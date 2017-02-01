В Одессе почтили память погибших воинов (фото)

В Доме приемов областного совета одесская ОГА провела встречу с проживающими в Одессе и области матерями воинов Украины погибших при выполнении своего воинского долга на территории других государств и в зоне АТО.

«Это очень грустное, но важное мероприятие, на котором мы хотим почтить память наших погибших воинов. И главное уделить как можно больше внимания их матерям, потерявших своих сыновей ради того, чтобы большая часть Украины жила в мирной обстановке»,

- подчеркнул в своем выступлении заместитель областного военного комиссара, участник АТО Владислав Мусейко. Матерям погибших воинов вручили именные памятные медали «Участник боевых действий», в удостоверения которых вписаны имена их сыновей. Медали были изготовлены всеукраинской благотворительной организацией «Союз матерей мира».

Также каждой из матерей была подарена книга воспоминаний обо всех погибших в АТО жителях региона «Хронология героизма». Книгу вручала ее автор, журналистка Людмила Опроненко-Клопова, с грустью рассказавшая, что сведения о последнем из погибших, уже 113-ом жителе области ей пришлось вклеивать уже в январе этого года. Все матери погибших героев получили подарочные наборы от ОГА и фирмы «Одесский каравай». В своих выступлениях депутат областной Рады Александр Адзиленко, и представитель Государственной службы Украины по делам ветеранов и участников АТО пообещали, что матери, потерявшие своих сыновей, всегда будут в центре внимания властей всех уровней.