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Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

С началом карантина Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет, как и все учебные заведения, перешли на дистанционную форму обучения. Аудитории опустели, но не все студенты разъехались по домам. Часть из них вынуждена была остаться в Одессе и проходить самоизоляцию в условиях общежития, поэтому руководством вуза предприняты все меры по предотвращению распространения вируса COVID-19 среди студентов и защиты их здоровья.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Большое спасибо Сергею Васильевичу за то, что мы имеем возможность сегодня бесплатно пройти тест, обезопасить себя и своих близких и быть уверенными в том, что мы не болеем. В этой замечательной клинике, открытой на базе Международного гуманитарного университета, применяются новейшие технологии. Сюда закуплена самая современная аппаратура, и я знаю, что Сергей Васильевич сам контролировал этот процесс,
 - отметила заместитель главы Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Тестирование проходит на базе университетской клиники Международного гуманитарного университета. Для посещения студентов выделяется специальное время, чтобы они не пересекались с другими посетителями. Всего для проведения тестирования по инициативе Президента вуза, почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова было закуплено 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем по выявлению различных инфекционных заболеваний.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

По инициативе Президента университета Сергея Васильевича Кивалова у наших студентов есть уникальная возможность, которой они пользуются – сдать бесплатно экспресс-тест на коронавирус. Сегодня пришло очень много желающих – студенты со всех курсов и факультетов, и на протяжении этой недели каждый студент может сдать этот тест и проверить состояние своего здоровья,
 - рассказывает глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Процедура тестирования занимает 10-15 минут. У студентов также измеряют температуру, пульс и уровень насыщения крови кислородом. Все данные фиксируются в консультативном выводе специалиста – документе, заваренном подписью врача и печатью клиники.

То, что сегодня происходит, еще раз свидетельствует о том, что инициатива Сергея Васильевича Кивалова была своевременна, и сегодня она действительно дает качественный результат для здоровья жителей нашего города, для студентов - это очень важно,
 - отметил проректор по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

К счастью, все произведённые за несколько дней работы тесты имели отрицательный результат. Большинство студентов чувствуют себя прекрасно, но опасаются возможности заразить своих родных и близких.

Все мы люди, все мы ходим в магазины за теми же продуктами, трогаем прилавки, поэтому у нас нет гарантии того, что мы не больны. Конечно, теперь, пройдя тест, я полностью уверена, что у меня результат негативный, поэтому я могу спокойно приходить в гости к своей бабушке, приносить ей продукты, и не переживать о том, что могу ее в данный момент заразить,
 - поделилась студентка Анастасия Нечипуренко.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Тестирование является одним из основных методов раннего выявления и изоляции людей, которые являются носителями этого вируса. По статистике в развитых странах проводится около 25-30 экспресс-тестов на 10 тысяч населения. В Украине настоящий показатель составляет 1 тест на такое же количество людей. Даже при отсутствии симптомов тестирование позволяет выявить людей с признаками заболевания на ранней стадии, таким образом, предотвратить распространение инфекции.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Очень важно проверять студентов, молодежь, так как все мы знаем и слышали, что заболевание может протекать у молодых людей бессимптомно, они могут быть носителями вируса, соответственно, передать каким-то своим старшим родственникам, коллегам, поэтому лучше провериться, для того, чтобы понимать, нет ли носительства вируса,
 - рассказывает семейный врач университетской клиники Анна Фесенко.

Соблюдение мер предосторожности в клинике позволяет чувствовать себя в безопасности и самих врачей. Весь медперсонал работает в перчатках, защитных костюмах, щитках, респираторах. Это важно, потому что им приходится контактировать с разными людьми.

Также превентивные меры против распространения вирусной инфекции проводятся в студенческих общежитиях. На время карантина там действует специальный режим – вход только в масках и при наличии специальных пропусков, удостоверяющих, что студент не покидал территорию города с начала введения карантина.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

В каждом нашем студенческом общежитии, так называемого студенческого городка, есть определенные правила для того, чтобы пройти в общежитие во время карантина. В первую очередь – вход без маски запрещен. Кроме этого, у нас есть антисептические коврики и антисептики для того, чтобы обработать руки. Студентам измеряют температуру и раздают маски. Также строго соблюдаются правила внутреннего распорядка в общежитиях,
- рассказывает Карина Лукащук.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Первичная профсоюзная организация и Студенческий совет также организовали в общежитиях акцию по бесплатной раздаче многоразовых защитных масок, изготовленных сотрудниками объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия».

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Этот товар сейчас в дефиците, но Сергей Васильевич заботится о своих студентах и поддерживает их всяческим образом. Средства защиты, антисептики, а также строгий режим, который действует сегодня в общежитии – это необходимые меры. Кроме этого, у нас есть самоизоляторы, где в случае необходимости могут находиться студенты,
- отметил студент 5-го курса факультета гражданской и хозяйственной юстиции Дмитрий Розумейко.

Студенты стараются реже покидать общежитие. Большинство проводят время за дистанционным обучением или занимаются своим хобби. Но при необходимости выйти из комнаты, маска является главным атрибутом защиты.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Я благодарен, что нам выдали маски, потому что сегодня их очень тяжело добыть, а мы знаем, какая ситуация сложная, что нужно предохраняться, нужно попытаться остановить распространение этой болезни. И очень хорошо, что непосредственно руководство академии позаботилось о студентах и предоставило, во-первых, условия для проживания тем, кто не может уехать, а, во-вторых, непосредственно, средства защиты,
 - поделился студент Одесской Юракадемии Николай Насенник.

Студенты с понимаем относятся к карантинному режиму. Ведь прежде всего – это забота об их здоровье и здоровье окружающих их людей.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Хочу лично поблагодарить Сергея Васильевича за заботу о нас. Благодаря тому, что студенты соблюдают правила, на данный момент в общежитии все здоровы, поэтому еще раз хочу сказать всем спасибо большое,
 - добавила студентка 2-го курса факультета международно-правовых отношений Анастасия Ткаченко.

Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы высших учебных заведений по борьбе с коронавирусом. По результатам было выявлено, что беспрецедентные меры, предпринятые Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19 являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине. В связи с этим, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины Юлия Гришина обратилась с открытым письмом к руководству украинских университетов и отметила, что учреждения высшего образования не должны оставаться в стороне и могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19, оказывая помощь в спасении больных.

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Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
Экспресс-тесты на COVID-19 и средства защиты: как в Одесской Юракадемии и МГУ заботятся о здоровье студентов
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