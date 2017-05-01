Галина Ковальская – чемпионка Европы по панкратиону

Совсем недавно в городе Виннице состоялся Кубок Украины по панкратиону, в котором одесская команда одержала блестящую победу, обыграв сразу 16 сильнейших команд со всей Украины. И вот снова хорошая спортивная новость для нашего города – представительница Одессы Галина Ковальская завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по панкратиону, который состоялся 30 апреля – 1 мая в городе Новы Сад (Сербия). Это уже 94-я медаль Центра Олимпийской надежды Юракадемии. В трех спарингах Галине удалось победить спортсменок из России, Венгрии и Сербии и выиграть финальную битву у спортсменки из Польши, и, тем самым, подтвердить норматив мастера спорта международного по панкратиону. Галина учится на 4 курсе факультета подготовки следователей Института уголовной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» и на сегодняшний день является чемпионкой Европы по самбо и мастером спорта международного класса по самбо. В 2016 году Галина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по самбо в Тулузе (Франция) и удостоилась бронзы на чемпионате мира. Она попала в тройку сильнейших самбистов мира, став бронзовым призером взрослого чемпионата мира по самбо, который проходил в Софии (Болгария). Кроме усиленных тренировок по два, а то и три раза в день и частых поездок на заграничные соревнования, Галина ещё и успевает учиться на отлично.

Победа Галины на чемпионате Европы по панкратиону ещё раз доказывает, что Одесская школа спортивных единоборств действительно очень сильная и что если спортсмен усердно трудится, то он сможет достичь высоких результатов не только в одном, но и в нескольких смежных видах спорта. Галина очень большая труженица и, как видим, она показывает достойные результаты и в самбо, и в дзюдо и в панкратионе, если брать её последнее достижение на недавнем чемпионате Европы. Ну а в ближайшее время ей придётся усиленно заниматься учёбой, так как впереди у неё сессия, но она очень старательная девушка и я уверен, что у неё всё получится

— рассказал Заслуженный тренер Украины, обладатель 6-го дана по дзюдо, доцент кафедры физического воспитания НУ «ОЮА» Иван Чертов.

Панкратион является одним из самых древних видов спортивных единоборств, соревнования по которому проводились ещё на Олимпийских играх в Древней Греции, а в Спарте, кроме мужского, существовал также и женский панкратион. Будучи возрождённым в 60-е годы прошлого столетия в США, данный вид спорта вскоре приобрёл популярность во многих странах мира. В Украине большой вклад в развитие панкратиона вносят представители одесской школы единоборств, особое место среди которых занимают спортсмены из Национального университета «Одесская юридическая академия». Таким выдающимся успехам спортсменов во многом способствует наличие при университете развитой спортивной инфраструктуры европейского уровня, которая, благодаря заботам народного депутата Украины Сергея Кивалова поддерживается в хорошем состоянии и из года в год продолжает расширятся.