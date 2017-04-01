В Одессе, 2 мая, правоохранительные органы будут поддерживать общественную безопасность. Такое обещание дал губернатор.

"Я гарантирую, что будут применены все меры общественной безопасности. Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, не смотря на флаги. Мы не можем идти на поводу у небольших групп неадекватных людей, которые хотят подорвать социальную стабильность в Одесской области. Любые провокации будут жестко пресекаться, а зачинщики отправлены в кутузку"- резюмировал глава региона.

В этом году почтить память погибших на Куликовом поле 2 мая 2014 года, смогут все жалеющие. Напомним, что в прошлом году, под предлогом минирования, такой возможности у одесситов не было. На Куликовом поле будут установлены металодетекторы.