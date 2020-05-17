Бесплатное тестирование на COVID-19: Центр противодействия коронавирусу продолжает принимать одесситов

Количество одесситов и жителей Одесской области, желающих пройти бесплатное тестирование на COVID-19 в университетской клинике Международного гуманитарного университета, а также Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, с каждым днем становится все больше. График приема составлен таким образом, чтобы избежать столпотворения и контактов посетителей друг с другом, поэтому на каждого тестируемого отводится минимум полчаса.

Инициатива Почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Васильевича Кивалова по поводу тестирования граждан на выявление коронавирусной инфекции оказалась очень успешным проектом. Мы ежедневно испытываем большой поток пациентов, которые приходят на исследование. Наша бесплатная услуга пользуется большой популярностью среди одесситов, жителей Приморского района, и это дает очень хороший результат. — рассказывает проректор по научно-медицинской работе Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

Получение отрицательного результата является очень важным психологическим моментом для тестируемого. В случае, если результат оказывается положительным, согласно протоколу, разработанному Министерством здравоохранения Украины, пациента сразу отправляют в специальное медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Для врачей это тоже очень большая хорошая школа, потому что они получают возможность общения с большим количеством пациентов различных возрастных групп, для студентов-волонтеров, которые активно работают в команде этих врачей, это дает большие практические навыки, которые в дальнейшем пригодятся в их профессии, то есть в целом это гармоничный проект, который действительно нужен жителям нашего города и специалистам, и студентам. — отметил Вячеслав Полясный.

Пройти экспресс-тестирование пенсионер Михаил решил для того, чтобы быть уверенным в том, что он безопасен для своих родных и окружающих.

Коронавирус может проходить бессимптомно, это очень опасно, потому что в таком случае человек тоже является носителем, и от него можно заразиться. Очень хорошая инициатива – организовать бесплатное тестирование. Это очень важно для таких людей, как я, в возрасте. Очень полезное и доброе дело. Спасибо тем, кто организовал. — поделился Михаил.

О возможности пройти бесплатно тестирование Александр узнал из сюжета телеканала «Репортер». Все это время он находился на самоизоляции, лишь изредка выходя в магазин за продуктами.

Я увидел, что идет бегущая строка о том, что наш Почетный гражданин Одессы и области Сергей Кивалов дает бесплатные тесты. Поэтому решил прийти, посмотреть, что это такое. — отметил Александр.

Придя в назначенное время, посетитель сначала общается с фельдшером, который заполняет необходимые документы. Затем проводится тестирование, и буквально за 15 минут посетитель уже имеет на руках результаты. После этого доктор измеряет температуру, пульсоксиметрию, чтобы проверить уровень насыщенности крови кислородом, и выдает заключение.

Поток посетителей очень большой, но мы стараемся рассредоточивать людей, чтобы они не пересекались и не было очереди. Желающих очень много. Мы всех принимаем по записи. — отметила семейный врач университетской клиники Анна Фесенко.

Особое внимание в клинике уделяется безопасности медицинских работников. Весь персонал работает в респираторах, перчатках, специальных костюмах и защитных щитках.

Согласно протоколу Министерства здравоохранения мы обеспечиваем защиту медперсонала, используя качественные индивидуальные средства защиты, также соответствующим образом проводим дезинфекцию помещений и всю санитарную обработку. Наши медики регулярно при помощи наших тестов проходят контроль за своим состоянием здоровья, не реже, чем один раз в 3 дня, и у нас, к счастью, не было ни одного случая заболевания. Это дает нам уверенность в том, что мы делаем все правильно, и обеспечиваем полностью всю необходимую безопасность для персонала и пациентов. — добавил Вячеслав Полясный.

Кроме тестирования на COVID-19 любой одессит и житель области имеет возможность проверить в клинике свое состояние здоровья, а также получить квалифицированную консультацию и помощь врачей.

Запись на бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в клинике Международного гуманитарного университета проводится ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по телефону горячей линии call-центра 700-78-30.