Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

С началом карантина Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет, как и все учебные заведения, перешли на дистанционную форму обучения. Аудитории опустели, но не все студенты разъехались по домам. Часть из них вынуждена была остаться в Одессе и проходить самоизоляцию в условиях общежития, поэтому руководством вуза предприняты все меры по предотвращению распространения вируса COVID-19 среди студентов и защиты их здоровья.

Большое спасибо Сергею Васильевичу за то, что мы имеем возможность сегодня бесплатно пройти тест, обезопасить себя и своих близких и быть уверенными в том, что мы не болеем. В этой замечательной клинике, открытой на базе Международного гуманитарного университета, применяются новейшие технологии. Сюда закуплена самая современная аппаратура, и я знаю, что Сергей Васильевич сам контролировал этот процесс,

- отметила заместитель главы Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук.

Тестирование проходит на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета. Для посещения студентов выделяется специальное время, чтобы они не пересекались с другими посетителями. Всего для проведения тестирования по инициативе Президента вуза, почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова было закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем по выявлению различных инфекционных заболеваний.

По инициативе Президента университета Сергея Васильевича Кивалова у наших студентов есть уникальная возможность, которой они пользуются – сдать бесплатно экспресс-тест на коронавирус. Сегодня пришло очень много желающих – студенты со всех курсов и факультетов, и на протяжении этой недели каждый студент может сдать этот тест и проверить состояние своего здоровья,

- рассказывает глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.

Процедура тестирования занимает 10-15 минут. У студентов также измеряют температуру, пульс и уровень насыщения крови кислородом. Все данные фиксируются в консультативном выводе специалиста – документе, заваренном подписью врача и печатью клиники.

То, что сегодня происходит, еще раз свидетельствует о том, что инициатива Сергея Васильевича Кивалова была своевременна, и сегодня она действительно дает качественный результат для здоровья жителей нашего города, для студентов - это очень важно,

- отметил проректор по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

К счастью, все произведённые за несколько дней работы тесты имели отрицательный результат. Большинство студентов чувствуют себя прекрасно, но опасаются возможности заразить своих родных и близких.

Все мы люди, все мы ходим в магазины за теми же продуктами, трогаем прилавки, поэтому у нас нет гарантии того, что мы не больны. Конечно, теперь, пройдя тест, я полностью уверена, что у меня результат негативный, поэтому я могу спокойно приходить в гости к своей бабушке, приносить ей продукты, и не переживать о том, что могу ее в данный момент заразить,

- поделилась студентка Анастасия Нечипуренко.

Тестирование является одним из основных методов раннего выявления и изоляции людей, которые являются носителями этого вируса. По статистике в развитых странах проводится около 25-30 экспресс-тестов на 10 тысяч населения. В Украине настоящий показатель составляет 1 тест на такое же количество людей. Даже при отсутствии симптомов тестирование позволяет выявить людей с признаками заболевания на ранней стадии, таким образом, предотвратить распространение инфекции.

Очень важно проверять студентов, молодежь, так как все мы знаем и слышали, что заболевание может протекать у молодых людей бессимптомно, они могут быть носителями вируса, соответственно, передать каким-то своим старшим родственникам, коллегам, поэтому лучше провериться, для того, чтобы понимать, нет ли носительства вируса, - рассказывает семейный врач университетской клиники Анна Фесенко.

Соблюдение мер предосторожности в клинике позволяет чувствовать себя в безопасности и самих врачей. Весь медперсонал работает в перчатках, защитных костюмах, щитках, респираторах. Это важно, потому что им приходится контактировать с разными людьми.

Также превентивные меры против распространения вирусной инфекции проводятся в студенческих общежитиях. На время карантина там действует специальный режим – вход только в масках и при наличии специальных пропусков, удостоверяющих, что студент не покидал территорию города с начала введения карантина.

В каждом нашем студенческом общежитии, так называемого студенческого городка, есть определенные правила для того, чтобы пройти в общежитие во время карантина. В первую очередь – вход без маски запрещен. Кроме этого, у нас есть антисептические коврики и антисептики для того, чтобы обработать руки. Студентам измеряют температуру и раздают маски. Также строго соблюдаются правила внутреннего распорядка в общежитиях,

- рассказывает Карина Лукащук.

Первичная профсоюзная организация и Студенческий совет также организовали в общежитиях акцию по бесплатной раздаче многоразовых защитных масок, изготовленных сотрудниками объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия».

Этот товар сейчас в дефиците, но Сергей Васильевич заботится о своих студентах и поддерживает их всяческим образом. Средства защиты, антисептики, а также строгий режим, который действует сегодня в общежитии – это необходимые меры. Кроме этого, у нас есть самоизоляторы, где в случае необходимости могут находиться студенты,

- отметил студент 5-го курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Дмитрий Розумейко.

Студенты стараются реже покидать общежитие. Большинство проводят время за дистанционным обучением или занимаются своим хобби. Но при необходимости выйти из комнаты, маска является главным атрибутом защиты.

Я благодарен, что нам выдали маски, потому что сегодня их очень тяжело добыть, а мы знаем, какая ситуация сложная, что нужно предохраняться, нужно попытаться остановить распространение этой болезни. И очень хорошо, что непосредственно руководство академии позаботилось о студентах и предоставило, во-первых, условия для проживания тем, кто не может уехать, а, во-вторых, непосредственно, средства защиты,

- поделился студент Одесской Юракадемии Николай Насенник.

Студенты с понимаем относятся к карантинному режиму. Ведь прежде всего – это забота об их здоровье и здоровье окружающих их людей.

Хочу лично поблагодарить Сергея Васильевича за заботу о нас. Благодаря тому, что студенты соблюдают правила, на данный момент в общежитии все здоровы, поэтому еще раз хочу сказать всем спасибо большое,

- добавила студентка 2-го курса факультета международно-правовых отношений Анастасия Ткаченко.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы высших учебных заведений по борьбе с коронавирусом. По результатам было выявлено, что беспрецедентные меры, предпринятые Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19 являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине. В связи с этим, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины Юлия Гришина обратилась с открытым письмом к руководству украинских университетов и отметила, что учреждения высшего образования не должны оставаться в стороне и могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19, оказывая помощь в спасении больных.