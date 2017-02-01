В Одессе прошли престижные соревнования по смешанным боевым искусствам (фото)

В последние десятилетия в мире возникает всё больше совершенно новых видов спорта, представляющих собой микс техник и приёмов различных спортивных школ. Среди них и так называемый ММА – смешанные боевые искусства (от английского Mixed Martial Arts). Этот вид спорта представляет собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств и является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу. Сам термин «Mixed Martial Arts» впервые был предложен в 1995 году Риком Блюмом, президентом одной из ранних организаций по смешанным боевым искусствам. Несмотря на то, что ММА считается одним из новейших видов спорта, его истоки уходят своими корнями в античные времена: ещё древние греки на первых Олимпийских играх соревновались в панкратионе – древнейшем виде боя без оружия, который можно считать праобразом современного ММА. На сегодняшний день ММА является одним из наиболее динамично развивающихся видов спорта во всем мире, популярность которого превзошла даже профессиональный бокс.
Мастерство смешанных боевых искусств приобретает всё большую популярность и в нашей стране, о чём свидетельствую многочисленные турниры и чемпионаты по данному виду спорта. Один из таких турниров состоялся в Одессе на базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана. На торжественном открытии участников поприветствовал ректор Международного гуманитарного университета, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Анатолий Фёдорович Крыжановский.
Сразу несколько спортивных организаций выступили соорганизаторами данного турнира и оказали спонсорскую поддержку - это Всеукраинская лига Real Fight Promotion, Федерация самбо одесской области, СК «Спорт Фактор», Федерация бодибилдинга и фитнеса Бессарабии и многие другие.
Турнир проходил по международным правилам ММА в 8-ми весовых категориях, в нём приняли участие 18 спортсменов из нескольких городов Украины – Одессы, Ровно, Тернополя, Николаева, Мариуполя, Березного, Херсона, Киева и др. Всего было 9 боев, в спарингах встречались как профессиональные спортсмены, за плечами у которых десятки подобных турниров, так и начинающие борцы, только осваивающие смешанные боевые искусства. На ринге разгорались настоящие спортивные страсти, в спарингах можно было увидеть целый арсенал различных боевых приёмов.
Наибольшее количество спортсменов приехало к нам из города Ровно. Среди них – чемпион Украины по хортингу Руслан Гиленко, который за два с половиной года не пропустил ни одного турнира ММА. Он поделился с нами секретом своего успеха.
Ну а для любителей ММА рады сообщить, что уже 29 апреля в нашем городе планируется проведение масштабного турнира по смешанным боевым искусствам West fight.