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  • Дата: Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54

В Одессе почтили память погибших воинов (фото)

Категория: Новости


В Одессе почтили память погибших воинов (фото)

В Доме приемов областного совета одесская ОГА провела встречу с проживающими в Одессе и области матерями воинов Украины погибших при выполнении своего воинского долга на территории других государств и в зоне АТО.

«Это очень грустное, но важное мероприятие, на котором мы хотим почтить память наших погибших воинов. И главное уделить как можно больше внимания их матерям, потерявших своих сыновей ради того, чтобы большая часть Украины жила в мирной обстановке»,
- подчеркнул в своем выступлении заместитель областного военного комиссара, участник АТО Владислав Мусейко. Матерям погибших воинов вручили именные памятные медали «Участник боевых действий», в удостоверения которых вписаны имена их сыновей. Медали были изготовлены всеукраинской благотворительной организацией «Союз матерей мира». 

Также каждой из матерей была подарена книга воспоминаний обо всех погибших в АТО жителях региона «Хронология героизма». Книгу вручала ее автор, журналистка Людмила Опроненко-Клопова, с грустью рассказавшая, что сведения о последнем из погибших, уже 113-ом жителе области ей пришлось вклеивать уже в январе этого года. Все матери погибших героев получили подарочные наборы от ОГА и фирмы «Одесский каравай». В своих выступлениях депутат областной Рады Александр Адзиленко, и представитель Государственной службы Украины по делам ветеранов и участников АТО пообещали, что матери, потерявшие своих сыновей, всегда будут в центре внимания властей всех уровней.  

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В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
В Одессе почтили память погибших воинов (фото)
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