные фиксируются в консультативном выводе специалиста – документе, заваренном подписью врача и печатью клиники.
К счастью, все произведённые за несколько дней работы тесты имели отрицательный результат. Большинство студентов чувствуют себя прекрасно, но опасаются возможности заразить своих родных и близких.
Тестирование является одним из основных методов раннего выявления и изоляции людей, которые являются носителями этого вируса. По статистике в развитых странах проводится около 25-30 экспресс-тестов на 10 тысяч населения. В Украине настоящий показатель составляет 1 тест на такое же количество людей. Даже при отсутствии симптомов тестирование позволяет выявить людей с признаками заболевания на ранней стадии, таким образом, предотвратить распространение инфекции.
Соблюдение мер предосторожности в клинике позволяет чувствовать себя в безопасности и самих врачей. Весь медперсонал работает в перчатках, защитных костюмах, щитках, респираторах. Это важно, потому что им приходится контактировать с разными людьми.
Также превентивные меры против распространения вирусной инфекции проводятся в студенческих общежитиях. На время карантина там действует специальный режим – вход только в масках и при наличии специальных пропусков, удостоверяющих, что студент не покидал территорию города с начала введения карантина.
Первичная профсоюзная организация и Студенческий совет также организовали в общежитиях акцию по бесплатной раздаче многоразовых защитных масок, изготовленных сотрудниками объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия».
Студенты стараются реже покидать общежитие. Большинство проводят время за дистанционным обучением или занимаются своим хобби. Но при необходимости выйти из комнаты, маска является главным атрибутом защиты.
Студенты с понимаем относятся к карантинному режиму. Ведь прежде всего – это забота об их здоровье и здоровье окружающих их людей.
Напомним, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы высших учебных заведений по борьбе с коронавирусом. По результатам было выявлено, что беспрецедентные меры, предпринятые Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19 являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине. В связи с этим, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины Юлия Гришина обратилась с открытым письмом к руководству украинских университетов и отметила, что учреждения высшего образования не должны оставаться в стороне и могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19, оказывая помощь в спасении больных.