В Одессе прошли престижные соревнования по смешанным боевым искусствам (фото)

В последние десятилетия в мире возникает всё больше совершенно новых видов спорта, представляющих собой микс техник и приёмов различных спортивных школ. Среди них и так называемый ММА – смешанные боевые искусства (от английского Mixed Martial Arts). Этот вид спорта представляет собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств и является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу. Сам термин «Mixed Martial Arts» впервые был предложен в 1995 году Риком Блюмом, президентом одной из ранних организаций по смешанным боевым искусствам. Несмотря на то, что ММА считается одним из новейших видов спорта, его истоки уходят своими корнями в античные времена: ещё древние греки на первых Олимпийских играх соревновались в панкратионе – древнейшем виде боя без оружия, который можно считать праобразом современного ММА. На сегодняшний день ММА является одним из наиболее динамично развивающихся видов спорта во всем мире, популярность которого превзошла даже профессиональный бокс.

Мастерство смешанных боевых искусств приобретает всё большую популярность и в нашей стране, о чём свидетельствую многочисленные турниры и чемпионаты по данному виду спорта. Один из таких турниров состоялся в Одессе на базе спортивного комплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана. На торжественном открытии участников поприветствовал ректор Международного гуманитарного университета, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Анатолий Фёдорович Крыжановский.

«Занятия спортом сегодня требует сил, требует воли и ресурсов и университет – это то место, где молодёжь может получить своё развитие. В сегодняшних соревнованиях участвуют молодые люди, которые уже имеют значительные достижения в спорте и усердно готовились к турниру. Хочу пожелать всем спортсменам победы, ну а зрителям хорошего просмотра и ярких эмоций. Убеждён, что те, кто сегодня будут на ринге, уже в скором времени будут представлять Украину на рингах Европы и мира»,

- выразил уверенность Анатолий Крыжановский.

Сразу несколько спортивных организаций выступили соорганизаторами данного турнира и оказали спонсорскую поддержку - это Всеукраинская лига Real Fight Promotion, Федерация самбо одесской области, СК «Спорт Фактор», Федерация бодибилдинга и фитнеса Бессарабии и многие другие.

«На сегодняшний день ММА или иными словами смешанные боевые искусства без каких-либо преувеличений - самый динамично развивающийся вид спорта в мире. По количеству просмотров ММА превзошёл многие популярные виды спорта, в том числе и профессиональный бокс. Поэтому мы стремимся всячески развивать смешанные боевые искусства и в Украине – сегодняшний турнир является отборочным для участия в дальнейших международных соревнованиях. Выражаем огромную благодарность президенту Международного гуманитарного университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что предоставил нам такой прекрасный спортивный комплекс. На улице зима, а спортсмены в майках и им не холодно - здесь очень комфортная температура, к тому же, благодаря хорошей вентиляции здесь чистый воздух, что также очень важно при проведении спортивных соревнований»,

- подчеркнул председатель Всеукраинской лиги Real Fight Promotion, почётный президент федерации пляжной борьбы Одесской области, мастер спорта по вольной борьбе Александр Сара.

Турнир проходил по международным правилам ММА в 8-ми весовых категориях, в нём приняли участие 18 спортсменов из нескольких городов Украины – Одессы, Ровно, Тернополя, Николаева, Мариуполя, Березного, Херсона, Киева и др. Всего было 9 боев, в спарингах встречались как профессиональные спортсмены, за плечами у которых десятки подобных турниров, так и начинающие борцы, только осваивающие смешанные боевые искусства. На ринге разгорались настоящие спортивные страсти, в спарингах можно было увидеть целый арсенал различных боевых приёмов.

Наибольшее количество спортсменов приехало к нам из города Ровно. Среди них – чемпион Украины по хортингу Руслан Гиленко, который за два с половиной года не пропустил ни одного турнира ММА. Он поделился с нами секретом своего успеха.

«На протяжении нескольких лет я занимался хортингом и многие приёмы этого национального вида спорта помогают мне успешно вести бои и в смешанных боевых искусствах. В нашем городе очень развит такой вид спорта как ММА, ведь он даёт не только хорошую физическую подготовку, но и закаляет силу воли. Я всегда с удовольствием приезжаю на все турниры, которые проводятся в Одессе, ведь здесь прекрасные условия, хорошая материально-техническая база и достойные соперники»,

- рассказал Руслан Гиленко.

Ну а для любителей ММА рады сообщить, что уже 29 апреля в нашем городе планируется проведение масштабного турнира по смешанным боевым искусствам West fight.