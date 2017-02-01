Кабмин взял курс на сокращение ЖКХ-субсидий

Кабинет министров Украины понизил социальные нормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая 2017 года. Эта информация не такая скучная, какой кажется на первый взгляд: исходя из социальной нормы потребления рассчитывается размер субсидий. Выплату которых все труднее тянуть на себе правительству.

Что и на сколько снизили? Согласно постановлению Кабмина №51 от 6 февраля, правительство уменьшило социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади.

Кстати, это уже не первое понижение: в прошлом году Кабмин уже снизил норму с 7 куб. м на 1 кв. м. до 5,5 куб. м. Также Кабмин понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета, с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.

Нормативы по электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт·ч до 51 кВт·ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

Зачем это нужно? Как заявляют в Кабмине, снижение социальных нормативов тепло-, газо- и электроснабжения было одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной следующего транша кредита. Впрочем, это общие слова. На практике же решение правительства означает сокращение субсидий. Так как на потребленные свыше социальных норм объемы коммунальных услуг субсидии не распространяются. Дело в том, что субсидии в Украине предоставляются в пределах социальных норм – они не зависят от фактических объемов потребления. А в связи с повышением цен на газ и тепловую энергию в отопительном сезоне 2016—2017 годов, правительство столкнулось с увеличением количества желающих оформить субсидию. И теперь, как полагают эксперты, понижая социальные нормы потребления, Кабмин намерен сэкономить на субсидиях.

"Эта норма потребления, грубо говоря, покрывается государством,

– Есть разница, то ли дело 7 кубометров будет покрывать государство, а то ли дело 5! И потом, это же уже второе понижение нормы. А значит, это тренд. Правительство потому и ссылается на МВФ – мол, это не мы придумали, это кредитор так сказал. Цель одна: избавиться от субсидий".

– объясняет глава ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

"Пока что правительство свято пытается убедить всех, что на субсидиях это не отразится. Но субсидия как раз рассчитывается исходя из социальных норм потребления. И ни на чем еще снижение этой нормы отразиться не может",

– Я так понимаю, это способ Кабмина сэкономить на субсидиях. Других резонов это делать, честно говоря, я не вижу. Разве что нормы потребления по тарифам в домах без счетчиков тоже могут немного откорректировать".

– подтверждает энергетический эксперт Валентин Землянский.

"Субсидия изначально была придумана для того, чтобы успокоить людей, накормить их халявой и обещаниями, что они не будут много платить за коммуналку. Это было сделано для того, чтобы люди не вышли на улицы, и начали платить по новым тарифам",

"Потом потеряли субсидии люди трудоспособного возраста, которые работают без оформления (таких несколько миллионов). По решению Кабмина, их доход виртуально считается на уровне двух минимальных зарплат (после повышение – это аж 6400 грн). Им стали отказывать. Хотя на самом деле они эти деньги могут не получать",

"Теперь вот уменьшили социальные нормы потребления – все это звенья одной цепи. А вывод простой: субсидии были обманом. Правительство будет и дальше сокращать их выплаты",

"Количество людей, претендующих на субсидии, будет уменьшаться в отопительный сезон 2017/2018 года".

– говорит Максим Гольдарб. По его словам, правительство взяло курс на постепенное сокращение выплаты субсидий. Первым шагом в этом направлении стала верификация – когда в прошлом году людям начали отказывать в субсидиях, проверять их имущество и доходы и т.д. И весь 2016 год ушел на усиление этого процесса: получение баз данных, анализ условий жизни.– вспоминает Максим Гольдарб.– прогнозирует эксперт. И это еще не конец Ранее уже сообщалось, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность уменьшения социальной нормы потребления газа с 5,5 до 4 куб. м на 1 кв. м в 2019 году. Так что, видимо, правительство намерено ежегодно выплачивать все меньше субсидий. Вице-премьер Павел Розенко прямо заявляет:Субсидии сыграли самую важную свою роль: они предотвратили социальные волнения. А сейчас, когда содержание всех получателей субсидий вылилось госбюджету в круглую сумму, правительство, видимо, постепенно решило их сокращать.